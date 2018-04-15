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Арбитр Турбин не стал добавлять ни секунды. При в целом равной игре «Уфа» ведет в счете после классного гола Сысуева, которому ассистировал Стоцкий, проведенного в концовке тайма. Посмотрим, чем после перерыва ответит ЦСКА.
С этим справились армейцы. Вынесли мяч из штрафной.
Еще момент, «стандарт» теперь. С фланга уфимцы подают...
Просто в шоке армейцы. Выглядели-то они не хуже.
В заключительную фазу входит уже первый тайм игры.
Живоглядов вводит мяч в игру из аута. Побороться и хозяев не получается...
После паса Кучаева пробил Бистрович с линии штрафной — и после рикошета Беленов не без труда забрал мяч.
Очень активны поклонники гостей. Поют здравицы во славу ЦСКА, в хорошем настроении смотрят футбол.
Офсайд у «Уфы»...
Больше левым флангом предпочитает играть ЦСКА, там Головин, который в хорошей форме.
Ничего примечательного не происходит пока на искусственном газоне стадионе «Нефтяник». Борьбы много, это да.
В центр поля переместились события. Очень позиционно действуют и те, и другие. Боятся ошибиться. Пока все складывается так, что открывший счет получит сильнейшее психологическое преимущество.
Как водится в Уфе, аншлага не стадионе «Нефтяник» нет и в помине. Горожан не взбудоражил даже приезд такого гранда российского масштаба, как ЦСКА, который только что на равных бился с «Арсеналом» в Москве, а в чем-то и превосходил звездных «канониров».
Теперь ЦСКА раскатывает похиционное наступление. Подключают к атаке Головина, и даже до удара дело доходит. Это Муса с линии вратарской головой послал мяч сильно выше ворот.
Головин отлично подал с углового, но Беленов блестяще сыграл на выходе, выбив мяч кулаками.
По владению мячом пока небольшое преимущество у ЦСКА. 53 процента против 47-ми уфимских.
Встрепенулась команда Виктора Гончаренко. Плотно насели армейцы на ворота соперника. Пока справляается защита хозяев.
Немного активнее выглядят хозяева поля. Тяжело ЦСКА после изнурительно противостояния с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы.
После неплохих атак немного сбавили обороты команды. Много борьбы в центре поля.
Ответ ЦСКА. Федор Чалов вырвался на оперативный простор и пробил. Этот выстрел у молодого игрока гостей получился не очень сильным. Александр Беленов забрал мяч в руки.
C атак «Уфы» начался поединок. Хозяева взорвали левый флаг соперника. Стоцкий пролетел по флагу прострелил. Но партнера эта передача не нашла.
Пять минут до стартового свистка. Как завершится сегодняшний матч? Прогноз можно оставить в группе спортивного отдела «Газеты.Ru» в соцсети «ВКонтакте».
Состав хозяев поля: Александр Беленов, Боян Йокиx, Джемал Табидзе, Йонуц Неделчяру, Алексей Никитин, Кэтэлин Карп, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Дмитрий Сысуев, Дмитрий Стоцкий, Сильвестр Игбун.
ЦСКА сегодня играет в следующем составе: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Кристиян Бистрович, Александр Головин, Понтус Вернблум, Константин Кучаев, Федор Чалов и Ахмед Муса.
После осечки «Спартака» в матче с «Уралом» (красно-белые проиграли 1:2) ЦСКА имеет реальные шансы включится в серьезную борьбе за второе место в РФПЛ. В случае победы, армейцы сократят отставание от «Спартака» до трех очков.
Сама встреча начнется в 16:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 26 тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА.