Как водится в Уфе, аншлага не стадионе «Нефтяник» нет и в помине. Горожан не взбудоражил даже приезд такого гранда российского масштаба, как ЦСКА, который только что на равных бился с «Арсеналом» в Москве, а в чем-то и превосходил звездных «канониров».