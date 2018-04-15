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Кирилл Набабкин и Сильвестр Игбун

РФПЛ. Сысуев забил ЦСКА в стиле «Спартака». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Уфа» — ЦСКА в чемпионате России

«Уфа» принимает ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   15 апреля 16:30   |  2 тайм
Уфа
1:0
ЦСКА
1:0
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Сысуев 41'
Головин 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
4 (з)   Алексей Никитин
8 (з)   Кэтэлин Карп
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
19 (п)   Иван Пауревич
7 (п)   Дмитрий Сысуев 41'
39 (п)   Дмитрий Стоцкий
44 (н)   Сильвестр Игбун
35 (в)   Игорь Акинфеев
14 (з)   Кирилл Набабкин
24 (з)   Василий Березуцкий
4 (з)   Сергей Игнашевич
2 (з)   Марио Фернандес 46'
25 (п)   Кристиян Бистрович
17 (п)   Александр Головин 35'
3 (п)   Понтус Вернблум
89 (п)   Константин Кучаев
63 (н)   Фёдор Чалов
7 (н)   Ахмед Муса
Запасной состав
1 (в)   Алексей Чернов
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Павел Аликин
20 (з)   Денис Тумасян
33 (з)   Александр Сухов
13 (п)   Азамат Засеев
70 (п)   Николай Сафрониди
98 (п)   Иван Обляков
21 (н)   Кеинде 
1 (в)   Илья Помазун
6 (з)   Алексей Березуцкий
8 (п)   Георги Миланов
66 (п)   Бибрас Натхо
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)    Витиньо 46'
75 (н)   Тимур 
Удары
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По воротам:
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Перерыв

Арбитр Турбин не стал добавлять ни секунды. При в целом равной игре «Уфа» ведет в счете после классного гола Сысуева, которому ассистировал Стоцкий, проведенного в концовке тайма. Посмотрим, чем после перерыва ответит ЦСКА.

'45

С этим справились армейцы. Вынесли мяч из штрафной.

'45

Еще момент, «стандарт» теперь. С фланга уфимцы подают...

'43

Просто в шоке армейцы. Выглядели-то они не хуже.

'41

ГОООООООООООООООООЛ! Охо-хо-хо-хо! Все-таки добиваются уфимцы успеха, открывают счет!!! Сысуев на линии штрафной классно сыграл в «стеночку» со Стоцим, продвинулся дальше по центральной оси и пустил мяч мимо Акинфеева! Аж «Спартаком» 1990-х повеяло!!! Акинфеев в гневе, «Уфа» ликует!!!

'41

Опаснейший момент у ворот ЦСКА! Акинфеев спасает ворота после выхода Живоглядова!!!

'38

В заключительную фазу входит уже первый тайм игры.

'36

Живоглядов вводит мяч в игру из аута. Побороться и хозяев не получается...

'35

Грубый фол Головина — и всего лишь желтая карточка, хотя эпизод вполне заслуживал и красной...

'32

После паса Кучаева пробил Бистрович с линии штрафной — и после рикошета Беленов не без труда забрал мяч.

'31

Очень активны поклонники гостей. Поют здравицы во славу ЦСКА, в хорошем настроении смотрят футбол.

'29

Офсайд у «Уфы»...

'27

Больше левым флангом предпочитает играть ЦСКА, там Головин, который в хорошей форме.

'25

Ничего примечательного не происходит пока на искусственном газоне стадионе «Нефтяник». Борьбы много, это да.

'23

В центр поля переместились события. Очень позиционно действуют и те, и другие. Боятся ошибиться. Пока все складывается так, что открывший счет получит сильнейшее психологическое преимущество.

'21

Как водится в Уфе, аншлага не стадионе «Нефтяник» нет и в помине. Горожан не взбудоражил даже приезд такого гранда российского масштаба, как ЦСКА, который только что на равных бился с «Арсеналом» в Москве, а в чем-то и превосходил звездных «канониров».

'19

Теперь ЦСКА раскатывает похиционное наступление. Подключают к атаке Головина, и даже до удара дело доходит. Это Муса с линии вратарской головой послал мяч сильно выше ворот.

'17

Пространство есть у «Уфы», и идет она вперед большими силами. Подача в штрафную даже следует. Опасно, но поперек линии ворот послал мяч Игбун.

'15

Головин отлично подал с углового, но Беленов блестяще сыграл на выходе, выбив мяч кулаками.

'13

По владению мячом пока небольшое преимущество у ЦСКА. 53 процента против 47-ми уфимских.

'11

Встрепенулась команда Виктора Гончаренко. Плотно насели армейцы на ворота соперника. Пока справляается защита хозяев.

'9

Немного активнее выглядят хозяева поля. Тяжело ЦСКА после изнурительно противостояния с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы.

'7

После неплохих атак немного сбавили обороты команды. Много борьбы в центре поля.

'5

Ответ ЦСКА. Федор Чалов вырвался на оперативный простор и пробил. Этот выстрел у молодого игрока гостей получился не очень сильным. Александр Беленов забрал мяч в руки.

'3

C атак «Уфы» начался поединок. Хозяева взорвали левый флаг соперника. Стоцкий пролетел по флагу прострелил. Но партнера эта передача не нашла.

'1

Матч начался! Поехали!

16:25

Пять минут до стартового свистка. Как завершится сегодняшний матч? Прогноз можно оставить в группе спортивного отдела «Газеты.Ru» в соцсети «ВКонтакте».

16:20

Состав хозяев поля: Александр Беленов, Боян Йокиx, Джемал Табидзе, Йонуц Неделчяру, Алексей Никитин, Кэтэлин Карп, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Дмитрий Сысуев, Дмитрий Стоцкий, Сильвестр Игбун.

16:15

ЦСКА сегодня играет в следующем составе: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Кристиян Бистрович, Александр Головин, Понтус Вернблум, Константин Кучаев, Федор Чалов и Ахмед Муса.

16:10

После осечки «Спартака» в матче с «Уралом» (красно-белые проиграли 1:2) ЦСКА имеет реальные шансы включится в серьезную борьбе за второе место в РФПЛ. В случае победы, армейцы сократят отставание от «Спартака» до трех очков.

16:05

Сама встреча начнется в 16:30 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 26 тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА.