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Очередной острый момент у ворот гостей: на этот раз Бикфалви идеально развернулся в борьбе с Петковичем, после чего отдал на фланг, а уже оттуда последовал прострел в центр штрафной. И лишь надежная игра Реброва спасла москвичей от гола!
Кутепов образцовым подкатом прерывает опасную атаку хозяев.
Зе Луиш в ходе 30 секунд получил сразу два шанса на создание опасного момента из-за несогласованности защитников «Урала», однако в результате лишь угловой нападающий заработал.
Продолжают хозяйничать уральцы — совсем не играет сейчас «Спартак» на свое второе место. А ведь красно-белые за чемпионство сражаются!
Глушаков пока что даже слишком много ошибок допускает — кажется, что в каждом из эпизодов он проваливается. Возможно, именно из-за этого игра «Спартака» не особо впечатляет.
Трибуна болельщиков «Спартака». Выглядит и правда впечатляюще.
Ведомые активной поддержкой хозяева начали очень бодро — именно они ведут игру на первых минутах. «Спартак» пока что больше обороняется.
Напоследок добавим, что игра пройдет на обновленной к ЧМ-2018 «Екатеринбург Арене» — выглядит все на оной очень красочно. Сегодня официальное открытие этого стадиона.
На данный момент красно-белые идут на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. «Шмели» пока что располагаются на девятой строчке.
«Урал». Стартовый состав: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин.
«Спартак». Стартовый состав: Ребров, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Ханни, Зе Луиш.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Отметим, что сама встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители российского футбола! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 26-го тура РФПЛ, в котором московский «Спартак» в Екатеринбурге сыграет с местным «Уралом».