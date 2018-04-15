Очередной острый момент у ворот гостей: на этот раз Бикфалви идеально развернулся в борьбе с Петковичем, после чего отдал на фланг, а уже оттуда последовал прострел в центр штрафной. И лишь надежная игра Реброва спасла москвичей от гола!