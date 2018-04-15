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14:00
ШинникОренбург
0:0
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15:00
ОлимпиецЗенит-2
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15:00
Динамо СПбСибирь
не начался
15:00
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Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
02:30
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
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Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров (слева) и полузащитник «Урала» Георгий... РИА Новости
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров (слева) и полузащитник «Урала» Георгий Чантурия

РФПЛ. «Урал» — «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Урал» — «Спартак» в чемпионате России

«Урал» в Екатеринбурге принимает московский «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   15 апреля 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Спартак
0:0
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
5 (з)   Доминик Динга
15 (п)   Денис Кулаков
17 (п)   Николай Димитров
92 (п)   Роман Емельянов
57 (п)   Артём Фидлер
58 (п)   Отман Эль-Кабир
6 (н)   Эрик Бикфалви
18 (н)   Владимир Ильин
32 (в)   Артём Ребров
3 (з)   Марко Петкович
33 (з)   Никола Максимович
29 (з)   Илья Кутепов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
47 (п)   Роман Зобнин
11 (п)   Лукас Фернандо
8 (п)   Денис Глушаков
30 (п)   Софьян Ханни
10 (п)   Квинси Промес
9 (н)    Зе
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
7 (з)   Александр Данцев
28 (з)   Никита Чернов
66 (з)   Мингиян Бевеев
14 (п)   Юрий Бавин
32 (п)   Никита Глушков
44 (п)   Андрей Егорычев
94 (п)   Алексей Евсеев
99 (п)   Эдгар Манучарян
88 (н)   Игорь Портнягин
98 (в)   Александр Максименко
5 (з)   Сердар Таски
16 (з)   Сальваторе Боккетти
26 (з)   Леонид Миронов
18 (п)   Зелимхан Бакаев
19 (п)   Александр Самедов
40 (п)   Артём Тимофеев
50 (п)   Марио Пашалич
12 (н)   Луис Адриано
99 (н)   Педро Роша
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'26

Очередной острый момент у ворот гостей: на этот раз Бикфалви идеально развернулся в борьбе с Петковичем, после чего отдал на фланг, а уже оттуда последовал прострел в центр штрафной. И лишь надежная игра Реброва спасла москвичей от гола!

'24

И еще один «корнер» от «Урала» — и вновь неудачно.

'22

В ходе пары минут два угловых исполняли хозяева: первый завершился ничем, а вот после второй подачи едва не забили уральцы — в каких-то миллиметрах от створа ворот пролетел мяч!

'20

И тут же должен был уже гол забивать нападающий! Зобнин вывел его на рандеву с Годзюром, и Зе бил в падении в угол — сантиметров не хватило!

'19

Зе за удар по воротам после свистка об офсайде получает «горчичник».

'17

Кутепов образцовым подкатом прерывает опасную атаку хозяев.

'15

«Корнер» москвичам, впрочем, никаких дивидендов не приносит.

'14

Зе Луиш в ходе 30 секунд получил сразу два шанса на создание опасного момента из-за несогласованности защитников «Урала», однако в результате лишь угловой нападающий заработал.

'12

Впрочем, моменты красно-белые способны создавать и при такой игре! Только что Промес с Ханни в короткий пас прошли всю оборону соперников, и голландец уже бил на гол — повезло команде Александра Тарханова, что на пути мяча оказался оборонец.

'10

Продолжают хозяйничать уральцы — совсем не играет сейчас «Спартак» на свое второе место. А ведь красно-белые за чемпионство сражаются!

'8

Опасную и очень широкую атаку сейчас провели хозяева — в ее завершении Ильин пытался замкнуть передачу пяткой, однако его удар заблокировал Максимович.

'7

Глушаков пока что даже слишком много ошибок допускает — кажется, что в каждом из эпизодов он проваливается. Возможно, именно из-за этого игра «Спартака» не особо впечатляет.

'5

Трибуна болельщиков «Спартака». Выглядит и правда впечатляюще.

'3

Ведомые активной поддержкой хозяева начали очень бодро — именно они ведут игру на первых минутах. «Спартак» пока что больше обороняется.

'1

Стартовал матч!

13:55

Напоследок добавим, что игра пройдет на обновленной к ЧМ-2018 «Екатеринбург Арене» — выглядит все на оной очень красочно. Сегодня официальное открытие этого стадиона.

13:50

На данный момент красно-белые идут на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. «Шмели» пока что располагаются на девятой строчке.

13:45

«Урал». Стартовый состав: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин.

13:42

«Спартак». Стартовый состав: Ребров, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Ханни, Зе Луиш.

13:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

13:35

Отметим, что сама встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители российского футбола! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 26-го тура РФПЛ, в котором московский «Спартак» в Екатеринбурге сыграет с местным «Уралом».