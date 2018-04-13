'45+1

Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Ахмат» поактивнее выглядел в первом тайме — грозненцы больше владели мячом и чаще угрожали чужим воротам. Но по-настоящему голевых моментов командам не удалось создать. Отдохнём — продолжим через 15 минут.