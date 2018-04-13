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Ахмат Тосно
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша Официальный сайт «Ахмата»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша

«Ахмат» забил команде Погребняка. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Ахмат» — «Тосно»

«Ахмат» принимает «Тосно» в матче 26-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26-й тур  |   13 апреля 19:30   |  2 тайм
Ахмат
1:0
Тосно
1:0
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Родолфо 40'
Роши 47'
Митришев 53'
Маргасов 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (з)   Милад Мохаммади
15 (з)   Андрей Семёнов
2 (з)    Родолфо 40'
4 (з)   Уилкер Анхель
19 (п)   Олег Иванов
21 (п)   Одисе Роши 47'
77 (п)   Бернард Бериша 58'
9 (н)   Заур Садаев 63'
95 (н)   Магомед Митришев 53'
16 (в)   Давид Юрченко
24 (з)   Тимофей Маргасов 46' 29'
28 (з)   Евгений Чернов
26 (з)   Раде Дугалич
25 (з)   Андрей Буйволов
14 (п)   Александр Карницкий 63'
21 (п)   Вагиз Галиулин
4 (п)   Илья Жигулёв
88 (п)   Марко 
22 (п)   Резиуан Мирзов
33 (н)   Павел Погребняк
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
3 (з)   Заурбек Плиев
23 (п)   Антон Швец 58'
10 (п)   Халид Кадыров
11 (п)    Исмаэл
14 (п)    Раванелли
22 (п)   Адлан Кацаев
24 (п)   Роланд Гиголаев
17 (н)   Аблайе Мбенге 63'
8 (н)    Лео
18 (н)   Беким Балай
93 (н)   Апти Ахъядов
1 (в)   Михаил Опарин
5 (з)   Неманья Мьюшкович
8 (з)   Сергей Сухарев
31 (п)   Александр Макаров 46'
15 (п)   Нуну Роша
23 (п)   Александр Трошечкин
77 (п)   Никола Труич
10 (н)   Георгий Мелкадзе 63'
29 (н)    Рикардиньо
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Владение мячом
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'67
Полетанович из угла штрафной навесил во вратарскую! Анхель в последний момент помешал Погребняку пробить головой по воротам.
'65
Гости провели атаку левым флангом. Мирзов проиграл забег на скорость Уциеву, удалось грозненцам вынести мяч в сторону.
'63
Мбенге в игре.
'63
Садаев из-за повреждения не смог продолжить встречу.
'63
Мелкадзе вышел вместо Карницкого.
'63
Замена у «Тосно».
'61
Садаев получил болезненный удар по ноге. Медики оказывают помощь игроку «Ахмата».
'60
«Ахмат» по-прежнему больше владеет мячом. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'58
Швец появился на поле вместо Бериши.
'58
Замена у «Ахмата».
'55
Мирзов! С левого края сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной — мяч пролетел над перекладиной.
'53
ГОЛ! Садаев с правого края вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую, Митришев опередил защитника и переправил мяч в сетку!
'51
Карницкий! Получил передачу у штрафной и хлёстко пробил в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'49
По-прежнему много борьбы на поле. Команды не рискуют и темп невысокий.
'47
Роши в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил по лицу Чернова. Жёлтая карточка.
'46
Начался второй тайм!
'46
Макаров вышел вместо Маргасова.
'46
Замена у «Тосно».
'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Ахмат» поактивнее выглядел в первом тайме — грозненцы больше владели мячом и чаще угрожали чужим воротам. Но по-настоящему голевых моментов командам не удалось создать. Отдохнём — продолжим через 15 минут.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Бериша и Погребняк что-то не поделили между собой. Арбитру удалось успокоить футболистов, обошлось без карточек.
'42
Мохаммади разогнал атаку «Ахмата» и доставил мяч до Бериши. Бернард дошёл до штрафной, но пробил в защитника.
'40
Родолфо возле собственной штрафной грубо сыграл против Карницкого. Жёлтая карточка.
'37
Мирзов на фланге легко ушёл от Уциева и прострелил во вратарскую! Мяч пришёл в руки Городову.
'35
Жигулёв в контратаке совершил рывок по флангу, дошёл до штрафной, но Анхель оттеснил соперника от мяча.
'33
Мохаммади! С левого края вошёл в штрафную и прострелил на ближнюю штангу — Юрченко чётко сыграл на перехвате, забрав мяч в руки.
'31
Грозненцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. Юрченко справился с очередным навесом на дальнюю штангу.
'29
Маргасов прихватил соперника в центре поля, сорвав атаку «Ахмата». Жёлтая карточка.
'26
Игра разбилась на эпизоды, стало много борьбы в центре поля. Не хватает остроты атакам.
'24
Иванов из глубины сделал заброс к штрафной, но Садаев поторопился и залез в офсайд.
'22
Галиулин выполнил подачу с углового! Мяч после рикошета пришёл в руки голкиперу.
'20
Невысокие скорости в игре. У гостей есть подходы к штрафной, но пока без моментов у ворот Городова.
'18
Роши взял инициативу на себя, резко сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — промах!
'16
Тосненцы постепенно освоились и стали больше времени проводить на чужой половине поля.
'14
Бериша! Подобрал отскок у штрафной и пробил с левого края — мяч пришёл в руки Юрченко.
'12
Роши с углового вырезал подачу на дальнюю штангу! Юрченко вышел из ворот и без проблем забрал мяч.
'10
Бериша сместился на левый край, на рывке ушёл от соперника и прострелил в центр — тосненцы перехватили мяч.
'8
С хорошим настроем «Ахмат» вошёл в игру. Много владеют мячом грозненцы.
'6
Вновь Садаев на острие атаки! Форвард с левого края вошёл в штрафную и пробил в борьбе с защитником — мяч пришёл в руки Юрченко.
'4
Садаев здорово поборолся в чужой штрафной, развернулся и пробил в защитника.
'2
Грозненцы провели атаку по центру. Родолфо получил передачу от партнёра и пробил с 30 метров — получилось слишком высоко.
'1
Матч начался! Тосненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Ахмат» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.