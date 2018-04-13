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Трансляция
С конца
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'67
Полетанович из угла штрафной навесил во вратарскую! Анхель в последний момент помешал Погребняку пробить головой по воротам.
'65
Гости провели атаку левым флангом. Мирзов проиграл забег на скорость Уциеву, удалось грозненцам вынести мяч в сторону.
'63
'63
'63
'63
'61
Садаев получил болезненный удар по ноге. Медики оказывают помощь игроку «Ахмата».
'60
«Ахмат» по-прежнему больше владеет мячом. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'58
'58
'55
Мирзов! С левого края сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной — мяч пролетел над перекладиной.
'53
'51
Карницкий! Получил передачу у штрафной и хлёстко пробил в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'49
По-прежнему много борьбы на поле. Команды не рискуют и темп невысокий.
'47
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Ахмат» поактивнее выглядел в первом тайме — грозненцы больше владели мячом и чаще угрожали чужим воротам. Но по-настоящему голевых моментов командам не удалось создать. Отдохнём — продолжим через 15 минут.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Бериша и Погребняк что-то не поделили между собой. Арбитру удалось успокоить футболистов, обошлось без карточек.
'42
Мохаммади разогнал атаку «Ахмата» и доставил мяч до Бериши. Бернард дошёл до штрафной, но пробил в защитника.
'40
'37
Мирзов на фланге легко ушёл от Уциева и прострелил во вратарскую! Мяч пришёл в руки Городову.
'35
Жигулёв в контратаке совершил рывок по флангу, дошёл до штрафной, но Анхель оттеснил соперника от мяча.
'33
Мохаммади! С левого края вошёл в штрафную и прострелил на ближнюю штангу — Юрченко чётко сыграл на перехвате, забрав мяч в руки.
'31
Грозненцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. Юрченко справился с очередным навесом на дальнюю штангу.
'29
'26
Игра разбилась на эпизоды, стало много борьбы в центре поля. Не хватает остроты атакам.
'24
Иванов из глубины сделал заброс к штрафной, но Садаев поторопился и залез в офсайд.
'22
Галиулин выполнил подачу с углового! Мяч после рикошета пришёл в руки голкиперу.
'20
Невысокие скорости в игре. У гостей есть подходы к штрафной, но пока без моментов у ворот Городова.
'18
Роши взял инициативу на себя, резко сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — промах!
'16
Тосненцы постепенно освоились и стали больше времени проводить на чужой половине поля.
'14
Бериша! Подобрал отскок у штрафной и пробил с левого края — мяч пришёл в руки Юрченко.
'12
Роши с углового вырезал подачу на дальнюю штангу! Юрченко вышел из ворот и без проблем забрал мяч.
'10
Бериша сместился на левый край, на рывке ушёл от соперника и прострелил в центр — тосненцы перехватили мяч.
'8
С хорошим настроем «Ахмат» вошёл в игру. Много владеют мячом грозненцы.
'6
Вновь Садаев на острие атаки! Форвард с левого края вошёл в штрафную и пробил в борьбе с защитником — мяч пришёл в руки Юрченко.
'4
Садаев здорово поборолся в чужой штрафной, развернулся и пробил в защитника.
'2
Грозненцы провели атаку по центру. Родолфо получил передачу от партнёра и пробил с 30 метров — получилось слишком высоко.
'1
Матч начался! Тосненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Ахмат» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.