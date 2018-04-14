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Трансляция
С конца
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'58
Занев со стандарта с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, после борьбы за мяч Огуде пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч попал в защитника «Рубина».
'57
Вышли на поле врачи «Амкара» вновь, но после небольшой паузы Комолов показал, что он готов продолжать игру.
'56
'56
Милькович выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Эззатоллахи, Джанаев уверенно сыграл на выходе и первым оказался на мяче.
'55
Нобоа с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Нигматуллин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'54
Азмун вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу пяткой на Попова, Ивелин пробил по воротам, мяч попал в Огуде и ушёл на угловой.
'53
Против Нобоа нарушили правила в центре поля. Игроки «Рубина» спокойно разыграли стандарт.
'52
Далеко не всё сегодня получается у футболистов «Амкара», много игроки пермского клуба ошибаются при передачах.
'51
Милькович ошибся в передаче на правом фланге и в итоге отправил мяч в аут.
'50
Всё нормально с Оланаре и Сорокиным, оба футболиста готовы продолжать игру.
'49
Оланаре и Сорокин в итоге оба сейчас лежат на газоне, врачи «Амкара» и «Рубина» вышли на газон, пауза у нас в игре возникает.
'48
Оланаре со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в Сорокина.
'47
Последовала передача на левый угол штрафной площади «Рубина», Мельников оказался в офсайде.
'46
'46
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Рязанцев со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге улетел за лицевую линию поля. Далее Джанаев ввёл мяч в игру ударом от ворот, Игорь Федотов дал свисток на перерыв, команды отправились отдыхать. После первого тайма казанский «Рубин» в Перми уверенно обыгрывает местный «Амкар» 2:0, пока у команды Курбана Бердыева неплохо складывается игра, но во втором тайме «Амкар» может прибавить и ещё удивить своего соперника, вспомним тот же матч с «Локомотивом», который во втором тайме команда Вадима Евсеева перевернула.
'45
Одну минуту добавил Игорь Федотов к основному времени первого тайма.
'44
'43
«Рубин» спокойно доигрывает первый тайм, сейчас казанскому клубу главное не пропустить до перерыва.
'42
Занев с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.
'41
Комолов получил мяч на правом углу штрафной площади, но его сразу накрыли защитники «Рубина» и мяч перехватили.
'40
Сложно теперь «Амкару» будет спасти этот матч, но впереди у пермского клуба будет ещё целый тайм.
'39
'38
Подберёзкин выполнил передачу в центр штрафной площади, Попов пробил по воротам, Нигматуллин спас свою команду, а затем отбиться «Амкару» помог Конде.
'37
Мельников в центре поля уже нарушил правила против Кузьмина. Игроки «Рубина» спокойно разыграли стандарт.
'36
'36
'35
Комолов попытался по центру пройти к штрафной площади «Рубина», защитники казанского клуба у него мяч конечно же перехватили.
'34
Попов с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Гащенков выбивая мяч зажёг «свечу», Нигматуллин в итоге сыграл на выходе и забрал мяч.
'33
Подберёзкин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Амкара» на левом фланге и нарушил правила против Эззатоллахи.
'32
Кузьмин попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Гащенков и в итоге фланговый защитник «Рубина» упустил мяч в аут.
'31
Игроки «Рубина» пока контролируют мяч в центре поля, а «Амкар» уже всей командой отошёл на свою половину.
'30
Рязанцев с правого фланга сместился в центр и с линии штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Джанаеву пришлось постараться, чтобы его забрать.
'29
Угловой у ворот «Амкара». Вновь игроки «Рубина» решили разыграть корнер, попытка вновь оказалась неудачной, казанский клуб на свои ворота при этом едва не получил контратаку.
'28
Милькович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Джанаев был на месте.
'27
Эззатоллахи с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, не без проблем, но игроки «Рубина» смогли отбиться.
'26
«Рубин» на кураже продолжает идти вперёд, пока «Амкар» вынужден только отбиваться.
'25
Довольно неожиданно «Рубин» открыл счёт в матче, но команда Курбана Бердыева грамотно использует стандарты, этого у казанского клуба не отнять.
'24
'24
'24
Нобоа с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Амкара» очень уверенно отбились.
'23
Попов получил мяч на левом углу штрафной площади «Амкара», но его накрыл Идову и выбил мяч на угловой.
'22
Нобоа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Амкара».
'21
Занев дошёл до линии штрафной площади, но сам капитан «Амкара» побоялся бить по воротам, в итоге Петар выполнил передачу на правый угол штрафной площади, но там никого из партнёров не оказалось.
'20
Азмун пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Нигматуллин был на месте.
'19
Ошибся Нигматуллин на ровном месте и из своей штрафной площади Артур сейчас выбил мяч в аут.
'18
Нобоа у штрафной площади «Амкара» нарушил правила против Конде, а ведь неплохая атака могла получиться у «Рубина».
'17
В борьбе за мяч Азмун наступил на ногу Нигматуллину, понадобилось голкиперу «Амкара» немного времени, чтобы продолжить игру.
'16
Попов выполнил заброс в центр штрафной площади «Амкара» на ход Азмуну, Нигматуллин здорово сыграл на выходе и оказался первым на мяче.
'15
Сорокин в борьбе за верховой мяч нарушил правила в центре поля против Оланаре. Аарон также показал Игорю Федотову, что против него уже не в первый раз нарушают правила.
'14
Нобоа из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Попова, но Конде грамотно поставил корпус Ивелину и дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'13
Оланаре получил по ногам в центре поля от Граната. Игроки «Амкара» также никуда не спеша разыграли стандарт.
'12
Комолов с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, теперь уже Эззатоллахи не смог добраться до мяча.
'11
Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади «Рубина», Джанаев спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'10
Подберёзкин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Амкара» на правом фланге и нарушил правила против Эззатоллахи.
'9
Занев теперь мяч из аута вбросил как раз на Комолова, в борьбе с защитником «Рубина» Павел не смог зацепиться за него.
'8
Комолов попытался отыграться с Оланаре, но ответная передача на фланг от Аарона оказалась слишком сильной и мяч в итоге улетел в аут.
'7
Против Нобоа нарушили правила в центре поля. Игроки «Рубина» никуда не спеша разыграли стандарт.
'6
Достаточно неплохо начинается наша игра, сегодня оба клуба конечно же будут бороться за победу.
'5
Теперь уже Эззатоллахи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь принял на себя защитник казанского клуба.
'4
Занев с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника «Рубина».
'3
Игроки «Рубина» решили разыграть угловой, после этого с правого фланга последовала подача на дальнюю штангу, мяч в результате борьбы отскочил к Кудряшову, который оказался в офсайде.
'2
Последовала передача на правый угол штрафной площади «Амкара» из центра поля, Попов пробил по воротам, мяч попал в Конде и ушёл на угловой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Амкар» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.