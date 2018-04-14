'45+1

Рязанцев со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге улетел за лицевую линию поля. Далее Джанаев ввёл мяч в игру ударом от ворот, Игорь Федотов дал свисток на перерыв, команды отправились отдыхать. После первого тайма казанский «Рубин» в Перми уверенно обыгрывает местный «Амкар» 2:0, пока у команды Курбана Бердыева неплохо складывается игра, но во втором тайме «Амкар» может прибавить и ещё удивить своего соперника, вспомним тот же матч с «Локомотивом», который во втором тайме команда Вадима Евсеева перевернула.