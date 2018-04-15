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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.