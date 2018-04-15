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Динамо МЛокомотив М
0:4
закончен
16:30
ЗенитАнжи
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19:00
КраснодарАрсенал
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Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольВерес
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17:00
Шахтёр ДДинамо К
0:1
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Испания / Примера
14:00
СевильяВильярреал
2:2
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17:15
БарселонаВаленсия
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19:30
Лас-ПальмасРеал Сосьедад
0:1
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19:30
ЛеганесСельта
1:0
закончен
21:45
Атлетик БДепортиво
2:3
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Англия / Премьер-лига
14:30
СаутгемптонЧелси
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17:00
БёрнлиЛестер Сити
2:1
закончен
17:00
Кристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион
3:2
закончен
17:00
Хаддерсфилд ТаунУотфорд
1:0
закончен
17:00
Суонси СитиЭвертон
1:1
закончен
19:30
ЛиверпульБорнмут
3:0
закончен
21:45
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
1:3
закончен
Италия / Серия А
16:00
КальяриУдинезе
2:1
закончен
19:00
ДженоаКротоне
1:0
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19:00
КьевоТорино
0:0
закончен
21:45
АталантаИнтер М
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
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ХоффенхаймГамбург
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16:30
ГертаКёльн
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4:1
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16:30
ШтутгартГанновер-96
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия М
5:1
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Франция / Лига 1
18:00
ЛионАмьен
3:0
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21:00
КанТулуза
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21:00
ЛилльГенгам
2:2
закончен
21:00
НантДижон
1:1
закончен
21:00
РеннМетц
1:2
закончен
21:00
СтрасбургСент-Этьен
0:1
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Ак БарсЦСКА
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05:30
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
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Россия / Премьер-Лига
14:00
УралСпартак М
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16:30
УфаЦСКА
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ФНЛ / Первый дивизион
12:00
ТомьБалтика
1:0
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14:00
Крылья СоветовЕнисей
1:0
закончен
14:00
ШинникОренбург
0:0
закончен
15:00
ОлимпиецЗенит-2
0:1
закончен
15:00
Динамо СПбСибирь
1:1
закончен
15:00
ФакелЛуч-Энергия
3:1
закончен
15:30
Авангард КТюмень
0:0
закончен
16:00
ВолгарьТамбов
1:2
закончен
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ЭйбарАлавес
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17:15
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16:00
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Ньюкасл ЮнайтедАрсенал
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Манчестер ЮнайтедВест Бромвич Альбион
0:0
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16:00
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18:00
ТруаМарсель
1:1
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22:00
ПСЖМонако
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Германия / Бундеслига
16:30
Шальке-04Боруссия Д
2:0
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19:00
ВердерРБ Лейпциг
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДАлександрия
0:0
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17:00
ЗиркаЧерноморец
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ЗаряВорскла
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19:30
Сталь ККарпаты
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Игрок футбольного клуба «Ростов»

РФПЛ. «Ростов» — «СКА-Хабаровск». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск» в чемпионате России

«Ростов» принимает «СКА-Хабаровск» в матче 26-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   15 апреля 19:00   |  1 тайм
Ростов
0:0
СКА-Хабаровск
0:0
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
5 (з)   Матия Бобен
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
2 (п)   Тимофей Калачёв
84 (п)   Александр Гацкан
12 (п)   Алексей Ионов
7 (п)   Артур Юсупов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
1 (в)   Александр Довбня
5 (з)   Александр Пуцко
3 (з)   Исмаил Эдиев
88 (з)   Георгий Наваловский
26 (п)   Александр Черевко
19 (п)   Виталий Федотов
13 (п)   Александр Димидко
6 (п)   Павел Карасев
21 (п)   Артём Самсонов
44 (н)   Лукаш Секульский
20 (н)   Максим Канунников
Запасной состав
30 (в)   Сергей Песьяков
16 (з)   Евгений Макеев
33 (з)   Константин Плиев
8 (п)   Аяз Гулиев
10 (п)   Александр Зуев
19 (п)   Хорен Байрамян
20 (п)   Жан Маер
21 (п)   Александр Сапета
14 (н)   Эльдор Шомуродов
22 (н)   Владимир Дядюн
55 (в)   Александр Криворучко
8 (з)   Айоделе Аделейе
37 (з)   Дмитрий Гришко
15 (з)   Евгений Баляйкин
2 (п)   Сергей Макаров
87 (п)   Максим Казанков
10 (н)   Владислав Никифоров
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.