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Подали угловой динамовцы, однако мяч перелетел все головы.
На трибунах — многие знаменитые люди российского футбола. Здесь и Дмитрий Булыкин, входящий ныне в руководящее звено «Локо», и экс-многолетний босс РФС Вячеслав Колосков. Всем интересно.
Заряжены на результат гости, очень активны они, с большим желанием действуют.
Фарфан активен на переднем краю «Локо». Едва-едва сейчас ему не удалось прорваться к воротам.
Мяч у Гилерме. Прикатился туда после попытки «Динамо» провести атаку.
И едва не дожидается, кстати! Чуть не перехватили мяч хозяева на чужой половине.
В общем-то, «Локо» контролирует сейчас игру. С мячом работает, перепасовывается. Идет в позиционное наступление. «Динамо» ждет.
Да уж, едва матч стартовал, а уже столько событий! Уникально: должны были восстанавливать динамовцы статус-кво сразу же. Не хватило удачи и чуть-чуть — мастерства.
Идет борьба за инициативу. Но закрепить у себя мяч пока не могут ни те, ни другие. «Локо» более настойчив, правда. И получает право на штрафной вблизи штрафной площадки.
Можно сказать, сегодня играют учитель и ученик — Семин и Хохлов, соответственно. Дмитрий был у Юрия Палыча и в «Локо», и затем менее успешно — в «Динамо».
Ну что же, после общего построения и рукопожатий Еськов дает сигнал к началу игры. У «Локо» нет права на осечку: «Спартак» поджимает. «Динамо», в свою очередь, стремится закрепиться в середине таблицы и избежать нервной концовки со «стыками».
Стадион не заполнен, это первое, что хочется отметить. Полно пустых мест на центральных секторах. Казалось бы: московское дерби, фактически решается судьба чемпионства, отличная теплая погода в Химках. Но, но, но...
Итак, команды выходят на поле!
«Локомотив» провел разминку. Остались последние приготовления...
Их любимцы выступят в зеленых майках и красных трусах.
Фанаты «Локо» собрались на трибуне за воротами «Арены Химки» уже за полтора часа до игры...
Судить встречу доверено москвичу Алексею Еськову.
За «Динамо» по воле Дмитрия Хохлова сыграют такие футболисты: Шунин (к), Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Цаллагов, Черных, Ташаев, Панченко, Луценко Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Теттех, Марков, Темников, Грулев, Соснин, Калугин, Москвичев, Обольский
Уже известны составы на матч. Юрий Семин выбрал для «Локомотива» следующее сочетание: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Фарфан, Эдер Запасные: Медведев, Коченков, Фернандеш, Пейчинович, Ари, Корян, Михалик, Коломейцев, Ротенберг, В.Денисов, Баринов, Лысов
Встреча начнется в 14.00 мск.
Доброе утро, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче 26-го чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Локомотивом».