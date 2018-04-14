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РФПЛ. «Локомотив» забил «Динамо» в дебюте. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Динамо» — «Локомотив»

Московские «Динамо» и «Локомотив» играют в матче 26-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26-й тур  |   14 апреля 14:00   |  1 тайм
Динамо М
0:1
Локомотив
0:1
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Миранчук 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич
25 (з)   Алексей Козлов
34 (з)   Константин Рауш
13 (п)   Фёдор Черных
88 (п)   Александр Ташаев
27 (п)   Самба Соу
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
8 (н)   Кирилл Панченко
48 (н)   Евгений Луценко
1 (в)   Маринато Гилерме
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
60 (п)   Антон Миранчук 3'
8 (п)   Джефферсон Фарфан
59 (п)   Алексей Миранчук
27 (п)   Игорь Денисов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
24 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Себастьян Хольмен
26 (з)   Никита Калугин
11 (з)   Иван Темников
20 (п)   Вячеслав Грулев
65 (п)   Vladimir Moskvichev
5 (п)   Абдул Теттех
23 (п)   Антон Соснин
7 (н)   Евгений Марков
90 (н)   Николай Обольский
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
29 (з)   Виталий Денисов
28 (з)   Борис Ротенберг
5 (з)   Неманья Пейчинович
17 (з)   Тарас Михалик
36 (п)   Дмитрий Баринов
18 (п)   Александр Коломейцев
4 (п)   Мануэл Фернандеш
13 (п)   Аршак Корян
9 (н)    Ари
84 (н)   Михаил Лысов
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'15

Подали угловой динамовцы, однако мяч перелетел все головы.

'14

На трибунах — многие знаменитые люди российского футбола. Здесь и Дмитрий Булыкин, входящий ныне в руководящее звено «Локо», и экс-многолетний босс РФС Вячеслав Колосков. Всем интересно.

'13

Заряжены на результат гости, очень активны они, с большим желанием действуют.

'11

Фарфан активен на переднем краю «Локо». Едва-едва сейчас ему не удалось прорваться к воротам.

'10

Мяч у Гилерме. Прикатился туда после попытки «Динамо» провести атаку.

'8

И едва не дожидается, кстати! Чуть не перехватили мяч хозяева на чужой половине.

'7

В общем-то, «Локо» контролирует сейчас игру. С мячом работает, перепасовывается. Идет в позиционное наступление. «Динамо» ждет.

'6

Да уж, едва матч стартовал, а уже столько событий! Уникально: должны были восстанавливать динамовцы статус-кво сразу же. Не хватило удачи и чуть-чуть — мастерства.

'4

Что творится!!! В ответной же атаке могли сравнивать счет динамовцы. Ташаев пасом вывел Черных фактически на рандеву с Гилерме, правда, под острым углом. Невразумительно пробил тот, зафиксировал мяч бразильский россиянин.

'3

ГОООООООООООООООООЛ! Вот так начало!!! Антон Миранчук открывает счет уже на третьей минуте — шикарный удар со «стандарта» ему удается. В дальний (правый от себя) нижний угол. Шунин прыгнул, но достать мяч не сумел. 0:1.

'3

Идет борьба за инициативу. Но закрепить у себя мяч пока не могут ни те, ни другие. «Локо» более настойчив, правда. И получает право на штрафной вблизи штрафной площадки.

'2

Можно сказать, сегодня играют учитель и ученик — Семин и Хохлов, соответственно. Дмитрий был у Юрия Палыча и в «Локо», и затем менее успешно — в «Динамо».

'1

Ну что же, после общего построения и рукопожатий Еськов дает сигнал к началу игры. У «Локо» нет права на осечку: «Спартак» поджимает. «Динамо», в свою очередь, стремится закрепиться в середине таблицы и избежать нервной концовки со «стыками».

14:00

Стадион не заполнен, это первое, что хочется отметить. Полно пустых мест на центральных секторах. Казалось бы: московское дерби, фактически решается судьба чемпионства, отличная теплая погода в Химках. Но, но, но...

13:59

Итак, команды выходят на поле!

13:45

«Локомотив» провел разминку. Остались последние приготовления...

13:30

Их любимцы выступят в зеленых майках и красных трусах.

13:20

Фанаты «Локо» собрались на трибуне за воротами «Арены Химки» уже за полтора часа до игры...

13:15

Судить встречу доверено москвичу Алексею Еськову.

13:05

За «Динамо» по воле Дмитрия Хохлова сыграют такие футболисты: Шунин (к), Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Цаллагов, Черных, Ташаев, Панченко, Луценко Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Теттех, Марков, Темников, Грулев, Соснин, Калугин, Москвичев, Обольский

13:00

Уже известны составы на матч. Юрий Семин выбрал для «Локомотива» следующее сочетание: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Фарфан, Эдер Запасные: Медведев, Коченков, Фернандеш, Пейчинович, Ари, Корян, Михалик, Коломейцев, Ротенберг, В.Денисов, Баринов, Лысов

10:05

Встреча начнется в 14.00 мск.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче 26-го чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Локомотивом».