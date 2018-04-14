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Трансляция
С конца
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'45
Одну минуту добавил Алексей Матюнин к основному времени первого тайма.
'44
'43
Вновь Кришито досталось в борьбе за мяч с Лескано, так форвард «Анжи» может доиграться до жёлтой карточки.
'42
Жирков с левого фланга выполнил неудачную передачу во вратарскую, Лория спокойно на выходе забрал мяч.
'41
Жирков перехватил передачу на Даненко у своей штрафной площади, а затем защитник «Анжи» нарушил правила.
'40
Вышли на поле врачи «Анжи», с большим трудом Полуяхтов поднялся, но должен будет Владимир вернуться в игру.
'39
'38
Кришито в борьбе за верховой мяч с Лескано неудачно столкнулся, но всё же игрок «Анжи» нарушал правила при этом.
'37
Смольников с правого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Жирков в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'36
Заслуженно «Зенит» открыл счёт в матче, надо «Анжи» постепенно самим прибавлять в атаке всё же.
'35
'34
Бакаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'33
Иванович с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но защитники «Анжи» его накрыли и мяч перехватили.
'32
Последовала передача на левый угол штрафной площади «Анжи», Жирков при обработке мяча подыграл себе рукой, Алексей Матюнин всё видел и дал свисток.
'31
Смольников с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Лория уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'30
Мусалов попытался пройти вперёд по правому флангу, но Паредес удачно сыграл в подкате и мяч перехватил.
'29
Иванович с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, случился небольшой рикошет, Лория сыграл на выходе и мяч перехватил.
'28
Очередной угловой у ворот «Анжи». Паредес выполнил подачу на дальнюю штангу, Лория сыграл на выходе и на этот раз игроки «Зенита» нарушили правила.
'27
Ерохин с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Брызгалова и улетел в аут.
'26
Вновь Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, Заболотный неудачно принял мяч и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.
'25
Угловой у ворот «Анжи». Паредес выполнил передачу на ближнюю штангу, защитники махачкалинского клуба не смогли далеко выбить мяч, в итоге Паредес пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч попал в игрока «Анжи» и ушёл на повторный корнер.
'24
Жирков чуть ранее упал в борьбе с Самарджичем, Алексей Матюнин игру останавливать не стал, но после поговорил с защитником «Анжи», чтобы тот в дальнейшем был осторожнее.
'23
Ерохин выполнил неудачную передачу на правый фланг на ход Ивановичу, мяч в итоге улетел в аут.
'22
В неплохом темпе проходит наша игра, но пока «Анжи» по сути ни одной толковой атаки на ворота «Зенита» так и не провёл.
'21
Данченко прерывая передачу Ивановича к штрафной площади невольно срезал мяч на Дриусси, который сразу пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'20
Паредес со стандарта выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'19
Полуяхтов на правом фланге нарушил правила против Дриусси. «Зенит» заработал относительно неплохой стандарт.
'18
Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, на этот раз игроки «Анжи» очень уверенно отбились при стандарте.
'17
Ерохин с правого фланга попытался выполнить передачу на ближнюю штангу, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'16
Паредес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лория вновь уверенно сыграл на выходе и поймал мяч.
'15
Паредес пробил по воротам со стандарта, мяч попал в «стенку» из игроков «Анжи» и ушёл на угловой.
'14
Самарджич у своей штрафной площади нарушил правила против Заболотного. «Зенит» заработал опасный стандарт.
'13
Иванович из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лория уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.
'12
Заболотный в борьбе с защитником «Анжи» упал у штрафной площади махачкалинского клуба, но Алексей Матюнин показал, что нужно играть дальше.
'11
Кришито на левом фланге теперь был хорош в отборе, но дальше капитан «Зенита» поскользнулся и упустил мяч в аут.
'10
Дриусси попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мусалов и мяч перехватил, а после игрок «Зенита» нарушил правила.
'9
«Зенит» конечно же намерен в этом матче забить как можно скорее, но пока пробиться через плотные редуты обороны «Анжи» очень непросто.
'8
Последовала передача в штрафную площадь «Анжи» на Дриусси, но Самарджич оказался первым на мяче и выбил его в аут.
'7
Полуяхтов прорвался вперёд по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Лунёв здорово сыграл на выходе и в прыжке забрал мяч.
'6
Заболотный прошёл вперёд по левому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, защитники «Анжи» спокойно перехватили мяч.
'5
Угловой у ворот «Анжи». Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, Заболотный в борьбе с защитником не смог толком пробить по воротам.
'4
«Анжи» практически всем составом находится на своей половине поля, сегодня махачкалинский клуб будет играть только от обороны.
'3
Паредес со стандарта с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Кришито головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'2
Аншлага на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня конечно же нет, но поддержка у «Зенита» в этой встрече будет очень неплохой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Зенит» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.