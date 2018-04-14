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Зенит Анжи
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси РИА Новости
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси

РФПЛ. «Зенит» — «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Зенит» — «Анжи»

«Зенит» принимает «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26-й тур  |   14 апреля 16:30   |  перерыв
Зенит
1:0
Анжи
1:0
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Дриусси 36'
Смольников 39'
Хубулов 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников 39'
4 (з)   Доменико Кришито
60 (з)   Бранислав Иванович
23 (з)   Миха Мевля
8 (п)   Матиас Краневиттер
5 (п)   Леандро Паредес
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Александр Ерохин
29 (н)   Антон Заболотный
11 (н)   Себастьян Дриусси 36'
47 (в)   Георгий Лория
52 (з)   Мирал Самарджич
2 (з)   Гурам Тетрашвили
92 (з)   Сергей Брызгалов
3 (з)   Владимир Полуяхтов
5 (з)   Магомед Мусалов
8 (п)   Арсен Хубулов 44'
94 (п)   Олег Данченко
78 (п)   Михаил Бакаев
6 (п)   Паул Антон
99 (н)   Хуан Лескано
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
71 (в)   Егор Бабурин
54 (з)   Никита Каккоев
80 (з)   Илья Скроботов
15 (з)   Эльмир Набиуллин
10 (п)   Эмилиано Ригони
14 (п)   Далер Кузяев
27 (п)   Магомед Оздоев
49 (п)   Дмитрий Плетнев
7 (п)   Дмитрий Полоз
1 (в)   Владимир Сугробов
98 (в)   Александр Будаков
14 (з)   Игорь Армаш
7 (п)   Достон Хамдамов
10 (п)   Квадво Поку
13 (п)   Данил Глебов
9 (н)   Филипп Будковский
49 (н)   Александр Прудников
88 (н)   Иван Маркелов
90 (н)   Амур Калмыков
91 (н)   Павел Яковлев
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'45
Одну минуту добавил Алексей Матюнин к основному времени первого тайма.
'44
Игрок «Анжи» Арсен Хубулов получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади «Зенита».
'43
Вновь Кришито досталось в борьбе за мяч с Лескано, так форвард «Анжи» может доиграться до жёлтой карточки.
'42
Жирков с левого фланга выполнил неудачную передачу во вратарскую, Лория спокойно на выходе забрал мяч.
'41
Жирков перехватил передачу на Даненко у своей штрафной площади, а затем защитник «Анжи» нарушил правила.
'40
Вышли на поле врачи «Анжи», с большим трудом Полуяхтов поднялся, но должен будет Владимир вернуться в игру.
'39
Защитник «Зенита» Игорь Смольников получил жёлтую карточку за грубую игру против Полуяхтова.
'38
Кришито в борьбе за верховой мяч с Лескано неудачно столкнулся, но всё же игрок «Анжи» нарушал правила при этом.
'37
Смольников с правого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Жирков в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'36
Заслуженно «Зенит» открыл счёт в матче, надо «Анжи» постепенно самим прибавлять в атаке всё же.
'35
ГОЛ! «Зенит» открывает счёт в матче! Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ерохин головой сбросил мяч на дальнюю штангу, Дриусси удачно замкнул и мяч оказался в сетке.
'34
Бакаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'33
Иванович с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но защитники «Анжи» его накрыли и мяч перехватили.
'32
Последовала передача на левый угол штрафной площади «Анжи», Жирков при обработке мяча подыграл себе рукой, Алексей Матюнин всё видел и дал свисток.
'31
Смольников с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Лория уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'30
Мусалов попытался пройти вперёд по правому флангу, но Паредес удачно сыграл в подкате и мяч перехватил.
'29
Иванович с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, случился небольшой рикошет, Лория сыграл на выходе и мяч перехватил.
'28
Очередной угловой у ворот «Анжи». Паредес выполнил подачу на дальнюю штангу, Лория сыграл на выходе и на этот раз игроки «Зенита» нарушили правила.
'27
Ерохин с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Брызгалова и улетел в аут.
'26
Вновь Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, Заболотный неудачно принял мяч и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.
'25
Угловой у ворот «Анжи». Паредес выполнил передачу на ближнюю штангу, защитники махачкалинского клуба не смогли далеко выбить мяч, в итоге Паредес пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч попал в игрока «Анжи» и ушёл на повторный корнер.
'24
Жирков чуть ранее упал в борьбе с Самарджичем, Алексей Матюнин игру останавливать не стал, но после поговорил с защитником «Анжи», чтобы тот в дальнейшем был осторожнее.
'23
Ерохин выполнил неудачную передачу на правый фланг на ход Ивановичу, мяч в итоге улетел в аут.
'22
В неплохом темпе проходит наша игра, но пока «Анжи» по сути ни одной толковой атаки на ворота «Зенита» так и не провёл.
'21
Данченко прерывая передачу Ивановича к штрафной площади невольно срезал мяч на Дриусси, который сразу пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'20
Паредес со стандарта выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'19
Полуяхтов на правом фланге нарушил правила против Дриусси. «Зенит» заработал относительно неплохой стандарт.
'18
Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, на этот раз игроки «Анжи» очень уверенно отбились при стандарте.
'17
Ерохин с правого фланга попытался выполнить передачу на ближнюю штангу, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'16
Паредес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лория вновь уверенно сыграл на выходе и поймал мяч.
'15
Паредес пробил по воротам со стандарта, мяч попал в «стенку» из игроков «Анжи» и ушёл на угловой.
'14
Самарджич у своей штрафной площади нарушил правила против Заболотного. «Зенит» заработал опасный стандарт.
'13
Иванович из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лория уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.
'12
Заболотный в борьбе с защитником «Анжи» упал у штрафной площади махачкалинского клуба, но Алексей Матюнин показал, что нужно играть дальше.
'11
Кришито на левом фланге теперь был хорош в отборе, но дальше капитан «Зенита» поскользнулся и упустил мяч в аут.
'10
Дриусси попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мусалов и мяч перехватил, а после игрок «Зенита» нарушил правила.
'9
«Зенит» конечно же намерен в этом матче забить как можно скорее, но пока пробиться через плотные редуты обороны «Анжи» очень непросто.
'8
Последовала передача в штрафную площадь «Анжи» на Дриусси, но Самарджич оказался первым на мяче и выбил его в аут.
'7
Полуяхтов прорвался вперёд по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Лунёв здорово сыграл на выходе и в прыжке забрал мяч.
'6
Заболотный прошёл вперёд по левому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, защитники «Анжи» спокойно перехватили мяч.
'5
Угловой у ворот «Анжи». Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, Заболотный в борьбе с защитником не смог толком пробить по воротам.
'4
«Анжи» практически всем составом находится на своей половине поля, сегодня махачкалинский клуб будет играть только от обороны.
'3
Паредес со стандарта с левого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Кришито головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'2
Аншлага на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня конечно же нет, но поддержка у «Зенита» в этой встрече будет очень неплохой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Зенит» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.