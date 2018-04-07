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Прозвучал свисток, поехали! Игорь Смольников — впервые кэп «Зенита».
В лидирующей группе идут оба клуба, хотя и без блеска выступают. «Зенит» пока четвертый, «Краснодар» — пятый. 42 и 41 очко у них соответственно.
Команды завершают предматчевую разминку, с минуты на минуту судья Роман Галимов даст сигнал к старту.
Хозяева сыграют в синем, гости — в белом.
А вот на каких исполнителей сделали ставку в «Краснодаре»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Шатов, Мамаев, Газинский, Перейра, Классон, Смолов.
предлагаем вашему вниманию стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.
Что ж, совсем скоро в Петербурге, на Крестовском острове стартует один из самых важных матчей тура. Это будет игра тренеров-антиподов: никому до недавнего времени неизвестный Мурад Мусаев перехватил бразды правления потрепанным стадом «быков» у Игоря Шалимова. Звездный Роберто Манчини находится в такой ситуации, что может быть уволен после любой следующей осечке. Очки сине-бело-голубым терять ну никак нельзя. Тем более, на своем поле.
Начало матча в 16:30 мск.
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 25-м туре РФПЛ.