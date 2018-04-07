Что ж, совсем скоро в Петербурге, на Крестовском острове стартует один из самых важных матчей тура. Это будет игра тренеров-антиподов: никому до недавнего времени неизвестный Мурад Мусаев перехватил бразды правления потрепанным стадом «быков» у Игоря Шалимова. Звездный Роберто Манчини находится в такой ситуации, что может быть уволен после любой следующей осечке. Очки сине-бело-голубым терять ну никак нельзя. Тем более, на своем поле.