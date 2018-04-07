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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков РИА Новости
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков

РФПЛ. «Зенит» — «Краснодар». LIVE

Онлайн матча «Зенита» и «Краснодара» в 25-м туре РФПЛ

«Зенит» принимает в Петербурге «Краснодар» в 25-м туре чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   07 апреля 16:30   |  1 тайм
Зенит
0:0
Краснодар
0:0
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
60 (з)   Бранислав Иванович
23 (з)   Миха Мевля
19 (з)   Игорь Смольников
18 (п)   Юрий Жирков
10 (п)   Эмилиано Ригони
27 (п)   Магомед Оздоев
21 (п)   Александр Ерохин
5 (п)   Леандро Паредес
11 (н)   Себастьян Дриусси
29 (н)   Антон Заболотный
88 (в)   Андрей Синицын
12 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Андреас Гранквист
98 (з)   Сергей Петров
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Павел Мамаев
18 (п)   Олег Шатов
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
10 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
71 (в)   Егор Бабурин
54 (з)   Никита Каккоев
80 (з)   Илья Скроботов
15 (з)   Эльмир Набиуллин
8 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев
49 (п)   Дмитрий Плетнев
7 (п)   Дмитрий Полоз
33 (н)   Андрей Панюков
1 (в)   Станислав Крицюк
52 (в)   Евгений Латышонок
26 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Ренат Янбаев
13 (з)   Игорь Калинин
30 (п)   Роман Шишкин
21 (п)   Рикардо Лаборде
22 (п)    Жоаозиньо
7 (н)    Вандерсон
9 (н)   Андрей Иван
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Прозвучал свисток, поехали! Игорь Смольников — впервые кэп «Зенита».

16:29

В лидирующей группе идут оба клуба, хотя и без блеска выступают. «Зенит» пока четвертый, «Краснодар» — пятый. 42 и 41 очко у них соответственно.

16:27

Команды завершают предматчевую разминку, с минуты на минуту судья Роман Галимов даст сигнал к старту.

16:25

Хозяева сыграют в синем, гости — в белом.

16:20

А вот на каких исполнителей сделали ставку в «Краснодаре»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Шатов, Мамаев, Газинский, Перейра, Классон, Смолов.

16:10

предлагаем вашему вниманию стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.

16:00

Что ж, совсем скоро в Петербурге, на Крестовском острове стартует один из самых важных матчей тура. Это будет игра тренеров-антиподов: никому до недавнего времени неизвестный Мурад Мусаев перехватил бразды правления потрепанным стадом «быков» у Игоря Шалимова. Звездный Роберто Манчини находится в такой ситуации, что может быть уволен после любой следующей осечке. Очки сине-бело-голубым терять ну никак нельзя. Тем более, на своем поле.

10:30

Начало матча в 16:30 мск.

10:00

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 25-м туре РФПЛ.