- 225673 просмотра США ввели санкции против российских бизнесменов и компаний
- 191934 просмотра Совбез ООН провел заседание по «делу Скрипаля»
- 183257 просмотров Почему Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО по «делу Скрипаля»
- 174564 просмотра Анастасия Миронова о том, на что нам стало больно смотреть за границей
- 162879 просмотров Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления
- 121779 просмотров Минфин США расширил список санкций против России
- 121037 просмотров ЦСКА крупно уступил «Арсеналу» в Лондоне в матче Лиги Европы
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'41
Беленов вышел из ворот на заброс соперника, опередив бежавшего на мяч Кангва.
'40
'39
Ткачёв немного не успел за опасным прострелом Кангва!
'38
Сысуев в перспективной контратаке уфимцев ошибся с пасом на Пауревича.
'35
Комбаров был близок к голу, но не попал в створ после отличной скидки партнёра.
'34
Дзюбе помешали развернуться на границе штрафной «Уфы».
'33
Беляев после розыгрыша углового зацепился за мяч на линии штрафной, стоя спиной к воротам, решив сделать пас пяткой, но он не прошёл.
'32
Неделчяру опередил соперника в своей штрафной и выбил мяч на угловой.
'30
Живоглядов бросил мяч из аута на край чужой штрафной на Стоцкого, последующая подача которого не дошла до Пауревича.
'28
Дзюба выпрыгнул на подачу Кангва, но пробить в створ не получилось — мяч полетел выше цели!
'27
Беляев под прессингом Пауревича головой отыграл назад на Левашова. Упал темп в матче после активного начала.
'24
Горбатенко неточно пробил из-за пределов штрафной, целясь в правый нижний угол.
'22
Дзюба в очередной раз не сумел зацепиться за мяч впереди.
'19
Живоглядов не успел замкнуть дальнюю штангу после скидки Пауревича.
'18
Инициатива полностью перешла к «Уфе», игроки которой стараются атаковать высокими навесами с левого фланга.
'16
'15
Арбитр остановил атаку «Уфы», увидев нарушение со стороны Живоглядова.
'14
Кангва чуть не перехватил поперечную передачу соперника на чужой половине поля.
'12
Туляки умышленно отдали инициативу, а у гостей пока ничего не получается в нападении.
'10
Салатич забежал на подачу и с линии вратарской срезал мяч в руки Левашову!
'8
Обляков со стандарта решил пробить в ближний угол, но Левашов справился.
'7
Альварес сбил Сысуева вблизи края своей штрафной
'6
Пауревич нарушил правила перед своей штрафной, однако дальнейший розыгрыш стандарта туляков ни к чему не привёл.
'5
'2
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Арсенал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.