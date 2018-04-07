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РФПЛ. «Уфа» отыгралась в Туле. LIVE

Онлайн матча 25-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Уфа»

«Арсенал» и «Уфа» играют в Туле в 25-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   07 апреля 19:00   |  1 тайм
Арсенал
1:1
Уфа
1:1
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Горбатенко 2'
Беляев 40'
Сысуев 5'
Стоцкий 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
13 (з)   Стопилла Сунзу
14 (з)   Анри Хагуш
6 (з)   Максим Беляев 40'
9 (п)   Кирилл Комбаров
11 (п)   Сергей Ткачёв
7 (п)   Кантемир Берхамов
23 (п)   Игорь Горбатенко 2'
24 (н)   Артём Дзюба
10 (н)   Эванс Кангва
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
4 (з)   Алексей Никитин
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
6 (п)   Веролюб Салатич
19 (п)   Иван Пауревич
7 (п)   Дмитрий Сысуев 5'
98 (п)   Иван Обляков
39 (п)   Дмитрий Стоцкий 16'
Запасной состав
1 (в)   Игорь Обухов
16 (в)   Алексей Березин
52 (з)   Иван Новосельцев
71 (з)   Александр Денисов
22 (п)   Данила Буранов
77 (п)   Михаил Александров
17 (н)   Гурам Аджоев
19 (н)   Федерико Расич
80 (н)   Ярослав Ивакин
88 (н)   Игорь Шевченко
1 (в)   Алексей Чернов
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Павел Аликин
8 (з)   Кэтэлин Карп
20 (з)   Денис Тумасян
33 (з)   Александр Сухов
13 (п)   Азамат Засеев
70 (п)   Николай Сафрониди
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
21 (н)   Кеинде 
44 (н)   Сильвестр Игбун
Удары
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'41
Беленов вышел из ворот на заброс соперника, опередив бежавшего на мяч Кангва.
'40
Беляев пошёл в опасный стык, не сумев избежать предупреждения даже после извинений.
'39
Ткачёв немного не успел за опасным прострелом Кангва!
'38
Сысуев в перспективной контратаке уфимцев ошибся с пасом на Пауревича.
'35
Комбаров был близок к голу, но не попал в створ после отличной скидки партнёра.
'34
Дзюбе помешали развернуться на границе штрафной «Уфы».
'33
Беляев после розыгрыша углового зацепился за мяч на линии штрафной, стоя спиной к воротам, решив сделать пас пяткой, но он не прошёл.
'32
Неделчяру опередил соперника в своей штрафной и выбил мяч на угловой.
'30
Живоглядов бросил мяч из аута на край чужой штрафной на Стоцкого, последующая подача которого не дошла до Пауревича.
'28
Дзюба выпрыгнул на подачу Кангва, но пробить в створ не получилось — мяч полетел выше цели!
'27
Беляев под прессингом Пауревича головой отыграл назад на Левашова. Упал темп в матче после активного начала.
'24
Горбатенко неточно пробил из-за пределов штрафной, целясь в правый нижний угол.
'22
Дзюба в очередной раз не сумел зацепиться за мяч впереди.
'19
Живоглядов не успел замкнуть дальнюю штангу после скидки Пауревича.
'18
Инициатива полностью перешла к «Уфе», игроки которой стараются атаковать высокими навесами с левого фланга.
'16
ГОЛ! Стоцкий сравнял счёт! Левашов в игре на выходе из ворот отразил опасную подачу Сысуева, но мяч достался Стоцкому, который со второй попытки послал его под перекладину!
'15
Арбитр остановил атаку «Уфы», увидев нарушение со стороны Живоглядова.
'14
Кангва чуть не перехватил поперечную передачу соперника на чужой половине поля.
'12
Туляки умышленно отдали инициативу, а у гостей пока ничего не получается в нападении.
'10
Салатич забежал на подачу и с линии вратарской срезал мяч в руки Левашову!
'8
Обляков со стандарта решил пробить в ближний угол, но Левашов справился.
'7
Альварес сбил Сысуева вблизи края своей штрафной
'6
Пауревич нарушил правила перед своей штрафной, однако дальнейший розыгрыш стандарта туляков ни к чему не привёл.
'5
Сунзу отвоевал мяч у Сысуева, который жёстко пошёл в стык, за что и получил жёлтую карточку.
'2
ГОЛ! Горбатенко отметился ранним голом! Сначала Игорь разогнал атаку и сыграл налево на Кангва, а затем открылся на его прострел и из-под соперника пробил под перекладину!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Арсенал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.