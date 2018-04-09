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Разочарованные легионеры, только что покинувшие поле, пьют воду на скамейке запасных. А игра продолжается, и остальные армейцы идут в наступление — терять им нечего, помимо прочего таят шансы на продолжение борьбы за золото...
Федор Чалов и Александр Головин выходит спасать ЦСКА. Витиньо и Муса уходят.
Муса попал в офсайд, пытаясь убежать в контратаку.
Трибуны поддерживают армейцев, сами они явно в прострации.
В шоке ЦСКА, готовит потому двойную замену.
Угловой армейцы подают, есть и удар — но выше перекладины. Вернблум пытался.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Агрессивная тактика приносит успех динамовцам снова! Это Ташаев делает голевой дубль: в пустые ворота внес мяч после отличного прохода по флангу и своевременной передачи Луценко. Хохлов невозмутим, остальные причастные к «Динамо» празднуют!
Сложно приходится армейцам, которые и без того устали от игры на два фронта.
Летят бело-голубые словно на крыльях.
Возобновилась игра, и сразу же супермомент у «Динамо»! Врывался в штрафную Панченко, готовился бить, заносил ногу... В последний момент брсоились под удар и спасли ситуацию армейцы.
Истекла она — 0:1, впереди гости Песчаной улицы. ЦСКА пытался доминировать, развивать позиционное наступление, однако не слишком преуспел на этом направлении. «Динамо» выстроило игру на контратаках, что принесло успех в виде гола Ташаева и потенциально могло подарить еще пару-тройку шансов.
Одну минуту компенсировал Карасев к первому тайму.
Козлов неудачно разыграл мяч из аута. И чуть ЦСКА в атаку не убежал — пришлось Морозову сфолить на Витиньо. Ценой желтой карточки.
В центр поля переместились события.
Березуцкий пытался проникающим пасом в штрафную вывести на удар Мусу. Задумка не удалась.
Близится к завершению первый тайм...
Соу схлопотал предупреждение.
Панченко шикарный момент упускает! Вновь контратака, каких было много в игре с «Арсеналом». Кирилл убегал, мог продвигаться дальше, но решил пробить. И получилось очень не точно.
ЦСКА контролирует мяч. Пытается выстроить позиционное наступление. Пока не удается.
Рыков подключался в атаку — и могло быть опасно.
Набабкин кидал из аута в штрафную. Там мяч в итоге к Шунину пришел.
Рауш очень активно прессингует на левом фланге... Но мяч теряет динамовец в итоге.
Несколько спал темп в игре. Передышка командами взята, по всей видимости...
Панченко от души приложился с дальней дистанции... Точно в руки Акинфееву.
В столкновении с Соу получил повреждение бразилец.
Витиньо лежит на газоне. Никто не обращает на него внимания, продолжают играть. Вот только сейчас Панченко выбил мяч.
И вновь опаснейший ответ «Динамо»! Луценко идеально выкатил мяч Соу, который врывался аж во вратарскую. Однако неуклюже принял легионер, не сумел укротить мяч. Момент исчерпан.
Штрафной ЦСКА подает, Натхо. Нашел голову Игнашевича, от которой мяч полетел в центр штрафной. Там Морозов успешнее всех был.
Муса собрал на себя двух соперников, но пас у него не получился.
Витиньо пробил в дальний угол — не попал.
«Динамо» могло провести очередную контратаку после углового у своих ворот, но перемудрило.
ЦСКА огрызнулся, показал, что не согласен мириться с происходящим.
Активный Рауш сейчас укротил мяч на флаге и отдал в штрафную Луценко, который упал в борьбе с Натхо. Карасев показал: играть!
А теперь «стандарт», ближе к флангу. Подавал Рауш, Акинфеев четко сыграл кулаками.
Ох-ох, продолжает создавать напряжение «Динамо»! Замечательно играет! Едва-едва Луценко сейчас не забил.
Еще один удар Ташаева, теперь с дальней дистанции. Но мимо на сей раз.
На кураже динамовцы едва не соорудили еще одну атаку.
ГООООООООООООООООООООООЛ! «Динамо» открывает счет в разящей контратаке! Игрок сборной Рауш подхватил мяч у своей штрафной, прошел полполя и отпасовал Панченко, который переправил мяч Ташаеву. Тот неотразимо пробил низом в дальний угол. 0:1!
Вновь момент! В падении головой, да с отскоком от газона пробил Игнашевич. Чуть неточно!
Но Хохлов нервничает на тренерской бирже... Угловой будет подавать ЦСКА.
Блиц-криг у ЦСКА не вышел, более-менее выравнялась картина на поле.
Сумели динамовцы отодвинуть игру от своих ворот.
Завалили Вернблума, но офсайд там зафиксирован у шведа. Головин на скамейке, отметим.
Вновь перехватывают они мяч, вновь момент! Снова гиперактивный Муса, теперь он отпасовал на Дзагоева, который из вратарской не попал по мячу.
Пытаются забрать игру под свой контроль армейцы.
ЦСКА сразу же атакует силами Мусы.
Игра началась!
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