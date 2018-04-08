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Игрок «Тосно» Евгений Чернов РИА Новости
Игрок «Тосно» Евгений Чернов

Погребняк вывел «Тосно» вперед в матче с «Уралом». LIVE

Онлайн матча 25-го тура РФПЛ «Тосно» — «Урал»

«Тосно» принимает в Петербурге екатеринбургский «Урал» в 25-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   08 апреля 14:00   |  2 тайм
Тосно
2:1
Урал
2:1
Стадион «Петровский», Санкт-Петербург | Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
Погребняк 6'
Погребняк 36'
Погребняк 59' (пен)
Жигулёв 72'
Бумаль 36'
Ильин 40'
Балажиц 68'
Егорычев 72'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Давид Юрченко
24 (з)   Тимофей Маргасов
8 (з)   Сергей Сухарев
28 (з)   Евгений Чернов
26 (з)   Раде Дугалич
4 (п)   Илья Жигулёв 82' 72'
21 (п)   Вагиз Галиулин
88 (п)   Марко 
22 (п)   Резиуан Мирзов 62'
14 (п)   Александр Карницкий
33 (н)   Павел Погребняк 6' 36' 59'
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
4 (з)   Грегор Балажиц 68'
28 (з)   Никита Чернов 81'
15 (п)   Денис Кулаков
13 (п)   Петрюс Бумаль 36'
92 (п)   Роман Емельянов
17 (п)   Николай Димитров
94 (п)   Алексей Евсеев 62'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
18 (н)   Владимир Ильин 40'
Запасной состав
1 (в)   Михаил Опарин
5 (з)   Неманья Мьюшкович
64 (з)   Денис Кутин
9 (п)   Рустем Мухаметшин
11 (п)   Максим Палиенко
15 (п)   Нуну Роша
19 (п)   Алексей Скворцов
23 (п)   Александр Трошечкин
31 (п)   Александр Макаров
77 (п)   Никола Труич
29 (н)    Рикардиньо 62'
10 (н)   Георгий Мелкадзе 82'
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
3 (з)   Вараздат Ароян
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
66 (з)   Мингиян Бевеев
44 (п)   Андрей Егорычев 62' 72'
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Дмитрий Хомченовский
32 (п)   Никита Глушков
99 (п)   Эдгар Манучарян
88 (н)   Игорь Портнягин 81'
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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Владение мячом
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'82
Мелкадзе в игре.
'82
Жигулёв заменён у «Тосно».
'81
Портнягин вышел вместо Чернова.
'81
Замена у «Урала».
'78
Много владеет мячом «Урал». Хозяева вынуждены всей командой отойти на свою половину поля.
'76
Эль-Кабир заработал стандарт на углу штрафной. Отман сам же пробил в обвод стенки — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'74
Жигулёв рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую, но там никого из партнёров не оказалось.
'72
Жигулёв не успел к мячу и въехал в ногу Эль-Кабиру.
'72
Егорычев за срыв атаки получил «горчичник».
'70
Балажиц выпрыгнул выше всех и снял очередную подачу Галиулина.
'68
Балажиц не по правилам атаковал Жигулёва. Жёлтая карточка за фол.
'66
Рикардиньо! Сместился к центру и хлёстко пробил с 25 метров — мяч улетел в сторону!
'64
Тосненцы совершили перехват у чужой штрафной! Балажиц выбил мяч у Рикардиньо, сорвав перспективную атаку.
'62
Рикардиньо вступил в игру.
'62
Вынужденная замена у хозяев. Мирзов получил повреждение в эпизоде, когда был назначен пенальти в ворота «Урала».
'62
Егорычев вышел вместо Евсеева.
'62
Замена у «Урала».
'59
ГОЛ! Погребняк с пенальти пробил в нижний угол! Годзюр не угадал направление и завалился в другую сторону.
'58
Пенальти в ворота «Урала»! Мирзов обработал мяч в штрафной, продвинулся вперёд и упал в борьбе с защитником! Арбитр моментально указал на «точку».
'56
Жигулёв получил болезненный удар по ноге. Медики оказывают помощь полузащитнику.
'54
Эль-Кабир, выполняя подачу, зарядил мячом по лицу Галиулину. Пауза в игре, игрок «Тосно» оказался в нокдауне.
'52
Момент у «Урала»! Димитров вырезал подачу в штрафную, Ильин выскочил из-за спины защитника и головой подрезал мяч в нижний угол — Юрченко ногой среагировал!
'50
Погребняк оказался в штрафной «Урала»! Бумаль и Балажец помешали Павлу пробить с шести метров.
'48
Хозяева провели атаку правым флангом, Галиулин в борьбе с соперником заработал угловой.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Тосненцы лучше выглядели в дебюте игры, но концовка тайма прошла с преимуществом гостей, так что счёт можно назвать справедливым. Команды обменялись голами Погребняка и Ильина, ждём продолжения через 15 минут.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
«Урал» активно проводит концовку тайма. Игра идёт на половине поля хозяев.
'42
Димитров! Подобрал отскок у штрафной и пробил верхом — мяч прошёл выше перекладины.
'40
ГОЛ! Уральцы провели атаку левым флангом, Меркулов сделал заброс за спину Чернову. Димитров прострелил во вратарскую, а Ильин в борьбе с защитником внёс мяч в ворота!
'38
Ильин! Получил передачу в штрафной, сместился к центру и пробил чуть выше цели!
'36
Оба футболиста за стычку получили по жёлтой карточке.
'36
Погребняк и Бумаль столкнулись в центре поля, дело едва не дошло до драки.
'34
Мало ударов. У «Урала» есть подходы к штрафной, но пока без моментов у ворот Юрченко.
'32
Димитров с левого края вырезал подачу в штрафную! Ильин немного не дотянулся до мяча.
'30
Ещё один длинный заброс в расчёте на рывок Мирзова! Годзюр выбежал за пределы штрафной и головой выбил мяч.
'28
«Урал» ответил контратакой! Ильин с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр — Дугалич помешал Евсееву принять мяч.
'26
Падение в штрафной «Урала»! Галиулин рухнул в борьбе с Эль-Кабиром, но арбитр показывает, что всё было чисто.
'24
Эль-Кабир не снял кольцо перед началом встречи. Арбитр только сейчас обратил на это внимание и попросил снять кольцо.
'22
Успокоилась игра. Борьба переместилась в центр поля, много потерь у обеих команд.
'20
Юрченко уверенно снял очередную подачу Кулакова. Не проходят забросы у «Урала».
'18
Галиулин навесил в штрафную «Урала»! Мяч заметался по вратарской, но Балажиц выиграл борьбу у Погребняка и разрядил обстановку у ворот.
'16
Кулаков совершил очередной рывок по флангу и прострелил в центр — не дошёл мяч до Евсеева.
'14
Уральцы наладили контроль над мячом. Но пока не удаётся подобраться к владениям Юрченко.
'12
Гости ответили контратакой три в три. Юрченко уверенно справился с навесом Димитрова.
'10
Мирзов с левого края сделал проникающую передачу в штрафную! Балажиц в подкате выбил мяч у Жигулёва, сорвав выход один на один.
'8
«Тосно» продолжает активно идти вперёд. Здорово комбинирует команда Дмитрия Парфёнова.
'6
ГОЛ! Скоростная атака прошла у «Тосно»! Галиулин промчался по правому флангу и прострелил во вратарскую на Погребняка, который с пяти метров пробил мимо вратаря!
'4
Ответ «Тосно»! Маргасов рванул в свободную зону и навесил во вратарскую, Мирзов пытался головой переправить мяч в дальний угол, но получилось неудачно!
'3
Димитров сместился на левый край и выполнил подачу в штрафную! Юрченко снял мяч с головы Ильина.
'1
Матч начался! Тосненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Тосно» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.