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Трансляция
С конца
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'82
'82
'81
'81
'78
Много владеет мячом «Урал». Хозяева вынуждены всей командой отойти на свою половину поля.
'76
Эль-Кабир заработал стандарт на углу штрафной. Отман сам же пробил в обвод стенки — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'74
Жигулёв рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую, но там никого из партнёров не оказалось.
'72
'72
'70
Балажиц выпрыгнул выше всех и снял очередную подачу Галиулина.
'68
'66
Рикардиньо! Сместился к центру и хлёстко пробил с 25 метров — мяч улетел в сторону!
'64
Тосненцы совершили перехват у чужой штрафной! Балажиц выбил мяч у Рикардиньо, сорвав перспективную атаку.
'62
'62
'62
'62
'59
'58
Пенальти в ворота «Урала»! Мирзов обработал мяч в штрафной, продвинулся вперёд и упал в борьбе с защитником! Арбитр моментально указал на «точку».
'56
Жигулёв получил болезненный удар по ноге. Медики оказывают помощь полузащитнику.
'54
Эль-Кабир, выполняя подачу, зарядил мячом по лицу Галиулину. Пауза в игре, игрок «Тосно» оказался в нокдауне.
'52
Момент у «Урала»! Димитров вырезал подачу в штрафную, Ильин выскочил из-за спины защитника и головой подрезал мяч в нижний угол — Юрченко ногой среагировал!
'50
Погребняк оказался в штрафной «Урала»! Бумаль и Балажец помешали Павлу пробить с шести метров.
'48
Хозяева провели атаку правым флангом, Галиулин в борьбе с соперником заработал угловой.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Тосненцы лучше выглядели в дебюте игры, но концовка тайма прошла с преимуществом гостей, так что счёт можно назвать справедливым. Команды обменялись голами Погребняка и Ильина, ждём продолжения через 15 минут.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
«Урал» активно проводит концовку тайма. Игра идёт на половине поля хозяев.
'42
Димитров! Подобрал отскок у штрафной и пробил верхом — мяч прошёл выше перекладины.
'40
'38
Ильин! Получил передачу в штрафной, сместился к центру и пробил чуть выше цели!
'36
'36
'34
Мало ударов. У «Урала» есть подходы к штрафной, но пока без моментов у ворот Юрченко.
'32
Димитров с левого края вырезал подачу в штрафную! Ильин немного не дотянулся до мяча.
'30
Ещё один длинный заброс в расчёте на рывок Мирзова! Годзюр выбежал за пределы штрафной и головой выбил мяч.
'28
«Урал» ответил контратакой! Ильин с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр — Дугалич помешал Евсееву принять мяч.
'26
Падение в штрафной «Урала»! Галиулин рухнул в борьбе с Эль-Кабиром, но арбитр показывает, что всё было чисто.
'24
Эль-Кабир не снял кольцо перед началом встречи. Арбитр только сейчас обратил на это внимание и попросил снять кольцо.
'22
Успокоилась игра. Борьба переместилась в центр поля, много потерь у обеих команд.
'20
Юрченко уверенно снял очередную подачу Кулакова. Не проходят забросы у «Урала».
'18
Галиулин навесил в штрафную «Урала»! Мяч заметался по вратарской, но Балажиц выиграл борьбу у Погребняка и разрядил обстановку у ворот.
'16
Кулаков совершил очередной рывок по флангу и прострелил в центр — не дошёл мяч до Евсеева.
'14
Уральцы наладили контроль над мячом. Но пока не удаётся подобраться к владениям Юрченко.
'12
Гости ответили контратакой три в три. Юрченко уверенно справился с навесом Димитрова.
'10
Мирзов с левого края сделал проникающую передачу в штрафную! Балажиц в подкате выбил мяч у Жигулёва, сорвав выход один на один.
'8
«Тосно» продолжает активно идти вперёд. Здорово комбинирует команда Дмитрия Парфёнова.
'6
'4
Ответ «Тосно»! Маргасов рванул в свободную зону и навесил во вратарскую, Мирзов пытался головой переправить мяч в дальний угол, но получилось неудачно!
'3
Димитров сместился на левый край и выполнил подачу в штрафную! Юрченко снял мяч с головы Ильина.
'1
Матч начался! Тосненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Тосно» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.