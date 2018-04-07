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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Грозненцы забили в первой же атаке — Митришев отличился на 18-й секунде. «Рубин» много владел мячом, у казанцев было много подходов к штрафной, но ничего опасного в атаке хозяева не создали. Не было ударов по воротам Городова.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Попов! Резко сместился к радиусу штрафной, но Анхель накрыл удар болгарина.
'41
Близится к концу первый тайм. Борьба переместилась в центр поля.
'39
Попов неудачно навесил с углового — мяч пошёл слишком высоко и улетел в аут.
'37
Мбенге разогнал атаку грозненцев и сделал передачу вперёд! Исмаэл не сумел убежать от Наваса.
'35
Нобоа увидел рывок Азмуна и сделал заброс в штрафную! Очередной офсайд зафиксировал арбитр у иранца.
'33
Грозненцы организовали атаку левым флангом. Последовал заброс на Мбенге, но африканец проиграл борьбу Навасу.
'31
Попов собрал на себя трёх соперников и сделал передачу в штрафную! Швец в последний момент помешал пробить Могилевцу.
'29
Казанцы заработали штрафной на левом фланге. Попов навесил на дальнюю штангу, но никто не дотянулся до мяча.
'27
Нобоа из глубины сделал мягкий заброс в штрафную! Азмун не сумел обработать мяч, а мог выйти один на один с вратарём.
'25
Кудряшов с левого края сделал проникающую передачу в штрафную! Могилевец оказался один перед вратарём, но замешкался и не сумел пробить.
'23
'20
«Рубин» много времени проводит на чужой половине поля. Но мало ударов — не хватает остроты атакам казанцев.
'18
Нобоа сместился на правый край и прострелил в центр штрафной! Городов вышел из ворот и опередил Попова.
'16
Казанцы провели атаку левым флангом. Сорокин вырезал подачу в руки Городову.
'14
Длинный заброс вперёд на Азмуна! Иранец поторопился и залез в офсайд.
'12
Много потерь у «Рубина». Не удаётся казанцам наладить комбинационную игру.
'10
'9
Ещё один длинный заброс в штрафную на Мбенге! Гранат опередил соперника и выбил мяч в сторону.
'7
Кузьмин совершил рывок по флангу и навесил в штрафную — Попов не успел к мячу.
'5
Кудряшов подключился к атаке и пробил из-за пределов штрафной! Мяч попал в блок и отскочил в сторону.
'3
Казанцы забрали мяч и перевели игру к чужой штрафной. Курбан Бердыев вышел к бровке, наставник «Рубина» явно не ожидал такого дебюта.
'1
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.