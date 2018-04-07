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СКАЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
4:0
закончен
02:30
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закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
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02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
100:137
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
132:130
закончен
02:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
97:103
закончен
02:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
111:104
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
122:98
закончен
02:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
92:73
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
93:94
закончен
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
103:122
закончен
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Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
96:113
закончен
Россия / Премьер-Лига
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0:2
закончен
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РубинАхмат
0:1
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ЗенитКраснодар
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19:00
АрсеналУфа
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Испания / Примера
14:00
АлавесХетафе
0:0
2 тайм
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СельтаСевилья
не начался
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БетисЭйбар
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БарселонаЛеганес
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0:0
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БорнмутКристал Пэлас
не начался
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
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17:00
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Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
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11:00
ТомьТамбов
0:0
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14:00
ОлимпиецБалтика
1:1
2 тайм
14:00
Крылья СоветовСпартак-2
1:0
2 тайм
14:00
ШинникТюмень
0:0
2 тайм
14:00
Ротор-ВолгоградФакел
0:0
2 тайм
15:00
ХимкиОренбург
0:0
1 тайм
15:00
ВолгарьСибирь
0:0
1 тайм
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Авангард КДинамо СПб
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Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
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02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
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05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
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Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
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ТориноИнтер М
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16:00
КротонеБолонья
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16:00
ВеронаКальяри
не начался
16:00
НаполиКьево
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19:00
УдинезеЛацио
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ЧелсиВест Хэм Юнайтед
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16:30
Боруссия ДШтутгарт
не начался
19:00
Айнтрахт ФХоффенхайм
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17:00
ЦСКАСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
Единая лига ВТБ
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Енисей Астана
не начался
17:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
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УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
20:00
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
20:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
22:30
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
01:00
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
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Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
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04:00
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Рубин Ахмат
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша Официальный сайт «Ахмата»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша

РФПЛ. «Ахмат» забил «Рубину». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Рубин» — «Ахмат»

Казанский «Рубин» дома принимает грозненский «Ахмат» в рамках матча 25-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
25-й тур  |   07 апреля 14:00   |  2 тайм
Рубин
0:1
Ахмат
0:1
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Кузьмин 23'
Митришев 1'
Семёнов 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
44 (з)   Сесар Навас
14 (з)   Владимир Гранат
80 (з)   Егор Сорокин
30 (з)   Фёдор Кудряшов
2 (з)   Олег Кузьмин 23'
66 (п)   Кристиан Нобоа
15 (п)   Игорь Коновалов
18 (п)   Павел Могилевец
71 (п)   Ивелин Попов
33 (н)   Сердар Азмун
16 (в)   Евгений Городов
13 (з)   Милад Мохаммади
15 (з)   Андрей Семёнов 10'
4 (з)   Уилкер Анхель
2 (з)    Родолфо
40 (з)   Ризван Уциев
23 (п)   Антон Швец
11 (п)    Исмаэл
19 (п)   Олег Иванов
95 (н)   Магомед Митришев 1'
17 (н)   Аблайе Мбенге
Запасной состав
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
19 (з)   Виталий Устинов
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
26 (п)   Габриэл Энаке
77 (п)   Реза Шекари
53 (н)   Никита Голдобин
93 (н)   Ilya Gilyazutdinov
33 (в)   Виталий Гудиев
3 (з)   Заурбек Плиев
14 (п)    Раванелли
70 (п)   Аюб Бацуев
21 (п)   Одисе Роши
10 (п)   Халид Кадыров
77 (п)   Бернард Бериша
9 (н)   Заур Садаев
91 (н)   Идрис Умаев
93 (н)   Апти Ахъядов
8 (н)    Лео
18 (н)   Беким Балай
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
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По воротам:
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  • Офсайды
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'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Грозненцы забили в первой же атаке — Митришев отличился на 18-й секунде. «Рубин» много владел мячом, у казанцев было много подходов к штрафной, но ничего опасного в атаке хозяева не создали. Не было ударов по воротам Городова.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Попов! Резко сместился к радиусу штрафной, но Анхель накрыл удар болгарина.
'41
Близится к концу первый тайм. Борьба переместилась в центр поля.
'39
Попов неудачно навесил с углового — мяч пошёл слишком высоко и улетел в аут.
'37
Мбенге разогнал атаку грозненцев и сделал передачу вперёд! Исмаэл не сумел убежать от Наваса.
'35
Нобоа увидел рывок Азмуна и сделал заброс в штрафную! Очередной офсайд зафиксировал арбитр у иранца.
'33
Грозненцы организовали атаку левым флангом. Последовал заброс на Мбенге, но африканец проиграл борьбу Навасу.
'31
Попов собрал на себя трёх соперников и сделал передачу в штрафную! Швец в последний момент помешал пробить Могилевцу.
'29
Казанцы заработали штрафной на левом фланге. Попов навесил на дальнюю штангу, но никто не дотянулся до мяча.
'27
Нобоа из глубины сделал мягкий заброс в штрафную! Азмун не сумел обработать мяч, а мог выйти один на один с вратарём.
'25
Кудряшов с левого края сделал проникающую передачу в штрафную! Могилевец оказался один перед вратарём, но замешкался и не сумел пробить.
'23
Кузьмин прихватил соперника в центре поля, сорвав атаку гостей.
'20
«Рубин» много времени проводит на чужой половине поля. Но мало ударов — не хватает остроты атакам казанцев.
'18
Нобоа сместился на правый край и прострелил в центр штрафной! Городов вышел из ворот и опередил Попова.
'16
Казанцы провели атаку левым флангом. Сорокин вырезал подачу в руки Городову.
'14
Длинный заброс вперёд на Азмуна! Иранец поторопился и залез в офсайд.
'12
Много потерь у «Рубина». Не удаётся казанцам наладить комбинационную игру.
'10
Семёнов не успел к мячу и въехал в ногу Азмуну. Жёлтая карточка.
'9
Ещё один длинный заброс в штрафную на Мбенге! Гранат опередил соперника и выбил мяч в сторону.
'7
Кузьмин совершил рывок по флангу и навесил в штрафную — Попов не успел к мячу.
'5
Кудряшов подключился к атаке и пробил из-за пределов штрафной! Мяч попал в блок и отскочил в сторону.
'3
Казанцы забрали мяч и перевели игру к чужой штрафной. Курбан Бердыев вышел к бровке, наставник «Рубина» явно не ожидал такого дебюта.
'1
ГОЛ! На 18-й секунде забил «Ахмат»! Мбенге обработал длинную передачу из глубины, вырвался один на один и пробил во вратаря! Митришев оказался первым на отскоке, убрал мяч в сторону и со второй попытки поразил ворота «Рубина»!
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.