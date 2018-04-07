'45+1

Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Грозненцы забили в первой же атаке — Митришев отличился на 18-й секунде. «Рубин» много владел мячом, у казанцев было много подходов к штрафной, но ничего опасного в атаке хозяева не создали. Не было ударов по воротам Городова.