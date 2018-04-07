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Трансляция
С конца
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'33
Секульский попробовал пробить с дальней дистанции — мяч полетел на трибуны.
'31
Гащенков остро прострелил в штрафную с правого фланга, но никто из партнёров к мячу не успел.
'29
Канунников переборщил с силой передачи вперёд, мяч ушёл за пределы поля.
'27
Последовал заброс на фланг на ход Идову, который оказался в офсайде.
'25
Димидко в штрафной опередил Оланаре и вынес мяч.
'23
Огуде, пытаясь вынести мяч из штрафной, попал в соперника. Футбольный снаряд отскочил в направлении Секульского, который не успел сориентироваться и пробить по воротам из отличной позиции.
'21
Гащенков нанёс неточный удар по воротам с дальней дистанции.
'19
Оланаре нарушил правила в атаке.
'17
Криворучко неудачно сыграл руками в штрафной после скидки защитника и в итоге с трудом сумел зафиксировать мяч, опередив Гащенкова.
'16
Секульский перехватил мяч в штрафной и с ходу неточно пробил по воротам.
'14
Легко отбивается защита «Амкара» после навеса к ближней штанге.
'13
Угловой заработали хозяева после очередного навеса в штрафную.
'12
Последовал навес в штрафную «Амкара» с правого фланга, Карасев выпрыгнул и головой сделал скидку вдоль ворот, но защитик выбил мяч.
'10
Кабутов получил мяч в штрафной, но развернуться к воротам и пробить ему не дали.
'8
Оланаре получил мяч в центре штрафной и пробил по воротам низом — точно в руки Криворучко.
'7
Димидко выполнил дальний навес к штрафной площади, за которым последовал свисток — Секульский в офсайде.
'5
Кабутов отметился неточным ударом из левой части штрафной.
'3
Канунников после навеса в штрафную сделал скидку на Секульского, которому пробить по воротам не удалось.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.