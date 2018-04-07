СКА-Хабаровск

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Германия / Бундеслига
21:30
Ганновер-96Вердер
2:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенПСЖ
1:1
закончен
Испания / Примера
22:00
ДепортивоМалага
3:2
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЦСКА
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
4:0
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
7:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
1:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДаллас Старз
5:3
закончен
Евролига
19:00
Олимпиакос Жальгирис
85:86
закончен
21:30
Валенсия Маккаби Т-А
87:84
закончен
22:00
Реал Мадрид Бамберг
106:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
113:106
закончен
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
100:137
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
132:130
закончен
02:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
97:103
закончен
02:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
111:104
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
122:98
закончен
02:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
92:73
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
93:94
закончен
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
103:122
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
96:113
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскАмкар
0:0
1 тайм
14:00
РубинАхмат
не начался
16:30
ЗенитКраснодар
не начался
19:00
АрсеналУфа
не начался
Испания / Примера
14:00
АлавесХетафе
не начался
17:15
СельтаСевилья
не начался
19:30
БетисЭйбар
не начался
21:45
БарселонаЛеганес
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ЭвертонЛиверпуль
не начался
17:00
БорнмутКристал Пэлас
не начался
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
не начался
17:00
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
не начался
17:00
Сток СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
17:00
УотфордБёрнли
не начался
17:00
Вест Бромвич АльбионСуонси Сити
не начался
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
16:00
БеневентоЮвентус
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19:00
СПАЛАталанта
не начался
19:00
РомаФиорентина
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21:45
СампдорияДженоа
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Германия / Бундеслига
16:30
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не начался
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16:30
АугсбургБавария
не начался
19:30
ГамбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
18:00
МонакоНант
не начался
21:00
АмьенКан
не начался
21:00
АнжеСтрасбург
не начался
21:00
БордоЛилль
не начался
21:00
ГенгамТруа
не начался
21:00
ТулузаДижон
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияЕнисей
0:1
2 тайм
11:00
ТомьТамбов
0:0
1 тайм
14:00
ОлимпиецБалтика
не начался
14:00
Крылья СоветовСпартак-2
не начался
14:00
ШинникТюмень
не начался
14:00
Ротор-ВолгоградФакел
не начался
15:00
ХимкиОренбург
не начался
15:00
ВолгарьСибирь
не начался
15:30
Авангард КДинамо СПб
не начался
18:00
КубаньЗенит-2
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
Динамо КЗаря
не начался
14:00
ВересШахтёр Д
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17:00
АлександрияСталь К
не начался
17:00
ЧерноморецОлимпик Д
не начался
19:30
ВорсклаМариуполь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
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Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
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02:30
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
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КротонеБолонья
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НаполиКьево
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УдинезеЛацио
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Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДШтутгарт
не начался
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20:00
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
20:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
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22:30
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
01:00
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
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01:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
04:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
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Полузащитник «СКА-Хабаровска» Евгений Баляйкин Официальный сайт «СКА-Хабаровска»
Полузащитник «СКА-Хабаровска» Евгений Баляйкин

РФПЛ. «СКА-Хабаровск» — «Амкар». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Амкар»

СКА в Хабаровске принимает пермский «Амкар» в рамках матча 25-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   07 апреля 11:00   |  1 тайм
СКА-Хабаровск
0:0
Амкар
0:0
Стадион «имени Владимира Ленина», Хабаровск | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
55 (в)   Александр Криворучко
8 (з)   Айоделе Аделейе
3 (з)   Исмаил Эдиев
88 (з)   Георгий Наваловский
26 (п)   Александр Черевко
17 (п)   Дмитрий Кабутов
13 (п)   Александр Димидко
6 (п)   Павел Карасев
10 (н)   Владислав Никифоров
20 (н)   Максим Канунников
44 (н)   Лукаш Секульский
1 (в)   Артур Нигматуллин
6 (з)   Секу Конде
3 (з)   Петар Занев
19 (з)   Брайн Идову
18 (з)   Михаил Сиваков
8 (п)   Фегор Огуде
20 (п)   Павел Комолов
17 (п)   Михаил Гащенков
91 (п)   Александр Рязанцев
5 (п)   Януш Гол
80 (н)   Аарон Оланаре
Запасной состав
1 (в)   Александр Довбня
4 (з)   Неманья Тубич
5 (з)   Александр Пуцко
2 (п)   Сергей Макаров
19 (п)   Виталий Федотов
21 (п)   Артём Самсонов
77 (п)   Константин Савичев
87 (п)   Максим Казанков
11 (н)   Мирослав Маркович
15 (в)   Дмитрий Хомич
95 (в)   Денис Вамбольт
13 (з)   Кирилл Суслов
26 (з)   Фелицио Браун
41 (з)   Дмитрий Белоруков
10 (п)   Алихан Шаваев
16 (п)   Сергей Баланович
27 (п)   Михаил Костюков
32 (п)   Иван Мельников
66 (п)   Саид Эззатоллахи
11 (н)   Алексей Гасилин
9 (н)   Дарко Бодул
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'33
Секульский попробовал пробить с дальней дистанции — мяч полетел на трибуны.
'31
Гащенков остро прострелил в штрафную с правого фланга, но никто из партнёров к мячу не успел.
'29
Канунников переборщил с силой передачи вперёд, мяч ушёл за пределы поля.
'27
Последовал заброс на фланг на ход Идову, который оказался в офсайде.
'25
Димидко в штрафной опередил Оланаре и вынес мяч.
'23
Огуде, пытаясь вынести мяч из штрафной, попал в соперника. Футбольный снаряд отскочил в направлении Секульского, который не успел сориентироваться и пробить по воротам из отличной позиции.
'21
Гащенков нанёс неточный удар по воротам с дальней дистанции.
'19
Оланаре нарушил правила в атаке.
'17
Криворучко неудачно сыграл руками в штрафной после скидки защитника и в итоге с трудом сумел зафиксировать мяч, опередив Гащенкова.
'16
Секульский перехватил мяч в штрафной и с ходу неточно пробил по воротам.
'14
Легко отбивается защита «Амкара» после навеса к ближней штанге.
'13
Угловой заработали хозяева после очередного навеса в штрафную.
'12
Последовал навес в штрафную «Амкара» с правого фланга, Карасев выпрыгнул и головой сделал скидку вдоль ворот, но защитик выбил мяч.
'10
Кабутов получил мяч в штрафной, но развернуться к воротам и пробить ему не дали.
'8
Оланаре получил мяч в центре штрафной и пробил по воротам низом — точно в руки Криворучко.
'7
Димидко выполнил дальний навес к штрафной площади, за которым последовал свисток — Секульский в офсайде.
'5
Кабутов отметился неточным ударом из левой части штрафной.
'3
Канунников после навеса в штрафную сделал скидку на Секульского, которому пробить по воротам не удалось.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.