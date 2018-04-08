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0:2
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14:00
РубинАхмат
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16:30
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17:15
СельтаСевилья
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БарселонаЛеганес
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ЭвертонЛиверпуль
0:0
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17:00
БорнмутКристал Пэлас
2:2
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17:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
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17:00
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
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17:00
Сток СитиТоттенхэм Хотспур
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17:00
УотфордБёрнли
1:2
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17:00
Вест Бромвич АльбионСуонси Сити
1:1
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19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
2:3
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2:4
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19:00
СПАЛАталанта
1:1
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19:00
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3:0
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21:00
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1:1
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21:00
БордоЛилль
2:1
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21:00
ГенгамТруа
4:0
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21:00
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10:00
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11:00
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14:00
ШинникТюмень
2:0
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14:00
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0:0
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15:00
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0:1
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15:00
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Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
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02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
5:3
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02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
4:3
закончен
02:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
5:2
закончен
02:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
3:2 (Б)
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05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
7:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
3:6
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Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
115:134
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
102:115
закончен
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
96:124
закончен
03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
102:108
закончен
03:30
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Торонто РэпторсОрландо Мэджик
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02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
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02:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
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02:30
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
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02:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
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03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
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«Локомотив» рвется к чемпионству. LIVE

Онлайн-трансляция матча 25-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ростов»

Московский «Локомотив» принимает «Ростов» в 25-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   08 апреля 16:30   |  1 тайм
Локомотив
0:0
Ростов
0:0
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
23 (п)   Дмитрий Тарасов
59 (п)   Алексей Миранчук
4 (п)   Мануэл Фернандеш
8 (п)   Джефферсон Фарфан
18 (п)   Александр Коломейцев
9 (н)    Ари
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
16 (з)   Евгений Макеев
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
84 (п)   Александр Гацкан
21 (п)   Александр Сапета
2 (п)   Тимофей Калачёв
12 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Владимир Дядюн
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
5 (з)   Неманья Пейчинович
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
29 (з)   Виталий Денисов
36 (п)   Дмитрий Баринов
60 (п)   Антон Миранчук
13 (п)   Аршак Корян
24 (н)   Антонио Эдер
84 (н)   Михаил Лысов
30 (в)   Сергей Песьяков
79 (в)   Данила Ермаков
5 (з)   Матия Бобен
33 (з)   Константин Плиев
8 (п)   Аяз Гулиев
10 (п)   Александр Зуев
19 (п)   Хорен Байрамян
23 (п)   Валерий Чуперка
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
14 (н)   Эльдор Шомуродов
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'26
Фарфан сыграл на левый край штрафной на Фернандеша, который пробил в ближний угол, но Абаев смог отразить мяч на угловой!
'25
Ари зачем-то пропустил проникающую передачу себе за спину, куда не успел ускориться Фарфан.
'24
Штанга спасла «Ростов»! Тарасов после подачи с углового выиграл борьбу у Вилюша и пробил головой в штангу!
'23
Сигурдссон подстраховал провалившегося в обороне Вилюша, помешав Фарфану сделать нацеленную подачу.
'22
Алексей Миранчук ворвался на край штрафной и пробил в сыгравшего в подкате защитника! После отскока мяч достался Ари, которому помешали нанести удар с линии вратарской!
'21
Ари нарушил правила перед штрафной «Ростова», проиграв верховую борьбу Ингасону.
'20
Ионов не сумел зацепиться за длинный пас Вилюша, которому не хватило точности.
'18
Кверквелия отразил банальную подачу Паршивлюка, а подбор остался за «железнодорожниками».
'17
Впервые в матче мяч достался ростовчанам, которые не могут преодолеть даже первую линию обороны «Локо».
'15
Сигурдссон и Калачёв здорово сыграли в обороне против Алексея Миранчука и Фернандеша соответственно. Ответных атак у «Ростова» пока не наблюдается.
'14
Фернандеш за одну минуту дважды потерял мяч на фланге.
'12
Фернандеш выдал неточный пас вблизи чужой штрафной.
'11
Фарфана сбили после передачи Алексея Миранчука на ход, но арбитр промолчал.
'10
Тарасов отметился несильным ударом с лёта из пределов штрафной, Абаев справился.
'9
Алексею Миранчуку помешали выйти на ударную позицию через центр!
'8
Фернандеш протолкнул мяч на Фарфана, против которого успел сыграть соперник, заставив чилийца выпустить мяч в аут.
'6
Сигурдссон помешал Ари зацепиться за передачу Тарасова.
'6
Ростовчане здорово играют один в один, не позволяя «Локомотиву» атаковать через фланги.
'3
Паршивлюк нарвался на отбор после смещения с фланга в центр.
'2
Москвичи забрали мяч под свой контроль, медленно передвигая его с фланга на фланг. Спокойное начало от обеих команд.
'1
Рыбусь не подстроился под длинную передачу Чорлуки.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.