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Трансляция
С конца
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'26
Фарфан сыграл на левый край штрафной на Фернандеша, который пробил в ближний угол, но Абаев смог отразить мяч на угловой!
'25
Ари зачем-то пропустил проникающую передачу себе за спину, куда не успел ускориться Фарфан.
'24
Штанга спасла «Ростов»! Тарасов после подачи с углового выиграл борьбу у Вилюша и пробил головой в штангу!
'23
Сигурдссон подстраховал провалившегося в обороне Вилюша, помешав Фарфану сделать нацеленную подачу.
'22
Алексей Миранчук ворвался на край штрафной и пробил в сыгравшего в подкате защитника! После отскока мяч достался Ари, которому помешали нанести удар с линии вратарской!
'21
Ари нарушил правила перед штрафной «Ростова», проиграв верховую борьбу Ингасону.
'20
Ионов не сумел зацепиться за длинный пас Вилюша, которому не хватило точности.
'18
Кверквелия отразил банальную подачу Паршивлюка, а подбор остался за «железнодорожниками».
'17
Впервые в матче мяч достался ростовчанам, которые не могут преодолеть даже первую линию обороны «Локо».
'15
Сигурдссон и Калачёв здорово сыграли в обороне против Алексея Миранчука и Фернандеша соответственно. Ответных атак у «Ростова» пока не наблюдается.
'14
Фернандеш за одну минуту дважды потерял мяч на фланге.
'12
Фернандеш выдал неточный пас вблизи чужой штрафной.
'11
Фарфана сбили после передачи Алексея Миранчука на ход, но арбитр промолчал.
'10
Тарасов отметился несильным ударом с лёта из пределов штрафной, Абаев справился.
'9
Алексею Миранчуку помешали выйти на ударную позицию через центр!
'8
Фернандеш протолкнул мяч на Фарфана, против которого успел сыграть соперник, заставив чилийца выпустить мяч в аут.
'6
Сигурдссон помешал Ари зацепиться за передачу Тарасова.
'6
Ростовчане здорово играют один в один, не позволяя «Локомотиву» атаковать через фланги.
'3
Паршивлюк нарвался на отбор после смещения с фланга в центр.
'2
Москвичи забрали мяч под свой контроль, медленно передвигая его с фланга на фланг. Спокойное начало от обеих команд.
'1
Рыбусь не подстроился под длинную передачу Чорлуки.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.