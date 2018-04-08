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03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
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Момент с падением Луиса Адриано в штрафной «Твиттер» «Спартака»
Момент с падением Луиса Адриано в штрафной

РФПЛ. «Спартак» и «Анжи» забили четыре мяча в первом тайме. LIVE

Онлайн матча 25-го тура РФПЛ «Анжи» — «Спартак»

Махачкалинский «Анжи» играет дома с московским «Спартаком» в 25-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   08 апреля 19:00   |  2 тайм
Анжи
1:3
Спартак
1:3
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Лескано 36'
Промес 10'
Промес 14'
Промес 27' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Будаков
2 (з)   Гурам Тетрашвили
17 (з)   Джон Чансельор
92 (з)   Сергей Брызгалов
94 (п)   Олег Данченко
7 (п)   Достон Хамдамов
6 (п)   Паул Антон
91 (н)   Павел Яковлев
9 (н)   Филипп Будковский
99 (н)   Хуан Лескано 36'
88 (н)   Иван Маркелов
57 (в)   Александр Селихов
3 (з)   Марко Петкович
33 (з)   Никола Максимович
29 (з)   Илья Кутепов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
47 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов
50 (п)   Марио Пашалич
30 (п)   Софьян Ханни
10 (п)   Квинси Промес 10' 14' 27'
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
1 (в)   Владимир Сугробов
47 (в)   Георгий Лория
5 (з)   Магомед Мусалов
14 (з)   Игорь Армаш
77 (з)   Ислам Жилов
8 (п)   Арсен Хубулов
10 (п)   Квадво Поку
13 (п)   Данил Глебов
78 (п)   Михаил Бакаев
49 (н)   Александр Прудников
90 (н)   Амур Калмыков
32 (в)   Артём Ребров
5 (з)   Сердар Таски
16 (з)   Сальваторе Боккетти
26 (з)   Леонид Миронов
8 (п)   Денис Глушаков
18 (п)   Зелимхан Бакаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
75 (п)   Михаил Игнатов
9 (н)    Зе
99 (н)   Педро Роша
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Перерыв

На одном дыхании пролетел первый тайм. Три быстрых и красивых мяча Промеса фактически сделали результат, однако гол Лескано вернул в матч некоторое подобие интриги. Посмотрим, что будет дальше. А пока — 15-минутная пауза.

'45

Самедов нарушил правила в атаке, и Лапочкин сразу дает свисток, ничего не добавляя. Хотя за каждый гол накинуть секунд по 30 должен был. Ну да ладно...

'44

Штрафной подавал «Анжи», напряженно было. В итоге эпизод исчерпан.

'43

Атаку провели гости. Петкович был активен, но нетехничен.

'43

Пара пасов — и потеря.

'42

Много сумбура сейчас...

'41

Контролирует мяч «Спартак».

'40

На чужую половину поля перевел игру «Спартак». Аут будут кидать там гости.

'39

Встрепенулся «Анжи». «Спартаку» сейчас весьма кстати пришелся бы перерыв...

'38

Неплозой «стандарт» Промеса теперь. Пашалич не дотянулся.

'38

Что ж, человек-рабона Лескано не позволил Селихову оформить «шатаут».

'36

ГОООООООООООЛ! Пока мы философствовали, «Анжи» добивается успеха, внося интригу в игру. Данченко навесил, а почему-то забытый всеми Лескано легко переправил мяч в ворота головой. 1:3.

'35

В старой-доброй НХЛ в такой безнадежной ситуации, в какой сейчас оказался «Анжи», в дело вступили бы тафгаи — чтобы хоть как-то попытаться внести перелом в игру. Но футбол — вид спорта более джентльменский...

'34

Наступление «Анжи». Яковлев ведет вперед своих, даром что выходец из «Спартака». Но Максимович ловко отобрал мяч.

'32

Все идет и идет «Спартак» на самом деле, хотя можно было уже остановить матч и отдать победу гостям за явным преимуществом. Жаль, это не вольная борьба, так любимая на Северном Кавказе.

'30

Пауза после мелкого фола.

'29

Завелись трибуны, но не поздновато ли? Запас суперсерьезный у «Спартака». Давненько так быстро не отгружали москвичи «трешку». Вот так зарядились на погоню за «Локо».

'27

ГОООООООООООООЛ! Ну что же, 0:3 у нас, а еще и получаса игры не прошло. Промес вышел к «точке» делать хет-трик. И стал лучшим бомбардиров лиги, пробив в левый от себя, в то время как Будаков упал в противоположный угол. Блиц-криг, какому любая армия позавидует.

'26

Пенальти зарабатывает «Спартак»! Ханни отдал на Адриано, а того завалили...

'25

Перехватили гости, плетут очередное наступление. Ханни прямо из кожи лезет вон, с потрясающим зарядом действует.

'24

Аут бросает Яковлев. С мячом «Анжи».

'23

Петкович неожиданно оказался на позиции центрфорварда, но навыком ему не хватило, момент не реализовал. Пробил по-защитнически.

'21

Выход один на один с Селиховым едва не получается у Махачкалы, но лайнсмен фиксирует офсайд.

'19

Некоторое затишье на поле...

'18

А у «Анжи» мало что получается. Не слишком понимают махачкалинцы, что делать в такой ситуации.

'17

Фанаты местные совсем поутихли. Слышно только «спартачей».

'16

Ханни очень хорош в этой игре, получив шанс выйти в «старте».

'14

ГОООООООООООООООЛ! Быстрый дубль Промеса, вот так начало!!! Шел вперед голландец с мячом на скорости, и как лупанул в дальнюю «девятку»! Красивейший голище! Квинси — мастерюга!!! 0:2.

'13

Комбаров очень издали пробил — и мяч сильно выше ворот улетел.

'11

Притихли трибуны, погрузились в шок. А на немногочисленном красно-белом секторе безудержное веселье. Хотя все только начинается...

'10

ГООООООООООООООЛ! Спартаковцы открывают счет в матче!!! Все сделал Ханни, получивший пас в штрафной, продвинувшийся вперед и выкативший Промесу на пустые ворота. Голландец завершил дело буквально с метра. 0:1!

'9

Промес нарушил правила на Данченко.

'8

Маркелов пробил по воротам «Спартака» — выше.

'7

Улеглись уже страсти, спровоцированные этим моментом. С мячом «Спартак».

'7

Надо признать, плохо пробил Адриано — прямо в Будакова, на удобной для него высоте. Наверное, надо было уходить в сторону и обводить...

'6

Первый голевой момент в матче создает «Спартак». Ханни вывел Адриано на рандеву с Будаковым, но тот не стушевался и в ближнем бою выиграл дуэль у бразильца.

'4

Резвы в дебюте и те, и другие. Вот.

'3

Уже начал Селихов от ворот. В центре поля Зобнин на скорости уходит от всех, но вскоре мяч приходит в руки Будакову.

'3

Легионер с «русской» фамилией Антон пытался пробить. Семечки для спартаковского кипера такие удары.

'2

Пашалич, тоже давно не игравший, нарушил правила на махачкалинском украинце Будковском. Штрафной — испытание для Селихова.

'2

Массимо Карреры на лавке необычайно сосредоточен. Глаза горят у тренера — это видно!

'1

Символический первый удар сделал экс-игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов... И все, начали! Лапочкин — само внимание. Будем надеяться, не напортачит.

19:00

Селихов дает «пять» своим. Сплоченность обороны — это важно!

18:59

Итак, на поле уже команды, судейская бригада и мальчики, уносящие из центрального круга эмблему РФПЛ. Яковлев и Комбаров, капитаны и бывшие одноклубники, обнялись, обменялись вымпелами. Прямо сейчас начнут!

18:55

Питерский рефери Сергей Лапочкин обслужит игру.

18:50

«Анжи», кстати, официально поздравил Нурмагомедова с завоеванием чемпионского пояса UFC.

18:45

Гости в белом сыграют варианте формы, хозяева — в зеленом.

18:40

Народ, значительная часть которого рано утром следила за боем Хабиба Нурмагомедова, потихоньку подтягивается на трибуны.

18:35

Готовятся команды к игре, разминаются. У вратаря «Спартака» Александра Селихова, на днях перешагнувшего 24-летний рубеж, работы будет немало, судя по всему.

18:30

Москвичи тоже изрядно удивили с выбором. Например, оставили в запасе своего капитана Дениса Глушакова, зато вспомнили о защитнике Марко Петковиче. Посмотрим, что из этого выйдет... С повязкой сегодня Дмитрий Комбаров.

18:15

Человек, возглавляющий «Анжи», белорус Вадим Скрипченко, выбрал для стартового состава следующих исполнителей. Забавно, что в защите сыграют Павел Яковлев, на днях отметивший 27-летие, и Сергей Брызгалов. Оба — в недавнем прошлом игроки «Спартака», правда, действовали там в полузащите.

18:00

Привет, друзья! На повестке — очередной матч 25-го тура. «Спартаку» отступать некуда: «Локо» только что обыграл «Ростов» и вновь оторвался на пять очков, не считая матча в запасе. «Анжи», правда, очки тоже нужны как воздух. Будем посмотреть.

10:30

Игра начнется в 19:00 мск.

10:00

Махачкалинский «Анжи» примет «Спартак» в 25-м туре чемпионата России.