ГОООООООООООООЛ! Ну что же, 0:3 у нас, а еще и получаса игры не прошло. Промес вышел к «точке» делать хет-трик. И стал лучшим бомбардиров лиги, пробив в левый от себя, в то время как Будаков упал в противоположный угол. Блиц-криг, какому любая армия позавидует.