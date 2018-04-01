Курсы валют$ 57.43 (+0.167) 70.74 (+0.269)
Москва: +2°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
1:1
закончен
19:00
КьевоСампдория
2:1
закончен
21:45
ЮвентусМилан
3:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
2:1
закончен
19:00
Спартак МТосно
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:3
закончен
21:45
СевильяБарселона
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
закончен
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
закончен
16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
закончен
16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
закончен
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия Д
6:0
закончен
21:30
ГертаВольфсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
1:3
закончен
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
закончен
14:00
КарпатыЧерноморец
3:1
закончен
17:00
ВорсклаВерес
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
5:1
закончен
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:0
закончен
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
4:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
1:3
закончен
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
4:7
закончен
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
6:0
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
107:93
закончен
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
109:115
закончен
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
110:99
закончен
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
109:110
закончен
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
96:112
закончен
Биатлон / Чемпионат России
10:15
Спринт. Женщины
1
Ульяна Кайшева
22:47,4 (0)
закончен
13:15
Спринт. Мужчины
1
Александр Логинов
25.51,1 (2 промаха)
закончен
Бокс/ММА / Рейтинговый бой
22:00
Александр Поветкин (Россия) — Дэвид Прайс (Великобритания)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралРубин
1:1
закончен
16:30
УфаЗенит
1:2
2 тайм
19:00
КраснодарАнжи
не начался
19:00
РостовЦСКА
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналСток Сити
3:0
закончен
18:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
0:0
1 тайм
Испания / Примера
13:00
ЭспаньолАлавес
0:0
закончен
17:15
ЛеганесВаленсия
0:0
перерыв
19:30
ЭйбарРеал Сосьедад
не начался
19:30
МалагаВильярреал
не начался
21:45
Атлетико МДепортиво
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Олимпиец
2:2
закончен
Франция / Лига 1
16:00
ГенгамБордо
2:1
закончен
18:00
КанМонпелье
0:0
1 тайм
18:00
ЛилльАмьен
0:0
1 тайм
18:00
НантСент-Этьен
0:0
1 тайм
18:00
СтрасбургМетц
0:0
1 тайм
18:00
ТруаНицца
0:0
1 тайм
22:00
ЛионТулуза
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерАйнтрахт Ф
1:1
2 тайм
19:00
МайнцБоруссия М
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
1:0
перерыв
19:30
ЗаряШахтёр Д
не начался
19:30
Сталь КОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
2:2
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
online
15:30
Локомотив-Кубань Астана
79:78
закончен
16:00
Химки Калев
96:85
закончен
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
46:46
перерыв
18:00
Зенит Автодор
online
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Биатлон / Чемпионат России по биатлону
10:15
Гонка преследования, женщины
1
Екатерина Юрлова-Перхт
31:21,5 (3)
закончен
12:15
Гонка преследования, мужчины
1
Антон Бабиков
34:49,4 (2)
закончен
Испания / Примера
22:00
ХетафеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА УНИКС
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Уфа Зенит
Доменико Кришито (слева) против Ивана Пауревича РИА Новости
Доменико Кришито (слева) против Ивана Пауревича

РФПЛ. «Уфа» сократила отставание от «Зенита». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Уфа» — «Зенит»

«Уфа» дома принимает питерский «Зенит» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   01 апреля 16:30   |  2 тайм
Уфа
1:2
Зенит
1:2
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Игорь Федотов (Москва, Россия)
Пауревич 63'
Иванович 17'
Неделчяру 21' (авт)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
55 (з)   Джемал Табидзе 72'
27 (з)   Йонуц Неделчяру 21'
4 (з)   Алексей Никитин
5 (з)   Боян Йокич
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
19 (п)   Иван Пауревич 63'
6 (п)   Веролюб Салатич
7 (п)   Дмитрий Сысуев 46'
98 (п)   Иван Обляков
39 (п)   Дмитрий Стоцкий
99 (в)   Андрей Лунёв
60 (з)   Бранислав Иванович 17'
19 (з)   Игорь Смольников
4 (з)   Доменико Кришито
23 (з)   Миха Мевля
18 (п)   Юрий Жирков
8 (п)   Матиас Краневиттер
5 (п)   Леандро Паредес
21 (п)   Александр Ерохин
29 (н)   Антон Заболотный
11 (н)   Себастьян Дриусси
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
1 (в)   Алексей Чернов
8 (з)   Кэтэлин Карп 46'
3 (з)   Павел Аликин
33 (з)   Александр Сухов
70 (п)   Николай Сафрониди
13 (п)   Азамат Засеев
44 (н)   Сильвестр Игбун 72'
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
71 (в)   Егор Бабурин
1 (в)   Юрий Лодыгин
80 (з)   Илья Скроботов
54 (з)   Никита Каккоев
10 (п)   Эмилиано Ригони
49 (п)   Дмитрий Плетнев
7 (п)   Дмитрий Полоз
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`75

Первая замена у «Зенита». Дриусси покинул поле. Вместо него вышел Эмилиано Ригони.

`74

Игбун нарушил правила в верховой борьбе после подачи с правого фланга.

`73

Подачу Живоглядова с правого фланга была выбита Кришито.

`72

Игбун заменил Табидзе.

`71

Табидзе получил повреждение и пока неизвестно, сможет ли он продолжить игру.

`69

Дальний удар Карпа прошел рядом с ближней штангой.

`67

«Зенит» уже и не смотрит в сторону ворот Беленова. В обороне большую часть тайма проводят гости.

`65

Активнее в прессинг идут игроки «Уфы».

`63

ГОООЛ!!!! Снова подача с правого фланга. Пауревич нанес удар головой, но Лунев отбил его. Вторую попытку забить мяч хорват уже реализовал! Сокращая «Уфа» отставание от «Зенита».

`60

После подачи Живоглядова Лунев выбил мяч, который прилетел Стоцкому. Футболист «Уфы» пытался найти благоприятный момент для удара, но в борьбе с вратарем «Зенита» потерял мяч.

`59

Прострел хозяев с правого фланга перехватил Краневиттер.

`57

Повторяются события первого тайма. Игровое преимущество у «Уфы».

`55

Обляков делал подачу на дальнюю штангу, но после скидки мяча в центр штрафной мяч забрали футболисты «Зенита».

`55

Угловой заработала «Уфа».

`54

Уже «Зенит» пытался прострелом создать момент у ворот хозяев. Мяч был выбит за пределы штрафной.

`53

Вновь передача Стоцкого в штрафную. Уже Пауревич смог принять мяч, но защита «Зенита» не позволила ему нанести удар.

`52

Мевля прервал опасную передачу Стоцкого с правого фланга.

`50

А вот у Дриусси по этой же бровке удалось пробежать и войти в штрафную. Прострел на Заболотного оказался неточным. Беленов забрал мяч в руки.

`48

Не получилось у Смольникова прорваться по правому флангу.

`46

И тут же опасный прострел с левого фланга в исполнении игроков «Уфы»! Не нашла передача адресата.

`46

Стартовал второй тайм.

`46

Первая замена. Вместо Сысуева вышел Карп.

`45+2

Активно «Уфа» начала встречу в расчете на быстрый гол, однако в середине первого тайма Иванович после стандарта открыл счет в матче, а спустя три минуты уже защитник хозяев Неделчару отправил мяч в свои ворота. В концовке первой половины «Уфа» вновь увеличила темп своих атак, но гости организованно действовали в обороне и не позволили сопернику создать опасные моменты.

`45+2

Прозвучал свисток Игоря Федотова. Первый тайм окончен.

`45

Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

`45

Не получилось у хозяев создать опасный момент после подачи стандарта.

`44

Йокич с лета пробил по воротам Лунева после рикошета, но мяч попал в игрока «Зенита». «Уфа» заработала угловой.

`43

Иванович нанес дальний удар, с которым без проблем справился Беленов.

`41

Заболотный оказался в офсайде.

`40

«Уфа» не смогла воспользоваться контратакой. Обляков сделал неточную передачу на партнера.

`39

Опасную подачу Паредеса замкнул Заболотный! С пары метров форвард нанес удар головой, но мяч пролетел выше ворот!

`37

Дриусси на газоне. «Зенит» исполнит опасный штрафной.

`35

Получила «Уфа» право на дальний штрафной удар. Подачу принял Обляков, но пробить точно ему не удалось.

`33

«Зенит» отдал мяч футболистам «Уфы», но пока хозяевам не удалось продвинуться к штрафной соперника.

`31

Много играет «Уфа» через фланги, но подачи в штрафную перехватываются защитой «Зенита».

`30

Не понадобилась помощь игроку «Уфы. Он уже готов продолжить матч.

`29

Обляков оказался на газоне после столкновения в центральном круге.

`27

«Зенит» выигрывает также по владению мячом после половины тайма — 54%:46%.

`25

Обработали рану футболисту «Зенита» и он вернулся на заснеженное поле.

`23

Дриусси получил рассечение после столкновения с Табидзе в центре штрафной «Уфы».

`21

ГОООЛ!!!! После подачи Паредеса с правого фланга Неделчару отправил мяч в свои ворота! 2:0!

`18

ГОООЛ!!!!! После подачи штрафного Паредес принял мяч и отдал передачу на свободного Ивановича, которому хватило времени и места, чтобы приблизиться к воротам и пробить между ног Беленову. «Зенит» открыл счет в матче!

`17

При борьбе за верховой мяч в центре поля нарушили правила против Заболотного. Стандарт заработал «Зенит».

`15

Активно борются футболисты обеих команд в центре поля.

`13

Сысуев после подбора возле штрафной «Зенита» пробил с лета выше ворот.

`11

Теперь уже Стоцкий совершил прорыв по правой бровке, но после его подачи защита «Зенита» вынесла мяч подальше от своих ворот.

`9

Быстрая атака «Уфы» едва не привела к опасному моменту. Живоглядов прошел по правому флангу, вошел в штрафную и сделал прострел, который не удалось замкнуть футболистам хозяев.

`8

Дриусси нанес удар из-за пределов штрафной, однако мяч прошел далеко от ворот Беленова.

`7

К седьмой минуте «Зенит» начал прессинговать соперника выше.

`5

Активно начала «Уфа» матч.

`4

Табиде с левого фланга делал прострел на Стоцкого, однако передача до адресата не дошла.

`2

Подача у «Уфы» не получилась, однако вторым темпом удалось сделать заброс на Облякова, который бил из убойной позиции в ближний угол ворот. Лунев не без труда отбил мяч.

`2

«Уфа» заработала угловой.

`1

Прозвучал стартовый свисток! Матч начался!

16:29

Матч начинается с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.

16:27

Футболисты выходят на поле стадиона «Нефтяник».

16:25

Матч первого круга между командами, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:0.

16:20

После 22-х матчей «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 39 очков. «Уфа» идет строчкой ниже с 34 баллами, однако команда Сергея Семака провела на одну встречу больше.

16:19

Сегодня в Уфе идет снег, а его уборкой занимаются воспитанники башкирского клуба.

16:15

Стартовый состав гостей: Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Жирков, Дриусси, Заболотный. Запасные: Бабурин, Лодыгин, Каккоев, Скроботов, Плетнев, Ригони, Полоз.

16:10

Стартовый состав хозяев: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев. Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Засеев, Сафрониди, Карп, Игбун, Сейдахмет.

16:05

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Сегодня в матче 24-го тура чемпионата России «Уфа» примет петербургский «Зенит».

10:10

Начало онлайна в 16.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча 24-го тура РФПЛ «Уфа» — «Зенит».