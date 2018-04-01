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Игбун нарушил правила в верховой борьбе после подачи с правого фланга.
Подачу Живоглядова с правого фланга была выбита Кришито.
Табидзе получил повреждение и пока неизвестно, сможет ли он продолжить игру.
Дальний удар Карпа прошел рядом с ближней штангой.
«Зенит» уже и не смотрит в сторону ворот Беленова. В обороне большую часть тайма проводят гости.
Активнее в прессинг идут игроки «Уфы».
После подачи Живоглядова Лунев выбил мяч, который прилетел Стоцкому. Футболист «Уфы» пытался найти благоприятный момент для удара, но в борьбе с вратарем «Зенита» потерял мяч.
Прострел хозяев с правого фланга перехватил Краневиттер.
Повторяются события первого тайма. Игровое преимущество у «Уфы».
Обляков делал подачу на дальнюю штангу, но после скидки мяча в центр штрафной мяч забрали футболисты «Зенита».
Угловой заработала «Уфа».
Уже «Зенит» пытался прострелом создать момент у ворот хозяев. Мяч был выбит за пределы штрафной.
Вновь передача Стоцкого в штрафную. Уже Пауревич смог принять мяч, но защита «Зенита» не позволила ему нанести удар.
Мевля прервал опасную передачу Стоцкого с правого фланга.
А вот у Дриусси по этой же бровке удалось пробежать и войти в штрафную. Прострел на Заболотного оказался неточным. Беленов забрал мяч в руки.
Не получилось у Смольникова прорваться по правому флангу.
И тут же опасный прострел с левого фланга в исполнении игроков «Уфы»! Не нашла передача адресата.
Активно «Уфа» начала встречу в расчете на быстрый гол, однако в середине первого тайма Иванович после стандарта открыл счет в матче, а спустя три минуты уже защитник хозяев Неделчару отправил мяч в свои ворота. В концовке первой половины «Уфа» вновь увеличила темп своих атак, но гости организованно действовали в обороне и не позволили сопернику создать опасные моменты.
Не получилось у хозяев создать опасный момент после подачи стандарта.
Йокич с лета пробил по воротам Лунева после рикошета, но мяч попал в игрока «Зенита». «Уфа» заработала угловой.
Иванович нанес дальний удар, с которым без проблем справился Беленов.
«Уфа» не смогла воспользоваться контратакой. Обляков сделал неточную передачу на партнера.
Дриусси на газоне. «Зенит» исполнит опасный штрафной.
Получила «Уфа» право на дальний штрафной удар. Подачу принял Обляков, но пробить точно ему не удалось.
«Зенит» отдал мяч футболистам «Уфы», но пока хозяевам не удалось продвинуться к штрафной соперника.
Много играет «Уфа» через фланги, но подачи в штрафную перехватываются защитой «Зенита».
Не понадобилась помощь игроку «Уфы. Он уже готов продолжить матч.
Обляков оказался на газоне после столкновения в центральном круге.
«Зенит» выигрывает также по владению мячом после половины тайма — 54%:46%.
Обработали рану футболисту «Зенита» и он вернулся на заснеженное поле.
Дриусси получил рассечение после столкновения с Табидзе в центре штрафной «Уфы».
При борьбе за верховой мяч в центре поля нарушили правила против Заболотного. Стандарт заработал «Зенит».
Активно борются футболисты обеих команд в центре поля.
Сысуев после подбора возле штрафной «Зенита» пробил с лета выше ворот.
Теперь уже Стоцкий совершил прорыв по правой бровке, но после его подачи защита «Зенита» вынесла мяч подальше от своих ворот.
Быстрая атака «Уфы» едва не привела к опасному моменту. Живоглядов прошел по правому флангу, вошел в штрафную и сделал прострел, который не удалось замкнуть футболистам хозяев.
Дриусси нанес удар из-за пределов штрафной, однако мяч прошел далеко от ворот Беленова.
К седьмой минуте «Зенит» начал прессинговать соперника выше.
Активно начала «Уфа» матч.
Табиде с левого фланга делал прострел на Стоцкого, однако передача до адресата не дошла.
Подача у «Уфы» не получилась, однако вторым темпом удалось сделать заброс на Облякова, который бил из убойной позиции в ближний угол ворот. Лунев не без труда отбил мяч.
Матч начинается с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.
Футболисты выходят на поле стадиона «Нефтяник».
Матч первого круга между командами, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:0.
После 22-х матчей «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 39 очков. «Уфа» идет строчкой ниже с 34 баллами, однако команда Сергея Семака провела на одну встречу больше.
Сегодня в Уфе идет снег, а его уборкой занимаются воспитанники башкирского клуба.
Стартовый состав гостей: Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Жирков, Дриусси, Заболотный. Запасные: Бабурин, Лодыгин, Каккоев, Скроботов, Плетнев, Ригони, Полоз.
Стартовый состав хозяев: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев. Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Засеев, Сафрониди, Карп, Игбун, Сейдахмет.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Сегодня в матче 24-го тура чемпионата России «Уфа» примет петербургский «Зенит».
Начало онлайна в 16.00 мск.
Текстовая трансляция матча 24-го тура РФПЛ «Уфа» — «Зенит».