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Трансляция
С конца
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'55
Черных не подстроился под опасный прострел Рауша.
'53
'52
Рауш легко обыграл соперника на замахе и с острого угла пробил возле дальней девятки!
'51
Чаушича накрыли перед штрафной «Динамо».
'49
Самба Соу получил повреждение и попросил медицинскую помощь.
'48
Ташаев заработал аут. Активное начало второй половины в исполнении «Динамо».
'47
Оборона «Арсенала» после прострела москвичей упустила Панченко у края своей вратарской, но Кирилл из убойной позиции пробил в соперника!
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Команды не сумели открыть счёт до перерыва. Старт встречи прошёл под контролем «Динамо», москвичи здорово атаковали, но практически без голевых возможностей. К концу тайма инициатива перешла к «Арсеналу», однако туляки ничего особенного не показали.
'45
Проникающий пас Ташаева на Луценко не прошёл, а затем форвард «Динамо» нарушил правила.
'43
Левашов забрал подачу Рауша, которая летела в створ ворот.
'42
'41
Соу ошибся с коротким пасом на Ташаева. В конце тайма москвичи стали часто ошибаться, сказывается усталость.
'40
Рауш проиграл верховую борьбу двум защитникам после навеса Ташаева.
'39
Теттех сбил Чаушича недалеко от штрафной «Динамо».
'37
Рыков заблокировал удар Кангва, отразив мяч на угловой.
'36
Альварес впервые в матче подключился к атаке по левой бровке, сделав подачу, которую забрал Шунин.
'35
Луценко залез в офсайд, пытаясь зацепиться за мяч впереди.
'32
Соу потерял мяч в процессе контратаки «Динамо», а затем фолил.
'31
Шунин забрал мяч после дальнего удара Комбарова.
'30
Ташаев не смог проскочить троих соперников у линии штрафной.
'29
Опасный заброс Панченко был перехвачен вышедшим из ворот Левашовым.
'27
Левашов далеко вышел из ворот, чем попытался воспользоваться Рыков, нанеся удар со своей половины поля! Михаилу пришлось быстро отбежать назад, чтобы спасти свою команду. Будет угловой.
'26
Левашов справился с непростым ударом Луценко с края штрафной!
'25
Мяч после рикошета попал в руку Новосельцева, арбитр решил не ставить пенальти.
'24
Комбаров в простой ситуации выпустил мяч в аут, сорвав атаку туляков.
'23
Дальний выстрел Ткачёва был блокирован.
'22
Луценко! Евгений выскочил на ближнюю штангу на прострел Козлова, пробив мимо створа!
'21
Луценко забрался в положение вне игры, подхватив мяч слева.
'20
Панченко получил мяч перед вратарской, сделал паузу, уйдя от одного соперника, но второй защитник «Арсенала» блокировал попытку Кирилла!
'19
Канга сумел прострелить, находясь на фланге под двойной опекой, однако передача была в последний момент перехвачена усилиями Теттеха.
'17
Луценко здорово подключил справа Козлова, на чей прострел открылся Черных, но последующий удар Фёдора с лёта был неточным.
'15
Ташаев ворвался на край чужой штрафной, а после потери мяча сбил Комбарова.
'14
Левашов вышел из ворот для перехвата заброса динамовцев, который выводил на ударную позицию Ташаева.
'11
Комбаров ошибся с пасом на своей половине поля. Пока футболисты «Арсенала» не могут нащупать свою игру.
'10
Ташаев заработал угловой.
'9
Панченко выдал отличный проникающий пас по левой бровке на Рауша, который ворвался в штрафную и прострелил, но никто не передачу не откликнулся.
'8
Панченко неудачно обработал мяч перед штрафной туляков, а затем плохим пасом отметился Рыков.
'7
Сунзу сбил Соу в центральном круге.
'6
Луценко немного не успел забежать на прострел Рауша.
'4
Панченко отметился дальним ударом, который был слабым для Левашова.
'3
Ташаев не сумел зацепиться за мяч в чужой штрафной, не подстроившись под отскок.
'2
Луценко после отличной диагонали Панченко опасно пробил головой, однако арбитр заметил офсайд.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РФПЛ: «Динамо» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.