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19:00
Ак БарсТрактор
2:1
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:7
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
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Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
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Жальгирис ЦСКА
85:73
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20:00
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Панатинаикос Валенсия
75:56
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
82:90
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02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
закончен
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
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03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
125:126
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
105:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
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16:30
Динамо МАрсенал
0:1
2 тайм
19:00
Спартак МТосно
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
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17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:0
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13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
2 тайм
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
не начался
19:00
КьевоСампдория
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ЮвентусМилан
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СевильяБарселона
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Кристал ПэласЛиверпуль
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17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
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17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:0
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17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
перерыв
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
0:0
перерыв
17:00
УотфордБорнмут
1:1
перерыв
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
0:1
перерыв
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
не начался
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16:30
ХоффенхаймКёльн
5:0
2 тайм
16:30
Шальке-04Фрайбург
1:0
2 тайм
16:30
БайерАугсбург
0:0
2 тайм
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
0:2
2 тайм
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
2 тайм
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не начался
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18:00
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22:05
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Украина / Премьер-лига
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КарпатыЧерноморец
3:1
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ВорсклаВерес
0:0
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не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
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02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
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Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
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04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
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05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
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00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
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МайнцБоруссия М
не начался
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МариупольДинамо К
не начался
19:30
ЗаряШахтёр Д
не начался
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Сталь КОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
не начался
15:30
Локомотив-Кубань Астана
не начался
16:00
Химки Калев
не начался
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
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Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба

РФПЛ. «Динамо» — «Арсенал». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Динамо» — «Арсенал»

Московское «Динамо» принимает тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
24-й тур  |   31 марта 16:30   |  2 тайм
Динамо М
0:1
Арсенал
0:1
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Берхамов 42'
Дзюба 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич
34 (з)   Константин Рауш
13 (п)   Фёдор Черных
27 (п)   Самба Соу
88 (п)   Александр Ташаев
5 (п)   Абдул Теттех
8 (н)   Кирилл Панченко
48 (н)   Евгений Луценко
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
13 (з)   Стопилла Сунзу
6 (з)   Максим Беляев
52 (з)   Иван Новосельцев
9 (п)   Кирилл Комбаров
20 (п)   Горан Чаушич
11 (п)   Сергей Ткачёв
7 (п)   Кантемир Берхамов 42'
24 (н)   Артём Дзюба 53'
10 (н)   Эванс Кангва
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Себастьян Хольмен
26 (з)   Никита Калугин
11 (з)   Иван Темников
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
23 (п)   Антон Соснин
7 (н)   Евгений Марков
90 (н)   Николай Обольский
1 (в)   Игорь Обухов
16 (в)   Алексей Березин
14 (з)   Анри Хагуш
71 (з)   Александр Денисов
22 (п)   Данила Буранов
77 (п)   Михаил Александров
17 (н)   Гурам Аджоев
19 (н)   Федерико Расич
80 (н)   Ярослав Ивакин
88 (н)   Игорь Шевченко
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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По воротам:
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'55
Черных не подстроился под опасный прострел Рауша.
'53
ГОЛ! Дзюба вывел «Арсенал» вперёд! Комбаров в быстрой атаке сделал хорошую подачу на Дзюбу, а Артём без сопротивления подправил мяч в дальний угол ворот Шунина!
'52
Рауш легко обыграл соперника на замахе и с острого угла пробил возле дальней девятки!
'51
Чаушича накрыли перед штрафной «Динамо».
'49
Самба Соу получил повреждение и попросил медицинскую помощь.
'48
Ташаев заработал аут. Активное начало второй половины в исполнении «Динамо».
'47
Оборона «Арсенала» после прострела москвичей упустила Панченко у края своей вратарской, но Кирилл из убойной позиции пробил в соперника!
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Команды не сумели открыть счёт до перерыва. Старт встречи прошёл под контролем «Динамо», москвичи здорово атаковали, но практически без голевых возможностей. К концу тайма инициатива перешла к «Арсеналу», однако туляки ничего особенного не показали.
'45
Проникающий пас Ташаева на Луценко не прошёл, а затем форвард «Динамо» нарушил правила.
'43
Левашов забрал подачу Рауша, которая летела в створ ворот.
'42
Берхамов получил жёлтую карточку за грубый фол.
'41
Соу ошибся с коротким пасом на Ташаева. В конце тайма москвичи стали часто ошибаться, сказывается усталость.
'40
Рауш проиграл верховую борьбу двум защитникам после навеса Ташаева.
'39
Теттех сбил Чаушича недалеко от штрафной «Динамо».
'37
Рыков заблокировал удар Кангва, отразив мяч на угловой.
'36
Альварес впервые в матче подключился к атаке по левой бровке, сделав подачу, которую забрал Шунин.
'35
Луценко залез в офсайд, пытаясь зацепиться за мяч впереди.
'32
Соу потерял мяч в процессе контратаки «Динамо», а затем фолил.
'31
Шунин забрал мяч после дальнего удара Комбарова.
'30
Ташаев не смог проскочить троих соперников у линии штрафной.
'29
Опасный заброс Панченко был перехвачен вышедшим из ворот Левашовым.
'27
Левашов далеко вышел из ворот, чем попытался воспользоваться Рыков, нанеся удар со своей половины поля! Михаилу пришлось быстро отбежать назад, чтобы спасти свою команду. Будет угловой.
'26
Левашов справился с непростым ударом Луценко с края штрафной!
'25
Мяч после рикошета попал в руку Новосельцева, арбитр решил не ставить пенальти.
'24
Комбаров в простой ситуации выпустил мяч в аут, сорвав атаку туляков.
'23
Дальний выстрел Ткачёва был блокирован.
'22
Луценко! Евгений выскочил на ближнюю штангу на прострел Козлова, пробив мимо створа!
'21
Луценко забрался в положение вне игры, подхватив мяч слева.
'20
Панченко получил мяч перед вратарской, сделал паузу, уйдя от одного соперника, но второй защитник «Арсенала» блокировал попытку Кирилла!
'19
Канга сумел прострелить, находясь на фланге под двойной опекой, однако передача была в последний момент перехвачена усилиями Теттеха.
'17
Луценко здорово подключил справа Козлова, на чей прострел открылся Черных, но последующий удар Фёдора с лёта был неточным.
'15
Ташаев ворвался на край чужой штрафной, а после потери мяча сбил Комбарова.
'14
Левашов вышел из ворот для перехвата заброса динамовцев, который выводил на ударную позицию Ташаева.
'11
Комбаров ошибся с пасом на своей половине поля. Пока футболисты «Арсенала» не могут нащупать свою игру.
'10
Ташаев заработал угловой.
'9
Панченко выдал отличный проникающий пас по левой бровке на Рауша, который ворвался в штрафную и прострелил, но никто не передачу не откликнулся.
'8
Панченко неудачно обработал мяч перед штрафной туляков, а затем плохим пасом отметился Рыков.
'7
Сунзу сбил Соу в центральном круге.
'6
Луценко немного не успел забежать на прострел Рауша.
'4
Панченко отметился дальним ударом, который был слабым для Левашова.
'3
Ташаев не сумел зацепиться за мяч в чужой штрафной, не подстроившись под отскок.
'2
Луценко после отличной диагонали Панченко опасно пробил головой, однако арбитр заметил офсайд.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РФПЛ: «Динамо» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.