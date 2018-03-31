'45

Закончился первый тайм. Команды не сумели открыть счёт до перерыва. Старт встречи прошёл под контролем «Динамо», москвичи здорово атаковали, но практически без голевых возможностей. К концу тайма инициатива перешла к «Арсеналу», однако туляки ничего особенного не показали.