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ВЭФ Нижний Новгород
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Зенит Автодор
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Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
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22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
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Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
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03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
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Гонка преследования, мужчины
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Антон Бабиков
34:49,4 (2)
закончен
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22:00
ХетафеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
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РФПЛ. «Ростов» — ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча 24 тура РФПЛ «Ростов» — ЦСКА

В матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» дома принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
24-й тур  |   01 апреля 19:00   |  1 тайм
Ростов
0:0
ЦСКА
0:0
Стадион «Олимп-2», Ростов-на-Дону | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
4 (з)   Сергей Паршивлюк
16 (з)   Евгений Макеев
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
21 (п)   Александр Сапета
2 (п)   Тимофей Калачёв
12 (п)   Алексей Ионов
84 (п)   Александр Гацкан
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
35 (в)   Игорь Акинфеев
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
24 (з)   Василий Березуцкий
4 (з)   Сергей Игнашевич
6 (з)   Алексей Березуцкий
66 (п)   Бибрас Натхо
10 (п)   Алан Дзагоев
3 (п)   Понтус Вернблум
17 (п)   Александр Головин
7 (н)   Ахмед Муса
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
5 (з)   Матия Бобен
33 (з)   Константин Плиев
8 (п)   Аяз Гулиев
19 (п)   Хорен Байрамян
23 (п)   Валерий Чуперка
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
14 (н)   Эльдор Шомуродов
22 (н)   Владимир Дядюн
1 (в)   Илья Помазун
8 (п)   Георги Миланов
25 (п)   Кристиян Бистрович
80 (п)   Хетаг Хосонов
89 (п)   Константин Кучаев
11 (н)    Витиньо
63 (н)   Фёдор Чалов
75 (н)   Тимур 
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'28

Разборки на поле. Боковой судья не заметил, как Сигурдарсон толкнул Алексея Березуцкого, и армейцы возмущенно высказывают свои претензии. Впрочем, ситуация быстро разряжается.

'27

Пострадавший Калачев выполнил высокую подачу с углового, но армейцы выиграли воздух и выбили мяч далеко в поле.

'26

В результате контрвыпада ростовчане заработали угловой. По ходу атаки, кстати, Щенников сбил Калачева, но арбитр не стал давать желтую.

'24

Армейцы вновь вернули мяч себе и неспешно развивают позиционную атаку. Внезапно гости допускают ошибку, и Александр Сапета уже мчится в контратаку!

'23

Ахмед Муса присел на газон после столкновения с одним из защитников «Ростова». Впрочем, нападающий вскоре поднимается — ничего серьезного.

'22

Мяч пошел слишком низко — видимо, подача с углового не удалась. Армейцы легко отбились.

'21

«Ростов» заработал еще один угловой! Хозяева завелись.

'19

После подачи с углового мяч оказался на краю штрафной ЦСКА, и Калачев вскоре получил возможность пробить практически с той же точки, что Гацкан! Но снаряд летит выше ворот.

'17

Моментище! Гацкан пробил из пределов штрафной, но прямо в Акинфеева! Будет угловой.

'16

Игнашевич сбросил мяч в центр штрафной «желтых» после очередного навеса, но снова на месте оказалась защита во главе с Песьяковым. Мяч у хозяев.

'14

ЦСКА держит мяч на своей половине поля и потихоньку переводит мяч поближе к чужим воротам. Все заканчивается навесом Мусы в штрафную «Ростова», но Песьяков уверенно забивает мяч.

'13

Макеев нарушил правила на половине поля соперника.

'11

Василий Березуцкий нанес дальний удар. Мяч прошел рядом со штангой.

'9

Ингасон с нарушением правил помешал Головину организовать быстрый прорыв. Первая желтая карточка в матче.

'8

Под давлением Ионова Игнашевич был вынужден отдать передачу Акинфееву, покинувшему пределы штрафной площади.

'6

Скоростную игру показывают футболисты обеих команд.

'5

ЦСКА пытался организовать быструю атаку, но футболисты «Ростова» успели вернуться к своим воротам и не позволили сопернику создать опасный момент.

`4

Прострел Паршивлюка с правого фланга не стал проблемой для Акинфеева.

`4

Заброс в штрафную ЦСКА вынес Василий Березуцкий.

`2

Головин ворвался в штрафную площадь «Ростова», однако футболисту не хватило пространства для прострела. Мяч будет введен ударом от ворот.

`1

Муса навязал борьбу Паршивлюку на левом фланге атаки, но мяч покинул пределы поля от игроков ЦСКА.

`1

Прозвучал свисток арбитра. Встреча началась!

19:00

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.

18:50

На данный момент ЦСКА располагает 41 очком и находится на четвертом месте в турнирной таблице. У «Ростова» пока только 27 баллов — это 12-я позиция из 16-ти, почти зона стыковых матчей.

18:45

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Муса.

18:40

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон.

18:35

Сам матч начнется в 19:00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги «Ростов» — ЦСКА.