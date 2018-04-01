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Сегодня в южной столице отличная погода и аншлаг на трибунах!



Напоминаем, что все входы на стадион будет открыты за 2 часа до начала матча.



Просим вас приходить заранее, чтобы избежать очередей в зоне досмотра!



Ждем всех на «Олимпе»! pic.twitter.com/UQIk8bLU2o