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Разборки на поле. Боковой судья не заметил, как Сигурдарсон толкнул Алексея Березуцкого, и армейцы возмущенно высказывают свои претензии. Впрочем, ситуация быстро разряжается.
Пострадавший Калачев выполнил высокую подачу с углового, но армейцы выиграли воздух и выбили мяч далеко в поле.
В результате контрвыпада ростовчане заработали угловой. По ходу атаки, кстати, Щенников сбил Калачева, но арбитр не стал давать желтую.
Армейцы вновь вернули мяч себе и неспешно развивают позиционную атаку. Внезапно гости допускают ошибку, и Александр Сапета уже мчится в контратаку!
Ахмед Муса присел на газон после столкновения с одним из защитников «Ростова». Впрочем, нападающий вскоре поднимается — ничего серьезного.
Мяч пошел слишком низко — видимо, подача с углового не удалась. Армейцы легко отбились.
«Ростов» заработал еще один угловой! Хозяева завелись.
Игнашевич сбросил мяч в центр штрафной «желтых» после очередного навеса, но снова на месте оказалась защита во главе с Песьяковым. Мяч у хозяев.
ЦСКА держит мяч на своей половине поля и потихоньку переводит мяч поближе к чужим воротам. Все заканчивается навесом Мусы в штрафную «Ростова», но Песьяков уверенно забивает мяч.
Макеев нарушил правила на половине поля соперника.
Василий Березуцкий нанес дальний удар. Мяч прошел рядом со штангой.
Под давлением Ионова Игнашевич был вынужден отдать передачу Акинфееву, покинувшему пределы штрафной площади.
Скоростную игру показывают футболисты обеих команд.
ЦСКА пытался организовать быструю атаку, но футболисты «Ростова» успели вернуться к своим воротам и не позволили сопернику создать опасный момент.
Прострел Паршивлюка с правого фланга не стал проблемой для Акинфеева.
Заброс в штрафную ЦСКА вынес Василий Березуцкий.
Головин ворвался в штрафную площадь «Ростова», однако футболисту не хватило пространства для прострела. Мяч будет введен ударом от ворот.
Муса навязал борьбу Паршивлюку на левом фланге атаки, но мяч покинул пределы поля от игроков ЦСКА.
Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.
На данный момент ЦСКА располагает 41 очком и находится на четвертом месте в турнирной таблице. У «Ростова» пока только 27 баллов — это 12-я позиция из 16-ти, почти зона стыковых матчей.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Муса.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон.
Сам матч начнется в 19:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги «Ростов» — ЦСКА.