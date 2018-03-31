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Что творит этот парень! Штрафной был на достаточном расстоянии от ворот, но для бразильца это не стало помехой. Идеальный удар в дальнюю девятку!
Момент! Классный пас сделал Комбаров на Луиса Адриано. Диагональ пришла к форварду, который бил из штрафной. Немного не поймал мяч на ногу, и тот улетел на трибуны.
Беззубо пока смотрится спартаковская атака. Там один Зе Луиш активен. Сейчас, правда, Квинси полез в дриблинг один на всех, но ожидаемо уперся в соперника и потерял мяч.
Закипели страсти. Фернандо жестко пошел на фланге в подкат против соперника. В мяч сыграл, но через мяч в ногу, да и нога у бразильца была поднята. Арбитры зафиксировали аут в пользу красно-белых, но тосненцы обступили бокового, требуя второй «горчичник» для опорника хозяев. И показать вполне можно было.
Перспективная быстрая атака «Спартака» захлебнулась уже в штрафной «Тосно», потому что неверное решение с мячом принял Зе Луиш.
Усепвают тосненцы расставляться на своей половине даже в быстрых выпадах «Спартака». Это красно-белым очень затрудняет продвижение вперед.
Момент! Немного неожиданно пришел мяч к Зе Луишу после рикошета в штрафной, но успели защитники заблокировать удар.
Темп игры очень невысок. Может, не хватает шума трибун спартаковцам.
«Спартак» провел классную комбинацию с хитрым пасом Самедова пяткой. Но в итоге там и Юрченко мяч забрал, и офсайд был у Зе Луиша.
Дальний удар Жигулева — намного выше створа.
В центре поля сейчас в основном идет игра, гости отжали спартаковцев в центр поля и даже локально подравняли владение.
«Спартак» уверенно и тотально контролирует мяч, но тосненцы пока стоят в обороне не хуже «СКА-Хабаровск».
Квинси Промес неточно исполняет дальний штрафной удар.
Комбаров пробежал с мячом на левом фланге на скорости, сместился в центр, отпасовал на линию штрафной Зе Луишу, который эффектно развернулся на приеме. Однако защитник в последний момент выбил мяч.
День спартаковских юбилеев сегодня.
Зе Луиш рвется к воротам «Тосно» с мячом, но падает после жесткой борьбы с защитником. Ничего не было.
Максимович делает неточную передачу, и Фернандо фолит на своей половине поля. Правда, подача Галиулина не выходит удачной.
В первом тайме матч проходит в тишине — спартаковские болельщики приняли решение молчать в первые 45 минут.
«Спартак» сразу забрал мяч под контроль, попасовался на своей половине поля, затем провел резкую атаку, закончившуюся неточным навесом Ещенко.
Матч начинается с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове.
Интриг и важных моментов очень много, и это не только реваншистские отношения «Спартака» и Павел Погребняк против красно-белых. «Тосно» в онлайн-режиме опустился в зону прямого вылета и будет цепляться за очки всеми силами, у «Спартака» первый матч в новом году в чемпионате проведет поправившийся Зе Луиш. Вернулся после одноматчевой дисквалификации и Квинси Промес, а вот получивший травму мениска в сборной России Роман Зобнин уже есть в заявке на игру! Обслуживает сегодняшнюю встречу в качестве главного арбитра Виталий Мешков.
Дмитрий Парфенов рассчитывает на следующих игроков «Тосно»:
Юрченко — Маргасов, Сухарев, Дугалич, Чернов — Полетанович, Жигулев — Галиулин, Рикардиньо, Нуну Роша — Погребняк.
Составы уже известны. Массимо Каррера выставил с первых минут следующих футболистов «Спартака»:
Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров — Глушаков, Фернандо — Самедов, Промес — Зе Луиш, Луис Адриано.
«Спартак», кстати, еще не обыгрывал «Тосно» в своей истории, хотя еще при Валерии Карпине играл с этой командой в Кубке России. Тогда на тот момент клуб второй лиги выиграл со счетом 1:0.
Впрочем, «Спартак» в первом круге у «Тосно» в Питере выиграть не сумел. Команда Массимо Карреры, по словам наставника, в тот момент «достигла дна»: красно-белые вели 2:0 за десять минут до конца, играя в большинстве, но пропустили два мяча, и игра завершилась вничью. Правда, забившие тогда Марков и Заболотный уже играют за «Динамо» и «Зенит» соответственно, зато у тосненцев есть не любящий «Спартак» Павел Погребняк.
«Локомотив» сегодня неожиданно упустил и победу, и ничью в номинально гостевом матче с пермским «Амкаром», который «железнодорожники» проводили на своем стадионе, и теперь «Спартак» может сократить свое отставание от лидера до двух очков. У «Локо» останется игра в запасе, но напряжение в этом случае возрастет до предела.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча 24-го тура РФПЛ «Спартак» — «Тосно». Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало встречи в 19.00 мск.
Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Спартак» — «Тосно».