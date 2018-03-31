Интриг и важных моментов очень много, и это не только реваншистские отношения «Спартака» и Павел Погребняк против красно-белых. «Тосно» в онлайн-режиме опустился в зону прямого вылета и будет цепляться за очки всеми силами, у «Спартака» первый матч в новом году в чемпионате проведет поправившийся Зе Луиш. Вернулся после одноматчевой дисквалификации и Квинси Промес, а вот получивший травму мениска в сборной России Роман Зобнин уже есть в заявке на игру! Обслуживает сегодняшнюю встречу в качестве главного арбитра Виталий Мешков.