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19:00
Ак БарсТрактор
2:1
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:4
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Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
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закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
закончен
20:00
Жальгирис ЦСКА
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20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
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21:15
Панатинаикос Валенсия
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
82:90
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Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
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03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
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125:126
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03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
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04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
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05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
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05:30
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14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
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Атлетик БСельта
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14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
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14:00
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1:0
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08:00
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0:0
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13:00
Динамо СПбШинник
0:0
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13:00
СибирьХимки
2:0
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13:00
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14:00
ОренбургТомь
3:0
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15:00
ТамбовКрылья Советов
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0:4
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13:30
БолоньяРома
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16:00
ЛациоБеневенто
6:2
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16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
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16:00
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1:1
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16:00
КальяриТорино
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Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
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17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
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Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
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16:30
ХоффенхаймКёльн
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16:30
Шальке-04Фрайбург
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16:30
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16:30
ШтутгартГамбург
1:1
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БаварияБоруссия Д
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ГертаВольфсбург
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01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
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02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
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не начался
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Химки Калев
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17:00
ВЭФ Нижний Новгород
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18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
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не начался
04:30
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Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти и его капитан Денис Глушаков

РФПЛ. «Спартак» — «Тосно». LIVE

Онлайн-трансляция матча 24-го тура РФПЛ «Спартак» — «Тосно»

Московский «Спартак» принимает на своем поле «Тосно» из Ленинградской области в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
24-й тур  |   31 марта 19:00   |  1 тайм
Спартак
0:0
Тосно
1:0
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Фернандо 32'
Адриано 40'
Фернандо 45+1'
Сухарев 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
33 (з)   Никола Максимович
29 (з)   Илья Кутепов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
10 (п)   Квинси Промес
19 (п)   Александр Самедов
8 (п)   Денис Глушаков
11 (п)   Лукас Фернандо 32' 45'
12 (н)   Луис Адриано 40'
9 (н)    Зе
16 (в)   Давид Юрченко
24 (з)   Тимофей Маргасов
8 (з)   Сергей Сухарев 45'
26 (з)   Раде Дугалич
25 (з)   Андрей Буйволов
4 (п)   Илья Жигулёв
21 (п)   Вагиз Галиулин
88 (п)   Марко 
15 (п)   Нуну Роша 29'
29 (н)    Рикардиньо
33 (н)   Павел Погребняк
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
5 (з)   Сердар Таски
16 (з)   Сальваторе Боккетти
92 (з)   Николай Рассказов
18 (п)   Зелимхан Бакаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
30 (п)   Софьян Ханни
47 (п)   Роман Зобнин
50 (п)   Марио Пашалич
99 (н)   Педро Роша
1 (в)   Михаил Опарин
5 (з)   Неманья Мьюшкович
14 (п)   Александр Карницкий 29'
11 (п)   Максим Палиенко
19 (п)   Алексей Скворцов
22 (п)   Резиуан Мирзов
23 (п)   Александр Трошечкин
31 (п)   Александр Макаров
77 (п)   Никола Труич
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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Удары
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'45+1

Что творит этот парень! Штрафной был на достаточном расстоянии от ворот, но для бразильца это не стало помехой. Идеальный удар в дальнюю девятку!

'45+1

ГООООООООООООООООООЛ! ФЕРНАНДО — 1:0!

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму, а Фернандо сейчас ударит штрафной.

'45

Желтую карточку получает Сухарев, срубивший Зе Луиша в контратаке, после того как Селихов поймал мяч в руки после навеса Галиулина.

'42

Классная комбинация «Спартака» уже в штрафной «Тосно», прострел Самедова вынесен защитником, а был уже готов вносить мяч в ворота Зе.

'41

Желтая карточка для Луиса Адриано. Высоко задрал ногу, опередив Сухарева. Тот скорчился, хотя контакта не было. Вообще, если показывать, то можно было обоих предупреждать, но «награжден» только форвард «Спартака».

'40

Момент! Классный пас сделал Комбаров на Луиса Адриано. Диагональ пришла к форварду, который бил из штрафной. Немного не поймал мяч на ногу, и тот улетел на трибуны.

'38

Беззубо пока смотрится спартаковская атака. Там один Зе Луиш активен. Сейчас, правда, Квинси полез в дриблинг один на всех, но ожидаемо уперся в соперника и потерял мяч.

'36

Закипели страсти. Фернандо жестко пошел на фланге в подкат против соперника. В мяч сыграл, но через мяч в ногу, да и нога у бразильца была поднята. Арбитры зафиксировали аут в пользу красно-белых, но тосненцы обступили бокового, требуя второй «горчичник» для опорника хозяев. И показать вполне можно было.

'34

Перспективная быстрая атака «Спартака» захлебнулась уже в штрафной «Тосно», потому что неверное решение с мячом принял Зе Луиш.

'32

Фернандо фолит в центре поля после неудачной передачи Глушакова и получает желтую карточку. А она у бразильца четвертая. Он пропустит игру с «Анжи».

'29

Первая замена в игре! Вместо не попавшего, по мнению Парфенова, в игру Нуну Роши на поле появился Александр Карницкий.

'27

Усепвают тосненцы расставляться на своей половине даже в быстрых выпадах «Спартака». Это красно-белым очень затрудняет продвижение вперед.

'25

Момент! Немного неожиданно пришел мяч к Зе Луишу после рикошета в штрафной, но успели защитники заблокировать удар.

'24

Темп игры очень невысок. Может, не хватает шума трибун спартаковцам.

'22

«Спартак» провел классную комбинацию с хитрым пасом Самедова пяткой. Но в итоге там и Юрченко мяч забрал, и офсайд был у Зе Луиша.

'19

Дальний удар Жигулева — намного выше створа.

'17

Ого! Погребняк едва в центре штрафной не получил мяч. В последний момент Фернандо успел выбить мяч в подкате.

'16

В центре поля сейчас в основном идет игра, гости отжали спартаковцев в центр поля и даже локально подравняли владение.

'13

Момент! Самедов подал с правого фланга, Зе Луиш опередил защитника и головой подсек мяч — мимо дальнего угла.

'12

«Спартак» уверенно и тотально контролирует мяч, но тосненцы пока стоят в обороне не хуже «СКА-Хабаровск».

'10

Квинси Промес неточно исполняет дальний штрафной удар.

'8

Комбаров пробежал с мячом на левом фланге на скорости, сместился в центр, отпасовал на линию штрафной Зе Луишу, который эффектно развернулся на приеме. Однако защитник в последний момент выбил мяч.

'7

День спартаковских юбилеев сегодня.

'5

Зе Луиш рвется к воротам «Тосно» с мячом, но падает после жесткой борьбы с защитником. Ничего не было.

'4

Максимович делает неточную передачу, и Фернандо фолит на своей половине поля. Правда, подача Галиулина не выходит удачной.

'3

В первом тайме матч проходит в тишине — спартаковские болельщики приняли решение молчать в первые 45 минут.

'2

«Спартак» сразу забрал мяч под контроль, попасовался на своей половине поля, затем провел резкую атаку, закончившуюся неточным навесом Ещенко.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:01

Матч начинается с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове.

19:00

Интриг и важных моментов очень много, и это не только реваншистские отношения «Спартака» и Павел Погребняк против красно-белых. «Тосно» в онлайн-режиме опустился в зону прямого вылета и будет цепляться за очки всеми силами, у «Спартака» первый матч в новом году в чемпионате проведет поправившийся Зе Луиш. Вернулся после одноматчевой дисквалификации и Квинси Промес, а вот получивший травму мениска в сборной России Роман Зобнин уже есть в заявке на игру! Обслуживает сегодняшнюю встречу в качестве главного арбитра Виталий Мешков.

18:55

Дмитрий Парфенов рассчитывает на следующих игроков «Тосно»:

Юрченко — Маргасов, Сухарев, Дугалич, Чернов — Полетанович, Жигулев — Галиулин, Рикардиньо, Нуну Роша — Погребняк.

18:50

Составы уже известны. Массимо Каррера выставил с первых минут следующих футболистов «Спартака»:

Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров — Глушаков, Фернандо — Самедов, Промес — Зе Луиш, Луис Адриано.

18:45

«Спартак», кстати, еще не обыгрывал «Тосно» в своей истории, хотя еще при Валерии Карпине играл с этой командой в Кубке России. Тогда на тот момент клуб второй лиги выиграл со счетом 1:0.

18:40

Впрочем, «Спартак» в первом круге у «Тосно» в Питере выиграть не сумел. Команда Массимо Карреры, по словам наставника, в тот момент «достигла дна»: красно-белые вели 2:0 за десять минут до конца, играя в большинстве, но пропустили два мяча, и игра завершилась вничью. Правда, забившие тогда Марков и Заболотный уже играют за «Динамо» и «Зенит» соответственно, зато у тосненцев есть не любящий «Спартак» Павел Погребняк.

18:35

«Локомотив» сегодня неожиданно упустил и победу, и ничью в номинально гостевом матче с пермским «Амкаром», который «железнодорожники» проводили на своем стадионе, и теперь «Спартак» может сократить свое отставание от лидера до двух очков. У «Локо» останется игра в запасе, но напряжение в этом случае возрастет до предела.

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча 24-го тура РФПЛ «Спартак» — «Тосно». Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:30

Начало встречи в 19.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Спартак» — «Тосно».