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Трансляция
С конца
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'32
Эль-Кабир не сумел укротить мяч на фланге после дальней передачи низом.
'30
Димитров навесил с фланга в штрафную, но никто из его партнёров до мяча не дотянулся.
'28
А сейчас в офсайд попал Попов.
'27
Попов сильно пробил в угол со средней дистанции — Годзюр на месте!
'25
Нобоа на чужой половине поля сделал очень неточную передачу, отправив мяч в аут.
'23
Болельщики оживились, обрадовавшись атаке «Урала» с проходом в штрафную, но Ильин слишком далеко отпустил мяч в борьбе с защитником, и Годзюр спокойно забрал его в руки.
'22
Попов с трудом догнал мяч у лицевой линии и в подкате прострелил вдоль ворот, но, конечно, из такого положения передача вышла безадресной. Годзюр легко поймал «круглого».
'20
Легко отбился «Урал» после навеса от углового флажка. Эль-Кабир попытался убежать в контратаку, но его встретили три защитника, а партнёры бежали слишком медленно. В итоге мяч достался «Рубину».
'19
Жемалетдинов попрессинговал соперника на правом фланге после очередного заброса мяча, и это привело к угловому.
'17
А сейчас Жемалетдинов немного не дотянулся до мяча во вратарской после кручёного навеса Нобоа из-за пределов штрафной!
'15
Меркулов по левому флангу прорывался к штрафной, но мяч у него выбили.
'13
Нобоа неточный навес к штрафной выполнил, никто из партнёров за мячом не побежал.
'11
«Рубин» пытается атаковать по центру, но «Урал» плотно играет в обороне.
'9
Кудряшова сильно толкнули в спину на фланге. Штрафной в пользу «Рубина».
'7
Попов от линии штрафной нанёс удар в касание в ближний угол — Годзюр на месте!
'5
Жемалетдинов убегал к чужой штрафной, но оказался в офсайде.
'3
«Рубин» сегодня в бело-зелёной форме играет. «Урал» в своих обычных домашних цветах — оранжевых с элементами чёрного.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РФПЛ: «Урал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.