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0:0
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13:00
Динамо СПбШинник
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13:00
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ЕнисейКубань
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16:00
Интер МВерона
3:0
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16:00
ДженоаСПАЛ
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16:00
КальяриТорино
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Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
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Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
5:2
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02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
4:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
1:3
закончен
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Даллас СтарзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
4:7
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04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
6:0
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:2
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Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
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00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
109:115
закончен
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
110:99
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03:00
Майами ХитБруклин Нетс
109:110
закончен
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
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Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
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не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
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15:30
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не начался
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Химки Калев
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17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Биатлон / Чемпионат России по биатлону
10:15
Гонка преследования, женщины
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Екатерина Юрлова-Перхт
31:21,5 (3)
закончен
12:15
Гонка преследования, мужчины
1
Антон Бабиков
34:49,4 (2)
закончен
Испания / Примера
22:00
ХетафеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
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ЦСКА УНИКС
не начался
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Онлайн-трансляция матча 24 тура РФПЛ «Урал» — «Рубин»

В матче 24-го тура РФПЛ «Урал» в Екатеринбурге принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
24-й тур  |   01 апреля 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Рубин
0:0
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
4 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
92 (п)   Роман Емельянов
13 (п)   Петрюс Бумаль
17 (п)   Николай Димитров
57 (п)   Артём Фидлер
58 (п)   Отман Эль-Кабир
6 (н)   Эрик Бикфалви
18 (н)   Владимир Ильин
35 (в)   Сослан Джанаев
30 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
44 (з)   Сесар Навас
80 (з)   Егор Сорокин
26 (п)   Габриэл Энаке
15 (п)   Игорь Коновалов
18 (п)   Павел Могилевец
66 (п)   Кристиан Нобоа
71 (п)   Ивелин Попов
96 (н)   Рифат Жемалетдинов
Запасной состав
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
3 (з)   Вараздат Ароян
7 (з)   Александр Данцев
28 (з)   Никита Чернов
66 (з)   Мингиян Бевеев
9 (п)   Георгий Чантурия
14 (п)   Юрий Бавин
32 (п)   Никита Глушков
44 (п)   Андрей Егорычев
94 (п)   Алексей Евсеев
99 (п)   Эдгар Манучарян
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
2 (з)   Олег Кузьмин
19 (з)   Виталий Устинов
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
77 (п)   Реза Шекари
33 (н)   Сердар Азмун
53 (н)   Никита Голдобин
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'32
Эль-Кабир не сумел укротить мяч на фланге после дальней передачи низом.
'30
Димитров навесил с фланга в штрафную, но никто из его партнёров до мяча не дотянулся.
'28
А сейчас в офсайд попал Попов.
'27
Попов сильно пробил в угол со средней дистанции — Годзюр на месте!
'25
Нобоа на чужой половине поля сделал очень неточную передачу, отправив мяч в аут.
'23
Болельщики оживились, обрадовавшись атаке «Урала» с проходом в штрафную, но Ильин слишком далеко отпустил мяч в борьбе с защитником, и Годзюр спокойно забрал его в руки.
'22
Попов с трудом догнал мяч у лицевой линии и в подкате прострелил вдоль ворот, но, конечно, из такого положения передача вышла безадресной. Годзюр легко поймал «круглого».
'20
Легко отбился «Урал» после навеса от углового флажка. Эль-Кабир попытался убежать в контратаку, но его встретили три защитника, а партнёры бежали слишком медленно. В итоге мяч достался «Рубину».
'19
Жемалетдинов попрессинговал соперника на правом фланге после очередного заброса мяча, и это привело к угловому.
'17
А сейчас Жемалетдинов немного не дотянулся до мяча во вратарской после кручёного навеса Нобоа из-за пределов штрафной!
'15
Меркулов по левому флангу прорывался к штрафной, но мяч у него выбили.
'13
Нобоа неточный навес к штрафной выполнил, никто из партнёров за мячом не побежал.
'11
«Рубин» пытается атаковать по центру, но «Урал» плотно играет в обороне.
'9
Кудряшова сильно толкнули в спину на фланге. Штрафной в пользу «Рубина».
'7
Попов от линии штрафной нанёс удар в касание в ближний угол — Годзюр на месте!
'5
Жемалетдинов убегал к чужой штрафной, но оказался в офсайде.
'3
«Рубин» сегодня в бело-зелёной форме играет. «Урал» в своих обычных домашних цветах — оранжевых с элементами чёрного.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РФПЛ: «Урал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.