- 412856 просмотров Стала известна причина смерти актера Олега Анофриева
- 300451 просмотр Как Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
- 202352 просмотра Экс-инспектор лично пожаловался главе ГИБДД на коррупцию в Краснодаре
- 181933 просмотра Прогноз погоды в Москве с 30 марта по 6 апреля
- 137366 просмотров На 74-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Попович, сообщает театр «Новая...
- 110700 просмотров Эксперт пояснил, почему британские власти «скрывают» Юлию Скрипаль
- 77654 просмотра На Урале после погони задержан замглавы ГИБДД Свердловской области
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'29
Через центр пытаются в основном атаковать хозяева. Хабаровчане хорошо перекрывают фланги.
'27
Длинная передача вперёд в исполнении Неманьи Тубича. Вернувшийся на поле Канунников, не сумел обработать мяч.
'25
Получил повреждение Канунников в борьбе с Уилкером Анхелем. Оказывают Максиму помощь.
'21
После стартового рывка гостей, грозненцы всё чаще и чаще владеют мячом, владеют инициативой, однако до опасных моментов у ворот Криворучко пока не доходит.
'19
Попытался Максим Канунников один в один обыграть соперника, но не удалось. Если бы обводка удалась, то форвард СКА мог выйти один на один с вратарём.
'15
«Ахмату» важно одержать победу в этом матче, так как от зоны переходных матчей всего 3 очка.
'13
Дальний удар нанёс Исмаэл. Мяч пролетел рядом с левой штангой ворот.
'11
Удачно на выходе сыграл голкипер гостей, перехватив прострел с левого фланга.
'9
Напомним, что на текущий момент СКА-Хабаровск имеет серию из 9 поражений подряд.
'7
Бразильский нападающий «Ахмата» Лео неудачно обработал мяч в штрафной соперника, а мог очень опасный момент возникнуть.
'5
Прошёл по левому флангу Заурбек Плиев и попытался выполнить подачу в штрафную. Передача получилось слишком высокой, никто из партнёров не сумел до неё добраться.
'3
Активно начали матч гости. Провели размашистую атаку, которая завершилась неточным ударом.
'1
Начало первого тайма.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РФПЛ: «Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.