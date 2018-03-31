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КХЛ / плей-офф
19:00
Ак БарсТрактор
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:7
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
закончен
20:00
Жальгирис ЦСКА
85:73
закончен
20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
79:82
закончен
21:15
Панатинаикос Валенсия
75:56
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
82:90
закончен
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
закончен
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
125:126
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
105:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
0:1
1 тайм
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
1 тайм
16:30
Динамо МАрсенал
не начался
19:00
Спартак МТосно
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
2 тайм
13:00
СибирьХимки
2:0
2 тайм
13:00
ЕнисейКубань
0:2
2 тайм
14:00
ТюменьВолгарь
1:1
1 тайм
14:00
ОренбургТомь
2:0
1 тайм
15:00
ТамбовКрылья Советов
не начался
16:00
ФакелАвангард К
не начался
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
не начался
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:0
2 тайм
16:00
ЛациоБеневенто
не начался
16:00
ФиорентинаКротоне
не начался
16:00
Интер МВерона
не начался
16:00
ДженоаСПАЛ
не начался
16:00
КальяриТорино
не начался
16:00
АталантаУдинезе
не начался
19:00
СассуолоНаполи
не начался
19:00
КьевоСампдория
не начался
21:45
ЮвентусМилан
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
0:0
1 тайм
17:15
Атлетик БСельта
не начался
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
не начался
21:45
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не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:0
1 тайм
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
не начался
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
не начался
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
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УотфордБорнмут
не начался
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
не начался
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
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ХоффенхаймКёльн
не начался
16:30
Шальке-04Фрайбург
не начался
16:30
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не начался
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
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16:30
ШтутгартГамбург
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22:05
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не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
1 тайм
14:00
КарпатыЧерноморец
1:0
1 тайм
17:00
ВорсклаВерес
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СКАЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Бостон БрюинзФлорида Пантерз
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21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
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НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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13:15
Спринт. Мужчины
1
Александр Логинов (Тюменская область)
25.51,1 (2 промаха)
закончен
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ЭспаньолАлавес
не начался
17:15
ЛеганесВаленсия
не начался
19:30
ЭйбарРеал Сосьедад
не начался
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МалагаВильярреал
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21:45
Атлетико МДепортиво
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Россия / Премьер-Лига
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УралРубин
не начался
16:30
УфаЗенит
не начался
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КраснодарАнжи
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АрсеналСток Сити
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ЧелсиТоттенхэм Хотспур
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ГенгамБордо
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18:00
КанМонпелье
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18:00
ЛилльАмьен
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18:00
НантСент-Этьен
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18:00
СтрасбургМетц
не начался
18:00
ТруаНицца
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ВердерАйнтрахт Ф
не начался
19:00
МайнцБоруссия М
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
не начался
19:30
ЗаряШахтёр Д
не начался
19:30
Сталь КОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
не начался
15:30
Локомотив-Кубань Астана
не начался
16:00
Химки Калев
не начался
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
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Центральный защитник «Ахмата» Родолфо

РФПЛ. «Ахмат» — «СКА-Хабаровск». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Ахмат» — «СКА-Хабаровск»

Грозненский «Ахмат» принимает на своем поле «СКА-Хабаровск» в рамках 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
24-й тур  |   31 марта 14:00   |  1 тайм
Ахмат
0:0
СКА-Хабаровск
0:0
Стадион «имени Султана Билимханова», Грозный | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Милад Мохаммади
4 (з)   Уилкер Анхель
3 (з)   Заурбек Плиев
23 (п)   Антон Швец
19 (п)   Олег Иванов
11 (п)    Исмаэл
95 (н)   Магомед Митришев
8 (н)    Лео
17 (н)   Аблайе Мбенге
55 (в)   Александр Криворучко
4 (з)   Неманья Тубич
3 (з)   Исмаил Эдиев
13 (п)   Александр Димидко
26 (п)   Александр Черевко
6 (п)   Павел Карасев
2 (п)   Сергей Макаров
17 (п)   Дмитрий Кабутов
21 (п)   Артём Самсонов
10 (н)   Владислав Никифоров
20 (н)   Максим Канунников
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
2 (з)    Родолфо
94 (з)   Филипе Сампайо
21 (п)   Одисе Роши
10 (п)   Халид Кадыров
70 (п)   Аюб Бацуев
14 (п)    Раванелли
77 (п)   Бернард Бериша
93 (н)   Апти Ахъядов
9 (н)   Заур Садаев
18 (н)   Беким Балай
91 (н)   Идрис Умаев
74 (в)   Akishin Aleksandrovich
8 (з)   Айоделе Аделейе
14 (з)   Дмитрий Богаев
5 (з)   Александр Пуцко
77 (п)   Константин Савичев
78 (п)   Николай Калинский
44 (н)   Лукаш Секульский
22 (н)   Кирилл Колесниченко
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Трансляция
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'29
Через центр пытаются в основном атаковать хозяева. Хабаровчане хорошо перекрывают фланги.
'27
Длинная передача вперёд в исполнении Неманьи Тубича. Вернувшийся на поле Канунников, не сумел обработать мяч.
'25
Получил повреждение Канунников в борьбе с Уилкером Анхелем. Оказывают Максиму помощь.
'21
После стартового рывка гостей, грозненцы всё чаще и чаще владеют мячом, владеют инициативой, однако до опасных моментов у ворот Криворучко пока не доходит.
'19
Попытался Максим Канунников один в один обыграть соперника, но не удалось. Если бы обводка удалась, то форвард СКА мог выйти один на один с вратарём.
'15
«Ахмату» важно одержать победу в этом матче, так как от зоны переходных матчей всего 3 очка.
'13
Дальний удар нанёс Исмаэл. Мяч пролетел рядом с левой штангой ворот.
'11
Удачно на выходе сыграл голкипер гостей, перехватив прострел с левого фланга.
'9
Напомним, что на текущий момент СКА-Хабаровск имеет серию из 9 поражений подряд.
'7
Бразильский нападающий «Ахмата» Лео неудачно обработал мяч в штрафной соперника, а мог очень опасный момент возникнуть.
'5
Прошёл по левому флангу Заурбек Плиев и попытался выполнить подачу в штрафную. Передача получилось слишком высокой, никто из партнёров не сумел до неё добраться.
'3
Активно начали матч гости. Провели размашистую атаку, которая завершилась неточным ударом.
'1
Начало первого тайма.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РФПЛ: «Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.