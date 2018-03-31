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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию поединка. До новых встреч!
По итогам этого матча «Локомотив» остается в лидерах РФПЛ, опережая «Спартак» на пять очков. «Амкар» теперь 12-й.
Подведем итоги этого сумасшедшего матча. Когда стало известно, что свой домашний матч с «Локомотивом» «Амкар» проведет в Москве и еще будет во время данного турне на обеспечении от соперников, естественно, многие начали думать о чем-то плохом. Еще грустнее в этом плане стало уже на старте самой встречи — гол Фернандеша с пенальти лишь усилил фатализм ситуации. Однако затем случилось что-то невероятное — «Амкар», стоящий на грани вылета из РФПЛ, внезапно стал играть почти идеально против лидера первенства, забил два гола после перерыва (оба на счету арендованного у ЦСКА Оланаре) и вполне себе закономерно победил!
Убегали в очень перспективную контратаку пермяки — Гащенков должен был отдавать на одного из своих партнеров, однако решил в одиночку здесь все решить Михаил, что в итоге привело к обидной потере.
«Локомотив» же — по понятным причинам — сильно нервничает: очень не хотят москвичи вот так терять важнейшие очки.
Выдающимся образом пока что удается пермякам «убивать» время — это делать они и правда умеют, что очень полезно и здорово; без шуток.
Осадил «Локомотив» штрафную соперников — сложно будет сейчас пермякам. Впрочем, их в эти минуты поддерживают многие поклонники оппонентов «железнодорожников» в борьбе за золото — возможно, поможет им это.
Гол, кажется, достаточно откровенно пытался заработать пенальти — судья не стал, конечно, за такое ставить 11-метровый, но и без карточки ограничился.
Удар Миранчука блокирует один из защитников пермяков — видно, что начинает постепенно «садиться» в глубокую оборону «Амкар».
Вновь Фернандеш в центре внимания — на этот раз португалец выполнял подачу в штрафную оппонентов, однако те с ней очень просто справились.
Фарфан издали проверил бдительность Нигматуллина, однако тому концентрации сейчас не занимать. Так что все очень просто для вратаря здесь завершилось.
Дубль оформляет Оланаре! В завершении классной контратаки пермяков Занев отдал идеальный пас на дальнюю штангу, где был Аарон, и нигериец зрелищно в ближнем бою переиграл Гилерме!!!
Нигматуллин качественно на выходе играет при подаче от Фернандеша.
Коломейцев из-за пределов штрафной пробил — сильно, но плохо по точности.
Игорь Денисов получает «горчичник» за грубую игру в центре поля.
Прихватил Рязанцева немного в своей штрафной Фернандеш, за что тут же был наказан арбитром. Супершанс для Перми!
Напомним, что на данный момент «Локомотив» уверенно лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на пять очков при матче в запасе. По мнению экс-футболиста московского клуба Руслана Нигматуллина, очередной шаг к долгожданному чемпионству «железнодорожники» сделают и сегодня. «Локомотив» явно сильнее, поэтому ожидаю победу москвичей и результативную игру», — передает слова Нигматуллина Ligabet.
Продолжает атаковать «Амкар» — видимо, почувствовали пермяки некую расслабленность в действиях «Локо» и теперь пытаются этим воспользоваться.
Оланаре был близок сейчас к выходу на ударную позицию после классного паса Занева, однако чуть-чуть не хватило скорости нигерийцу.
Не стал после пропущенного мяча особо идти в атаку пермский клуб — по-прежнему большими ресурсами обороняются игроки «Амкара». Словно и не забивал им недавно с пенальти Фернандеш.
Все-таки стал в более привычном стиле действовать с недавних пор «Амкар» — опустились в излюбленную для себя глубокую оборону пермяки.
Пока что достаточно открытая идет игра — «Амкар» не боится идти в атаку, еще менее опасается наступать, естественно, и сам «Локомотив».