Подведем итоги этого сумасшедшего матча. Когда стало известно, что свой домашний матч с «Локомотивом» «Амкар» проведет в Москве и еще будет во время данного турне на обеспечении от соперников, естественно, многие начали думать о чем-то плохом. Еще грустнее в этом плане стало уже на старте самой встречи — гол Фернандеша с пенальти лишь усилил фатализм ситуации. Однако затем случилось что-то невероятное — «Амкар», стоящий на грани вылета из РФПЛ, внезапно стал играть почти идеально против лидера первенства, забил два гола после перерыва (оба на счету арендованного у ЦСКА Оланаре) и вполне себе закономерно победил!