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Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи Официальный сайт «Амкара»
Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи

«Амкар» догнал двух зайцев на «Локомотиве»

«Амкар» победил «Локомотив» благодаря дублю Оланаре

Пермский «Амкар» в Москве одолел «Локомотив» в матче 24-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
24-й тур  |   31 марта 14:00   |  закончен
Амкар
2:1
Локомотив
2:1
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Милькович 36'
Оланаре 48' (пен)
Оланаре 59'
Фернандеш 16' (пен)
Денисов 52'
Денисов 90+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Нигматуллин
2 (з)   Александар Милькович 36'
19 (з)   Брайн Идову
3 (з)   Петар Занев
18 (з)   Михаил Сиваков 46'
20 (п)   Павел Комолов
17 (п)   Михаил Гащенков
8 (п)   Фегор Огуде
5 (п)   Януш Гол 78'
91 (п)   Александр Рязанцев
80 (н)   Аарон Оланаре 65' 48' 59'
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Неманья Пейчинович
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
27 (п)   Игорь Денисов 52' 90'
60 (п)   Антон Миранчук 46'
4 (п)   Мануэл Фернандеш 16'
8 (п)   Джефферсон Фарфан
59 (п)   Алексей Миранчук
9 (н)    Ари 73'
Запасной состав
15 (в)   Дмитрий Хомич
95 (в)   Денис Вамбольт
6 (з)   Секу Конде 46'
13 (з)   Кирилл Суслов
26 (з)   Фелицио Браун
66 (п)   Саид Эззатоллахи 78'
10 (п)   Алихан Шаваев
16 (п)   Сергей Баланович
27 (п)   Михаил Костюков
32 (п)   Иван Мельников
9 (н)   Дарко Бодул 65'
11 (н)   Алексей Гасилин
77 (в)   Антон Коченков
14 (з)   Ведран Чорлука
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
29 (з)   Виталий Денисов
18 (п)   Александр Коломейцев 46'
23 (п)   Дмитрий Тарасов
36 (п)   Дмитрий Баринов
13 (п)   Аршак Корян
24 (н)   Антонио Эдер 73'
84 (н)   Михаил Лысов
Удары
50%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 9
  • 4
  • 10
Удары
50%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию поединка. До новых встреч!

По итогам этого матча «Локомотив» остается в лидерах РФПЛ, опережая «Спартак» на пять очков. «Амкар» теперь 12-й.

Подведем итоги этого сумасшедшего матча. Когда стало известно, что свой домашний матч с «Локомотивом» «Амкар» проведет в Москве и еще будет во время данного турне на обеспечении от соперников, естественно, многие начали думать о чем-то плохом. Еще грустнее в этом плане стало уже на старте самой встречи — гол Фернандеша с пенальти лишь усилил фатализм ситуации. Однако затем случилось что-то невероятное — «Амкар», стоящий на грани вылета из РФПЛ, внезапно стал играть почти идеально против лидера первенства, забил два гола после перерыва (оба на счету арендованного у ЦСКА Оланаре) и вполне себе закономерно победил!

'90+4

Однако от поражения каркас ворот москвичей не спас — «Амкар» выиграл в столице у лидера РФПЛ!!! Вот это да!!!

'90+3

Еще один опаснейший контрвыпад Перми сейчас едва не привел к голу — Милькович бил без шансов для Гилерме в угол, однако спасла «Локомотив» от третьего мяча штанга!

'90+1

Тем временем Денисов за грубый подкат получает вторую желтую и удаляется с поля!

'90+1

Три минуты добавил арбитр ко второму тайму.

'89

Убегали в очень перспективную контратаку пермяки — Гащенков должен был отдавать на одного из своих партнеров, однако решил в одиночку здесь все решить Михаил, что в итоге привело к обидной потере.

'87

«Локомотив» же — по понятным причинам — сильно нервничает: очень не хотят москвичи вот так терять важнейшие очки.

'85

Выдающимся образом пока что удается пермякам «убивать» время — это делать они и правда умеют, что очень полезно и здорово; без шуток.

'83

Еще один момент у «Локомотива» — Фернандеш в результате рикошета был близок к тому, чтобы переправить мяч в чужие ворота. Совсем чуть-чуть не хватило португальцу, чтобы дотянуться до снаряда.

'81

Осадил «Локомотив» штрафную соперников — сложно будет сейчас пермякам. Впрочем, их в эти минуты поддерживают многие поклонники оппонентов «железнодорожников» в борьбе за золото — возможно, поможет им это.

'79

Момент у «Локо» — выбрались в контратаку москвичи; в ее ходе Миранчук отдал хитрый пас на ход под гол на Фарфана, Нигматуллин не сумел достать до мяча, а перуанец хоть и достал снаряд, но уже за пределами поля!

'77

Последняя замена от Евсеева — Гола поменял Саид Эззатоллахи.

'75

Гол, кажется, достаточно откровенно пытался заработать пенальти — судья не стал, конечно, за такое ставить 11-метровый, но и без карточки ограничился.

'73

Замена у москвичей — Ари поменял Антонио Эдер.

'71

Гилерме хорошо действует на выходе при подаче с углового от «Амкара».

'69

Удар Миранчука блокирует один из защитников пермяков — видно, что начинает постепенно «садиться» в глубокую оборону «Амкар».

'67

Шанс у «Локо» был только что! При небольшой неразберихе в штрафной пермяков крайне неуверенно сыграл Нигматуллин, благодаря чему Кверквелия головой бил в уже пустые ворота. Повезло команде Евсеева, что мимо створа отправил снаряд защитник.

'65

Вторая замена у «Амкара»: Оланаре сменил Дарко Бодул.

'63

Вновь Фернандеш в центре внимания — на этот раз португалец выполнял подачу в штрафную оппонентов, однако те с ней очень просто справились.

'61

Фарфан издали проверил бдительность Нигматуллина, однако тому концентрации сейчас не занимать. Так что все очень просто для вратаря здесь завершилось.

'59

Дубль оформляет Оланаре! В завершении классной контратаки пермяков Занев отдал идеальный пас на дальнюю штангу, где был Аарон, и нигериец зрелищно в ближнем бою переиграл Гилерме!!!

'59

ГООООООООООООООООООЛ!!! Еще один гол от «Амкара»!!! 2:1!!!

'56

Нигматуллин качественно на выходе играет при подаче от Фернандеша.

'54

Коломейцев из-за пределов штрафной пробил — сильно, но плохо по точности.

'52

Игорь Денисов получает «горчичник» за грубую игру в центре поля.

'50

И еще момент у «Амкара»! Это Комолов очень опасно бил после паса Оланаре — чуть-чуть точности не хватило для второго мяча!

'48

ГООООООООООООЛ!!! Точен с «точки» Оланаре!!! 1:1!!! Вот это да!!!

'47

Прихватил Рязанцева немного в своей штрафной Фернандеш, за что тут же был наказан арбитром. Супершанс для Перми!

'47

Пенальти в ворота «Локо» назначает судья!!!

'46

В перерыве у команд состоялись замены — Михаила Сивакова у пермяков сменил Секу Конде, а у москвичей Александр Коломейцев вышел вместо Антона Миранчука.

'46

Возобновилась игра.

'45+1

Напомним, что на данный момент «Локомотив» уверенно лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на пять очков при матче в запасе. По мнению экс-футболиста московского клуба Руслана Нигматуллина, очередной шаг к долгожданному чемпионству «железнодорожники» сделают и сегодня. «Локомотив» явно сильнее, поэтому ожидаю победу москвичей и результативную игру», — передает слова Нигматуллина Ligabet.

'45+1

И все, завершен на этом первый тайм — по его итогам «Локомотив» минимально побеждает «Амкар». Перерыв!

'44

Очередной угловой у ворот красно-зеленых ничего радостного номинальным хозяевам не принес.

'42

Продолжает атаковать «Амкар» — видимо, почувствовали пермяки некую расслабленность в действиях «Локо» и теперь пытаются этим воспользоваться.

'40

И тут же супермомент у «Амкара»! Это Оланаре по какой-то причине оказался забытым в штрафной «Локо» и уже, вероятно, думал, как он будет праздновать гол, но попросту промахнулся по мячу...

'38

Какой момент сейчас был у красно-зеленых! Антон Миранчук после розыгрыша стандарта был просто обязан отдавать под гол на Фарфана, но почему-то не сумел хорошо исполнить. Перуанцу это сильно не понравилось.

'36

Первая желтая карточка в матче — получил ее Александар Милькович из «Амкара».

'31

Оланаре был близок сейчас к выходу на ударную позицию после классного паса Занева, однако чуть-чуть не хватило скорости нигерийцу.

'26

Заработали сейчас неплохой для себя шанс пермяки — сразу несколько стандартов у ворот «Локо» только что случилось. Однако надежно здесь сыграли «железнодорожники», не дав оппонентам потревожить Гилерме.

'21

Не стал после пропущенного мяча особо идти в атаку пермский клуб — по-прежнему большими ресурсами обороняются игроки «Амкара». Словно и не забивал им недавно с пенальти Фернандеш.

'16

ГОООООООООЛ!!! Открывает счет «Локомотив». Быстрый гол «железнодорожников» с пенальти проводит Мануэл Фернандеш!!! Фол в чужой штрафной заработал Ари, к слову.

'10

Все-таки стал в более привычном стиле действовать с недавних пор «Амкар» — опустились в излюбленную для себя глубокую оборону пермяки.

'5

Пока что достаточно открытая идет игра — «Амкар» не боится идти в атаку, еще менее опасается наступать, естественно, и сам «Локомотив».

'1

Матч начался!