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Краснодар Анжи
Федор Смолов (с мячом) против Александра Жирова из «Анжи» РИА Новости
Федор Смолов (с мячом) против Александра Жирова из «Анжи»

«Анжи» сравнял счет в матче с «Краснодаром» в последний момент. LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Краснодар» — «Анжи»

«Краснодар» на своем поле сражается с махачкалинским «Анжи» в рамках 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   01 апреля 19:00   |  закончен
Краснодар
1:1
Анжи
1:1
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Классон 33'
Каборе 45+1'
Перейра 82'
Самарджич 64'
Полуяхтов 71'
Данченко 90+4'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Андрей Синицын
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Андреас Гранквист
98 (з)   Сергей Петров
13 (з)   Игорь Калинин
77 (п)   Шарль Каборе 53' 45'
17 (п)   Павел Мамаев 69'
18 (п)   Олег Шатов
33 (п)   Маурисио Перейра 82'
16 (п)   Виктор Классон 33'
10 (н)   Фёдор Смолов 85'
47 (в)   Георгий Лория
3 (з)   Владимир Полуяхтов 71'
52 (з)   Мирал Самарджич 64'
92 (з)   Сергей Брызгалов
2 (з)   Гурам Тетрашвили
94 (п)   Олег Данченко 90'
78 (п)   Михаил Бакаев 83'
7 (п)   Достон Хамдамов 69'
9 (н)   Филипп Будковский
99 (н)   Хуан Лескано
88 (н)   Иван Маркелов 57'
Запасной состав
52 (в)   Евгений Латышонок
66 (в)   Денис Адамов
12 (з)   Кристиан Рамирес
26 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Ренат Янбаев
8 (п)   Юрий Газинский 53'
22 (п)    Жоаозиньо 69'
30 (п)   Роман Шишкин
21 (п)   Рикардо Лаборде
7 (н)    Вандерсон 85'
1 (в)   Владимир Сугробов
98 (в)   Александр Будаков
5 (з)   Магомед Мусалов
14 (з)   Игорь Армаш
17 (з)   Джон Чансельор
77 (з)   Ислам Жилов
8 (п)   Арсен Хубулов 57'
4 (п)   Игорь Чайковский
13 (п)   Данил Глебов
91 (н)   Павел Яковлев 69'
49 (н)   Александр Прудников 83'
90 (н)   Амур Калмыков
Удары
57%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 5
  • 16
Удары
43%
По воротам: 8
В створ: 3
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 10
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'90+5
Звучит финальный свисток! «Краснодар» на своём поле в матче 24-го тура чемпионата России упустил победу над махачкалинским «Анжи», который хорошо давил во втором тайме, «быки» же слишком хотели сыграть по счёту и в итоге за это «Анжи» соперника наказал. Мы говорили, что в конце матча «Анжи» умеет забивать, команда Вадима Скрипченко это в очередной раз нам сегодня доказала. Эта ничья конечно «Краснодару» и «Анжи» особо не поможет, но всё же по баллу в свою копилку команды записали. «Краснодар» у нас дальше продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а «Анжи» продолжает борьбу за выживание.
'90+4
ГОЛ! «Анжи» уходит от поражения! Тетрашвили выполнил передачу с правого фланга на ближнюю штангу, Лескано сбросил мяч под удар Данченко, Олег пробил в дальний угол ворот, Синицын не видел момент удара и голкипер «Краснодара» не смог спасти свою команду.
'90+3
Угловой у ворот «Краснодара». Хубулов выполнил подачу на ближнюю штангу, «быки» смогли отбиться, но убежать в контратаку уже не получилось.
'90+2
Вандерсон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лория спокойно забрал мяч в руки.
'90+1
Игроки «Краснодара» решили разыграть угловой, лишнее время сейчас «быки» конечно же смогли «убить».
'90
Три минуты добавил Алексей Еськов к основному времени матча.
'89
Жоаозиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Самарджича и ушёл на угловой.
'88
Хубулов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Лескано головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'87
С правого фланга вновь последовал прострел в штрафную площадь «Краснодара», никто из игроков «Анжи» в атаке не смог зацепиться за мяч.
'86
Смолов довольно раздражённый уходил с поля, не самый лучший матч у него сегодня получился, посмотрим, будут ли какие-то комментарий по этому поводу после встречи.
'85
Вошёл в игру Вандерсон.
'85
В составе «Краснодара» произошла замена. С поля ушёл Фёдор Смолов.
'84
Классон попытался пяткой выполнить передачу в центр штрафной площади «Анжи» на Смолова, игроки махачкалинского клуба вновь смогли перехватить мяч.
'83
Доигрывать матч будет Александр Прудников.
'83
В составе «Анжи» произошла замена. С поля ушёл Михаил Бакаев.
'82
Шатов выполнил передачу на правый угол штрафной площади с левого фланга, Жоаозиньо попытался сбросить мяч в центр, но его перехватили защитники «Анжи».
'81
Игрок «Краснодара» Маурисио Перейра получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против активного Хубулова.
'80
Хубулов с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Синицын спокойно забрал мяч в руки.
'79
Рассчитывает сейчас «Краснодар» уже исключительно на контратаки, но такими темпами можно всё же и дождаться гола в свои ворота, «Анжи» умеет забивать на последних минутах встречи.
'78
Очередной угловой у ворот «Краснодара». Хубулов выполнил подачу на ближнюю штангу, с очень большим трудом «быки» смогли выбить мяч к центру поля.
'77
Угловой у ворот «Краснодара». Игроки «Анжи» разыграли корнер, а затем с левого фланга Хубулов выполнил подачу на дальнюю штангу, Самарджич головой пробил по воротам, мяч ушёл немного в сторону от цели.
'76
Всё меньше времени на спасение матча у «Анжи», сегодня и ничья для махачкалинского клуба будет достижением неплохим.
'75
Хубулов в борьбе за мяч у своей штрафной площади попал ногой по голове Калинину, но эпизод был игровой, так что тут никаких карточек ждать не нужно.
'74
Перейра выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, вновь игроки «Анжи» спокойно отбились при стандарте.
'73
Петров с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Яковлев решил, что лучше выбить мяч на очередной угловой.
'72
Жоаозиньо сам пробил по воротам со стандарта, Лория без всяких проблем забрал мяч в руки.
'71
Защитник «Анжи» Владимир Полуяхтов получил жёлтую карточку за грубую игру против Жоаозиньо у своей штрафной площади.
'70
Пытаются оба тренера с помощью замен освежить игру, ну а для «Анжи» конечно важно прибавлять в атаке.
'69
Вошёл в игру Жоаозиньо.
'69
И в составе «Краснодара» произошла замена. С поля ушёл Павел Мамаев.
'69
Вошёл в игру Павел Яковлев.
'69
В составе «Анжи» произошла замена. С поля ушёл Достон Хамдамов.
'69
Мамаев выполнил передачу к штрафной площади на правом фланге, Шатов оказался в офсайде.
'68
Последовала передача на левый угол штрафной площади «Анжи», Перейра не смог зацепиться за мяч, в итоге его на выходе спокойно забрал Лория.
'67
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Анжи», Полуяхтов спокойно грудью сбросил мяч в руки Лории.
'66
Игроки «Краснодара» решили спокойно разыграть стандарт, «быки» спокойно продолжили контролировать мяч в центре поля.
'65
Следующий матч Самарджич пропустит из-за перебора жёлтых карточек. Врачи «Краснодара» вновь вышли на поле, Классону было не так просто подняться.
'64
Защитник «Анжи» Мирал Самарджич на своей половине поля нарушил правила против Классона и получил жёлтую карточку. «Краснодар» заработал неплохой стандарт.
'64
К штрафной площади «Анжи» теперь уже последовала передача, но Смолов на этот раз оказался в офсайде.
'63
Хубулов с левого фланга теперь выполнил подачу на дальнюю штангу, Лескано сбросил мяч в центр штрафной на Хамдамова, который в борьбе с Шатовым не смог толком пробить по воротам.
'62
Лескано с левого фланга выполнил неудачную передачу в штрафную площадь, защитники «Краснодара» спокойно перехватили мяч.
'61
Газинский в центре поля нарушил правила против Хамдамова. Игроки «Анжи» спокойно разыграли стандарт.
'60
Мамаев в борьбе за мяч в центре поля также неудачно столкнулся с Данченко, пришлось врачам «Анжи» и «Краснодара» выходить на поле, чтобы помочь футболистам.
'59
Сейчас у «Краснодара» могла пройти опасная контратака, но передача Шатова на правый угол штрафной площади пришлась в офсайд, Перейра слишком далеко забежал вперёд.
'58
Угловой у ворот «Краснодара». Хубулов выполнил подачу к линии вратарской, Синицын в прыжке кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.
'57
Вошёл в игру Арсен Хубулов.
'57
В составе «Анжи» произошла замена. С поля ушёл Иван Маркелов.
'57
Тетрашвили из центра поля выполнил заброс к штрафной площади «Краснодара», защитники «быков» оказались первыми на мяче.
'56
Перейра с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Анжи» без всяких проблем отбились при этом стандарте.
'55
Мамаев получил мяч на правом углу штрафной площади и выполнил передачу в центр, защитники «Анжи» не стали рисковать и выбили мяч на угловой.
'54
Гранквист у своей штрафной площади довольно рискованно играл в подкате против Хамдамова, но по мнению Алексея Еськова капитан «Краснодара» сыграл в рамках правил.
'53
Вошёл в игру Юрий Газинский.
'53
В составе «Краснодара» произошла замена. С поля ушёл Шарль Каборе.
'53
Мамаев выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Петров в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'52
Мамаев с правого фланга попытался выполнить заброс в центр штрафной площади, защитники «Анжи» уверенно перехватили мяч.
'51
Мамаев вернулся на поле, пяткой сейчас Павел выполнил передачу на ход Петрову, игрок «Краснодара» оказался в офсайде.
'50
Шатов попытался выполнить передачу к штрафной площади «Анжи» теперь, мяч попал в игрока махачкалинского клуба и ушёл в аут.
'49
Перейра выполнил передачу к штрафной площади «Анжи» на Классона, Виктор попытался перебросить мяч через вышедшего из ворот Лорию, но форвард «Краснодара» перебросил мяч также и ворота.
'48
Мамаев получил повреждение в борьбе за мяч, пока за пределами поля игроку «Краснодара» врачи оказывают помощь, Павел скорее всего вернётся на газон и попытается разбегаться.
'47
Последовал заброс в штрафную площадь «Краснодара» с правого фланга, Синицын спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Краснодара» после 45 минут. Единственный гол на счету Классона. Территория была за хозяевами, но махачкалинцы регулярно отвечали контратаками. В одном из моментов хозяев выручила штанга после удара Лескано.
'43
А вот и момент у Смолова! Фёдор обработал перевод из глубины и пробил по воротам — Лория в падении забрал мяч.
'41
Не доходит мяч до Смолова. Махачкалинцы закрыли Фёдора и не дают ему свободы.
'39
Гости добавили в активности. «Анжи» ведёт борьбу за выживание — для них каждое очко на вес золота.
'37
Момент у «Анжи»! Лескано в центре штрафной откликнулся на навес и пробил головой в нижний угол — штанга сыграла за «Краснодар»!
'35
Контратакой ответили гости! Будковский зацепился за мяч в штрафной, но с острого угла послал мяч в сторону.
'33
ГОЛ! Калинин подключился к атаке и выполнил подачу! Мяч после рикошета отскочил к Классону, который с левого края вошёл в штрафную, убрал защитника и пробил в дальний угол!
'31
Мамаев на фланге качнул защитника и прострелил в центр штрафной! Брызгалов опередил Смолова и выбил мяч.
'29
По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 63% на 37%.
'27
Смолов поборолся и сделал передачу на Перейру, тот в касание скинул мяч под удар Шатову! Самарджич выставил ногу и принял удар на себя.
'25
В центр поля переместилась борьба. «Анжи» спокойно разрушает атаки соперника.
'23
Шатов взял инициативу на себя и попытался на дриблинге пройти двух соперников, но в итоге потерял мяч.
'21
Классон выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку во вратарскую! Не дошёл мяч до Мамаева.
'19
Махачкалинцы ответили контратакой. Тетрашвили неточно пробил с дальней дистанции.
'17
Хозяева накоротке разыграли мяч у штрафной. Смолов прострелил в центр, но там никого не оказалось.
'15
«Краснодар» владеет территорией, но пока без моментов. Мало ударов.
'13
Гости заработали штрафной на левом фланге. Классон вынес мяч после навеса Маркелова.
'11
Краснодарцы через короткий пас дошли до чужой штрафной. Перейра сделал проникающую передачу в штрафную, но Смолов не успел к мячу.
'9
Смолов резко сместился на правый край и выполнил подачу в руки Лории.
'7
Позиционную атаку провели хозяева. Перейра доставил мяч в штрафную, но у Смолова не получился удар в касание.
'5
Равная игра на первых минутах. Махачкалинцы стараются отвечать атакой на атаку.
'3
Не прошла контратака у гостей — Каборе проиграл позицию и заплёл ноги Маркелову.
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РФПЛ: «Краснодар» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.