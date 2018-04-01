'90+5

Звучит финальный свисток! «Краснодар» на своём поле в матче 24-го тура чемпионата России упустил победу над махачкалинским «Анжи», который хорошо давил во втором тайме, «быки» же слишком хотели сыграть по счёту и в итоге за это «Анжи» соперника наказал. Мы говорили, что в конце матча «Анжи» умеет забивать, команда Вадима Скрипченко это в очередной раз нам сегодня доказала. Эта ничья конечно «Краснодару» и «Анжи» особо не поможет, но всё же по баллу в свою копилку команды записали. «Краснодар» у нас дальше продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а «Анжи» продолжает борьбу за выживание.