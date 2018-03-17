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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Территория полностью за «Краснодаром». Хозяева владели мячом, но голевых моментов было немного. Команда Сергея Семака грамотно действует вторым номером и не позволяет разбежаться группе атаки хозяев.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Пауза в игре. Петров в борьбе за верховой мяч ударил локтем Сысуева. Медики оказывают помощь уфимцу.
'41
Стоцкий перехватил мяч у Каборе и тут же мощно пробил с 30 метров — получилось слишком высоко.
'39
Хорошее движение у «Краснодара». Много владеют мячом хозяева, но не удаётся взломать плотную оборону «Уфы».
'37
Момент у «Краснодара»! Гранквист с центра штрафной пробил с отскоком от газона, но Беленов в красивом броске отразил мяч в сторону.
'35
Пауревич рванул в атаку по левому флангу и в борьбе с Каборе заработал угловой. Синицын спокойно снял верховой мяч после навеса Стоцкого.
'33
Рамирес! На скорости дошёл до штрафной и хлёстко пробил верхом — мяч прошёл рядом с девяткой.
'31
Уфимцы организовали атаку левым флангом. Обляков поторопился и залез в офсайд.
'29
Классон не успел к мячу и заплёл ноги Живоглядову. Есть время у гостей перевести дух.
'27
Территория полностью за «Краснодаром». Вся игра идёт возле штрафной гостей.
'25
Мартынович оказался без опеки после навеса с углового и пробил головой над перекладиной!
'24
Беленов спас «Уфу» после опасного удара Шатова из пределов штрафной!
'23
Живоглядов убежал от Каборе по флангу и прострелил в штрафную на свободного Пауревича, у которого не хватило мастерства, чтобы пробить в створ.
'22
Впервые в матче «Уфа» перешла в позиционную атаку, с трудом держа мяч под лёгким прессингом «Краснодара».
'20
Обляков вышел на ударную позицию, но пробить в створ не получилось.
'19
Смолов в быстрой атаке подбежал к штрафной и пробил в ближайшего соперника!
'18
Классон откинул мяч на Смолова, которому не дали пробить с линии штрафной!
'16
Рамирес неточно пробил издали.
'16
Мамаев потерял мяч на фланге и сразу сыграл в чистом подкате, помешав сопернику разогнать контратаку.
'14
Пауревич оказался в офсайде после короткого паса Сысуева в штрафной краснодарцев.
'13
Сысуев сыграл на дальний край чужой штрафной на Стоцкого, у которого не получилась скидка в центр.
'12
Мамаев забрался в положение вне игры.
'11
Рамирес перехватил длинную диагональ уфимцев, выбив мяч в аут.
'9
Уфимцы сыграли на отбой после опасного прострела Рамиреса.
'8
Синицын кулаками отразил подачу Облякова со стандарта!
'7
Живоглядов ускорился по флангу и подставился под фол Гранквиста.
'6
Каборе получил небольшое повреждение в верховом стыке с Живоглядовым.
'5
Мамаева придержали в центре поля, но арбитр промолчал.
'3
Беленов вовремя выбежал из ворот на проникающий пас «быков», опередив Мамаева.
'2
Смолов подхватил мяч на краю штрафной, но из-за прессинга защитника отбежал ближе к угловому флажку, где выпустил мяч за лицевую.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РФПЛ: «Краснодар» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.