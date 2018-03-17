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13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
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20:30
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Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:0
перерыв
19:00
АнжиТосно
не начался
19:00
РубинСпартак М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
2 тайм
16:00
Зенит-2Авангард К
0:2
2 тайм
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
не начался
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
не начался
20:30
Реал СосьедадХетафе
не начался
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БетисЭспаньол
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БорнмутВест Бромвич Альбион
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18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
не начался
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
не начался
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
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ЛиверпульУотфорд
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17:30
Боруссия МХоффенхайм
не начался
17:30
Айнтрахт ФМайнц
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АугсбургВердер
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ГамбургГерта
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ВольфсбургШальке-04
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19:00
БордоРенн
не начался
22:00
АмьенТруа
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22:00
АнжеКан
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22:00
МонпельеДижон
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ТулузаСтрасбург
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СПАЛЮвентус
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ЧерноморецСталь К
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закончен
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1:0
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17:00
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0:0
1 период
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1:0
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Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
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Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
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Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
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02:00
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не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
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Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
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Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
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02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
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Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
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не начался
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«Уфа» играет с «Краснодаром» в РФПЛ

РФПЛ. «Краснодар» — «Уфа». LIVE

Онлайн-трансляция матча 23-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Уфа»

«Краснодар» принимает на своем поле «Уфу» в 23-м туре Российской футбольной премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
23-й тур  |   17 марта 16:30   |  1 тайм
Краснодар
0:0
Уфа
0:0
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Андрей Синицын
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Андреас Гранквист
12 (з)   Кристиан Рамирес
98 (з)   Сергей Петров
8 (п)   Юрий Газинский
16 (п)   Виктор Классон
18 (п)   Олег Шатов
17 (п)   Павел Мамаев
77 (п)   Шарль Каборе
10 (н)   Фёдор Смолов
31 (в)   Александр Беленов
4 (з)   Алексей Никитин
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
19 (п)   Иван Пауревич
98 (п)   Иван Обляков
7 (п)   Дмитрий Сысуев
6 (п)   Веролюб Салатич
39 (п)   Дмитрий Стоцкий
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
66 (в)   Денис Адамов
26 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Ренат Янбаев
30 (п)   Роман Шишкин
21 (п)   Рикардо Лаборде
22 (п)    Жоаозиньо
7 (н)    Вандерсон
1 (в)   Aleksey Chernov
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Павел Аликин
8 (з)   Кэтэлин Карп
33 (з)   Александр Сухов
13 (п)   Азамат Засеев
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
21 (н)   Кеинде 
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Трансляция
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'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Территория полностью за «Краснодаром». Хозяева владели мячом, но голевых моментов было немного. Команда Сергея Семака грамотно действует вторым номером и не позволяет разбежаться группе атаки хозяев.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Пауза в игре. Петров в борьбе за верховой мяч ударил локтем Сысуева. Медики оказывают помощь уфимцу.
'41
Стоцкий перехватил мяч у Каборе и тут же мощно пробил с 30 метров — получилось слишком высоко.
'39
Хорошее движение у «Краснодара». Много владеют мячом хозяева, но не удаётся взломать плотную оборону «Уфы».
'37
Момент у «Краснодара»! Гранквист с центра штрафной пробил с отскоком от газона, но Беленов в красивом броске отразил мяч в сторону.
'35
Пауревич рванул в атаку по левому флангу и в борьбе с Каборе заработал угловой. Синицын спокойно снял верховой мяч после навеса Стоцкого.
'33
Рамирес! На скорости дошёл до штрафной и хлёстко пробил верхом — мяч прошёл рядом с девяткой.
'31
Уфимцы организовали атаку левым флангом. Обляков поторопился и залез в офсайд.
'29
Классон не успел к мячу и заплёл ноги Живоглядову. Есть время у гостей перевести дух.
'27
Территория полностью за «Краснодаром». Вся игра идёт возле штрафной гостей.
'25
Мартынович оказался без опеки после навеса с углового и пробил головой над перекладиной!
'24
Беленов спас «Уфу» после опасного удара Шатова из пределов штрафной!
'23
Живоглядов убежал от Каборе по флангу и прострелил в штрафную на свободного Пауревича, у которого не хватило мастерства, чтобы пробить в створ.
'22
Впервые в матче «Уфа» перешла в позиционную атаку, с трудом держа мяч под лёгким прессингом «Краснодара».
'20
Обляков вышел на ударную позицию, но пробить в створ не получилось.
'19
Смолов в быстрой атаке подбежал к штрафной и пробил в ближайшего соперника!
'18
Классон откинул мяч на Смолова, которому не дали пробить с линии штрафной!
'16
Рамирес неточно пробил издали.
'16
Мамаев потерял мяч на фланге и сразу сыграл в чистом подкате, помешав сопернику разогнать контратаку.
'14
Пауревич оказался в офсайде после короткого паса Сысуева в штрафной краснодарцев.
'13
Сысуев сыграл на дальний край чужой штрафной на Стоцкого, у которого не получилась скидка в центр.
'12
Мамаев забрался в положение вне игры.
'11
Рамирес перехватил длинную диагональ уфимцев, выбив мяч в аут.
'9
Уфимцы сыграли на отбой после опасного прострела Рамиреса.
'8
Синицын кулаками отразил подачу Облякова со стандарта!
'7
Живоглядов ускорился по флангу и подставился под фол Гранквиста.
'6
Каборе получил небольшое повреждение в верховом стыке с Живоглядовым.
'5
Мамаева придержали в центре поля, но арбитр промолчал.
'3
Беленов вовремя выбежал из ворот на проникающий пас «быков», опередив Мамаева.
'2
Смолов подхватил мяч на краю штрафной, но из-за прессинга защитника отбежал ближе к угловому флажку, где выпустил мяч за лицевую.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РФПЛ: «Краснодар» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.