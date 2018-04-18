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Набиуллин ворвался в штрафную «Динамо», но слишком далеко отпустил мяч, и Темников отгородил его от снаряда.
Черных случайно врезался в Кришито, и капитан «Зенита» никак не может подняться с поля. Наконец, итальянец встает — с ним все в порядке.
Заболотный завершил контратаку «Зенита» несильным ударом мимо ворот.
Черных пробил в касание после навеса с углового, но попал в Ерохина! «Зенит» пошел в контратаку.
Набиуллин промчался по левому флангу и попытался прострелить, но Козлов в подкате преградил путь мячу.
Бело-голубые ввели мяч из-за боковой, и сразу же пошел пас верхом к штрафной «Зенита», однако Ерохин выиграл борьбу за снаряд в воздухе и заработал на себе фол.
Краневиттер выбил мяч в аут, прервав атаку «Динамо», которая уже добралась до штрафной «Зенита».
Марков пробил издали по воротам «Зенита», но получилось очень неточно.
Паредес навесил с углового, но извлечь дивидендов из этого «стандарта» питерцам не удалось.
«Зенит», вдохновленный голом, помчался вперед! Дриусси выполнил подачу с правого фланга, но Шуньич вынес мяч из своей штрафной.
Манчини продолжает спорить с арбитром, желая добиться для Морозова красной карточки, как за фол последней надежды. Арбитр не согласен.
Заболотный наносит свой первый удар по воротам — с линии штрафной. Мяч летит несильно и приземляется в руки Шунину.
Ташаев умело укрыл мяч на левом фланге своей обороны и вынудил Жиркова сфолить. Мяч перешел к «Динамо».
Подопечные Манчини выполнили заброс в штрафную «Динамо», но Шунин уверенно забрал мяч. Тем временем Шуньич с кем-то столкнулся и, кажется, получил повреждение. Защитнику оказывают помощь врачи.
Соу очень сильно зарядил по ногам Паредеса в центре поля, сразу задав бодрое начало тайму. Зенитовцы разыграли мяч со «стандарта».
Рауш навесил на левый край штрафной «Зенита», но защитники оттеснили Хольмена от мяча.
«Динамо» заработало штрафной. Рауш у мяча.
«Зенит» очень быстро развернул атаку, Жирков прострелил с левого фланга, но динамовцы выбили на угловой!
Иванович пошел в индивидуальный проход по флангам и упал после подката Морозова! Это было возле штрафной. Судьи решили, что защитник сам запутался в своих ногах, Иванович в общем-то не спорит.
Полоз оказался на правом фланге атаки и навесил во владения Шунина. Дриусси дотянулся до мяча головой, но сумел только чиркнуть по нему своей макушкой — удар не вышел акцентированным, и снаряд улетел куда-то в сторону.
Кришито потерял мяч возле своей штрафной! Луценко перехватил снаряд и отпасовал на Самбу Соу, который опасно навесил в штрафную, но Лодыгин перехватил мяч в воздухе!
Иванович еще раз навесил с правого фланга, но в штрафной оказалось слишком много игроков «Динамо», которые легко выиграли борьбу за мяч.
Теттех сфолил на Паредесе, и мяч переходит к «Зениту», который начинает пасоваться на чужой половине поля.
Иванович выполнил передачу в штрафную динамовцев с правого фланга, но мяч пришел прямо в руки Шунина.
Бело-голубые вновь в полном составе и все еще контролируют мяч на чужой половине поля. Удивительно, но «Зенит» словно играет вторым номером.
«Динамо» в меньшинстве — Хольмен получил небольшое повреждение колена. Ему оказывают помощь за пределами поля, и вскоре швед вернется в игру.
После навеса мяч прилетел в центр штрафной «Динамо», и Тони Шунич каким-то чудом успел оказаться на нем первым и вынести подальше в поле.
Иванович пошел обыгрывать соперников на правом фланге и заработал на себе опасный штрафной.
Козлов по-прежнему является мотором «Динамо» на правом фланге и делает навес за навесом, а Жирков все так же вырастает на пути мяча и отправляет его в аут.
Дриусси набрал скорость по правому флангу и выполнил прострел в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось. Мяч просто просвистел за лицевую. Шунин для приличия растянулся вдоль линии ворот, но в створ снаряд не шел.
«Динамо» продолжает раскатывать мяч на чужой половине поля. Козлов только что попытался навесить с правого фланга и попал в Жиркова. Мяч ускакал в аут.
Ташаев выполнил подачу с углового в центр штрафной «Зенита», но защитники вынесли мяч из опасной зоны.
Рауш разогнался по левому флангу и выполнил навес в штрафную «Зенита» на Ташаева, но Жирков успел к мячу первым и выбил его на угловой!
Паредес во второй раз за матч попробовал пробить издали, но получилось совсем неточно.
Иванович подключился к атаке по правому флангу и прострелил в центр штрафной «Динамо», но Шунин вытянулся всем телом и успел перехватить мяч!
А вот теперь «Зенит» заработал угловой.
Паредес навесил со «стандарта» (метров с 40) в штрафную «Динамо», но Хольмен выиграл борьбу за мяч и вынес его в поле.
Теттех толкнул в спину Паредеса в борьбе за мяч, и будет опасный штрафной в пользу «Зенита».
«Динамо» продолжает активно давить на хозяев поля. Только что опытнейший Юрий Жирков упустил мяч за боковую.
Ерохин был готов принять мяч в штрафной «Динамо» после передачи Дриусси, но Козлов и тут успел первым!
Паредес пробил с 30 метров! Мяч прошел в метре от левой «девятки».
Козлов получил мяч на правом фланге и выполнил высокую подачу в штрафную «Зенита», но питерцы выиграли борьбу за снаряд.
Зенитовцы выполнили длинный перевод по диагонали на Дриусси, который оказался на левом фланге атаки, однако Козлов перехватил мяч.
Антон Шунин забрал мяч в руки после прострела Кузяева с фланга. Что ж, вот и первое вступление вратаря «Динамо» в игру.
«Динамо» на удивление много владеет мячом на первых минутах. Если не удается провести атаку, то подопечные Дмитрия Хохлова без нервов переводят мяч назад.
«Зенит» провел ответную атаку: Дриусси принял мяч после верховой подачи и скинул в сторону Александра Ерохина на правый фланг, однако получилось слишком сильно: россиянин не догнал снаряд и упустил его за лицевую.
Бело-голубые быстро заполучили мяч и попытались начать атаку длинным переводом поперек поля, однако пас вышел неточным.
«Зенит» начинает мяч с владения мячом и под давлением бойкого «Динамо» почти сразу отступает на свою половину поля и начинает пасоваться с вратарем.
«Динамо» ведет совершенно другую борьбу — за сохранение места в Премьер-лиге. Бело-голубые находятся на десятой строчке с 30 очками.
На данный момент «Зенит» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России с 45 очками и борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко, Панченко.
Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Кришито, Жирков, Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Полоз, Дриусси.
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко считает, что «Зениту» будет непросто с «Динамо», несмотря на то что бело-голубые недавно с разгромом уступили «Локомотиву» (0:4). Слова эксперта приводит сайт «Рейтинг Букмекеров». «Динамо» идет по пути возрождения клубных традиций, былой славы. Постепенно нащупывают игру москвичи, но с переменным успехом. Могут обыграть лидера, а потом другому лидеру с грохотом проиграть.
Сейчас немного динамовцы опустились на землю после победы над ЦСКА, и питерцам будет тяжелее, чем «Локомотиву». Но думаю, что «Зенит» сильнее и наверное победит», — сказал Калиниченко.
Сама встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции перенесенного матча 23 тура чемпионата России между питерским «Зенитом» и московским «Динамо».