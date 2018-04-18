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РФПЛ. «Зенит» забил «Динамо» с пенальти. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Зенит» — «Динамо»

«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает московское «Динамо» в рамках перенесенного матча 23-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23-й тур  |   18 апреля 19:30   |  2 тайм
Зенит
1:0
Динамо М
1:0
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Кришито 57' (пен)
Морозов 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Юрий Лодыгин
60 (з)   Бранислав Иванович
23 (з)   Миха Мевля
4 (з)   Доменико Кришито 57'
18 (п)   Юрий Жирков 54'
8 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев 69'
21 (п)   Александр Ерохин
5 (п)   Леандро Паредес
7 (п)   Дмитрий Полоз
11 (н)   Себастьян Дриусси
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
2 (з)   Григорий Морозов 73' 57'
34 (з)   Константин Рауш
3 (з)   Себастьян Хольмен
44 (з)   Тони Шуньич
88 (п)   Александр Ташаев
27 (п)   Самба Соу
5 (п)   Абдул Теттех
8 (н)   Кирилл Панченко 62'
48 (н)   Евгений Луценко 65'
Запасной состав
71 (в)   Егор Бабурин
70 (в)   Никита Гойло
15 (з)   Эльмир Набиуллин 69'
54 (з)   Никита Каккоев
80 (з)   Илья Скроботов
10 (п)   Эмилиано Ригони
27 (п)   Магомед Оздоев
49 (п)   Дмитрий Плетнев
29 (н)   Антон Заболотный 54'
31 (в)   Игорь Лещук
11 (з)   Иван Темников 73'
26 (з)   Никита Калугин
13 (п)   Фёдор Черных 65'
20 (п)   Вячеслав Грулев
23 (п)   Антон Соснин
65 (п)   Владимир Москвичев
7 (н)   Евгений Марков 62'
90 (н)   Николай Обольский
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'80

Набиуллин ворвался в штрафную «Динамо», но слишком далеко отпустил мяч, и Темников отгородил его от снаряда.

'79

Черных случайно врезался в Кришито, и капитан «Зенита» никак не может подняться с поля. Наконец, итальянец встает — с ним все в порядке.

'78

Заболотный завершил контратаку «Зенита» несильным ударом мимо ворот.

'78

Черных пробил в касание после навеса с углового, но попал в Ерохина! «Зенит» пошел в контратаку.

'76

Набиуллин промчался по левому флангу и попытался прострелить, но Козлов в подкате преградил путь мячу.

'75

Могло быть опасно! Черных без какого-либо сопротивления пробил головой из пределов штрафной «Зенита» после навеса, однако мяч пролетел над перекладиной.

'73

Последняя замена у «Динамо»: защитник Иван Темников вышел вместо «привезшего» пенальти Морозова.

'72

Паредес навесил на правый край штрафной «Динамо», Шунин поймал мяч и тут же выронил его, но питерцы не воспользовались его ошибкой. Голкипер припал к земле и со второго раза сумел зафиксировать снаряд в руках.

'70

Опасно! Черных разогнался по правому флангу и очень мощно пробил в ближний угол, но мяч облизнул сетку с внешней стороны!

'69

Замена в составе «Зенита»: вместо Кузяева выходит Эльмир Набиуллин.

'68

Бело-голубые ввели мяч из-за боковой, и сразу же пошел пас верхом к штрафной «Зенита», однако Ерохин выиграл борьбу за снаряд в воздухе и заработал на себе фол.

'67

Краневиттер выбил мяч в аут, прервав атаку «Динамо», которая уже добралась до штрафной «Зенита».

'66

Марков пробил издали по воротам «Зенита», но получилось очень неточно.

'65

Вторая замена у «Динамо»: нападающий Федор Черных выходит вместо своего коллеги по амплуа Луценко.

'64

Было опасно! Паредес выполнил подачу в штрафную «Динамо», Шунин выбежал из ворот и попытался забрать мяч в руки, но тут же выпустил его! Заболотный двинулся было к снаряду, но вратарь вытянулся в прыжке и все-таки вернул мяч себе.

'62

Паредес навесил с углового, но извлечь дивидендов из этого «стандарта» питерцам не удалось.

'61

Замена в составе «Динамо»: вместо форварда Панченко выходит нападающий Евгений Марков.

'60

«Зенит», вдохновленный голом, помчался вперед! Дриусси выполнил подачу с правого фланга, но Шуньич вынес мяч из своей штрафной.

'58

Манчини продолжает спорить с арбитром, желая добиться для Морозова красной карточки, как за фол последней надежды. Арбитр не согласен.

'57

ГОООООЛ!!! Кришито реализовал пенальти! Капитан «Зенита» пробил в правый от себя угол, а Шунин прыгнул в противоположную сторону.

'57

Пенальти в ворота «Динамо»! Полоз ворвался в штрафную соперника, и Морозов толкнул его в спину, сбив с ног!

'56

Заболотный наносит свой первый удар по воротам — с линии штрафной. Мяч летит несильно и приземляется в руки Шунину.

'54

Опасно! Заболотный первым же действием чуть не отдал голевой пас! Форвард очень опасно прострелил вдоль ворот с правого фланга, но Полоз и все остальные зенитовцы почему-то не сумели подставить ногу для удара!

'53

Замена в составе «Зенита»: вместо защитника Жиркова выходит... нападающий Антон Заболотный!

'53

Ташаев умело укрыл мяч на левом фланге своей обороны и вынудил Жиркова сфолить. Мяч перешел к «Динамо».

'51

Опасно! Дриусси получил мяч на правом фланге, в касание прострелил в штрафную, и Ерохин пробил по воротам с близкого расстояния, но не попал в створ!

'49

Подопечные Манчини выполнили заброс в штрафную «Динамо», но Шунин уверенно забрал мяч. Тем временем Шуньич с кем-то столкнулся и, кажется, получил повреждение. Защитнику оказывают помощь врачи.

'47

Соу очень сильно зарядил по ногам Паредеса в центре поля, сразу задав бодрое начало тайму. Зенитовцы разыграли мяч со «стандарта».

'46

Второй тайм начался! Ждем голов!

'45+1

Судья дает свисток об окончании первого тайма! Счет пока 0:0, но игра довольно интересная. «Динамо» действует очень смело, много владеет мячом и без тени смущения выбирается в атаки, словно между командами нет огромной разницы в турнирной таблице. «Зенит» же время от времени словно играет вторым номером. Самая большая активность питерцев разворачивается на правом фланге, где Иванович идет в индивидуальные проходы и делает навесы. Также отметился опасными дальними ударами Паредес, и попал в перекладину Дриусси. С нетерпением ждем второго тайма!

'45+1

Рауш навесил на левый край штрафной «Зенита», но защитники оттеснили Хольмена от мяча.

'45

«Динамо» заработало штрафной. Рауш у мяча.

'44

Паредес закрутил мяч в ворота бело-голубых прямо с углового, но Шунин оказался готов к этому и уверенно забрал мяч в руки!

'43

«Зенит» очень быстро развернул атаку, Жирков прострелил с левого фланга, но динамовцы выбили на угловой!

'42

Иванович пошел в индивидуальный проход по флангам и упал после подката Морозова! Это было возле штрафной. Судьи решили, что защитник сам запутался в своих ногах, Иванович в общем-то не спорит.

'41

Полоз оказался на правом фланге атаки и навесил во владения Шунина. Дриусси дотянулся до мяча головой, но сумел только чиркнуть по нему своей макушкой — удар не вышел акцентированным, и снаряд улетел куда-то в сторону.

'39

Кришито потерял мяч возле своей штрафной! Луценко перехватил снаряд и отпасовал на Самбу Соу, который опасно навесил в штрафную, но Лодыгин перехватил мяч в воздухе!

'38

Иванович еще раз навесил с правого фланга, но в штрафной оказалось слишком много игроков «Динамо», которые легко выиграли борьбу за мяч.

'37

Теттех сфолил на Паредесе, и мяч переходит к «Зениту», который начинает пасоваться на чужой половине поля.

'36

Иванович выполнил передачу в штрафную динамовцев с правого фланга, но мяч пришел прямо в руки Шунина.

'35

Бело-голубые вновь в полном составе и все еще контролируют мяч на чужой половине поля. Удивительно, но «Зенит» словно играет вторым номером.

'34

«Динамо» в меньшинстве — Хольмен получил небольшое повреждение колена. Ему оказывают помощь за пределами поля, и вскоре швед вернется в игру.

'33

После навеса мяч прилетел в центр штрафной «Динамо», и Тони Шунич каким-то чудом успел оказаться на нем первым и вынести подальше в поле.

'32

Иванович пошел обыгрывать соперников на правом фланге и заработал на себе опасный штрафной.

'31

Козлов по-прежнему является мотором «Динамо» на правом фланге и делает навес за навесом, а Жирков все так же вырастает на пути мяча и отправляет его в аут.

'29

Дриусси набрал скорость по правому флангу и выполнил прострел в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось. Мяч просто просвистел за лицевую. Шунин для приличия растянулся вдоль линии ворот, но в створ снаряд не шел.

'28

«Динамо» продолжает раскатывать мяч на чужой половине поля. Козлов только что попытался навесить с правого фланга и попал в Жиркова. Мяч ускакал в аут.

'26

Ташаев выполнил подачу с углового в центр штрафной «Зенита», но защитники вынесли мяч из опасной зоны.

'24

Рауш разогнался по левому флангу и выполнил навес в штрафную «Зенита» на Ташаева, но Жирков успел к мячу первым и выбил его на угловой!

'22

И снова Паредес! «Динамо» неожиданно потеряло мяч перед своей штрафной, и Леандро нанес мягкий обводящий удар, но Шунин спас свою команду!

'20

Паредес во второй раз за матч попробовал пробить издали, но получилось совсем неточно.

'19

Иванович подключился к атаке по правому флангу и прострелил в центр штрафной «Динамо», но Шунин вытянулся всем телом и успел перехватить мяч!

'17

Перекладина! Дриусси пробил издали и чуть не записал на свой счет красивейший гол!

'16

Момент! Ерохин мощно пробил головой после навеса в створ, но Шунин отбил мяч!

'15

А вот теперь «Зенит» заработал угловой.

'14

Паредес навесил со «стандарта» (метров с 40) в штрафную «Динамо», но Хольмен выиграл борьбу за мяч и вынес его в поле.

'13

Теттех толкнул в спину Паредеса в борьбе за мяч, и будет опасный штрафной в пользу «Зенита».

'12

«Динамо» продолжает активно давить на хозяев поля. Только что опытнейший Юрий Жирков упустил мяч за боковую.

'11

Ерохин был готов принять мяч в штрафной «Динамо» после передачи Дриусси, но Козлов и тут успел первым!

'10

Паредес пробил с 30 метров! Мяч прошел в метре от левой «девятки».

'9

Козлов получил мяч на правом фланге и выполнил высокую подачу в штрафную «Зенита», но питерцы выиграли борьбу за снаряд.

'8

Зенитовцы выполнили длинный перевод по диагонали на Дриусси, который оказался на левом фланге атаки, однако Козлов перехватил мяч.

'6

Антон Шунин забрал мяч в руки после прострела Кузяева с фланга. Что ж, вот и первое вступление вратаря «Динамо» в игру.

'5

«Динамо» на удивление много владеет мячом на первых минутах. Если не удается провести атаку, то подопечные Дмитрия Хохлова без нервов переводят мяч назад.

'3

«Зенит» провел ответную атаку: Дриусси принял мяч после верховой подачи и скинул в сторону Александра Ерохина на правый фланг, однако получилось слишком сильно: россиянин не догнал снаряд и упустил его за лицевую.

'3

Бело-голубые быстро заполучили мяч и попытались начать атаку длинным переводом поперек поля, однако пас вышел неточным.

'2

«Зенит» начинает мяч с владения мячом и под давлением бойкого «Динамо» почти сразу отступает на свою половину поля и начинает пасоваться с вратарем.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем искрометного футбола!

19:27

«Динамо» ведет совершенно другую борьбу — за сохранение места в Премьер-лиге. Бело-голубые находятся на десятой строчке с 30 очками.

19:25

На данный момент «Зенит» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России с 45 очками и борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

19:20

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко, Панченко.

19:15

Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Кришито, Жирков, Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Полоз, Дриусси.

19:10

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко считает, что «Зениту» будет непросто с «Динамо», несмотря на то что бело-голубые недавно с разгромом уступили «Локомотиву» (0:4). Слова эксперта приводит сайт «Рейтинг Букмекеров». «Динамо» идет по пути возрождения клубных традиций, былой славы. Постепенно нащупывают игру москвичи, но с переменным успехом. Могут обыграть лидера, а потом другому лидеру с грохотом проиграть.

Сейчас немного динамовцы опустились на землю после победы над ЦСКА, и питерцам будет тяжелее, чем «Локомотиву». Но думаю, что «Зенит» сильнее и наверное победит», — сказал Калиниченко.

19:05

Сама встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции перенесенного матча 23 тура чемпионата России между питерским «Зенитом» и московским «Динамо».