Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко считает, что «Зениту» будет непросто с «Динамо», несмотря на то что бело-голубые недавно с разгромом уступили «Локомотиву» (0:4). Слова эксперта приводит сайт «Рейтинг Букмекеров». «Динамо» идет по пути возрождения клубных традиций, былой славы. Постепенно нащупывают игру москвичи, но с переменным успехом. Могут обыграть лидера, а потом другому лидеру с грохотом проиграть.

Сейчас немного динамовцы опустились на землю после победы над ЦСКА, и питерцам будет тяжелее, чем «Локомотиву». Но думаю, что «Зенит» сильнее и наверное победит», — сказал Калиниченко.