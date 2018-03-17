'45+1

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Ростов» на выезде переигрывает тульский «Арсенал» 2:1. Темп матча у нас сегодня не самый высокий, но команды здорово реализовывали свои моменты. Во втором тайме «Арсенал» при своих трибунах наверняка будет стараться играть активнее и конечно же идти вперёд, но взламывать плотные оборонительные редуты «Ростова» всегда очень непросто.