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Трансляция
С конца
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'77
Чаушич в центре поля сошёлся в борьбе за мяч с Гулиевым, Аяз оказался более неуступчивым.
'76
Дзюба в борьбе за мяч у штрафной площади «Ростова» подыграл себе рукой, Сергей Лапочкин не сразу, но свисток всё же дал.
'75
Не так много времени осталось до конца матча, видимо если у нас сегодня если и будут ещё забитые мячи, больше одного ждать уже смысла мало.
'74
Сапета в центре поля нарушил правила против Горбатенко. Игроки «Арсенала» спокойно разыграли стандарт.
'73
Скопинцев попытался пройти вперёд по левому флангу, но его встретил Альварес и выбил мяч в аут.
'72
'72
Альварес неудачно сыграл на своей половине поля и привёл атаку на свои ворота. Сигурдарсон вошёл в штрафную площадь и пробил в угол ворот, Левашов в прыжке перевёл мяч на угловой.
'71
Теперь с левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади «Ростова», Песьяков уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'70
Из центра поля теперь последовала передача на ход Комбарову, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.
'69
'69
'69
Беляев в центре поля нарушил правила против Калачёва. Игроки «Ростова» никуда не спеша разыграли стандарт.
'68
Дзюба сбросил мяч к линии штрафной площади, Горбатенко в касание пробил по воротам, Песьяков был на месте.
'67
Комбаров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дзюба в падении в борьбе с Ингасоном пробил по воротам, Песьяков выручил свою команду.
'66
Ткачёв получил мяч на правом углу штрафной площади «Ростова» и выполнил передачу на дальнюю штангу, Дзюба и Кангва не смогли зацепиться за мяч.
'65
Альварес с левого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь «Ростова», мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'64
Чаушич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока «Ростова».
'63
Паршивлюк выполнил передачу к штрафной площади из центра поля, Сунзу сыграл грамотно и головой сбросил мяч в руки Левашову.
'62
Скопинцев нарушил правила в центре поля в борьбе за мяч. Игроки «Арсенала» никуда не спеша разыграли стандарт.
'61
«Ростов» после пропущенного мяча вновь начинает активнее идти вперёд, отсиживаться у своих ворот команде Валерия Карпина уже тоже большого смысла нет.
'60
На дубль Алексея Ионова Артём Дзюба ответил своим дублем, посмотрим, будет ли у кого-то из футболистов сегодня хет-трик.
'59
'59
Ткачёв пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока «Ростова».
'58
Альварес со своей половины поля не смог толком выбить мяч, Паршивлюк хорошо сыграл в прессинге и не дал «Арсеналу» развить быструю ответную атаку.
'57
'57
Горбатенко с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Ростова» также без всяких проблем отбились при этом стандарте.
'56
Комбаров пробил по воротам со стандарта, мяч попал в «стенку» из игроков «Ростова» и ушёл на угловой.
'55
Вилюш на своей половине поля нарушил правила против Дзюбы. «Арсенал» заработал неплохой стандарт.
'54
Кангва упал на входе в штрафную площадь «Ростова» с Ингасоном, Сергей Лапочкин показал, что нужно продолжать игру.
'53
Комбаров с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Песьяков уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'52
Сигурдарсон попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Сунзу форвард «Ростова» упустил мяч в аут.
'51
Болельщики «Арсенала» вновь гонят свою команду вперёд, но пока тульскому клубу очень сложно что-то создать в атаке.
'50
Безадресная передача последовала сейчас на половину поля «Арсенала», Беляев спокойно перехватил мяч.
'49
Дзюба выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Ростова» на Кангва, гости уверенно перехватили мяч.
'48
Ткачёв с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Арсенала» спокойно разрядили обстановку у своих ворот.
'47
Ткачёв с дальней дистанции пробил под перекладину, Левашов в прыжке перевёл мяч на угловой.
'46
'46
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Ростов» на выезде переигрывает тульский «Арсенал» 2:1. Темп матча у нас сегодня не самый высокий, но команды здорово реализовывали свои моменты. Во втором тайме «Арсенал» при своих трибунах наверняка будет стараться играть активнее и конечно же идти вперёд, но взламывать плотные оборонительные редуты «Ростова» всегда очень непросто.
'45
Всё нормально с Сапетой, Александр готов вернуться в игру. Сергей Лапочкин также добавил одну минуту к основному времени матча.
'44
Горбатенко в борьбе за мяч с Сапетой неудачно столкнулся, оба футболиста получили небольшие повреждения, вышли пока на поле врачи «Ростова».
'43
Горбатенко с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Ростова», Кангва сбросил мяч на Дзюбу, а Артём в борьбе за мяч нарушил правила.
'42
Осталось совсем немного времени у нас до перерыва, для игроков «Ростова» очень важно не пропустить до конца первого тайма второй мяч.
'41
Вновь последовал заброс к штрафной площади «Арсенала» на Сигурдарсона, Комбаров не стал ничего лишнего придумывать и в итоге выбил мяч в аут.
'40
Сигурдарсон здорово пошёл в прессинг и в итоге игроки «Ростова» перехватили мяч на половине поля «Арсенала», Калачёв ворвался на правый угол штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'39
Комбаров с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Александров в касание пробил по воротам, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'38
Альварес с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Ткачёв головой пробил по воротам, Песьяков спас свою команду, а затем защитники «Ростова» выбили мяч на угловой.
'37
Беляев выполнил передачу из центра поля на левый угол штрафной площади, Александров до последнего бежал за мячом, но сохранить его в поле у Михаила не получилось.
'36
Последовала передача на ход Скопинцеву, но на этот раз игрок «Ростова» оказался в офсайде.
'35
Ингасон под прессингом Кангва вынужден отдать передачу назад на Песьякова, «Ростов» вновь никуда не спеша будет пытаться развивать свою атаку.
'34
Альварес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Ростова», гости без всяких проблем перехватили мяч.
'33
«Арсенал» вновь пошёл большими силами вперёд, но «Ростов» опять плотно окопался у своих ворот.
'32
'31
'31
Кангва у штрафной площади «Ростова» не смог зацепиться за мяч, вновь гости в обороне начинают играть довольно плотно.
'30
Горбатенко по центру прошёл вперёд и затем из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Песьяков без всяких проблем забрал мяч в руки.
'29
Сегодня у нас не самый высокий темп матча, но при этом команды стараются действовать более-менее интересно, посмотрим, что из этого выйдет.
'28
Ингасон выполнил передачу на ход Паршивлюку из центра поля, но Сергея накрыли игроки «Арсенала» и выбили мяч в аут.
'27
Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади «Ростова» совершенно безадресный, гости без всяких проблем мяч перехватили.
'26
Дзюба перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Ростова» и в итоге нарушил правила против Паршивлюка.
'25
Чаушич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Ростова», Ингасон и Вилюш не смогли выбить мяч, но в итоге после рикошета его на выходе забрал Песьяков.
'24
Песьяков неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, мяч попал в Дзюбу, а затем его едва не перехватил Горбатенко.
'23
Сапета выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Арсенала», мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'22
Вновь последовал заброс в штрафную площадь «Ростова», но на этот раз Альварес не смог зацепиться за мяч.
'21
Ткачёв пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Песьяков в прыжке уверенно забрал мяч в руки.
'20
Горбатенко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Беляев в борьбе с игроками «Ростова» не смог головой пробить по воротам.
'19
Александров выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Ростова», Альварес в падении попытался перевести мяч к линии вратарской, Ингасон не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'18
Альварес с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь на этот раз, мяч попал в игрока «Ростова» и улетел в аут.
'17
Ткачёв с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь «Ростова», Чаушич сбросил мяч на Артёма, который пробил по воротам, мяч попал в защитника гостей.
'16
'15
Довольно интересный футбол сегодня у нас обещает быть, посмотрим, что ещё сегодня нам приготовили команды.
'14
'14
Альварес на правом фланге нарушил правила против Калачёва. «Ростов» заработал относительно неплохой стандарт.
'13
«Ростов» теперь спокойно контролирует мяч в центре поля, для гостей конечно высокий темп матча совсем не нужен.
'12
С правого фланга теперь последовал заброс на дальнюю штангу, Песьяков уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
'11
Комбаров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Ростова», гости особо не стали рисковать и выбили мяч в аут.
'10
Болельщиков в Туле сегодня также довольно много, довольно активно они гонят вперёд свою команду.
'9
Вот так вот довольно неожиданно «Ростов» открыл счёт в нашем матче, теперь «Арсеналу» на своём поле нужно ещё активнее идти вперёд.
'8
'8
Калачёв с углового также выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Арсенала» отбились при этом стандарте без всяких проблем.
'7
Калачёв выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сигурдасон не очень удачно пробил по воротам, но Левашову всё же пришлось постараться, чтобы перевести мяч на угловой.
'6
Сапета получил по ногам в центре поля. Игроки «Ростова» никуда не спеша разыграли стандарт.
'5
Александров с углового сам выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Ростова» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'4
Александров с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Ингасона и ушёл на угловой.
'3
«Арсенал» чуть активнее начинает этот матч, тульский клуб регулярно старается проводить атаки, а «Ростов» пока плотно играет в обороне.
'2
С небольшой заминкой началась у нас игра, в углу ворот Песьякова оказалась дырка в сетке, пришлось быстренько устранять повреждение.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РФПЛ: «Арсенал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.