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Трансляция
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'29
Нигматуллин выручил «Амкар» после опасного дальнего удара Игнашевича!
'28
Головин и Натхо последовательными ударами со стандарта попадали в стенку из пермяков.
'27
Головина сбили практически на линии штрафной «Амкара», чудом гости избежали пенальти.
'24
Кучаев не смог обыграть двух соперников на фланге, а затем Игнашевич ошибся с пасом направо.
'22
Продолжает ЦСКА атаковать большими силами. Пока москвичам не хватает индивидуальных действий, чтобы взломать оборону пермяков.
'20
Натхо отметился неточным дальним ударом.
'18
Муса обыграл на краю штрафной Идову и прострелил, но получилось на защитника.
'17
Чалову не дали нанести удар головой после подачи Фернандеса.
'16
Головин в своём стиле сделал заброс, однако никто из партнёров на этот пас не открылся.
'15
У Натхо не получился резкий обостряющий пас.
'12
Натхо в последний момент перехватил опасный прострел Мельникова!
'11
Дальний удар Натхо был блокирован на подступах к штрафной «Амкара».
'9
Фернандес чуть не замкнул подачу Натхо!
'8
Игнашевич после навеса с углового головой пробил в перекладину!
'7
Пермяки отразили опасную подачу Головина, а в следующей атаке «армейцев» Муса решился на удар, но его попытка была блокирована.
'6
Головин неточно пробил из-за пределов штрафной.
'5
Нигматуллин успешно сыграл на выходе из ворот, не дав подаче Фернандеса долетел к голове Чалова.
'3
ЦСКА забрал мяч под свой контроль. Кучаев сделал прострел слева на Мусу, который не смог зацепиться за мяч.
'1
Комолов получил момент для удара из пределов штрафной, но выстрел получился слишком слабым и прямо в Акинфеева.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 23-го тура РФПЛ: ЦСКА — «Амкар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.