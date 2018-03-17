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Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
закончен
19:00
РубинСпартак М
1:2
2 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
0:0
1 тайм
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:2
закончен
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
1:2
закончен
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
1:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
закончен
17:30
АугсбургВердер
1:3
закончен
17:30
ГамбургГерта
1:2
закончен
20:30
ВольфсбургШальке-04
0:0
1 тайм
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:2
2 тайм
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
1:1
перерыв
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
1:0
перерыв
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
88:84
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
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НиццаПСЖ
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23:00
МарсельЛион
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15:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
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не начался
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Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
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19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
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15:00
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Динамо КВорскла
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Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
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Рубин Спартак
Денис Глушаков против Кристиана Нобоа РИА Новости
Денис Глушаков против Кристиана Нобоа

РФПЛ. «Рубин» сравнял счет в игре со «Спартаком». LIVE

Онлайн-трансляция матча 23-го тура РФПЛ «Рубин» — «Спартак»

Казанский «Рубин» принимает на своем поле московский «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
23-й тур  |   17 марта 19:00   |  2 тайм
Рубин
1:2
Спартак
1:2
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Кудряшов 23'
Гранат 48'
Нобоа 61'
Максимович 9'
Ханни 18'
Фернандо 60'
Адриано 81'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
30 (з)   Фёдор Кудряшов 23'
14 (з)   Владимир Гранат 48'
44 (з)   Сесар Навас
88 (п)   Руслан Камболов
26 (п)   Габриэл Энаке
66 (п)   Кристиан Нобоа 61'
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
96 (н)   Рифат Жемалетдинов
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
29 (з)   Илья Кутепов
33 (з)   Никола Максимович 9'
23 (з)   Дмитрий Комбаров
19 (п)   Александр Самедов
8 (п)   Денис Глушаков
47 (п)   Роман Зобнин
11 (п)   Лукас Фернандо 60'
30 (п)   Софьян Ханни 68' 18'
12 (н)   Луис Адриано 81'
Запасной состав
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
2 (з)   Олег Кузьмин
80 (з)   Егор Сорокин
15 (п)   Игорь Коновалов
77 (п)   Реза Шекари
53 (н)   Никита Голдобин
32 (в)   Артём Ребров
3 (з)   Марко Петкович
92 (з)   Николай Рассказов
7 (п)   Джано Ананидзе
18 (п)   Зелимхан Бакаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
50 (п)   Марио Пашалич
99 (н)   Педро Роша 68'
Удары
60%
По воротам: 9
В створ: 6
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 12
Удары
40%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 16
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'90+3

Сумела-таки выбраться на удар казанцы, но мяч пришел точно в руки Селихову.

'90+2

Джанаев отправляет мяч далеко вперед. Отбивается «Спартак»...

'90+1

Две минуты всего добавил Безбородов, и одна уже истекла.

'90

Роша вновь проявил технику, обыграл соперника, ворвался в штрафную, но пробил в сторону углового флажка.

'89

Очень много борьбы сейчас, в том числе на верху.

'88

Роша обыграл в одиночку всю оборону «Рубина», но на ударную позицию выбраться не сумел, и отпасовал пяткой Фернандо. Тот вскоре мяч потерял.

'86

Жаркими получаются последние моменты. «Рубин» не смирился с поражением.

'85

Нобоа едва не оформил дубль! В каркас ворот влепил мяч со штрафного! Повезло «Спартаку».

'84

Казань из последних сил идет вперед...

'84

Чуть больше 14 тысяч зрителей псобралось на матче.

'83

Немного шокирован теперь «Рубин».

'81

ГОООООООООООООООЛ! Блестящий гол удается Луису Адриано!!! Просто мини-шедевр! Могилевец потерял мяч, Зобнин чуть подтащил его и подал. В результате мяч транзитом черед Самедова пришел к бразильцу: тот грамотно, на паузе убрал соперника на ложном замахе и неотразимо пробил в угол.

'80

Жемалетдинов навесил в штрафную, и крохотный Карадениз пробил головой! Чуть мимо, но момент любопытный — игроки поменялись местами.

'79

Мельгарехо сейчас войдет в игру. Что-то сломалось в спартаковском механизме, и парагваец постарается вернуть команде энергию.

'78

С мячом Селихов, долго прицеливается он и наконец пуляет мяч на другую половину поля. Безадресно получилось.

'77

Отбился «Рубин» от очередной вспышки активности со стороны «Спартака».

'76

Игра возобновилась после паузы. Роша хорошо развернулся, ушел от соперников, но отпасовал ровно туда, откуда только что ушел Адриано.

'74

Кудряшов и Зобнин столкнулись. Защитник корчится от боли, травмировался, видимо.

'72

Невразумительно сейчас действуют обе команды, много брака у них.

'71

Фол Фернандо на Нобоа.

'70

Волнуется на бровке наставник хозяев Бердыев, эмоционален его визави Каррера.

'69

Ого! Кутепов чисто подкатился под Жемалетдинова в штрафной, когда тот уже готовился наносить удар.

'66

Замена в составе москвичей: прочно осевший на скамейке запасных Педро Роша вышел вместо автора гола Ханни.

'65

«Спартак» после перерыва, кажется, ни разу не подошел к воротам «Рубина».

'64

Абсолютно невразумителен «Спартак». Не понятно, куда что пропало.

'62

Ну что же, подавлен «Спартак». Хороший момент для еще одного гола «Рубина».

'61

ГОООООЛ! Ну что же, сравняла Казань счет, и этот гол, откровенно говоря, напрашивался. Связка ветеранов сделала дело: Карадениз подал с угла поля, а Нобоа выскочил из-за спин и четко пробил головой. 1:1!

'61

Очеердной угловой для «Рубина».

'60

Фернандо снес Могилевца в центре поля, за что получил «горчичник».

'58

Комбинационная игра проходит у «Рубина».

'56

В центре поля завязывается борьба.

'53

Удар Камболова выдался не опасным.

'51

Вообще картинка изменилась: теперь Казань владеет мячом, атакует, а «Спартак» лишь обороняется.

'49

Очередной «стандарт» для «Рубина». Уже с другого фланга.

'48

Желтая карточка для Владимира Граната.

'47

Замен в перерыве тренеры не произвели.

'46

Очень активно начали хозяева, заработали и подали штрафной. Затем угловой в их пользу. Нацелены на стартовый штурм.

'46

Начинается второй тайм.

Перерыв

И незаметный до сих пор Безбородов дает свисток на перерыв. «Спартак» лучше действовал 2/3 тайма, а «Рубин» здорово активизировался в последние 15 минут. При этом гости могли забить мяча три после ошибок казанцев, но всякий раз прощали соперников.

'45

Хозяева в наступлении оканчивают первый тайм.

'44

неожиданно Камболов на ровном месте мяч отдал Адриано! Бразилец должен был забивать, да попал в Джанаева. Много ляпов у Казани. Мог уже назабивать полное лукошко «Спартак».

'42

Комбаров не сумел взять на финт противника на фланге и нарушил правила.

'41

Нарушение правил в центре поля. «Рубин» исполнит «стандарт».

'40

Резко сбавили гости, конечно.

'38

И вновь близок к голу «Рубин»! Могли забивать после прострела. Селихов мяч перехватил.

'36

В атаках Казань в эти минуты.

'35

Теперь Селихов забирает мяч в руки.

'34

Самый опасный момент «Рубина»! Но и тут дело закончилось лишь угловым.

'34

Отбились спартаковцы.

'33

Огрызнулся все-таки «Рубин». Провели сложную атаку. Могилевец пробил. Мяч ушел на угловой.

'32

«Побеждай!» — скандируют трибуны. К кому обращено послание?..

'31

У казанцев играет лишь Карадениз — вот от него постоянно исходит опасность. Остальные особо не примечательны.

'29

Полностью переигрывают москвичи казанцев. Приезжие футболисты быстрее, энергичнее, интереснее.

'28

Охо-хо, теперь Глушаков бьет пыром примерно с линии штрафной — прямо в Джанаева! Опять прощают рубиновцев.

'27

Отличная атака «Спартака»! Первым темпом был близок к голу Зобнин, который не сумел обыграть Джанаева, а затем последовал мощнейший удар издали. Мимо!

'26

Хороши спартаковцы на подборе вблизи казанской штрафной.

'25

Ещенко отдает с фланга Селихову. Не боятся гости задействовать своего вратаря.

'24

Нет, в «стенку» попал Фернандо. Хотя, видимо, хотел как со «СКА».

'23

Право на очень опасный штрафной заработал «Спартак»! В метре от линии штрафной площадки...

'20

Трибуны просто ликуют!

'19

Да, гол, как говорится, из ничего. Переживает опытнейший испанец. А «Спартак» продолжает контролировать мяч.

'18

ГОООООООООООООООООЛ! Ой, ой, ой!!!! Сесар навас совершает грубейший ляп, промахнувшись своей длиннющей ногой по мячу после подачи из глубины поля, и расторопный Ханни протолкнул мяч под Джанаевым. 1:0 повел «Спартак».

'16

Небольшой юбилейчик сегодня у Фернандо.

'15

Ханни не смог уйти на скорости от оппонента, обезмячили алжирца.

'13

Момент сейчас создал «Рубин». В последний момент пробить не дали, но получилось атаковать вторым темпом. В конечном итоге мяч в руках у Селихова.

'13

Скорости сейчас не самые высокие.

'12

Когда-то Джанаев провел немало запоминающихся матчей за «Спартак», кстати говоря.

'11

Перепасовывались теперь спартаковцы перед штрафной Джанаева, и мяч потеряли.

'10

Подает со штрафного Нобоа. И как раз Максимович и выбил мяч головой.

'9

38-летний Карадениз словно колобок ушел на фланге от Максимовича и заставил серба сфолить. Первое предупреждение в матче.

'6

Контролируют мяч красно-белые. Пока территоритальное преимущество на их стороне.

'5

Опасную атаку проводит «Спартак». Зобнин подал в штрафную, но там Гранат разрядил ситуацию.

'3

Ещенко приложился, но мяч ушел выше ворот.

'2

С мячом гости, но казанцы перехватывают и пытаются развить собственную атаку.

'1

Звучит стартовый свисток арбитра из Петербурга Владислава Безбородова. Матч начался!

19:00

Выходят на поле команды! Очень много спартаковцев на трибунах. Чисто визуально — намного больше, чем поклонников «Рубина».

18:50

Минус 16 градусов сейчас в столице Татарстана! Жуть! Но играть на слабо похожем на газон поле все равно придется.

18:45

Разминаются игроки, пытаясь хорошо подготовиться к морозной температуре. В таких условиях трвматичность повышена, конечно.

18:40

Отметим, за «Рубин» не сможет сыграть арендованный у «Спартака» Ивелин Попов. А лидер красно-белых Квинси Промес пропустит встречу из-за дисквалификации.

18:30

Приветствуем всех любителей футбола на этом, будем надеяться, интереснейшем матче! Состав чемпионов России вашему драгоценному вниманию. Давайте наслаждаться хорошей игрой. И пусть погода никак не скажется на качестве выступления.

10:30

Начало встречи в 19.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Рубин» — «Спартак».