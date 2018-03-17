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Сумела-таки выбраться на удар казанцы, но мяч пришел точно в руки Селихову.
Джанаев отправляет мяч далеко вперед. Отбивается «Спартак»...
Две минуты всего добавил Безбородов, и одна уже истекла.
Роша вновь проявил технику, обыграл соперника, ворвался в штрафную, но пробил в сторону углового флажка.
Очень много борьбы сейчас, в том числе на верху.
Роша обыграл в одиночку всю оборону «Рубина», но на ударную позицию выбраться не сумел, и отпасовал пяткой Фернандо. Тот вскоре мяч потерял.
Жаркими получаются последние моменты. «Рубин» не смирился с поражением.
Казань из последних сил идет вперед...
Чуть больше 14 тысяч зрителей псобралось на матче.
Немного шокирован теперь «Рубин».
Жемалетдинов навесил в штрафную, и крохотный Карадениз пробил головой! Чуть мимо, но момент любопытный — игроки поменялись местами.
Мельгарехо сейчас войдет в игру. Что-то сломалось в спартаковском механизме, и парагваец постарается вернуть команде энергию.
С мячом Селихов, долго прицеливается он и наконец пуляет мяч на другую половину поля. Безадресно получилось.
Отбился «Рубин» от очередной вспышки активности со стороны «Спартака».
Игра возобновилась после паузы. Роша хорошо развернулся, ушел от соперников, но отпасовал ровно туда, откуда только что ушел Адриано.
Кудряшов и Зобнин столкнулись. Защитник корчится от боли, травмировался, видимо.
Невразумительно сейчас действуют обе команды, много брака у них.
Фол Фернандо на Нобоа.
Волнуется на бровке наставник хозяев Бердыев, эмоционален его визави Каррера.
«Спартак» после перерыва, кажется, ни разу не подошел к воротам «Рубина».
Абсолютно невразумителен «Спартак». Не понятно, куда что пропало.
Ну что же, подавлен «Спартак». Хороший момент для еще одного гола «Рубина».
Очеердной угловой для «Рубина».
Комбинационная игра проходит у «Рубина».
В центре поля завязывается борьба.
Удар Камболова выдался не опасным.
Вообще картинка изменилась: теперь Казань владеет мячом, атакует, а «Спартак» лишь обороняется.
Очередной «стандарт» для «Рубина». Уже с другого фланга.
Замен в перерыве тренеры не произвели.
Очень активно начали хозяева, заработали и подали штрафной. Затем угловой в их пользу. Нацелены на стартовый штурм.
Начинается второй тайм.
Хозяева в наступлении оканчивают первый тайм.
Комбаров не сумел взять на финт противника на фланге и нарушил правила.
Нарушение правил в центре поля. «Рубин» исполнит «стандарт».
Резко сбавили гости, конечно.
В атаках Казань в эти минуты.
Теперь Селихов забирает мяч в руки.
Самый опасный момент «Рубина»! Но и тут дело закончилось лишь угловым.
Отбились спартаковцы.
Огрызнулся все-таки «Рубин». Провели сложную атаку. Могилевец пробил. Мяч ушел на угловой.
«Побеждай!» — скандируют трибуны. К кому обращено послание?..
У казанцев играет лишь Карадениз — вот от него постоянно исходит опасность. Остальные особо не примечательны.
Полностью переигрывают москвичи казанцев. Приезжие футболисты быстрее, энергичнее, интереснее.
Охо-хо, теперь Глушаков бьет пыром примерно с линии штрафной — прямо в Джанаева! Опять прощают рубиновцев.
Хороши спартаковцы на подборе вблизи казанской штрафной.
Ещенко отдает с фланга Селихову. Не боятся гости задействовать своего вратаря.
Нет, в «стенку» попал Фернандо. Хотя, видимо, хотел как со «СКА».
Трибуны просто ликуют!
Да, гол, как говорится, из ничего. Переживает опытнейший испанец. А «Спартак» продолжает контролировать мяч.
Небольшой юбилейчик сегодня у Фернандо.
Ханни не смог уйти на скорости от оппонента, обезмячили алжирца.
Момент сейчас создал «Рубин». В последний момент пробить не дали, но получилось атаковать вторым темпом. В конечном итоге мяч в руках у Селихова.
Скорости сейчас не самые высокие.
Когда-то Джанаев провел немало запоминающихся матчей за «Спартак», кстати говоря.
Перепасовывались теперь спартаковцы перед штрафной Джанаева, и мяч потеряли.
Подает со штрафного Нобоа. И как раз Максимович и выбил мяч головой.
Контролируют мяч красно-белые. Пока территоритальное преимущество на их стороне.
Опасную атаку проводит «Спартак». Зобнин подал в штрафную, но там Гранат разрядил ситуацию.
Ещенко приложился, но мяч ушел выше ворот.
С мячом гости, но казанцы перехватывают и пытаются развить собственную атаку.
Звучит стартовый свисток арбитра из Петербурга Владислава Безбородова. Матч начался!
Выходят на поле команды! Очень много спартаковцев на трибунах. Чисто визуально — намного больше, чем поклонников «Рубина».
Минус 16 градусов сейчас в столице Татарстана! Жуть! Но играть на слабо похожем на газон поле все равно придется.
Разминаются игроки, пытаясь хорошо подготовиться к морозной температуре. В таких условиях трвматичность повышена, конечно.
Отметим, за «Рубин» не сможет сыграть арендованный у «Спартака» Ивелин Попов. А лидер красно-белых Квинси Промес пропустит встречу из-за дисквалификации.
Приветствуем всех любителей футбола на этом, будем надеяться, интереснейшем матче! Состав чемпионов России вашему драгоценному вниманию. Давайте наслаждаться хорошей игрой. И пусть погода никак не скажется на качестве выступления.
Начало встречи в 19.00 мск.
Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Рубин» — «Спартак».