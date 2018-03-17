СКА-Хабаровск

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Трансляция
С конца
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'54
Канунников обработал мяч у дуги штрафной и пробил — Годзюр поймал мяч.
'52
Эль-Кабир в штрафной обыграл одного соперника, но попал в другого.
'50
'49
Карасёв резко пробил из-за пределов штрафной, но получилось слишком близко к Годзюру.
'48
Димидко пробил головой после навеса с углового — Годзюр на месте.
'46
'46
'46
Возвращаются на поле команды.
'45+2
Звучит свисток на перерыв. Только в начале тайма была какая-то игра в атаке у СКА, потом мяч почти постоянно на половине поля хозяев находился. Вполне заслуженный гол забил «Урал» и после этого продолжал атаковать. Посмотрим, как сложится вторая половина игры, а пока отдохнём.
'45+1
Дальний навес со штрафного к воротам СКА, нацеленного удара не последовало.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Опасно! Эль-Кабир нанёс удар от линии штрафной, мяч задел кого-то из соперников, поменял направление полёта, и Довбня с трудом отбил его в сторону!
'42
Не получилась атака левым флангом у СКА.
'40
Фидлер и Маркович потолкались в центре поля немного. Обошлось без карточек.
'38
Кабутов неточно навесил с фланга, мяч ушёл за лицевую линию.
'36
Штрафной на левом фланге заработал «Урал», но ничего опасного из него не извлёк.
'34
Разыграли быструю трёхходовку у штрафной СКА гости, но удар низом у Бикфалви очень слабым получился, и Довбня спокойно накрыл мяч.
'33
Ильин получил мяч после перехвата в центре поля и пробил от линии штрафной в направлении дальнего угла — чуть неточно!
'32
Ильин в штрафной площади упал на газон в борьбе с соперником. Арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'30
Навесил Димитров с фланга в штрафную — Довбня забрал мяч в руки.
'28
Кабутов нанёс удар из-за пределов штрафной точно в руки Годзюру.
'26
'23
Пошли мелкие фолы один за другим, очень рваным темп матча получается из-за этого.
'21
'20
Годзюр уверенно забрал мяч в руки после несильного удара Марковича со средней дистанции.
'18
С углового «Урал» ничего опасного не создал.
'17
Ильин из правой части штрафной попытался пробить с острого угла, однако его удар принял на себя защитник.
'15
Прострелил Канунников в штрафную, но мяч был выбит.
'14
Никифоров прошёл соперника на фланге и навесил на Канунникова, который головой пробил в направлении дальнего угла, но немного не попал в цель!
'12
'10
Теряет «Урал» мяч на правом фланге.
'8
Продолжается игра. Всё в порядке с Гришко.
'7
Гришко при этом получил повреждение. Оказывают ему медицинскую помощь.
'6
Гришко в прыжке пробил головой после навеса от углового флажка — мяч по центру полетел, Годзюр легко справился.
'5
В ответной атаке СКА заработал угловой.
'3
«Урал» заработал угловой, СКА отбился после подачи на ближнюю штанги.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Урал». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.