СКА-Хабаровск

'45+2

Звучит свисток на перерыв. Только в начале тайма была какая-то игра в атаке у СКА, потом мяч почти постоянно на половине поля хозяев находился. Вполне заслуженный гол забил «Урал» и после этого продолжал атаковать. Посмотрим, как сложится вторая половина игры, а пока отдохнём.