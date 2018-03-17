СКА-Хабаровск

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Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:1
2 тайм
14:00
АрсеналРостов
не начался
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
АнжиТосно
не начался
19:00
РубинСпартак М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
не начался
13:00
ЕнисейФакел
не начался
14:00
ШинникВолгарь
не начался
14:00
ТюменьТомь
не начался
14:00
ОренбургОлимпиец
не начался
15:00
Спартак-2Кубань
не начался
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
не начался
16:00
Зенит-2Авангард К
не начался
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
не начался
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
не начался
18:15
ВаленсияАлавес
не начался
20:30
Реал СосьедадХетафе
не начался
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
не начался
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
не начался
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
не начался
17:30
Айнтрахт ФМайнц
не начался
17:30
АугсбургВердер
не начался
17:30
ГамбургГерта
не начался
20:30
ВольфсбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
не начался
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
не начался
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
не начался
18:00
Олимпик ДЗирка
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
не начался
17:00
СКАЛокомотив
не начался
17:00
ЦСКАЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
не начался
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
не начался
17:00
МетцНант
не начался
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
не начался
15:00
АлександрияКарпаты
не начался
18:00
Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
не начался
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Матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Урал»

РФПЛ. «Урал» забил в Хабаровске. LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Урал»

«СКА-Хабаровск» принимает на своем поле екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
23-й тур  |   17 марта 11:00   |  2 тайм
СКА-Хабаровск
0:1
Урал
0:1
Стадион «имени Владимира Ленина», Хабаровск | Главный судья: Игорь Федотов (Москва, Россия)
Баляйкин 21'
Фидлер 12'
Ильин 26'
Бикфалви 50'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Довбня
50 (з)   Максим Карпов
37 (з)   Дмитрий Гришко 46'
15 (з)   Евгений Баляйкин 21'
13 (п)   Александр Димидко
17 (п)   Дмитрий Кабутов
2 (п)   Сергей Макаров
6 (п)   Павел Карасев
10 (н)   Владислав Никифоров
20 (н)   Максим Канунников
11 (н)   Мирослав Маркович
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
28 (з)   Никита Чернов
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (п)   Денис Кулаков
57 (п)   Артём Фидлер 12'
17 (п)   Николай Димитров
13 (п)   Петрюс Бумаль
58 (п)   Отман Эль-Кабир
6 (н)   Эрик Бикфалви 50'
18 (н)   Владимир Ильин 26'
Запасной состав
55 (в)   Александр Криворучко
4 (з)   Неманья Тубич
14 (з)   Дмитрий Богаев
88 (з)   Георгий Наваловский
19 (п)   Виталий Федотов 46'
26 (п)   Александр Черевко
77 (п)   Константин Савичев
78 (п)   Николай Калинский
22 (н)   Кирилл Колесниченко
44 (н)   Лукаш Секульский
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Грегор Балажиц
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
66 (з)   Мингиян Бевеев
9 (п)   Георгий Чантурия
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Дмитрий Хомченовский
32 (п)   Никита Глушков
44 (п)   Андрей Егорычев
94 (п)   Алексей Евсеев
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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По воротам:
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Трансляция
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'54
Канунников обработал мяч у дуги штрафной и пробил — Годзюр поймал мяч.
'52
Эль-Кабир в штрафной обыграл одного соперника, но попал в другого.
'50
Бикфалви получил «горчичник».
'49
Карасёв резко пробил из-за пределов штрафной, но получилось слишком близко к Годзюру.
'48
Димидко пробил головой после навеса с углового — Годзюр на месте.
'46
Федотов вместо него.
'46
Гришко не вышел на второй тайм.
'46
Возвращаются на поле команды.
'45+2
Звучит свисток на перерыв. Только в начале тайма была какая-то игра в атаке у СКА, потом мяч почти постоянно на половине поля хозяев находился. Вполне заслуженный гол забил «Урал» и после этого продолжал атаковать. Посмотрим, как сложится вторая половина игры, а пока отдохнём.
'45+1
Дальний навес со штрафного к воротам СКА, нацеленного удара не последовало.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Опасно! Эль-Кабир нанёс удар от линии штрафной, мяч задел кого-то из соперников, поменял направление полёта, и Довбня с трудом отбил его в сторону!
'42
Не получилась атака левым флангом у СКА.
'40
Фидлер и Маркович потолкались в центре поля немного. Обошлось без карточек.
'38
Кабутов неточно навесил с фланга, мяч ушёл за лицевую линию.
'36
Штрафной на левом фланге заработал «Урал», но ничего опасного из него не извлёк.
'34
Разыграли быструю трёхходовку у штрафной СКА гости, но удар низом у Бикфалви очень слабым получился, и Довбня спокойно накрыл мяч.
'33
Ильин получил мяч после перехвата в центре поля и пробил от линии штрафной в направлении дальнего угла — чуть неточно!
'32
Ильин в штрафной площади упал на газон в борьбе с соперником. Арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'30
Навесил Димитров с фланга в штрафную — Довбня забрал мяч в руки.
'28
Кабутов нанёс удар из-за пределов штрафной точно в руки Годзюру.
'26
ГОЛ! После навеса с углового Ароян сбросил мяч к вратарской, где никто не держал Ильина. Форвард мощным ударом в касание вколотил мяч под перекладину!
'23
Пошли мелкие фолы один за другим, очень рваным темп матча получается из-за этого.
'21
Баляйкин жёстко врезался в Димитрова.
'20
Годзюр уверенно забрал мяч в руки после несильного удара Марковича со средней дистанции.
'18
С углового «Урал» ничего опасного не создал.
'17
Ильин из правой части штрафной попытался пробить с острого угла, однако его удар принял на себя защитник.
'15
Прострелил Канунников в штрафную, но мяч был выбит.
'14
Никифоров прошёл соперника на фланге и навесил на Канунникова, который головой пробил в направлении дальнего угла, но немного не попал в цель!
'12
Фидлер шипами бутсы аж по плечу Макарову попал. Жёлтая карточка.
'10
Теряет «Урал» мяч на правом фланге.
'8
Продолжается игра. Всё в порядке с Гришко.
'7
Гришко при этом получил повреждение. Оказывают ему медицинскую помощь.
'6
Гришко в прыжке пробил головой после навеса от углового флажка — мяч по центру полетел, Годзюр легко справился.
'5
В ответной атаке СКА заработал угловой.
'3
«Урал» заработал угловой, СКА отбился после подачи на ближнюю штанги.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Урал». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.