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Трансляция
С конца
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'72
'68
'68
'65
Справляются хозяева с этой подачей с углового.
'64
Бериша опасный прострел в штрафную выполнил, Митришев чуть-чуть не успел замкнуть! Угловой будет.
'62
Антон Миранчук обыграл соперника на входе в штрафную и прострелил на Фарфана, но передачу прервал защитник.
'60
Тарасов выбил мяч из штрафной после прострела Мохаммади.
'58
'56
Уциев получил мяч на краю штрафной и прострелил в центр, где Митришев пробил чуть выше!
'54
Удару Фарфана из-за пределов штрафной не хватило точности.
'52
Лысов нанёс удар со средней дистанции — выше ворот.
'50
Митришев чуть-чуть не дотянулся до мяча после подачи Мохаммади на дальнюю штангу!
'48
Фернандеш сразу вошёл в штрафную и пробил, но попал в защитника.
'46
'46
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+1
Алексей Миранчук пробил из правой части штрафной, попал в соперника, мяч срикошетил в сторону центра поля — и тут же прозвучал свисток на перерыв. Достаточно спокойно прошёл первый тайм, без большого количества острых моментов. Правда, «Ахмат» забил один гол из офсайда. Подождём второго тайма, а пока отдохнём немного.
'44
Разыграли штрафной гости и потеряли мяч после этого.
'43
Швец упал в центре поля после столкновения с соперником. Штрафной в пользу «Ахмата».
'41
Лысов навесил с фланга к дальней штанге — Ари немного не дотянулся до мяча в прыжке.
'39
Игнатьев попытался прострелить в штрафную, но попал в соперника.
'37
Бериша от угла штрафной нанёс сильный удар выше ворот.
'35
Не получилась атака правым флангом у «Ахмата»,
'33
Гилерме спокойно забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'32
Теперь Фарфан уже выполнил разрезающую передачу в штрафную, Ари выскочил один на один с Городовым и покатил мяч мимо него, но голкипер всё же дотянулся и спас команду!
'30
Получил Фарфан мяч в штрафной, Городов побежал ему навстречу, и Джефферсон, поторопившись, в падении пробил точно в него.
'28
Родолфо навесил в штрафную, Швец немного не допрыгнул до мяча, и Гилерме его поймал.
'26
Роши подтолкнул Антона Миранчука в спину.
'24
Опять к центру поля сместилась игра.
'22
Чуть не влетел мяч в сетку ворот «Ахмата» после того, как Городов его не удержал, играя на выходе, но прозвучал свисток — фол в атаке. И в любом случае кто-то из защитников головой выбил мяч с «ленточки».
'21
Гилерме спокойно поймал мяч после подачи с углового. Алексей Миранчук убежал в контратаку по правому флангу, прострелил в штрафную и заработал угловой.
'19
Митришев нарушил правила в чужой штрафной.
'17
Уциев прошёл по флангу и навесил в штрафную, где Кверквелия в прыжке выбил мяч головой.
'15
Спокойно держит мяч «Локомотив» в районе центра поля.
'13
На этот раз Городов сразу выбил мяч кулаком после навеса от угла поля.
'12
Алексей Миранчук в штрафной получил мяч после проникающей передачи Тарасова и пробил в дальний угол — Городов в прыжке перевёл на угловой!
'10
Алексей Миранчук навесил с углового. Мяч выбила защита, Коломейцев пробил с отскока, но его удар был заблокирован.
'8
'6
Удар Олега Иванова был заблокирован защитой «Локомотива», а подоспевший к отскочившему мячу Бериши был в офсайде.
'4
Алексей Миранчук пробил по воротам со штрафного — Городов справился.
'2
Быстро забил гол «Ахмат», но он был отменён из-за офсайда. Роши скинул мяч на Митришева, тот вколотил мяч в сетку, но был в положении «вне игры».
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 23-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.