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«Ахмат» и «Локомотив» встречаются в матче РФПЛ РИА Новости
«Ахмат» и «Локомотив» встречаются в матче РФПЛ

РФПЛ. «Локомотив» пытается забить «Ахмату». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

Московский «Локомотив» дома принимает грозненский «Ахмат» в рамках перенесенного матча 23-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23-й тур  |   18 апреля 19:30   |  2 тайм
Локомотив
0:0
Ахмат
0:0
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Коломейцев 58'
Швец 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
23 (п)   Дмитрий Тарасов
8 (п)   Джефферсон Фарфан
60 (п)   Антон Миранчук
59 (п)   Алексей Миранчук
18 (п)   Александр Коломейцев 68' 58'
84 (н)   Михаил Лысов
9 (н)    Ари 46'
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (з)   Милад Мохаммади
15 (з)   Андрей Семёнов
4 (з)   Уилкер Анхель
2 (з)    Родолфо
23 (п)   Антон Швец 8'
21 (п)   Одисе Роши
19 (п)   Олег Иванов
77 (п)   Бернард Бериша
95 (н)   Магомед Митришев
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
5 (з)   Неманья Пейчинович
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
29 (з)   Виталий Денисов
4 (п)   Мануэл Фернандеш 46'
36 (п)   Дмитрий Баринов
13 (п)   Аршак Корян
24 (н)   Антонио Эдер 68'
31 (в)   Aleksandr Sheplyakov
3 (з)   Заурбек Плиев
11 (п)    Исмаэл
14 (п)    Раванелли
22 (п)   Адлан Кацаев
24 (п)   Роланд Гиголаев
70 (п)   Аюб Бацуев
8 (н)    Лео
17 (н)   Аблайе Мбенге
18 (н)   Беким Балай
91 (н)   Идрис Умаев
93 (н)   Апти Ахъядов
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Владение мячом
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Удары
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Трансляция
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'72
Роши ушёл отдыхать.
'68
Эдер на поле.
'68
Коломейцев заменён.
'65
Справляются хозяева с этой подачей с углового.
'64
Бериша опасный прострел в штрафную выполнил, Митришев чуть-чуть не успел замкнуть! Угловой будет.
'62
Антон Миранчук обыграл соперника на входе в штрафную и прострелил на Фарфана, но передачу прервал защитник.
'60
Тарасов выбил мяч из штрафной после прострела Мохаммади.
'58
Коломейцев получил «горчичник» за нарушение правил в центре поля.
'56
Уциев получил мяч на краю штрафной и прострелил в центр, где Митришев пробил чуть выше!
'54
Удару Фарфана из-за пределов штрафной не хватило точности.
'52
Лысов нанёс удар со средней дистанции — выше ворот.
'50
Митришев чуть-чуть не дотянулся до мяча после подачи Мохаммади на дальнюю штангу!
'48
Фернандеш сразу вошёл в штрафную и пробил, но попал в защитника.
'46
Фернандеш вместо него.
'46
Ари не вышел на второй тайм.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+1
Алексей Миранчук пробил из правой части штрафной, попал в соперника, мяч срикошетил в сторону центра поля — и тут же прозвучал свисток на перерыв. Достаточно спокойно прошёл первый тайм, без большого количества острых моментов. Правда, «Ахмат» забил один гол из офсайда. Подождём второго тайма, а пока отдохнём немного.
'44
Разыграли штрафной гости и потеряли мяч после этого.
'43
Швец упал в центре поля после столкновения с соперником. Штрафной в пользу «Ахмата».
'41
Лысов навесил с фланга к дальней штанге — Ари немного не дотянулся до мяча в прыжке.
'39
Игнатьев попытался прострелить в штрафную, но попал в соперника.
'37
Бериша от угла штрафной нанёс сильный удар выше ворот.
'35
Не получилась атака правым флангом у «Ахмата»,
'33
Гилерме спокойно забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'32
Теперь Фарфан уже выполнил разрезающую передачу в штрафную, Ари выскочил один на один с Городовым и покатил мяч мимо него, но голкипер всё же дотянулся и спас команду!
'30
Получил Фарфан мяч в штрафной, Городов побежал ему навстречу, и Джефферсон, поторопившись, в падении пробил точно в него.
'28
Родолфо навесил в штрафную, Швец немного не допрыгнул до мяча, и Гилерме его поймал.
'26
Роши подтолкнул Антона Миранчука в спину.
'24
Опять к центру поля сместилась игра.
'22
Чуть не влетел мяч в сетку ворот «Ахмата» после того, как Городов его не удержал, играя на выходе, но прозвучал свисток — фол в атаке. И в любом случае кто-то из защитников головой выбил мяч с «ленточки».
'21
Гилерме спокойно поймал мяч после подачи с углового. Алексей Миранчук убежал в контратаку по правому флангу, прострелил в штрафную и заработал угловой.
'19
Митришев нарушил правила в чужой штрафной.
'17
Уциев прошёл по флангу и навесил в штрафную, где Кверквелия в прыжке выбил мяч головой.
'15
Спокойно держит мяч «Локомотив» в районе центра поля.
'13
На этот раз Городов сразу выбил мяч кулаком после навеса от угла поля.
'12
Алексей Миранчук в штрафной получил мяч после проникающей передачи Тарасова и пробил в дальний угол — Городов в прыжке перевёл на угловой!
'10
Алексей Миранчук навесил с углового. Мяч выбила защита, Коломейцев пробил с отскока, но его удар был заблокирован.
'8
Швец нарушил правила в центре поля.
'6
Удар Олега Иванова был заблокирован защитой «Локомотива», а подоспевший к отскочившему мячу Бериши был в офсайде.
'4
Алексей Миранчук пробил по воротам со штрафного — Городов справился.
'2
Быстро забил гол «Ахмат», но он был отменён из-за офсайда. Роши скинул мяч на Митришева, тот вколотил мяч в сетку, но был в положении «вне игры».
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 23-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.