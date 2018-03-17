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Трансляция
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'2
Юрченко спас команду от углового, вовремя выбив мяч в аут после небрежной передачи защитника.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РФПЛ: «Анжи» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.