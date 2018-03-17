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Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
0:0
1 тайм
19:00
РубинСпартак М
0:0
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
2 тайм
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
2:0
перерыв
20:30
Реал СосьедадХетафе
не начался
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
0:1
2 тайм
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:1
2 тайм
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
0:0
2 тайм
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
2:3
2 тайм
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
2 тайм
17:30
АугсбургВердер
1:2
2 тайм
17:30
ГамбургГерта
1:2
2 тайм
20:30
ВольфсбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:0
1 тайм
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
не начался
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:0
2 тайм
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
3 период
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
3 период
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
34:39
3 четверть
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
не начался
17:00
МетцНант
не начался
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
не начался
15:00
АлександрияКарпаты
не начался
18:00
Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
не начался
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Игрок ФК «Анжи» Мирал Самарджич РИА Новости
Игрок ФК «Анжи» Мирал Самарджич

РФПЛ. «Анжи» — «Тосно». LIVE

Онлайн-трансляция матча 23-го тура РФПЛ «Анжи» — «Тосно»

Махачкалинский «Анжи» встречается в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Тосно». «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
23-й тур  |   17 марта 19:00   |  1 тайм
Анжи
0:0
Тосно
0:0
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Будаков
92 (з)   Сергей Брызгалов
3 (з)   Владимир Полуяхтов
2 (з)   Гурам Тетрашвили
52 (з)   Мирал Самарджич
7 (п)   Достон Хамдамов
6 (п)   Паул Антон
94 (п)   Олег Данченко
8 (п)   Арсен Хубулов
9 (н)   Филипп Будковский
99 (н)   Хуан Лескано
16 (в)   Давид Юрченко
25 (з)   Андрей Буйволов
28 (з)   Евгений Чернов
24 (з)   Тимофей Маргасов
26 (з)   Раде Дугалич
77 (п)   Никола Труич
88 (п)   Марко 
4 (п)   Илья Жигулёв
21 (п)   Вагиз Галиулин
29 (н)    Рикардиньо
33 (н)   Павел Погребняк
Запасной состав
1 (в)   Владимир Сугробов
47 (в)   Георгий Лория
95 (з)   Магомед Эльмурзаев
17 (з)   Джон Чансельор
77 (з)   Ислам Жилов
13 (п)   Данил Глебов
78 (п)   Михаил Бакаев
82 (п)   Никита Андреев
49 (н)   Александр Прудников
90 (н)   Амур Калмыков
91 (н)   Павел Яковлев
1 (в)   Михаил Опарин
8 (з)   Сергей Сухарев
64 (з)   Денис Кутин
5 (з)   Неманья Мьюшкович
15 (п)   Нуну Роша
31 (п)   Александр Макаров
14 (п)   Александр Карницкий
11 (п)   Максим Палиенко
10 (н)   Георгий Мелкадзе
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РФПЛ: «Анжи» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.