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Трансляция
С конца
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'90+2
Матч завершён! «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью. Обе команды откровенно слабо сыграли в нападении, находясь при этом в сложных погодных условиях. Москвичи почти весь матч оборонялись, а кубанцы на высоком уровне провели только небольшой отрезок второго тайма, не реализовав созданные моменты. Ничья, которая в пользу конкурентов.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'89
Соу обыграл соперника, а затем разыграл комбинацию с Панченко, открывший на ответный пас на линии штрафной гостей, после чего последовал лёгкий для Синицына удар.
'87
'87
'84
Ошибка Гранквиста с пасом назад чуть привела к выходу Черных на свидание с Синицыным, который в последний момент успел сыграть в подкате в мяч.
'82
Панченко отработал в обороне, грамотно подставившись под фол в стыке с Каборе.
'79
Цаллагов оказался на ударной позиции, без сопротивления пробив издали мимо створа.
'78
Классон выдал проникающий пас на забежавшего в штрафную Петрова, который вместо удара сделал прострел на защитником «Динамо».
'77
Вандерсон взял подбор на линии штрафной москвичей и с ходу пробил, но мяч покатился очень медленно.
'75
Штанга спасла «Динамо»! Отличная стеночка Вандерсона и Смолова позволила бразильцу выскочить на свидание с Шуниным, затем последовал удар в дальнюю штангу, от которой мяч отлетел параллельно створу ворот!
'75
'75
'74
После розыгрыша углового и последующей подачи в штрафную «Динамо» Гранквист забрался в офсайд.
'73
Классон опасно пробил из-за пределов штрафной, целясь под перекладину, но Шунин успел поднять руки!
'72
Классон разыграл стеночку со Смоловым перед штрафной и пяткой выдал слабый пас на Вандерсона, защитник, сыгравший в подкате, дотянулся до мяча.
'71
Одна из немногих атак «Динамо» оказалась бесперспективной, как и многие предыдущие.
'69
'69
'67
Смолов в быстрой атаке нарвался на фол.
'66
Шатову помешали сделать перевод на правый фланг атаки, где открывался Шишкин.
'65
Соу не дал обыграть себя Перейре, вовремя сделав подножку.
'63
Навес Шишкина оказался простым для Шунина, который кулаком сыграл на отбой.
'61
Панченко решился на дальний удар, который получился несильным.
'61
'61
'60
'59
Очередная комбинация «быков» перед чужой штрафной привела к потере.
'56
Смолов догнал мяч у лицевой и выпустил его за пределы поля.
'54
У Мамаева и Классона не получилась стеночку у левого края штрафной.
'53
Шатов в скоростной атаке сыграл налево на Классона, чей прострел оказался безадресным.
'52
Соу смог продолжить встречу после помощи медиков.
'50
Соу потребовалась медицинская помощь. Похоже, будет замена африканца.
'50
'48
Мамаев получил повреждение после опасного подката Шуньича.
'47
Морозов открылся на навес с углового, но плохо пробил головой.
'47
Прострел Соу угодил в Гранквиста, отлетев за лицевую.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Равная игра, мало моментов создали команды. Динамовцы прикрыли лидеров гостей — Смолова и Шатова. Отдохнём — продолжим через 15 минут.
'43
Шатов со Смоловым разыграли мяч перед штрафной. Олег аккуратно навесил в центр, но Рыков оказался первым на мяче.
'41
Важная игра для обеих команд — «Краснодар» борется за медали, а «Динамо» бьётся за выживание. Никто не собирается терять очки.
'39
Динамовцы добавили в активности и перевели игру к чужим воротам. Цаллагов с фланга выполнил навес в руки Синицыну.
'37
Рауш подключился к атаке и навесил на ближнюю штангу — краснодарцы вынесли мяч в аут.
'35
Мало остроты. Не хватает игрокам нацеленности на ворота, не доходит дело до ударов.
'33
Черных потерял мяч и тут же прихватил за футболку Шишкина, помешав гостям развить атаку.
'31
Шишкин подключился к атаке и прострелил во вратарскую, но не дошёл мяч до Смолова.
'29
«Краснодар» забрал мяч и перевёл игру к штрафной «Динамо». Но пока мало ударов.
'27
Динамовцы заработали штрафной в 25 метрах от ворот. Рауш пробил поверх стенки, но мяч прошёл рядом с девяткой.
'25
Смолов мог убежать на свидание с Шуниным, если бы лучше обработал передачу из глубины.
'24
Рауш плохо разыграл угловой, исполнив слишком низкий навес.
'24
Мартынович отразил банальную подачу Рауша.
'23
Классону помешали обработать мяч в штрафной «Динамо» после передачи Смолова.
'21
Классон проигнорировал забегание Смолова, решивший на удар, который был блокирован.
'19
Опасный удар Рауша с линии штрафной был блокирован, а затем уже Ташаев пробил с рикошетом от Гранквиста за лицевую, но арбитр не назначил угловой.
'18
Шатов подключил справа Шишкина, чей прострел не дошёл до адресата из-за плотной обороны «Динамо».
'16
У Мамаева не получился заброс в сторону Смолова, который на скорости вбегал в чужую штрафную.
'15
Ташаев опасно пробил из-за пределов штрафной, послав мяч вблизи левой девятки!
'14
Смолов пытался финтом пробросить мяч мимо Рыкова, но поле резко закончилось, будет удар от ворот.
'13
Шунин вышел из ворот на навес Шишкина, кулаком отразив мяч в сторону.
'12
Рауш подключился к атаке слева, сделав прострел, который достался защитнику гостей.
'11
Мамаев потерял мяч, сделав неточную передачу на ближайшего партнёра.
'8
Каборе потерял мяч на фланге, что привело к прострелу Черных, с которым оборона «быков» справилась.
'7
Смолов зацепился за мяч впереди, скинув его на соперника. Много ошибок у обеих команд.
'6
Петров ускорился на заброс Гранквиста и заработал угловой.
'4
Мартынович подтолкнул Обольского, но арбитр посчитал, что правила нарушил форвард «Динамо».
'2
Соу грубо сыграл против Шатова, помешав Олегу сделать пас вперёд.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Динамо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.