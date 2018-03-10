Курсы валют$ 56.66 (+0.007) 69.72 (+0.019)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарАрсенал
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцШальке-04
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:45
РомаТорино
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
20:00
ВорсклаШахтёр Д
0:3
закончен
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургМонако
1:3
закончен
Испания / Примера
23:00
ЖиронаДепортиво
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЙокеритХК Сочи
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
2:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
5:0
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
5:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
0:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
3:4 (Б)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
4:2
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
2:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
2:0
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
111:125
закончен
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
108:99
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
109:117
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
115:87
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
110:107
закончен
Еврокубок
18:00
Зенит Реджо-Эмилия
91:77
закончен
20:00
УНИКС Бавария
80:73
закончен
21:00
Будучность Дарушшафака
71:78
закончен
23:00
Гран Канария Локомотив-Кубань
59:80
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Уникаха
101:76
закончен
21:00
Жальгирис Фенербахче
78:85
закончен
22:00
Олимпиакос Бамберг
87:79
закончен
23:00
Барселона Црвена Звезда
88:54
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира
19:45
Спринт, 7,5 км
1
Домрачева (Белоруссия)
10.56,8 (1)
2
Хильдебранд (Германия)
+0,5 (0)
3
Витоцци (Италия)
+5,5 (1)
закончен
Олимпизм /
12:30
В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАнжи
3:2
закончен
16:30
Динамо МКраснодар
0:0
закончен
19:00
ТосноРубин
0:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
1:2
закончен
18:15
СевильяВаленсия
0:2
закончен
20:30
ХетафеЛеванте
0:0
перерыв
22:45
МалагаБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
2:1
закончен
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунСуонси Сити
0:0
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
18:00
Вест Бромвич АльбионЛестер Сити
1:4
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
0:3
закончен
20:30
ЧелсиКристал Пэлас
2:0
перерыв
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГамбург
6:0
закончен
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
3:0
закончен
17:30
ГертаФрайбург
0:0
закончен
17:30
Ганновер-96Аугсбург
1:3
закончен
20:30
БайерБоруссия М
1:0
перерыв
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
5:0
закончен
22:00
БордоАнже
не начался
22:00
ДижонАмьен
не начался
22:00
ЛилльМонпелье
не начался
22:00
НантТруа
не начался
22:00
РеннСент-Этьен
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТомьДинамо СПб
1:0
закончен
11:00
Луч-ЭнергияОренбург
1:0
закончен
13:00
Крылья СоветовТюмень
2:0
закончен
13:00
Зенит-2Енисей
0:3
закончен
14:00
ШинникХимки
2:0
закончен
14:00
ОлимпиецСибирь
1:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградСпартак-2
1:0
закончен
15:00
Авангард КВолгарь
1:0
закончен
16:00
ФакелБалтика
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаСталь К
1:2
закончен
18:00
АлександрияЧерноморец
0:0
закончен
Италия / Серия А
22:45
ВеронаКьево
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевАвангард
2:1
закончен
14:30
ТракторНефтехимик
4:3
закончен
15:00
АвтомобилистМеталлург Мг
1:4
закончен
17:00
Ак БарсАмур
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
3:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
1:2
закончен
04:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
2:1
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
2:5
закончен
21:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
0:0
1 период
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
0:1
1 период
21:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
0:0
1 период
21:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
0:0
1 период
23:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
99:83
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
112:87
закончен
03:30
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
108:105
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
78:95
закончен
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
120:112
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
97:116
закончен
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
125:116
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
125:108
закончен
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
94:88
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
116:102
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
15:40
Супермикст
1
Франция
33:29,1
закончен
18:45
Смешанная эстафета
1
Италия
1:15.08,3 (1+13)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира среди юниоров
17:00
Одиночницы, произвольная программа
1
Трусова (Россия)
153.49
2
Косторная (Россия)
135.76
3
Ямашита (Япония)
128.38
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовЗенит
не начался
16:30
АхматЦСКА
не начался
19:00
Спартак МСКА-Хабаровск
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭспаньолРеал Сосьедад
не начался
18:15
Атлетико МСельта
не начался
20:30
Лас-ПальмасВильярреал
не начался
22:45
Атлетик БЛеганес
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФиорентинаБеневенто
не начался
17:00
БолоньяАталанта
не начался
17:00
КальяриЛацио
не начался
17:00
КротонеСампдория
не начался
17:00
СассуолоСПАЛ
не начался
17:00
ЮвентусУдинезе
не начался
20:00
ДженоаМилан
не начался
22:45
Интер МНаполи
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
АрсеналУотфорд
не начался
19:00
БорнмутТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНицца
не начался
19:00
ЛионКан
не начался
23:00
ТулузаМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
не начался
20:00
Боруссия ДАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыОлимпик Д
не начался
18:00
МариупольЗаря
не начался
20:30
Динамо КВерес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
19:30
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
не начался
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
не начался
20:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
не начался
22:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
22:30
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
23:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Химки
не начался
15:30
Парма Цмоки-Минск
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Динамо М Краснодар
Федор Смолов («Краснодар») против Александра Зотова («Динамо») РИА Новости
Федор Смолов («Краснодар») против Александра Зотова («Динамо»)

«Динамо» и «Краснодар» не добрались до ворот

«Динамо» и «Краснодар» закончили нулевой ничьей свой матч в 22-м туре

Московское «Динамо» и «Краснодар» разошлись нулевым миром в матче 22-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.
22-й тур  |   10 марта 16:30   |  закончен
Динамо М
0:0
Краснодар
0:0
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Гранквист 50'
Перейра 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
34 (з)   Константин Рауш 46'
44 (з)   Тони Шуньич
4 (з)   Владимир Рыков
2 (з)   Григорий Морозов
13 (п)   Фёдор Черных 87'
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
27 (п)   Самба Соу
88 (п)   Александр Ташаев
90 (н)   Николай Обольский 61'
88 (в)   Андрей Синицын
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Андреас Гранквист 50'
98 (з)   Сергей Петров
30 (п)   Роман Шишкин
77 (п)   Шарль Каборе
17 (п)   Павел Мамаев 75'
33 (п)   Маурисио Перейра 69' 60'
18 (п)   Олег Шатов
16 (п)   Виктор Классон
10 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
3 (з)   Себастьян Хольмен
26 (з)   Никита Калугин
11 (з)   Иван Темников
20 (п)   Вячеслав Грулев 46'
23 (п)   Антон Соснин 87'
5 (п)   Абдул Теттех
8 (н)   Кирилл Панченко 61'
1 (в)   Станислав Крицюк
39 (в)   Матвей Сафонов
12 (з)   Кристиан Рамирес
26 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Ренат Янбаев
13 (з)   Игорь Калинин
22 (п)    Жоаозиньо 75'
8 (п)   Юрий Газинский
21 (п)   Рикардо Лаборде
7 (н)    Вандерсон 69'
Удары
67%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 11
Удары
33%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 17
Видео дня
В прокат выходит третья часть фильма «О чем говорят мужчины»
22 февраля в российском прокате появится третья часть комедии «Квартета И» «О чем говорят... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+2
Матч завершён! «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью. Обе команды откровенно слабо сыграли в нападении, находясь при этом в сложных погодных условиях. Москвичи почти весь матч оборонялись, а кубанцы на высоком уровне провели только небольшой отрезок второго тайма, не реализовав созданные моменты. Ничья, которая в пользу конкурентов.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'89
Соу обыграл соперника, а затем разыграл комбинацию с Панченко, открывший на ответный пас на линии штрафной гостей, после чего последовал лёгкий для Синицына удар.
'87
Соснин вышел.
'87
Черных покинул поле.
'84
Ошибка Гранквиста с пасом назад чуть привела к выходу Черных на свидание с Синицыным, который в последний момент успел сыграть в подкате в мяч.
'82
Панченко отработал в обороне, грамотно подставившись под фол в стыке с Каборе.
'79
Цаллагов оказался на ударной позиции, без сопротивления пробив издали мимо створа.
'78
Классон выдал проникающий пас на забежавшего в штрафную Петрова, который вместо удара сделал прострел на защитником «Динамо».
'77
Вандерсон взял подбор на линии штрафной москвичей и с ходу пробил, но мяч покатился очень медленно.
'75
Штанга спасла «Динамо»! Отличная стеночка Вандерсона и Смолова позволила бразильцу выскочить на свидание с Шуниным, затем последовал удар в дальнюю штангу, от которой мяч отлетел параллельно створу ворот!
'75
Жоаозиньо вышел.
'75
Мамаев ушёл.
'74
После розыгрыша углового и последующей подачи в штрафную «Динамо» Гранквист забрался в офсайд.
'73
Классон опасно пробил из-за пределов штрафной, целясь под перекладину, но Шунин успел поднять руки!
'72
Классон разыграл стеночку со Смоловым перед штрафной и пяткой выдал слабый пас на Вандерсона, защитник, сыгравший в подкате, дотянулся до мяча.
'71
Одна из немногих атак «Динамо» оказалась бесперспективной, как и многие предыдущие.
'69
Вандерсона выпустили изменить ход встречи.
'69
Перейра заменён.
'67
Смолов в быстрой атаке нарвался на фол.
'66
Шатову помешали сделать перевод на правый фланг атаки, где открывался Шишкин.
'65
Соу не дал обыграть себя Перейре, вовремя сделав подножку.
'63
Навес Шишкина оказался простым для Шунина, который кулаком сыграл на отбой.
'61
Панченко решился на дальний удар, который получился несильным.
'61
Панченко усилил атаку «Динамо».
'61
Обольский заменён.
'60
Перейра нарвался на карточку, грубо сыграв в подкате.
'59
Очередная комбинация «быков» перед чужой штрафной привела к потере.
'56
Смолов догнал мяч у лицевой и выпустил его за пределы поля.
'54
У Мамаева и Классона не получилась стеночку у левого края штрафной.
'53
Шатов в скоростной атаке сыграл налево на Классона, чей прострел оказался безадресным.
'52
Соу смог продолжить встречу после помощи медиков.
'50
Соу потребовалась медицинская помощь. Похоже, будет замена африканца.
'50
Гранквист грубо сыграл против Соу, получив жёлтую карточку.
'48
Мамаев получил повреждение после опасного подката Шуньича.
'47
Морозов открылся на навес с углового, но плохо пробил головой.
'47
Прострел Соу угодил в Гранквиста, отлетев за лицевую.
'46
Грулёв вышел.
'46
Рауша заменили в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Равная игра, мало моментов создали команды. Динамовцы прикрыли лидеров гостей — Смолова и Шатова. Отдохнём — продолжим через 15 минут.
'43
Шатов со Смоловым разыграли мяч перед штрафной. Олег аккуратно навесил в центр, но Рыков оказался первым на мяче.
'41
Важная игра для обеих команд — «Краснодар» борется за медали, а «Динамо» бьётся за выживание. Никто не собирается терять очки.
'39
Динамовцы добавили в активности и перевели игру к чужим воротам. Цаллагов с фланга выполнил навес в руки Синицыну.
'37
Рауш подключился к атаке и навесил на ближнюю штангу — краснодарцы вынесли мяч в аут.
'35
Мало остроты. Не хватает игрокам нацеленности на ворота, не доходит дело до ударов.
'33
Черных потерял мяч и тут же прихватил за футболку Шишкина, помешав гостям развить атаку.
'31
Шишкин подключился к атаке и прострелил во вратарскую, но не дошёл мяч до Смолова.
'29
«Краснодар» забрал мяч и перевёл игру к штрафной «Динамо». Но пока мало ударов.
'27
Динамовцы заработали штрафной в 25 метрах от ворот. Рауш пробил поверх стенки, но мяч прошёл рядом с девяткой.
'25
Смолов мог убежать на свидание с Шуниным, если бы лучше обработал передачу из глубины.
'24
Рауш плохо разыграл угловой, исполнив слишком низкий навес.
'24
Мартынович отразил банальную подачу Рауша.
'23
Классону помешали обработать мяч в штрафной «Динамо» после передачи Смолова.
'21
Классон проигнорировал забегание Смолова, решивший на удар, который был блокирован.
'19
Опасный удар Рауша с линии штрафной был блокирован, а затем уже Ташаев пробил с рикошетом от Гранквиста за лицевую, но арбитр не назначил угловой.
'18
Шатов подключил справа Шишкина, чей прострел не дошёл до адресата из-за плотной обороны «Динамо».
'16
У Мамаева не получился заброс в сторону Смолова, который на скорости вбегал в чужую штрафную.
'15
Ташаев опасно пробил из-за пределов штрафной, послав мяч вблизи левой девятки!
'14
Смолов пытался финтом пробросить мяч мимо Рыкова, но поле резко закончилось, будет удар от ворот.
'13
Шунин вышел из ворот на навес Шишкина, кулаком отразив мяч в сторону.
'12
Рауш подключился к атаке слева, сделав прострел, который достался защитнику гостей.
'11
Мамаев потерял мяч, сделав неточную передачу на ближайшего партнёра.
'8
Каборе потерял мяч на фланге, что привело к прострелу Черных, с которым оборона «быков» справилась.
'7
Смолов зацепился за мяч впереди, скинув его на соперника. Много ошибок у обеих команд.
'6
Петров ускорился на заброс Гранквиста и заработал угловой.
'4
Мартынович подтолкнул Обольского, но арбитр посчитал, что правила нарушил форвард «Динамо».
'2
Соу грубо сыграл против Шатова, помешав Олегу сделать пас вперёд.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Динамо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.