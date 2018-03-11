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Динамо МКраснодар
0:0
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ТосноРубин
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Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
1:2
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СевильяВаленсия
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20:30
ХетафеЛеванте
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МалагаБарселона
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Англия / Премьер-лига
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17:30
ХоффенхаймВольфсбург
3:0
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17:30
ГертаФрайбург
0:0
закончен
17:30
Ганновер-96Аугсбург
1:3
закончен
20:30
БайерБоруссия М
2:0
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Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
5:0
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22:00
БордоАнже
0:0
закончен
22:00
ДижонАмьен
1:1
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22:00
ЛилльМонпелье
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22:00
НантТруа
1:0
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РеннСент-Этьен
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ТомьДинамо СПб
1:0
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11:00
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1:0
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2:0
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Зенит-2Енисей
0:3
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14:00
ШинникХимки
2:0
закончен
14:00
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1:1
закончен
14:00
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1:0
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15:00
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1:0
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1:2
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04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
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06:00
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Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
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04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
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закончен
04:30
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
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закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
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Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
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22:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
22:30
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Ростов Зенит
Тимофей Калачев (слева) против Игоря Смольникова «Твиттер» «Ростова»
Тимофей Калачев (слева) против Игоря Смольникова

Первое очко Карпина, большая потеря «Зенита»

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ

«Ростов» и петербургский «Зенит» не выявили победителя на стадионе «Олимп-2» в 22-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   11 марта 14:00   |  закончен
Ростов
0:0
Зенит
0:0
Стадион «Олимп-2», Ростов-на-Дону | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Сапета 36'
Гацкан 67'
Дриусси 8'
Иванович 43'
Оздоев 88'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
15 (з)   Сверрир Ингасон
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев 73'
2 (п)   Тимофей Калачёв
21 (п)   Александр Сапета 65' 36'
12 (п)   Алексей Ионов 86'
84 (п)   Александр Гацкан 67'
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
1 (в)   Юрий Лодыгин
19 (з)   Игорь Смольников
23 (з)   Миха Мевля
60 (з)   Бранислав Иванович 43'
30 (з)   Эмануэль Маммана 11'
8 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев 70'
18 (п)   Юрий Жирков
27 (п)   Магомед Оздоев 88'
7 (п)   Дмитрий Полоз 59'
11 (н)   Себастьян Дриусси 8'
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
79 (в)   Данила Ермаков
16 (з)   Евгений Макеев 73'
33 (з)   Константин Плиев
8 (п)   Аяз Гулиев 65'
10 (п)   Александр Зуев 86'
19 (п)   Хорен Байрамян
23 (п)   Валерий Чуперка
71 (п)   Дмитрий Вебер
14 (н)   Эльдор Шомуродов
22 (н)   Владимир Дядюн
71 (в)   Егор Бабурин
80 (з)   Илья Скроботов
15 (з)   Эльмир Набиуллин
10 (п)   Эмилиано Ригони 70'
49 (п)   Дмитрий Плетнев
55 (п)   Кирилл Капленко
29 (н)   Антон Заболотный 11'
9 (н)   Александр Кокорин 59'
Удары
100%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 2
  • 18
Удары
0%
По воротам: 6
В створ: 0
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 0
  • 10
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Матч окончен

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

Матч окончен

И тут же звучит свисток. 0:0 — матч 22-го тура между «Ростовом» и «Зенитом» не выявил победителя, хотя получился богатым на события. Валерий Карпин набирает первое очко в качестве наставника «Ростова», а «Зенит» осложняет себе борьбу за высокие места в турнирной таблице.

'90+5

Пятая компенсированная минута — и очередной угловой «Зенита». Разыграли его питерцы, но совсем невразумительно.

'90+4

Издевательски пробросил мяч Жирков мимо Гацкана — и сразу же опасность возникла у «Зенита». Чуть не стал виновником серьезных событий ростовский капитан.

'90+3

Зуев нарушил правила впереди. Тактический фол явно.

'90+2

Низом пустили мяч гости. Никого не задев, он уходит за лицевую линию.

'90+2

Угловой будет у ворот «Ростова». Возможно, кульминация матча.

'90+1

Аж четыре минуты добавляет Еськов. В это же время Заболотный мог забивать. Стадион замер, но мяч ушел мимо.

'90

Последняя минута основного времени! Голов мы пока так и не увидели, хотя игра боевая, веселая!

'89

Калачев со «стандарта» очень опасно закручивал мяч, могли пробить хозяева с близкого расстояния, да не добрались до мяча.

'88

Оздоев нарушает правила вблизи от своей штрафной и начинает толкаться с ростовчанами. «Горчичник» вынимается из кармана Еськова незамедлительно.

'87

Трибуны активизировались. Ответят ли тем же футболисты?

'86

Все, исчерпаны замены у обеих команд.

'85

Еще один экс-спартаковец на поле: Александр Зуев вместо Ионова. Должен быть у этих парней зуб на «Зенит!»

'84

Сразу следует еще один «корнер»: в штрафной сутолока, хаос, но свистка нет.

'84

Сигурдарсон едва не поразил ближний угол собственных ворот мастерским ударом головой...

'83

Штрафной для «Зенита». От боковой линии прямо.

'81

Последняя десятиминутка матча начала свой отсчет.

'80

Калачев и Жирков сегодня — неразлучная парочка. Очередное их столкновение. Оба корчатся от бои, но Тимофею, кажется, досталось больше. А Юрий был виновником. Карпин возмущается между тем.

'79

В центр поля переместились события. Оттуда «Зенит» пытается вывести кого-то из своих форвардов через длинный пас. Безрезультатно.

'78

Песьяков выносит мяч от ворот. Частая картина в сегодняшнем матче.

'77

Евгений Макеев вместо Скопинцева вышел у «Ростова».

'76

Разбилась на эпизоды игра.

'74

Манчини злится на бровке. Не получается у его подопечных наступательная игра, а ведь три очка необходимы как воздух!

'71

Подает сам пострадавший. Вторым темпом пробил с линии штрафной Скопинцев. Удар не удался, мяч прилетел в руки Лодыгину.

'70

Счет по-прежнему не открыт, играть осталось 20 минут.

'71

Жирков снес рвавшегося на высокой скорости Калачева: дуэль ветеранов продолжается.

'69

Вышел Эмилиано Ригони.

'68

Еще одна замена у «Зенита» — и вновь из-за травмы. Кузяев ушел, не может продолжить выступление. Ригони появится вместо.

'67

Гацкан очень жестко сыграл против Жиркова и получает заслуженную желтую карточку.

'65

Чуть не пропустили мы выход на замену Александра Кокорина. Полоза заменил он. А у «Ростова» Аяз Гулиев выходит вместо Сапеты.

'64

Угловой подают хозяева, это все тот же неутомимый Калачев. И снова выбит мяч.

'62

Завалили Калачева в штрафной. Свисток молчит, но, судя по всему, был пенальти! Наступил на ногу белорусу Мевля. Ошибка Еськова!

'60

Час игры позади между тем. По сути до гола идет игра. Забить в ответ при таком развитии событий будет очень трудно. И питерский десант на трибунах как бы намекает своим любимцам: «Мы приехали, чтобы победить».

'59

Чуть прибавил «Зенит» в эти минуты.

'58

Смольников по-прежнему активен. Здорово сейчас развернул двоих, разобрался с соперниками, но пас в штрафную не получился.

'57

А теперь Калачев жестко столкнулся с Мевлей. Неужто отомстил бывшему одноклубнику за побег из Ростова?

'56

ну и угловой вдовесок. Тут тоже Калачев — все «стандарты» он исполняет. Вновь вынесли из штрафной.

'56

Лодыгин расстанавливает своих... Калачев подает, но прямо на голову Ивановичу.

'55

Мяч попал в руку Смольникову. Еще один штрафной для «Ростова».

'54

Угловой для «Зенита»: подача Оздоева получилась невразумительной.

'53

Сигурдссон успешен в ростовской обороне, подчищает за партнерами, останавливает соперников.

'52

Жирков разыграл штрафной.

'51

И остановок все больше...

'50

Что-то грубой стала игра.

'49

«Зенит» толком и не ходил вперед пока.

'48

«Ростов» без устали идет в атаку, но нарушает правила.

'47

Что характерно, без замен обошлись тренеры в перерыве. Все устраивает, стало быть, хотя «Зенит», напомним, провел перестановку уже в дебюте, когда травму получил Маммана.

'46

Второй тайм стартовал!

Перерыв

И свистит Еськов. Что ж, 0:0 на табло в Ростове, но ничуть не скучно. Была уже и ранняя замена, и попадание в ростовскую перекладину, и уйма полумоментов у тех и других. Довольно зажигательно на «Олимпе-2». А пока — 15 минут на то, чтобы перевести дух.

'45+2

Вновь вступает в бой Песьяков после углового.

'45+1

Жирков у мяча — подача. Пикировал мяч в дальнюю «девятку», но прошел мимо. Задумывал ли так Юрий, или мяч свалился?

'45+1

Лишь одну минуту добавил Еськов. Последним аккордом первого тайма станет «стандарт» за снос Смольникова на фланге.

'45

Еще один «корнер», и теперь Скопинцев пробил в прыжке. Выше.

'45

Причем это Лодыгин вытащил, оказывается!

'44

Песьякову бы пробить, но он не Чилаверт. Поэтому Паршивлюк исполняет... Чуть выше перекладины!

'43

Эффектно! Скопинцев подал, Калачев на линии штрафной убрал мяч на ложном замахе и был сбит Жирковым. Предупреждение Юрию и будет опаснейший «стандарт». У «Ростова» есть, кому пробить!

'42

Из-за боковой — желто-синие. В штрафной Ингасон хорошо укрывал мяч корпусом.

'41

Гацкан завладел мячом, убрал соперника благодаря «улитке» Зидана, но такого же достойного продолжения не вышло у ростовчан.

'40

Подприжали сейчас хозяев. Заболотный в итоге красиво пробил в падении, но мимо ворот.

'39

Сегодняшние лица «Олимпа-2».

'38

Правым флангом атакует «Ростов», но Жирков успевает подчистить.

'37

Краневиттера теперь свалили. Игроки «Ростова» во главе с капитаном Гацканом пытаются доказать Еськову: аргентинец сам упал, ибо нежный!

'36

Третий выход Ионова! И опять нет взятия ворот, сняли мяч прямо с ноги. Но недостаточно расторопен был Алексей. А передачи Калачева хороши, конечно.

'35

Сапета сфолил на Кузяеве в центральном круге и получил желтую карточку.

'34

И вновь затишье...

'33

И потому мяч летит чужому.

'33

И снова мяч в руках Песьякова. Но руки — не ноги...

'32

Почти пешком владеют мячом зенитовцы.

'31

Смольников неожиданно активен у «Зенита».

'30

Полчаса уже играют в Ростове.

'29

Жирков исполнял штрафной и вместо ожидаемой подачи пытался пробить в дальний угол ворот. Хитро, конечно, но там же Песьяков стоит, а не кто-то там. Надо иметь уважение!

'28

Опс, накаркали! Снова Ионов почти вывалился один на один. И опять Лодыгин его опередил.

'27

После бодрого начала поскучнела игра.

'27

Подача получилась посредственной. Дриусси вынес мяч куда подальше.

'27

Очередной угловой будет у «Ростова» после этих нехитрых манипуляций.

'26

Аут заработал Калачев, а выбрасывает мяч Паршивлюк.

'25

Карпин нервничает на тренерской бирже, а у нас первый тайм за экватор перевалил уже. Быстро время летит, однако.

'24

Будет Лодыгин выносить мяч от ворот ногами.

'23

Ростовчане пытаются на каждую атаку отвечать своей. Вновь Ионов был где-то рядом с ударом.

'22

Угловой последовал, но ничего опасного. Защитники там знают, что делать. Карпинская школа!

'21

Опа, перекладина спасает «Ростов»!

'20

Неточными пасами грешат обе команды.

'19

Спал темп в игре.

'18

Вторым номером предпочитает действовать «Ростов».

'17

Калачев в «столкновении динозавров» сбил Жиркова. Забавный эпизод.

'16

А «Зенит» уже прочно завладел территорией, вальяжно перепасовывается на своей половине.

'15

Приезжие фанаты тем временем развлекают себя исполнением шлягера группы «Ленинград».

'14

Песьяков ногами далеко на чужую половину поля отправляет мяч. Там завязывается борьба. И «Ростов» идет вперед левым флангом.

'13

Все, вошел в игру форвард.

'12

Вместо подачи хитро катнул на угол штрафной Скопинцеву, то не стал бить, а вернул — и Калачев уже оказался в положении «вне игры». Любопытный розыгрыш, но неудачно исполненный.

'11

Угловой будет подавать «Ростов» — это еще одна волна атаки прошла. Калачев у мяча, и...

'10

Заболотный войдет в игру вместо Маммана.

'9

Лодыгин вводит мяч в игру.

'8

Дриусси на глазах арбитра лежа на газоне лягнул ногами в грудь Сигурдарсона. И получил заслуженный «горчичник».

'7

Ох, после паузы Ионов мог завершать атаку результативно. Упустил шанс. Карпин сразу вскочил с лавки и что-то оживленно командует с бровки.

'5

Не позавидуешь Манчини на самом деле, ведь на предматчевой разминке повреждение получил вратарь Андрей Лунев! Его экстренно заменил Юрий Лодыгин.

'4

Ох, будет замена! Уносят аргентинца с поля на носилках. Ужас, здоровья!

'3

Пауза в игре. Корчится от боли на поле Маммана. Что-то показывает рукой — возможно понадобится замена. Вот так поворот!

'2

Не заполнены пока посадочные места. Не исключено, из-за пропускной системы. Эта может барахлить, мы же в России.

'1

Стартовали! Это должно быть чертовски интересно! В центральном круге внушительная проплешина, но не страшно. Очень активно начали игроки. И трибуны орут — все заждались такого зрелища! Итак, смотрим.

14:01

Судит сегодня Алексей Еськов, москвич, что будет дополнительной драмой для «Зенита». Увидят ли «руку «Спартака», если питерцев вновь обидят?

14:00

Уже на поле команды, жмут руки капитаны, здороваются с арбитрами. Идет процесс обмены вымпелами — это традиция.

13:50

Важный момент: хозяева сыграют в синем, а гости — в белом, хотя тоже очень уважают голубой цвет.

13:45

Ну а вот какие силы отрядил на поле Роберто Манчини, у которого не все в порядке с работой.

13:40

Состав «Ростова» от Валерия Карпина вашему вниманию. В «раме» — любимец главного тренера, чемпион по игре ногами (по версии наставника) Сергей Песьяков.

13:35

К игре приобщают даже самых маленьких.

13:30

Местные болельщики изрядно соскучились по футболу за продолжительную зимнюю паузу и спешат заполнить трибуны стадиона «Олимп-2».

13:00

В Ростове-на-Дону сейчас три градуса тепла — достойная погода для нормальной игры в футбол.

10:00

«Ростов» и петербургский «Зенит» готовятся сыграть в 22-м туре РФПЛ. На 14:00 назначен стартовый свисток.