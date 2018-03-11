И свистит Еськов. Что ж, 0:0 на табло в Ростове, но ничуть не скучно. Была уже и ранняя замена, и попадание в ростовскую перекладину, и уйма полумоментов у тех и других. Довольно зажигательно на «Олимпе-2». А пока — 15 минут на то, чтобы перевести дух.