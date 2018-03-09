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Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба РИА Новости
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба

Дзюба отомстил за «Зенит»

«Арсенал» обыграл «Амкар» в 22-м туре РФПЛ

Тульский «Арсенал» обыграл пермский «Амкар» в вынесенном в Уфу матче 22-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   09 марта 14:00   |  закончен
Амкар
0:2
Арсенал
0:2
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Белоруков 67'
Огуде 76'
Белоруков 80'
Дзюба 11'
Дзюба 11' (незабитый пенальти)
Кангва 58'
Дзюба 67'
Кангва 81' (незабитый пенальти)
Ткачёв 83'
Подробная статистика матча
Основные составы
15 (в)   Дмитрий Хомич
19 (з)   Брайн Идову
18 (з)   Михаил Сиваков
3 (з)   Петар Занев
2 (з)   Александар Милькович
41 (з)   Дмитрий Белоруков 67' 80'
26 (з)   Фелицио Браун 61'
17 (п)   Михаил Гащенков
66 (п)   Саид Эззатоллахи 74'
91 (п)   Александр Рязанцев 80'
80 (н)   Аарон Оланаре
36 (в)   Михаил Левашов
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава 5'
13 (з)   Стопилла Сунзу
9 (п)   Кирилл Комбаров
20 (п)   Горан Чаушич
11 (п)   Сергей Ткачёв 83'
23 (п)   Игорь Горбатенко
18 (н)   Лука Джорджевич 78'
10 (н)   Эванс Кангва 87' 58' 81'
24 (н)   Артём Дзюба 11' 11' 67'
Запасной состав
95 (в)   Денис Вамбольт
99 (в)   Egor Sedov
6 (з)   Секу Конде
8 (п)   Фегор Огуде 74' 76'
32 (п)   Иван Мельников 80'
5 (п)   Януш Гол
10 (п)   Алихан Шаваев
9 (н)   Дарко Бодул 61'
11 (н)   Алексей Гасилин
70 (н)   Антон Гооге
1 (в)   Игорь Обухов
16 (в)   Алексей Березин
21 (з)   Виктор Альварес 5'
52 (з)   Иван Новосельцев
71 (з)   Александр Денисов
7 (п)   Кантемир Берхамов 78'
77 (п)   Михаил Александров
88 (н)   Игорь Шевченко 87'
17 (н)   Гурам Аджоев
19 (н)   Федерико Расич
Удары
25%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 9
Удары
75%
По воротам: 11
В створ: 6
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 9
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'90+5
Берхамов выполнил удар в угол ворот из-за пределов штрафной площади, Хомич в прыжке спас свою команду, а затем ещё и справился с добиванием от Шевченко. После этого сразу прозвучал финальный свисток. Сегодня тульский «Арсенал» вновь набрал три очка, но при этом будет после матча много разговоров о судействе. Был назначен спорный пенальти в ворота «Амкара», непонятное удаление Огуде, в итоге «Арсенал» победил 2:0, а вот «Амкар» наверняка может и протест по судейству Вилкова сделать.
'90+4
Комбаров выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Сунзу головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'90+3
Ткачёв со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в защитника «Амкара» и ушёл на угловой.
'90+2
Шевченко перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади «Амкара» и в итоге нарушил правила против Мильковича.
'90+1
Ткачёв выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Шевченко попытался в касание пробить по воротам, попытка вышла крайне неудачной.
'90
Три минуты добавил Михаил Вилков к основному времени матча.
'89
Альварес с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Дзюба в касание пробил по воротам, Хомич спас свою команду.
'88
Вошёл в игру Игорь Шевченко.
'88
В составе «Арсенала» произошла замена. С поля ушёл Эванс Кангва.
'87
Дзюба с левого угла штрафной площади выполнил передачу на Ткачёва, Сергей принял мяч и вновь пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко.
'86
Доигрывать матч будет Иван Мельников.
'86
В составе «Амкара» произошла замена. С поля ушёл Александр Рязанцев.
'85
ГОЛ! «Арсенал» всё же забивает второй мяч! Комбаров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дзюба сбросил мяч на Ткачёва, и Сергей точным ударом заставил Хомича всё же капитулировать.
'84
Эванс Кангва не забивает пенальти! Хомич вновь сыграл отлично, среагировал по удару, мяч от рук голкипера попал в штангу, а затем ему помогли защитники.
'83
Горбатенко выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Дмитрий Белоруков в борьбе за мяч с Дзюбой сыграл рукой и Михаил Вилков вновь указал на «точку.» Защитник пермского «Амкара» получил вторую жёлтую карточку и также ушёл с поля.
'82
Сиваков в подкате на левом фланге выбил мяч из-под ног Кангва, будет угловой.
'81
Вошёл в игру Кантемир Берхамов.
'81
В составе «Арсенала» произошла замена. С поля ушёл Лука Джорджевич.
'80
Вот это поворот! Фегор Огуде тянулся к мячу в центре поля и в борьбе с Ткачёвым игрок «Амкара» наступил на ногу сопернику, а Михаил Вилков показал игроку пермского клуба прямую красную карточку.
'79
Ткачёв с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Кангва в касание пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'78
Вошёл в игру Фегор Огуде.
'78
В составе «Амкара» произошла замена. С поля ушёл Саид Эззатоллахи.
'77
Теперь уже последовал длинный заброс на ход Бодулу, Сунзу поставил хороший корпус сопернику, вновь будет удар от ворот.
'76
Эззатоллахи выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Арсенала», Комбаров поставил корпус Идову и не дал сопернику добраться до мяча.
'75
Последовал заброс в центр штрафной площади «Арсенала» из центра поля, Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'74
Дзюба с левого фланга вошёл в штрафую площадь, но его накрыл Сиваков и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда «Арсенала».
'73
Джорджевич выполнил передачу в центр штрафной площади «Амкара» на Дзюбу, Идову успел первым к мячу.
'72
Форвард «Арсенала» Артём Дзюба после этого также завёлся и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
'71
Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дзюбы.
'70
Эззатоллахи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Левашов был на месте.
'69
С правого фланга последовал заброс в штрафную площадь «Амкара», Хомич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'68
И теперь Оланаре пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, перекладина спасла «Арсенал» от неприятностей на этот раз.
'67
Бодул с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Гащенков принял мяч и пробил по воротам, Левашов спас свою команду.
'66
Оланаре вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Арсенала».
'65
Вошёл в игру Дарко Бодул.
'65
В составе «Амкара» произошла замена. С поля ушёл Фелицио Браун Форбс.
'64
Последовала неплохая передача на левый угол штрафной площади «Арсенала», но Милькович оказался в офсайде, а Сиваков, который пытался спасти эпизод к мячу в итоге не успел.
'63
Альварес выполнил передачу на ход Джорджевичу из центра поля, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.
'62
Эззатоллахи выполнил передачу в штрафную площадь на Форбса, но партнёр его не понял, мяч в итоге забрал Левашов.
'61
Последовал заброс на левый угол штрафной площади «Арсенала», Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'60
И игрок тульского «Арсенала» Эванс Кангва получил жёлтую карточку за грубую игру.
'59
Кангва и Сиваков неудачно столкнулись между собой, вышли на поле врачи команд, пауза в игре.
'58
Рязанцев со стандарта скатил мяч под удар Эззатоллахи, Саид пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'57
Кангва на своей половине поля опасно сыграл против Гащенкова. «Амкар» заработал неплохой стандарт.
'56
Угловой у ворот «Арсенала». Занев выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки тульского клуба очень уверенно отбились.
'55
Рязанцев пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в защитника «Арсенала».
'54
Последовала передача к штрафной площади «Арсенала» на Форбса, Браун отпустил от себя мяч слишком далеко, в итоге его на выходе перехватил Левашов.
'53
Джорджевич попытался пройти по правому флангу, но пройти сразу двух защитников «Амкара» ему не удалось.
'52
Перешла у нас игра в центр поля. Стало вновь немало мелких фолов, что бьёт по темпу встречи.
'51
Альварес пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'50
Чаушич сыграл на грани фола против Мильковича, но Михаил Вилков показал, что игрок «Арсенала» всё же правил не нарушал.
'49
Ничего пока в нашей игре не меняется, футболисты продолжают играть достаточно осторожно, обе команды ведут себя довольно закрыто сейчас.
'48
Оланаре выполнил передачу на левый фланг на ход Заневу, фланговый защитник «Амкара» вновь залез в офсайд.
'47
Кангва с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Джорджевич совсем немного не добрался до мяча.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма тульский «Арсенал» обыгрывает пермский «Амкар» в Уфе 1:0. Пока игра у нас временами получается неплохой, временами команды играют очень закрыто. В целом же матч смотрибельный, посмотрим, что будет после перерыва. Будем ждать больше опасных моментов и забитых мячей.
'44
Горбатенко забросил мяч в штрафную площадь «Амкара» на Дзюбу, Белоруков не дал сопернику добраться до мяча.
'43
Дзюба получил мяч на правом углу штрафной площади, но его накрыл Идову и выбил мяч в аут.
'42
Горбатенко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'41
Длинный заброс последовал к штрафной площади «Арсенала» вновь на Оланаре, Беляев оказался первым на мяче.
'40
Оланаре в центре поля нарушил правила против Беляева. Игроки «Арсенала» никуда не спеша разыграли стандарт.
'39
Мог сейчас Хомич доиграться у линии штрафной площади, его активно прессинговал Джорджевич, но голкипер «Амкара» успел выбить мяч в центр поля.
'38
Занев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Оланаре в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
'37
Гащенков выполнил передачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров не пошёл за мячом.
'36
Кангва в центре поля нарушил правила против Мильковича. Игроки «Амкара» спокойно разыграли стандарт.
'35
Последовала передача на ход Форбсу из центра поля, Беляев оказался первым на мяче и выбил его в аут.
'34
Ткачёв выполнил заброс в центр штрафной площади на Дзюбу, форвард «Арсенала» оказался в небольшом офсайде.
'33
Идову выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Оланаре принял мяч и с острого угла пробил по воротам, Левашов был на месте.
'32
Олнаре в центре поля налетел на Альвареса, всё нормально с футболистами, оба готовы продолжать игру, но стык был не самый приятный для обоих игроков.
'31
Занев у нас также прихрамывает, но капитан «Амкара» пока даже не думает о том, чтобы просить замену.
'30
А вот сейчас из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь «Арсенала», Левашов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'29
Ткачёв пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Амкара».
'28
«Арсенал» пока спокойно контролирует мяч в центре поля, но в целом темп матча обе команды показывают неплохой.
'27
Гащенков перевёл мяч на правый угол штрафной площади, Милькович принял мяч, а затем попытался перевести его в центр, защитники тульского клуба мяч перехватили.
'26
Джорджевич попытался перевести мяч на левый фланг на Альвареса, но мяч полетел слишком сильно и улетел в аут.
'25
Теперь уже Джорджевич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Хомич спокойно забрал мяч в руки.
'24
«Амкар» сразу провёл ответную атаку, которая завершилась ударом из-за пределов штрафной площади в исполнении Оланаре, Левашов был на месте.
'23
Дзюба вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но Артём затянул с решением, мяч в итоге у него перехватил Идову.
'22
Идову в центре поля нарушил правила против Ткачёва. Игроки «Арсенала» спокойно разыграли стандарт.
'21
Рязанцев попытался войти в штрафную площадь «Арсенала», но столкнулся с Альваресом, мяч ушёл за лицевую линию поля, Михаил Вилков показал, что будет удар от ворот.
'20
Теперь уже «Амкар» заработал угловой. Гащенков выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Арсенала» вновь отбились без всяких проблем.
'19
Оланаре хорошо вступил в борьбу на правом фланге у штрафной площади «Арсенала» с Беляевым и в итоге заработал аут для своей команды.
'18
Идову выполнил передачу на ход Заневу, на этот раз фланговый защитник «Амкара» оказался в небольшом офсайде.
'17
Гащенков с правого фланга попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, игроки «Арсенала» вновь спокойно перехватили мяч.
'16
Кангва прорвался к штрафной площади «Амкара» по левому флангу, а затем попытался отыграться с Дзюбой, но ответная передача от Артёма была перехвачена.
'15
Форбс выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Оланаре головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'14
Вот и Артём Дзюба забил первый мяч за «Арсенал». Пока у нас «Арсенал» продолжает контролировать мяч, вперёд правда тульский клуб идёт с трудом.
'13
ГОЛ! «Арсенал» открывает счёт в матче. Артём Дзюба с «точки» не смог переиграть Хомича, голкипер «Амкара» потащил удар, но Дзюба сразу сыграл на добивании и тут уже Хомич был бессилен.
'12
Пенальти назначается в ворота «Амкара»! Сиваков нарушил правила на входе в штрафную площадь против Дзюбы, но Михаил Вилков принял решение указать именно на «точку».
'11
Занев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'10
Сразу «Арсенал» провёл ответную атаку, Дзюба прошёл немного вперёд, а затем выполнил передачу к штрафной площади на Джорджевича, форвард тульского клуба оказался в офсайде.
'9
Последовала передача из центра поля на ход Рязанцеву, защитники «Арсенала» успели первыми к мячу.
'8
Кангва пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Хомич уверенно забрал мяч в руки.
'7
Вошёл в игру Виктор Альварес.
'7
В составе «Арсенала» произошла замена. С поля ушёл Гиа Григалава, который получил повреждение задней поверхности бедра.
'6
Ткачёв выполнил передачу в штрафную площадь «Амкара» с правого фланга, Джорджевич пытался сбросить мяч на Дзюбу, но передача была перехвачена защитником «Амкара».
'5
Занев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Арсенала» сейчас очень уверенно отбились.
'4
Гиа Григалава показал скамейке, что он не может продолжать игру, в составе «Арсенала» уже готовится замена.
'3
Форбс неплохо прорвался по правому флангу и по итогу заработал угловой для своей команды.
'2
Милькович перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Арсенала» и в итоге нарушил правила против Григалавы.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Амкар» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.