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Трансляция
С конца
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'90+5
'90+4
Комбаров выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Сунзу головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'90+3
Ткачёв со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в защитника «Амкара» и ушёл на угловой.
'90+2
Шевченко перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади «Амкара» и в итоге нарушил правила против Мильковича.
'90+1
Ткачёв выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Шевченко попытался в касание пробить по воротам, попытка вышла крайне неудачной.
'90
Три минуты добавил Михаил Вилков к основному времени матча.
'89
Альварес с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Дзюба в касание пробил по воротам, Хомич спас свою команду.
'88
'88
'87
Дзюба с левого угла штрафной площади выполнил передачу на Ткачёва, Сергей принял мяч и вновь пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко.
'86
'86
'85
'84
'83
'82
Сиваков в подкате на левом фланге выбил мяч из-под ног Кангва, будет угловой.
'81
'81
'80
'79
Ткачёв с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Кангва в касание пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'78
'78
'77
Теперь уже последовал длинный заброс на ход Бодулу, Сунзу поставил хороший корпус сопернику, вновь будет удар от ворот.
'76
Эззатоллахи выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Арсенала», Комбаров поставил корпус Идову и не дал сопернику добраться до мяча.
'75
Последовал заброс в центр штрафной площади «Арсенала» из центра поля, Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'74
Дзюба с левого фланга вошёл в штрафую площадь, но его накрыл Сиваков и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда «Арсенала».
'73
Джорджевич выполнил передачу в центр штрафной площади «Амкара» на Дзюбу, Идову успел первым к мячу.
'72
'71
'70
Эззатоллахи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Левашов был на месте.
'69
С правого фланга последовал заброс в штрафную площадь «Амкара», Хомич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'68
И теперь Оланаре пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, перекладина спасла «Арсенал» от неприятностей на этот раз.
'67
Бодул с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Гащенков принял мяч и пробил по воротам, Левашов спас свою команду.
'66
Оланаре вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Арсенала».
'65
'65
'64
Последовала неплохая передача на левый угол штрафной площади «Арсенала», но Милькович оказался в офсайде, а Сиваков, который пытался спасти эпизод к мячу в итоге не успел.
'63
Альварес выполнил передачу на ход Джорджевичу из центра поля, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.
'62
Эззатоллахи выполнил передачу в штрафную площадь на Форбса, но партнёр его не понял, мяч в итоге забрал Левашов.
'61
Последовал заброс на левый угол штрафной площади «Арсенала», Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'60
'59
Кангва и Сиваков неудачно столкнулись между собой, вышли на поле врачи команд, пауза в игре.
'58
Рязанцев со стандарта скатил мяч под удар Эззатоллахи, Саид пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'57
Кангва на своей половине поля опасно сыграл против Гащенкова. «Амкар» заработал неплохой стандарт.
'56
Угловой у ворот «Арсенала». Занев выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки тульского клуба очень уверенно отбились.
'55
Рязанцев пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в защитника «Арсенала».
'54
Последовала передача к штрафной площади «Арсенала» на Форбса, Браун отпустил от себя мяч слишком далеко, в итоге его на выходе перехватил Левашов.
'53
Джорджевич попытался пройти по правому флангу, но пройти сразу двух защитников «Амкара» ему не удалось.
'52
Перешла у нас игра в центр поля. Стало вновь немало мелких фолов, что бьёт по темпу встречи.
'51
Альварес пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'50
Чаушич сыграл на грани фола против Мильковича, но Михаил Вилков показал, что игрок «Арсенала» всё же правил не нарушал.
'49
Ничего пока в нашей игре не меняется, футболисты продолжают играть достаточно осторожно, обе команды ведут себя довольно закрыто сейчас.
'48
Оланаре выполнил передачу на левый фланг на ход Заневу, фланговый защитник «Амкара» вновь залез в офсайд.
'47
Кангва с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Джорджевич совсем немного не добрался до мяча.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма тульский «Арсенал» обыгрывает пермский «Амкар» в Уфе 1:0. Пока игра у нас временами получается неплохой, временами команды играют очень закрыто. В целом же матч смотрибельный, посмотрим, что будет после перерыва. Будем ждать больше опасных моментов и забитых мячей.
'44
Горбатенко забросил мяч в штрафную площадь «Амкара» на Дзюбу, Белоруков не дал сопернику добраться до мяча.
'43
Дзюба получил мяч на правом углу штрафной площади, но его накрыл Идову и выбил мяч в аут.
'42
Горбатенко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'41
Длинный заброс последовал к штрафной площади «Арсенала» вновь на Оланаре, Беляев оказался первым на мяче.
'40
Оланаре в центре поля нарушил правила против Беляева. Игроки «Арсенала» никуда не спеша разыграли стандарт.
'39
Мог сейчас Хомич доиграться у линии штрафной площади, его активно прессинговал Джорджевич, но голкипер «Амкара» успел выбить мяч в центр поля.
'38
Занев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Оланаре в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
'37
Гащенков выполнил передачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров не пошёл за мячом.
'36
Кангва в центре поля нарушил правила против Мильковича. Игроки «Амкара» спокойно разыграли стандарт.
'35
Последовала передача на ход Форбсу из центра поля, Беляев оказался первым на мяче и выбил его в аут.
'34
Ткачёв выполнил заброс в центр штрафной площади на Дзюбу, форвард «Арсенала» оказался в небольшом офсайде.
'33
Идову выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Оланаре принял мяч и с острого угла пробил по воротам, Левашов был на месте.
'32
Олнаре в центре поля налетел на Альвареса, всё нормально с футболистами, оба готовы продолжать игру, но стык был не самый приятный для обоих игроков.
'31
Занев у нас также прихрамывает, но капитан «Амкара» пока даже не думает о том, чтобы просить замену.
'30
А вот сейчас из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь «Арсенала», Левашов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'29
Ткачёв пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Амкара».
'28
«Арсенал» пока спокойно контролирует мяч в центре поля, но в целом темп матча обе команды показывают неплохой.
'27
Гащенков перевёл мяч на правый угол штрафной площади, Милькович принял мяч, а затем попытался перевести его в центр, защитники тульского клуба мяч перехватили.
'26
Джорджевич попытался перевести мяч на левый фланг на Альвареса, но мяч полетел слишком сильно и улетел в аут.
'25
Теперь уже Джорджевич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Хомич спокойно забрал мяч в руки.
'24
«Амкар» сразу провёл ответную атаку, которая завершилась ударом из-за пределов штрафной площади в исполнении Оланаре, Левашов был на месте.
'23
Дзюба вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но Артём затянул с решением, мяч в итоге у него перехватил Идову.
'22
Идову в центре поля нарушил правила против Ткачёва. Игроки «Арсенала» спокойно разыграли стандарт.
'21
Рязанцев попытался войти в штрафную площадь «Арсенала», но столкнулся с Альваресом, мяч ушёл за лицевую линию поля, Михаил Вилков показал, что будет удар от ворот.
'20
Теперь уже «Амкар» заработал угловой. Гащенков выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Арсенала» вновь отбились без всяких проблем.
'19
Оланаре хорошо вступил в борьбу на правом фланге у штрафной площади «Арсенала» с Беляевым и в итоге заработал аут для своей команды.
'18
Идову выполнил передачу на ход Заневу, на этот раз фланговый защитник «Амкара» оказался в небольшом офсайде.
'17
Гащенков с правого фланга попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, игроки «Арсенала» вновь спокойно перехватили мяч.
'16
Кангва прорвался к штрафной площади «Амкара» по левому флангу, а затем попытался отыграться с Дзюбой, но ответная передача от Артёма была перехвачена.
'15
Форбс выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Оланаре головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'14
Вот и Артём Дзюба забил первый мяч за «Арсенал». Пока у нас «Арсенал» продолжает контролировать мяч, вперёд правда тульский клуб идёт с трудом.
'13
'12
Пенальти назначается в ворота «Амкара»! Сиваков нарушил правила на входе в штрафную площадь против Дзюбы, но Михаил Вилков принял решение указать именно на «точку».
'11
Занев с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'10
Сразу «Арсенал» провёл ответную атаку, Дзюба прошёл немного вперёд, а затем выполнил передачу к штрафной площади на Джорджевича, форвард тульского клуба оказался в офсайде.
'9
Последовала передача из центра поля на ход Рязанцеву, защитники «Арсенала» успели первыми к мячу.
'8
Кангва пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Хомич уверенно забрал мяч в руки.
'7
'7
'6
Ткачёв выполнил передачу в штрафную площадь «Амкара» с правого фланга, Джорджевич пытался сбросить мяч на Дзюбу, но передача была перехвачена защитником «Амкара».
'5
Занев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Арсенала» сейчас очень уверенно отбились.
'4
Гиа Григалава показал скамейке, что он не может продолжать игру, в составе «Арсенала» уже готовится замена.
'3
Форбс неплохо прорвался по правому флангу и по итогу заработал угловой для своей команды.
'2
Милькович перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Арсенала» и в итоге нарушил правила против Григалавы.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Амкар» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.