'90+5

Берхамов выполнил удар в угол ворот из-за пределов штрафной площади, Хомич в прыжке спас свою команду, а затем ещё и справился с добиванием от Шевченко. После этого сразу прозвучал финальный свисток. Сегодня тульский «Арсенал» вновь набрал три очка, но при этом будет после матча много разговоров о судействе. Был назначен спорный пенальти в ворота «Амкара», непонятное удаление Огуде, в итоге «Арсенал» победил 2:0, а вот «Амкар» наверняка может и протест по судейству Вилкова сделать.