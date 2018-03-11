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Атланта ХоуксЧикаго Буллз
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ЦСКА пригрозил «Локо» в Грозном

ЦСКА разгромил «Ахмат» в РФПЛ

Московский ЦСКА в Грозном добился разгромной победы над местным «Ахматом» в рамках 22-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   11 марта 16:30   |  закончен
Ахмат
0:3
ЦСКА
0:3
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Уциев 52'
Головин 6'
Витиньо 28'
А. Березуцкий 62'
Игнашевич 68'
Щенников 71'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Виталий Гудиев
40 (з)   Ризван Уциев 52'
13 (з)   Милад Мохаммади
3 (з)   Заурбек Плиев
11 (п)    Исмаэл
23 (п)   Антон Швец
19 (п)   Олег Иванов
21 (п)   Одисе Роши
8 (н)    Лео 68'
18 (н)   Беким Балай
95 (н)   Магомед Митришев 79'
35 (в)   Игорь Акинфеев
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников 71'
24 (з)   Василий Березуцкий
4 (з)   Сергей Игнашевич 68'
66 (п)   Бибрас Натхо 82'
3 (п)   Понтус Вернблум
10 (п)   Алан Дзагоев 66'
17 (п)   Александр Головин 6'
11 (н)    Витиньо 54' 28'
7 (н)   Ахмед Муса
Запасной состав
16 (в)   Евгений Городов
77 (п)   Бернард Бериша 79'
10 (п)   Халид Кадыров
14 (п)    Раванелли
24 (п)   Роланд Гиголаев
70 (п)   Аюб Бацуев
17 (н)   Аблайе Мбенге 68'
91 (н)   Идрис Умаев
93 (н)   Апти Ахъядов
1 (в)   Илья Помазун
6 (з)   Алексей Березуцкий 54' 62'
89 (п)   Константин Кучаев 66'
25 (п)   Кристиян Бистрович 82'
8 (п)   Георги Миланов
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
63 (н)   Фёдор Чалов
75 (н)   Тимур 
Удары
36%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 11
  • 0
  • 10
Удары
64%
По воротам: 15
В створ: 7
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 18
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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию встречи. Спасибо за внимание!

По итогам завершившегося матча ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локо» (у красно-зеленых, правда, еще есть встреча в запасе) на пять очков. «Ахмат» пока что идет девятым.

'90+3

Все, завершен матч — ЦСКА разгромил в гостях «Ахмат», забив три безответных мяча.

'90+2

Муса... Очень близок был сейчас нигериец к голу после отличной передачи Головина — даже Гудиева уже сумел уложить он, однако все равно не забил. Далек от идеальной формы форвард, конечно.

'90

Всего две минуты добавил арбитр к основному времени матча.

'87

Акинфеев уверенно играет на выходе, забирая мяч себе после дальней передачи соперников.

'85

И сразу же крайне странный пас Бистрович исполнил в центре поля — впрочем, хорвату и к ЦСКА, и к РФПЛ еще привыкать и привыкать, так что понять подобные ошибки не так сложно.

'83

Последняя замена у ЦСКА — Натхо поменял новичок армейцев Кристиян Бистрович.

'81

Почти нет мяча в последние минуты у ЦСКА — глубоко в оборону опустились после третьего гола армейцы, что вполне понятно.

'79

Еще одна замена у «Ахмата» — Митришева сменил Бернард Бериша.

'77

Продолжают зарабатывать угловые хозяева, но ЦСКА из-за этого особо не переживает — реализация стандартов сегодня у «Ахмата» просто катастрофическая.

'75

Впрочем, опасные моменты у ворот Акинфеева продолжают появляться — в очередной раз не лучшим образом сейчас сыграла оборона армейцев, и в очередной раз «Ахмат» этим не воспользовался, не попав в створ из классной позиции.

'73

Кажется, что совсем уж сильным ударом для «Ахмата» стал третий гол ЦСКА — продолжают атаковать хозяева и после него, однако без необходимого запала уже.

'71

Щенников за срыв опасной атаки соперников получил желтую.

'68

Почему-то в полном одиночестве оставили многоопытного Игнашевича сейчас грозненцы при угловом, и тот их за это тут же наказал, пробив без шансов для Гудиева.

'68

ГООООООООООООЛ!!! 0:3!!! Игнашевич забил!!!

'68

Теперь уже у «Ахмата» изменение — вместо Лео в игру вступил Аблайе Мбенге.

'66

Кучаев сменил Дзагоева у ЦСКА.

'64

Головин из-за пределов штрафной прямо в руки голкиперу пробил.

'62

Алексей Березуцкий за фол на Иванове получает желтую карточку.

'60

К счастью, все-таки вернулся в игру бразилец.

'58

И вновь Исмаэл в центре внимания — однако на этот раз из-за травмы. Занимаются им сейчас медики, пытаясь вернуть игрока в матч.

'56

Очередной хороший момент у «Ахмата» — Исмаэл здорово пробил головой, Акинфеев были вне игры, однако чуть точности не хватило.

'54

Первая замена в матче — у ЦСКА Витиньо сменил Алексей Березуцкий.

'52

Уциев получает «горчичник» за грубую игру в борьбе с соперником — и следующий матч из-за перебора желтых карточек он пропустит.

'50

Швец не лучшим образом пробил головой после подачи от партнера — плюс Акинфеев здесь все контролировал.

'48

Замен в перерыве, к слову, команды не делали.

'46

Возобновилась игра!

'45+2

Все, завершена первая половина — по ее итогам ЦСКА в гостях обыгрывает «Ахмат» с преимуществом в два мяча. Перерыв!

'45

Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

'43

Натхо блокирует удар Митришева из-за пределов штрафной.

'41

Витиньо отдал не самый лучший пас в завершении неплохой атаки своей команды, в результате чего владение перешло грозненцам.

'39

Дзагоев, как??? Обязан был сейчас забивать Алин после идеальной комбинационной атаки ЦСКА — бил россиянин в абсолютно пустые ворота с 11 метров, но каким-то образом мимо мяч отправил...

'38

Березуцкий надежно сыграл в обороне сейчас — не дал он получить мяч находившемуся в убойной позиции Митришеву.

'36

И вновь «Ахмат» не забивает в супермоменте! На этот раз Балай в падении с пяти метров бил после паса Исмаэла — сантиметров не хватило для взятия ворот!

'34

Правда, справедливости ради, достаточно весомый вклад в это вносят и оборонцы обеих команд — явно не все хорошо с игрой в разрешении у соперников сегодня. Что не должно удивлять, впрочем, учитывая число травмированных и дисквалифицированных.

'31

Очень бодрый матч команды выдают — бешеное число атак соперники придумали в ходе первой трети матча, почти каждая из которых могла завершиться голом. Весенний футбол бывает и таким!

'28

Выбрался бразилец в ходе контратаки на оперативный простор и классно пробил из-за пределов штрафной прямо в угол — Гудиев справиться с такой попыткой не смог! 0:2!

'28

ГООООООООООООЛ!!! А вот ЦСКА забивает — в ответной же атаке!!! Витиньо удвоил преимущество своей команды!!!

'28

И еще один супермомент!!! На этот раз после «корнера» вчетвером (!) перед воротами оказались грозненцы, однако каким-то чудом не сумели забить!!!

'27

Какой момент сейчас был у «Ахмата»!!! После подачи с очередного углового Мохаммади идеально подрезал мяч без шансов для Акинфеева — но тот попал в перекладину. Уже спустя секунду в почти пустые ворота добивали снаряд грозненцы, однако Игорь ногой в падении прямо с «ленточки» вынес!

'25

Акинфеев уверенно справляется с не самым сильным ударом Мохаммади из-за пределов штрафной.

'23

Воу! Очень красиво сейчас Исмаэл в касание бил из-за пределов штрафной по летящему мячу, «заваливая» корпус — каких-то сантиметров не хватило бразильцу до чудо-гола.

'21

Головин качественно приложился по мячу из-за пределов штрафной — Гудиев в красивом прыжке отбил мяч.

'19

Вернблум пытался пяткой под гол на партнера отдать сейчас, стоя спиной к чужим воротам — грозненцы такой ход не оценили, легко прервав пас.

'17

Уже четвертый за сегодня угловой разыгрывали хозяева сейчас — и вновь голом стандартное положение не завершилось.

'15

Муса ворвался в чужую штрафную и прострелил — надежны были грозненцы в центре своей вратарской в этом эпизоде.

'13

Сразу две суператаки провел «Ахмат» сейчас! Сначала Митришев пошел обыгрывать всех в чужой штрафной, упал, но судья это проигнорировал, а затем уже Балай был готов забивать, однако его попытку заблокировали! Очень бодро начали команды.

'12

Акинфеев надежен при неприятной подаче с углового — классно вратарь сейчас сыграл на выходе, отбив мяч в сторону.

'10

Очередная атака ЦСКА заканчивается на игре рукой от Витиньо.

'8

Ответ «Ахмата»! Уже готов был забивать Балай после хорошего навеса от партнера, однако в самый последний момент пас прервал Набабкин, спасший свою команду.

'6

Как-то просто получилось у ЦСКА разобраться с обороной «Ахмата» — Вернблум и Муса классно сыграли в «стенку», швед вышел на ударную позицию, однако сам бить не стал, отдав на Головина. И россиянин уже классно покатил прямиком в угол. 0:1!

'6

ГООООООООЛ!!! Открывает счет ЦСКА. Головин забил!!!

'5

Момент у ЦСКА! Дзагоев очень хорошо навесил с правого фланга в чужую штрафную — на передачу откликнулся Муса, однако удар нигерийца головой оказался неважным.

'3

Уверенно владеет мячом ЦСКА на первых минутах, совсем не отдавая его соперникам — правда, продвижения пока что никакого нет у армейцев.

'1

Стартовал матч!

16:25

Очный матч сегодняшних соперников в первом круге этого чемпионата, проходивший в Москве, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

16:20

На данный момент «Ахмат» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 26 очков. ЦСКА пока что идет пятым — 38 баллов.

16:15

«Ахмат». Стартовый состав: Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Митришев, Балай, Лео.

16:12

ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо.

16:10

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на встречу.

16:05

Сама встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 22-го тура РФПЛ, в котором грозненский «Ахмат» на своем поле встретится с московским ЦСКА.