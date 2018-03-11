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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию встречи. Спасибо за внимание!
По итогам завершившегося матча ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локо» (у красно-зеленых, правда, еще есть встреча в запасе) на пять очков. «Ахмат» пока что идет девятым.
Акинфеев уверенно играет на выходе, забирая мяч себе после дальней передачи соперников.
И сразу же крайне странный пас Бистрович исполнил в центре поля — впрочем, хорвату и к ЦСКА, и к РФПЛ еще привыкать и привыкать, так что понять подобные ошибки не так сложно.
Почти нет мяча в последние минуты у ЦСКА — глубоко в оборону опустились после третьего гола армейцы, что вполне понятно.
Продолжают зарабатывать угловые хозяева, но ЦСКА из-за этого особо не переживает — реализация стандартов сегодня у «Ахмата» просто катастрофическая.
Впрочем, опасные моменты у ворот Акинфеева продолжают появляться — в очередной раз не лучшим образом сейчас сыграла оборона армейцев, и в очередной раз «Ахмат» этим не воспользовался, не попав в створ из классной позиции.
Кажется, что совсем уж сильным ударом для «Ахмата» стал третий гол ЦСКА — продолжают атаковать хозяева и после него, однако без необходимого запала уже.
Почему-то в полном одиночестве оставили многоопытного Игнашевича сейчас грозненцы при угловом, и тот их за это тут же наказал, пробив без шансов для Гудиева.
Головин из-за пределов штрафной прямо в руки голкиперу пробил.
К счастью, все-таки вернулся в игру бразилец.
Очередной хороший момент у «Ахмата» — Исмаэл здорово пробил головой, Акинфеев были вне игры, однако чуть точности не хватило.
Швец не лучшим образом пробил головой после подачи от партнера — плюс Акинфеев здесь все контролировал.
Замен в перерыве, к слову, команды не делали.
Натхо блокирует удар Митришева из-за пределов штрафной.
Витиньо отдал не самый лучший пас в завершении неплохой атаки своей команды, в результате чего владение перешло грозненцам.
Березуцкий надежно сыграл в обороне сейчас — не дал он получить мяч находившемуся в убойной позиции Митришеву.
Правда, справедливости ради, достаточно весомый вклад в это вносят и оборонцы обеих команд — явно не все хорошо с игрой в разрешении у соперников сегодня. Что не должно удивлять, впрочем, учитывая число травмированных и дисквалифицированных.
Очень бодрый матч команды выдают — бешеное число атак соперники придумали в ходе первой трети матча, почти каждая из которых могла завершиться голом. Весенний футбол бывает и таким!
Выбрался бразилец в ходе контратаки на оперативный простор и классно пробил из-за пределов штрафной прямо в угол — Гудиев справиться с такой попыткой не смог! 0:2!
Акинфеев уверенно справляется с не самым сильным ударом Мохаммади из-за пределов штрафной.
Головин качественно приложился по мячу из-за пределов штрафной — Гудиев в красивом прыжке отбил мяч.
Вернблум пытался пяткой под гол на партнера отдать сейчас, стоя спиной к чужим воротам — грозненцы такой ход не оценили, легко прервав пас.
Муса ворвался в чужую штрафную и прострелил — надежны были грозненцы в центре своей вратарской в этом эпизоде.
Очередная атака ЦСКА заканчивается на игре рукой от Витиньо.
Как-то просто получилось у ЦСКА разобраться с обороной «Ахмата» — Вернблум и Муса классно сыграли в «стенку», швед вышел на ударную позицию, однако сам бить не стал, отдав на Головина. И россиянин уже классно покатил прямиком в угол. 0:1!
Уверенно владеет мячом ЦСКА на первых минутах, совсем не отдавая его соперникам — правда, продвижения пока что никакого нет у армейцев.
Очный матч сегодняшних соперников в первом круге этого чемпионата, проходивший в Москве, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
На данный момент «Ахмат» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 26 очков. ЦСКА пока что идет пятым — 38 баллов.
«Ахмат». Стартовый состав: Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Митришев, Балай, Лео.
ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на встречу.
Сама встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 22-го тура РФПЛ, в котором грозненский «Ахмат» на своем поле встретится с московским ЦСКА.