'90+2

Звучит финальный свисток! Казанский «Рубин» в Саранске смог обыграть «Тосно» 1:0 благодаря голу Вячеслава Подберёзкина. Сегодня казанский клуб вновь одержал очень тяжёлую победу, «Тосно» не смог реализовать пару убойных моментов, спасал свою команду и Джанаев, а вот «Рубин» один из своих многочисленных моментов реализовал и в итоге набрал три очка. Важные очки удалось набрать «Рубину» сегодня, этот успех позволил команде Курбана Бердыева хоть немного оторваться от зоны переходных матчей, а вот «Тосно» пока в этой неприятной зоне остался.