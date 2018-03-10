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Нападающие «Рубина» Сердар Азмун и Максим Канунников празднуют взятие ворот https://twitter.com/fcrk
Нападающие «Рубина» Сердар Азмун и Максим Канунников празднуют взятие ворот

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«Рубин» победил «Тосно» в 22-м туре РФПЛ

Казанский «Рубин» в матче 22-го тура чемпионата России в Саранске победил «Тосно» из Ленинградской области. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   10 марта 19:00   |  закончен
Тосно
0:1
Рубин
0:1
Стадион «Старт», Саранск | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Галиулин 80'
Жигулёв 80'
Энаке 18'
Подберёзкин 75'
Гранат 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Михаил Опарин
24 (з)   Тимофей Маргасов
28 (з)   Евгений Чернов
25 (з)   Андрей Буйволов
26 (з)   Раде Дугалич
88 (п)   Марко 
21 (п)   Вагиз Галиулин 80' 80'
4 (п)   Илья Жигулёв 80' 80'
15 (п)   Нуну Роша
22 (п)   Резиуан Мирзов 74'
33 (н)   Павел Погребняк
35 (в)   Сослан Джанаев
30 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат 89'
44 (з)   Сесар Навас
88 (п)   Руслан Камболов
26 (п)   Габриэл Энаке 18'
18 (п)   Павел Могилевец
66 (п)   Кристиан Нобоа
71 (п)   Ивелин Попов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин 75'
96 (н)   Рифат Жемалетдинов 64'
Запасной состав
12 (в)   Василий Лукичев
5 (з)   Неманья Мьюшкович
8 (з)   Сергей Сухарев
31 (п)   Александр Макаров 74'
11 (п)   Максим Палиенко
14 (п)   Александр Карницкий
77 (п)   Никола Труич
29 (н)    Рикардиньо 80' 80'
10 (н)   Георгий Мелкадзе
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
80 (з)   Егор Сорокин 88'
2 (з)   Олег Кузьмин
85 (п)   Ильзат Ахметов 64'
15 (п)   Игорь Коновалов
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
77 (п)   Реза Шекари
53 (н)   Никита Голдобин
Удары
55%
По воротам: 10
В створ: 6
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 10
Удары
46%
По воротам: 6
В створ: 5
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 20
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'90+2
Звучит финальный свисток! Казанский «Рубин» в Саранске смог обыграть «Тосно» 1:0 благодаря голу Вячеслава Подберёзкина. Сегодня казанский клуб вновь одержал очень тяжёлую победу, «Тосно» не смог реализовать пару убойных моментов, спасал свою команду и Джанаев, а вот «Рубин» один из своих многочисленных моментов реализовал и в итоге набрал три очка. Важные очки удалось набрать «Рубину» сегодня, этот успех позволил команде Курбана Бердыева хоть немного оторваться от зоны переходных матчей, а вот «Тосно» пока в этой неприятной зоне остался.
'90+2
Макаров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рикардиньо принял мяч и пробил по воротам, Джанаев спас свою команду.
'90+1
«Рубин» сейчас грамотно «убивает» время, ничего «Тосно» в атаке создать не получается.
'90
Две минуты добавил Сергей Карасёв к основному времени матча.
'90
Защитник «Рубина» Владимир Гранат получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мелкадзе.
'89
Доигрывать матч будет Егор Сорокин.
'89
В составе «Рубина» произошла замена. С поля ушёл Ильзат Ахметов.
'88
Последовал заброс из центра поля на левый угол штрафной площади «Рубина», никто из игроков «Тосно» до мяча добраться не смог, а Джанаев дал ему уйти за лицевую линию поля.
'87
Мелкадзе с фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Джанаев был на месте.
'86
Подберёзкин выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кудряшов сделал пару шагов вперёд и выполнил передачу к линии вратарской, Попов неудачно пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Опарину.
'85
Угловой у ворот «Тосно». Попов выполнил подачу на ближнюю штангу, пришлось хозяевам поля постараться, чтобы отвести угрозу от своих ворот.
'84
Вошёл в игру Рикардиньо.
'84
И сразу «Тосно» проводит последнюю замену. С поля ушёл Вагиз Галиулин.
'83
Вошёл в игру Георгий Мелкадзе.
'83
В составе «Тосно» произошла замена. С поля ушёл Илья Жигулёв.
'82
Последовала передача на ход Подберёзкину, мяч полетел слишком сильно, Вячеслав не смог сохранить его в поле.
'81
Павел Погребняк получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, пока форвард «Тосно» прихрамывает, но на поле остался.
'80
Важный гол удалось забить «Рубину», отыграться «Тосно» теперь будет очень сложно, времени осталось мало.
'79
ГОЛ! «Рубин» открывает счёт в матче! Нобоа выполнил передачу на левый угол поля, Кудряшов перевёл мяч в центр штрафной площади и Подберёзкин в касание отправил мяч в сетку.
'78
Вошёл в игру Александр Макаров.
'78
В составе «Тосно» произошла замена. С поля ушёл Резиуан Мирзов.
'77
Ахметов выполнил безадресную передачу на правый угол штрафной площади, Энаке не понял партнёра и не стал бороться за мяч.
'76
Дугалич пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'75
Попов упал в штрафной площади «Тосно» в борьбе с Дугаличем, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше.
'74
Энаке с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Тосно», никто из партнёров не боролся даже за мяч.
'73
Мирзов попытался пройти вперёд по левому флангу, но его удачно встретил Нобоа и мяч перехватил.
'72
Кудряшов с левого фланга теперь выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники «Тосно» в очередной раз мяч перехватили.
'71
Энаке с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Тосно», Дугалич перехватил мяч.
'70
Жигулёв в центре поля нарушил правила. Игроки «Рубина» спокойно разыграли стандарт.
'69
Буйволов с левого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь «Рубина», но мяч сошёл у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.
'68
Галиулин со стандарта выполнил передачу к линии штрафной площади, игроки «Рубина» вновь спокойно отбились.
'67
Ахметов на левом фланге нарушил правила против Чернова. «Тосно» вновь готовится к стандарту.
'66
Энаке нарушил правила у штрафной площади «Тосно» против Дугалича.
'65
Вошёл в игру Ильзат Ахметов.
'65
В составе «Рубина» произошла замена. С поля ушёл Рифат Жемалетдинов.
'64
Темп матча во втором тайме у нас особо не изменился, видимо в этом матче всё может решить один забитый мяч.
'63
Кудряшов попытался с левого фланга выполнить подачу в штрафную площадь, но его накрыл Галиулин и перехватил мяч.
'62
Камболов выполнил передачу в центр штрафной площади «Тосно», вновь защитники оказались первыми на мяче.
'61
Жемалетдинов перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Тосно» и в итоге нарушил правила против Полетановича.
'60
Попов выполнил заброс на правый угол штрафной площади, игроки «Тосно» спокойно перехватили мяч.
'59
Галиулин выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Рубина» уверенно отбились при этом стандарте.
'58
Энаке выполнил не самую лучшую передачу назад на Камболова, в итоге Мирзов успел заработать угловой.
'57
Теперь уже Буйволов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Джанаев выбрал верную позицию и намертво поймал мяч.
'56
Чернов выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, игроки «Рубина» не смогли далеко выбить мяч от своих ворот, в итоге был удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но защитник казанского клуба принял мяч на себя.
'55
Кудряшов нарушил правила против Роши на правом фланге. «Тосно» готовится к стандарту.
'54
Мирзов с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в Граната, а затем его забрал Джанаев.
'53
Последовал заброс к штрафной площади «Рубина» в очередной раз, игроки казанского клуба смогли спокойно мяч перехватить.
'52
Нобоа выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Подберёзкин перестарался в борьбе за мяч и в итоге нарушил правила против Дугалича.
'51
Дугалич в центре поля нарушил правила против Попова на правом фланге. «Рубин» заработал неплохой стандарт.
'50
Дугалич выполнил передачу на ход Галиулину, Вагиз оказался в офсайде на этот раз.
'49
Хорошие атаки проходят временами у «Тосно», бывает это редко, но всё же моменты действительно бывают голевыми.
'48
Какой момент у ворот «Рубина»! Жигулёв выполнил передачу на дальнюю штангу с левого фланга, Маргасов сбросил мяч на Рошу, Джнаев прервал передачу, но в касание сразу же пробил Погребняк, мяч пролетел рядом со штангой.
'47
Дугалич в центре поля нарушил правила против Попова. «Рубин» спокойно разыграл стандарт.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Попов со стандарта закрутил мяч под перекладину, Опарин решил не рисковать и кулаками выбил мяч на угловой. Сергей Карасёв вдруг сразу решил дать свисток на перерыв и в итоге казанский клуб был лишён ещё одного стандарта. После первого тайма «Тосно» в Саранске играет вничью с казанским «Рубином» 0:0. Игра у нас пока получается не самой весёлой, ждём от футболистов более яркого матча, а пока немного отдохнём.
'44
Буйволов на левом фланге нарушил правила против Жемалетдинова у своей штрафной площади. «Рубин» заработал неплохой стандарт.
'43
Совсем игра застряла в центре поля у нас, «Тосно» не подпускает к своим воротам «Рубин», казанский клуб же пока зачастую старается играть за счёт подач.
'42
Жигулёв пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Джанаев всё контролировал.
'41
Угловой у ворот «Рубина». Галиулин выполнил подачу в центр штрафной площади, Камболов головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'40
Заканчивается у нас постепенно первый тайм, видимо до перерыва мы уже забитых мячей не увидим.
'39
Галиулин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Погребняк в борьбе с Камболовым пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'38
Тяжело пока Погребняку цепляться за мячи, защитники «Рубина» его плотно опекают.
'37
Энаке выполнил опасную передачу на левый угол штрафной площади «Тосно», Жемалетдинов до конца шёл на мяч, с большим трудом Опарин на выходе мяч перехватил.
'36
Кудряшов прошёл по левому флангу и попытался выполнить передачу на дальнюю штангу, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.
'35
Решили игроки «Тосно» разыграть стандарт, но попытка вышла далеко не самой лучшей, довольно быстро мяч был выбит обратно в центр поля.
'34
Камболов на левом фланге нарушил правила против Чернова. Игроки «Тосно» вновь заработали неплохой стандарт.
'33
Последовал заброс на ход Буйволову из центра поля, игрок «Тосно» оказался в офсайде.
'32
Со стандарта с правого фланга последовала подача на левый угол штрафной площади, Дугалич пытался головой сбросить мяч в центр, но его перехватили игроки «Рубина».
'31
Попов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Тосно» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'30
Гранат выполнил подачу в центр штрафной площади, Жемалетдинов головой пробил под перекладину, Опарин в прыжке перевёл мяч на угловой.
'29
Мирзов вошёл в штрафную площадь, но с левого угла и в борьбе с защитниками ему не удалось выполнить передачу в центр, мяч в итоге уже далее перехватил Джанаев.
'28
Попов выполнил подачу на ближнюю штангу со стандарта, никто из партнёров вновь не смог зацепиться за мяч.
'27
Маргасов на левом фланге нарушил правила у своей штрафной площади. «Рубин» заработал неплохой стандарт.
'26
Мало ударов по воротам также пока от обеих команд мы видим, это также сказывается на общей картине матча не самым лучшим образом.
'25
Мирзов попытался вновь пройти вперёд по левому флангу, Камболов успел в подкате выбить мяч из-под ног соперника и не пустить его в штрафную площадь.
'24
Попов в центре поля вновь нарушил правила. Игроки «Тосно» никуда не спеша разыграли стандарт.
'23
Попов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Энаке к нему никак не успевал.
'22
В очень среднем темпе пока проходит наш матч, обе команды пока лучше разрушают, а вот с созиданием есть проблемы.
'21
Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, вновь игроки «Тосно» довольно уверенно отбились при стандарте.
'20
Последовал заброс в штрафную площадь «Тосно», Роша не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'19
Галиулин со стандарта выполнил неудачную передачу к штрафной площади, мяч срезался у него с ноги и полетел совсем не в штрафную.
'18
Игрок «Рубина» Габриэл Энаке получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Мирзова.
'17
В центре поля пока у нас вновь проходит игра. Несколько раз нам показали повтор с падением Жемалетдинова, спорный момент, Маргасов играл на грани фола в любом случае.
'16
Попов в центре поля нарушил правила. Игроки «Тосно» никуда не спеша разыграли стандарт.
'15
Попов выполнил передачу в штрафную площадь на Жемалетдинова, Рифат упал в борьбе за мяч с защитниками «Тосно», Сергей Карасёв показал, что можно продолжать игру.
'14
Гранату пришлось догонять не самую лучшую передачу от партнёра, едва мяч в итоге не перехватил Галиулин.
'13
Камболов из центра поля выполнил передачу к штрафной площади «Тосно», номинальные хозяева поля перехватили мяч.
'12
Мирзов с левого фланга ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, Джанаев был на месте.
'11
Есть болельщики «Рубина» и «Тосно» на стадионе «Старт» сегодня, но их не очень много, плюс и морозная погода делает своё коварное дело.
'10
Джанаев в своей штрафной площади затеял довольно рискованную перепасовку с Камболовым, но всё же игроки «Рубина» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'9
Очередной стандарт заработали игроки «Рубина». Нобоа с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, казалось, что Дугалич выбил мяч на угловой, но Сергей Карасёв назначил удар от ворот.
'8
Попов выполнил подачу к линии вратарской с углового, далеко не сразу, но игрокам «Тосно» всё же удалось отбиться.
'7
Энаке после отскока вошёл в штрафную площадь с правого фланга и попытался выполнить передачу в центр, мяч от игрока «Тосно» ушёл на угловой.
'6
Попов выполнил передачу в штрафную площадь на Жемалетдинов, Рифат пробил по воротам, мяч попал в защитника «Тосно».
'5
Жемалетдинов попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыли защитники «Тосно» и выбили мяч в аут.
'4
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь «Тосно», мяч полетел слишком сильно, Опарин дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'3
«Рубин» пока больше времени проводит с мячом, но толку от этого немного, «Тосно» очень плотно держит оборону.
'2
Спокойно начинается игра, сегодня матч проходит в Саранске, оба клуба должны немного и к полю привыкнуть.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Тосно» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.