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Спартак СКА-Хабаровск
Футболист «Спартака» Фернандо в матче со СКА РИА Новости
Футболист «Спартака» Фернандо в матче со СКА

Фернандо отправил СКА в ФНЛ

«Спартак» победил СКА благодаря голу на 90-й минуте

Московский «Спартак» на своем поле одержал тяжелую победу на хабаровским СКА в рамках 22-го тура РФПЛ. Решающий гол был забит столичной командой на 90-й минуте — отличился Фернандо, блестяще реализовавший штрафной. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   11 марта 19:00   |  закончен
Спартак
1:0
СКА-Хабаровск
1:0
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Промес 27'
Промес 29' (незабитый пенальти)
Зобнин 58'
Ханни 58'
Фернандо 90'
Фернандо 90+1'
Самсонов 35'
Самсонов 46'
Секульский 46'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
33 (з)   Никола Максимович
29 (з)   Илья Кутепов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
8 (п)   Денис Глушаков
47 (п)   Роман Зобнин 58' 58'
11 (п)   Лукас Фернандо 90' 90'
30 (п)   Софьян Ханни 58' 58'
10 (п)   Квинси Промес 78' 27' 29'
12 (н)   Луис Адриано
1 (в)   Александр Довбня
50 (з)   Максим Карпов
4 (з)   Неманья Тубич
15 (з)   Евгений Баляйкин 71'
2 (п)   Сергей Макаров
13 (п)   Александр Димидко
17 (п)   Дмитрий Кабутов
21 (п)   Артём Самсонов 46' 35' 46'
10 (н)   Владислав Никифоров
44 (н)   Лукаш Секульский 46' 46'
20 (н)   Максим Канунников
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
92 (з)   Николай Рассказов
19 (п)   Александр Самедов 58' 58'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
7 (п)   Джано Ананидзе
18 (п)   Зелимхан Бакаев
50 (п)   Марио Пашалич
45 (п)   Сергей Ерёменко
99 (н)   Педро Роша 78'
55 (в)   Александр Криворучко
14 (з)   Дмитрий Богаев
37 (з)   Дмитрий Гришко
6 (п)   Павел Карасев 46' 46'
70 (п)   Георгий Махатадзе 71'
26 (п)   Александр Черевко
77 (п)   Константин Савичев
11 (н)   Мирослав Маркович
22 (н)   Кирилл Колесниченко
Удары
100%
По воротам: 27
В створ: 11
Владение мячом
73%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 9
  • 2
  • 7
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
27%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 11
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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию матча. Спасибо за внимание!

По итогам этого матча «Спартак» поднимается на второе место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 41 очко. СКА с 12 баллами остается на последней строчке.

'90+5

Все, завершен матч! «Спартак» одержал тяжелейшую победу над СКА, забив решающий (и единственный) мяч на 90-й минуте.

'90+3

И уже «Спартак» в лучших традициях СКА отбивается, стараясь удержать победный счет.

'90+1

Фернандо, к слову, после гола на эмоциях снял футболку, после чего получил желтую карточку.

'90+1

Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

'90

ГОООООООООООООООООООООООООЛ!!! Фернандо — гений!!! Такой удар не взял бы ни Нойер, ни Буффон, ни кто-то еще!!! Прямиком от крестовины в ворота!!!!! 1:0!!!

'89

Вернейший шанс для «Спартака»! Пробивной штрафной для Фернандо назначен!

'87

В откровенный навал пошел «Спартак» — сейчас Адриано делал скидку под гол, однако первым на мяче был Довбня.

'85

Ещенко неплохо пробил головой после подачи с фланга — Довбня в прыжке забрал мяч себе.

'83

Селихов, кстати, в последние минуты чаще находится ближе к центральному кругу, чем к своим воротам.

'81

Комбаров с 30-и метров с правой (!) ноги пробил — результат сего, ожидаемо, оказался не самым радостным для «Спартака».

'79

Глушаков бил из-за пределов штрафной после подбора — но повторения гола «Амкару» годичной давности не случилось.

'77

Заключительная замена у хозяев — Промеса сменил Роша.

'75

Промес продолжает брать игру на себя, и «Спартаку» это никак не помогает — на сей раз из-за пределов штрафной он сильно выше ворот мяч отправил.

'73

Уже точно можно сказать, что фортуна сегодня примерила футболку СКА — на этот раз Адриано мог забивать, получив мяч в метрах семи от ворот, однако тоже промахнулся.

'71

Последняя замена у СКА — Баляйкина сменил Георгий Махатадзе.

'70

Самедов... Впервые за сегодня ошибся Довбня, не дотянувшись до мяча при простреле, в результате чего Самедов бил в уже пустые ворота, но... Попал во все того же голкипера, который лежал в противоположном углу...

'68

Промес не справился с офсайдной линией в ходе контратаки (да, СКА пошел в наступление) — хотя обязан был это делать.

'66

То же самое делает и Самедов — Довбня все контролировал, кажется.

'64

Фернандо издали бьет по воротам — мимо.

'62

Статистика матча: у «Спартака» на данный момент 25 ударов по воротам, у СКА на 25 меньше. Как вам такое, Жозе Моуринью?

'60

Самый настоящий момент из двора сейчас случился — хоть как-то «запихать» мяч в ворота СКА пытались спартаковцы, если честно, достаточно корявыми ударами, однако Довбня спас в очередной раз.

'58

Двойная замена у «Спартака» — Зобнина и Ханни сменили Мельгарехо и Самедов.

'56

Возможно, рекордный объем оборонительных действий сегодня выполняют игроки нападения СКА — что касается атаки, то там их нет вовсе.

'54

Зобнин вновь был лучшим на «втором этаже» при подаче с углового — Довбня вновь был лучшим в целом.

'52

Слабый удар Промеса из-за пределов штрафной легко парирует Довбня.

'50

Ханни очень красиво сейчас накрутил соперников в чужой штрафной, после чего мягко навесил в центр вратарской — но там первенствовали игроки СКА.

'48

На поле, как и ожидалось, все происходит по сценарию первого тайма — «Спартак» атакует в десять игроков, СКА вдесятером защищается. А еще есть Довбня, который пропускать не собирается.

'46

Продолжаем!

'46

Двойная замена у СКА в перерыве — Карасев и Маркович сменили Самсонова и Секульского.

'45+1

Окончен первый тайм — пока что 0:0 на табло. Посмотрим, что будет уже после перерыва!

'44

Примечательно, что собирался тренерский штаб СКА еще до перерыва сменить Секульского, которым, вероятно, был недоволен, однако в итоге все-таки передумал.

'42

Канунников грубо сыграл против Комбарова — желтая Максиму была предъявлена.

'41

Зобнин классно откликнулся на навес Комбарова с фланга и мощно пробил головой. А дальше был Довбня — 0:0.

'39

Промес с разворота из-за пределов штрафной пробил — на верхний ярус трибун, впрочем.

'37

Ого! Кутепов внезапно показал всем, что владеет качественным ударом, идеально пробив с дальней дистанции в самую «шестерку» — Довбня в очередной раз спасает.

'35

Самсонов получает «горчичник» за фол на недавнем одноклубнике.

'33

Любопытно, что в РФПЛ в этом году «Спартак» еще не забивал — в матче 21-го тура с «Локо» в Черкизово красно-белые, напомним, разошлись с лидерами чемпионата нулевым миром.

'31

Ход игры после отбитого голкипером СКА пенальти, естественно, никак не изменился — будто бы и не было его.

'29

Отбивает удар Промеса с «точки» Довбня — без сомнения, «злой гений» «Спартака»! Остаются нули на табло.

'28

А вот Зобнин смог заработать пенальти — тут уже без вопросов.

'28

Промес упал в чужой штрафной без помощи защитника в надежде получить пенальти — но получил лишь «горчичник».

'26

Отметим, что перед стартом матча на стадионе состоялось чествование легенды москвичей Алексея Парамонова — очень тепло это все смотрелось.

'24

Момент у «Спартака»! Луис Адриано отдал идеальный пас на Зобнина в штрафную сквозь группу защитников СКА, Роман в касание переправил на Ханни, и тот сразу же пробил по летящему снаряду — вновь по центру, из-за чего Довбня спас!

'22

Стоит отметить, что с недавнего времени стал чуть посмелее убегать в контратаки СКА — так что нельзя совсем уж оставлять без защиты свои ворота москвичам.

'20

Продолжается в Москве массовая осада штрафной СКА — пока что безрезультатная и не очень любопытная.

'18

Ух! Очень хлестко пробил бразилец в сантиметрах над перекладиной — попади он чуть ниже, не факт, что спас бы Довбня.

'17

А вот это шанс для «Спартака»! Адриано заработал опасный штрафной — вероятно, сейчас Фернандо будет бить на гол.

'15

Ханни после навеса слабо пробил головой — Довбня легко забрал мяч себе.

'13

Комбаров оказался первым на подборе после выноса из штрафной СКА и тут же пробил — сильно выше, правда.

'11

Достаточно неплохо сейчас хозяева сумели благодаря «стеночкам» пройтись сквозь защиту соперников, но до удара дело не дошло — грамотно на выходе сыграл Довбня.

'9

Максимально глубоко обороняется СКА — зачастую 11 игроков гостей находятся даже не на своей половине поля, а на ближайшей к своим воротам трети газона.

'7

Пока что совсем не справляется «Спартак» с хабаровским «бетоном» — в первой встрече, напомним, красно-белым так и не удалось его вскрыть.

'5

Фернандо «ножницами» пробил из-за пределов штрафной — разминка для голкипера СКА.

'3

Уверенно забрал мяч себе «Спартак» с самого старта — иначе и быть не могло.

'1

Стартовал матч!

18:55

В матче сегодняшних соперников в первом круге, который проходил в Хабаровске, была зафиксирована нулевая ничья.

18:50

На данный момент красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 38 очков. СКА замыкает таблицу — 12 баллов.

18:45

СКА. Стартовый состав: Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски.

18:42

«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Промес, Адриано.

18:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

18:35

Сама встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

18:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 22-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» в Москве сыграет с хабаровским СКА.