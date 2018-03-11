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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию матча. Спасибо за внимание!
По итогам этого матча «Спартак» поднимается на второе место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 41 очко. СКА с 12 баллами остается на последней строчке.
И уже «Спартак» в лучших традициях СКА отбивается, стараясь удержать победный счет.
Вернейший шанс для «Спартака»! Пробивной штрафной для Фернандо назначен!
В откровенный навал пошел «Спартак» — сейчас Адриано делал скидку под гол, однако первым на мяче был Довбня.
Ещенко неплохо пробил головой после подачи с фланга — Довбня в прыжке забрал мяч себе.
Селихов, кстати, в последние минуты чаще находится ближе к центральному кругу, чем к своим воротам.
Комбаров с 30-и метров с правой (!) ноги пробил — результат сего, ожидаемо, оказался не самым радостным для «Спартака».
Глушаков бил из-за пределов штрафной после подбора — но повторения гола «Амкару» годичной давности не случилось.
Промес продолжает брать игру на себя, и «Спартаку» это никак не помогает — на сей раз из-за пределов штрафной он сильно выше ворот мяч отправил.
То же самое делает и Самедов — Довбня все контролировал, кажется.
Фернандо издали бьет по воротам — мимо.
Статистика матча: у «Спартака» на данный момент 25 ударов по воротам, у СКА на 25 меньше. Как вам такое, Жозе Моуринью?
Возможно, рекордный объем оборонительных действий сегодня выполняют игроки нападения СКА — что касается атаки, то там их нет вовсе.
Слабый удар Промеса из-за пределов штрафной легко парирует Довбня.
Ханни очень красиво сейчас накрутил соперников в чужой штрафной, после чего мягко навесил в центр вратарской — но там первенствовали игроки СКА.
На поле, как и ожидалось, все происходит по сценарию первого тайма — «Спартак» атакует в десять игроков, СКА вдесятером защищается. А еще есть Довбня, который пропускать не собирается.
Примечательно, что собирался тренерский штаб СКА еще до перерыва сменить Секульского, которым, вероятно, был недоволен, однако в итоге все-таки передумал.
Промес с разворота из-за пределов штрафной пробил — на верхний ярус трибун, впрочем.
Любопытно, что в РФПЛ в этом году «Спартак» еще не забивал — в матче 21-го тура с «Локо» в Черкизово красно-белые, напомним, разошлись с лидерами чемпионата нулевым миром.
Ход игры после отбитого голкипером СКА пенальти, естественно, никак не изменился — будто бы и не было его.
А вот Зобнин смог заработать пенальти — тут уже без вопросов.
Отметим, что перед стартом матча на стадионе состоялось чествование легенды москвичей Алексея Парамонова — очень тепло это все смотрелось.
Стоит отметить, что с недавнего времени стал чуть посмелее убегать в контратаки СКА — так что нельзя совсем уж оставлять без защиты свои ворота москвичам.
Продолжается в Москве массовая осада штрафной СКА — пока что безрезультатная и не очень любопытная.
А вот это шанс для «Спартака»! Адриано заработал опасный штрафной — вероятно, сейчас Фернандо будет бить на гол.
Ханни после навеса слабо пробил головой — Довбня легко забрал мяч себе.
Комбаров оказался первым на подборе после выноса из штрафной СКА и тут же пробил — сильно выше, правда.
Достаточно неплохо сейчас хозяева сумели благодаря «стеночкам» пройтись сквозь защиту соперников, но до удара дело не дошло — грамотно на выходе сыграл Довбня.
Максимально глубоко обороняется СКА — зачастую 11 игроков гостей находятся даже не на своей половине поля, а на ближайшей к своим воротам трети газона.
Пока что совсем не справляется «Спартак» с хабаровским «бетоном» — в первой встрече, напомним, красно-белым так и не удалось его вскрыть.
Фернандо «ножницами» пробил из-за пределов штрафной — разминка для голкипера СКА.
Уверенно забрал мяч себе «Спартак» с самого старта — иначе и быть не могло.
В матче сегодняшних соперников в первом круге, который проходил в Хабаровске, была зафиксирована нулевая ничья.
На данный момент красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 38 очков. СКА замыкает таблицу — 12 баллов.
СКА. Стартовый состав: Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски.
«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Промес, Адриано.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Сама встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 22-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» в Москве сыграет с хабаровским СКА.