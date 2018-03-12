'45

Эдер пробил по воротам со входа в штрафную площадь, Годзюр выручил свою команду. По завершении основного времени первого тайма Владимир Москалёв сразу дал свисток на перерыв. После первого тайма московский «Локомотив» на выезде переигрывает «Урал» из Екатеринбурга 2:0. Пока очень неплохо смотрятся обе команды, но подопечные Юрия Сёмина куда лучше реализуют свои моменты. «Уралу» также нужно немного успокоиться, временами игроки даже между собой спорили, а этого быть на поле не должно. Посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.