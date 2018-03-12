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Игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов борется за мяч с полузащитником «Урала»... РИА Новости
Игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов борется за мяч с полузащитником «Урала» Алексеем Евсеевым

«Локомотив» мчится к чемпионству

«Локомотив» победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Екатеринбургский «Урал» на своем поле уступил московскому «Локомотиву» в матче 22-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   12 марта 17:00   |  закончен
Урал
0:2
Локомотив
0:2
Стадион «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)», Екатеринбург | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Емельянов 57'
Балажиц 58'
Бумаль 65'
Чантурия 75'
Миранчук 11'
Фернандеш 15' (пен)
Лысов 42'
Кверквелия 61'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
7 (з)   Александр Данцев
4 (з)   Грегор Балажиц 58'
15 (п)   Денис Кулаков
92 (п)   Роман Емельянов 57'
17 (п)   Николай Димитров 60'
13 (п)   Петрюс Бумаль 65'
44 (п)   Андрей Егорычев 68'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
6 (н)   Эрик Бикфалви
18 (н)   Владимир Ильин
77 (в)   Антон Коченков
33 (з)   Соломон Кверквелия 61'
14 (з)   Ведран Чорлука
31 (п)   Мацей Рыбусь
27 (п)   Игорь Денисов
60 (п)   Антон Миранчук 11'
18 (п)   Александр Коломейцев
59 (п)   Алексей Миранчук
4 (п)   Мануэл Фернандеш 15'
84 (н)   Михаил Лысов 42'
24 (н)   Антонио Эдер 84'
Запасной состав
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
3 (з)   Вараздат Ароян
27 (з)   Михаил Меркулов
28 (з)   Никита Чернов
66 (з)   Мингиян Бевеев
9 (п)   Георгий Чантурия 60' 75'
57 (п)   Артём Фидлер 68'
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Дмитрий Хомченовский
32 (п)   Никита Глушков
99 (п)   Эдгар Манучарян
30 (в)   Никита Медведев
28 (з)   Борис Ротенберг
5 (з)   Неманья Пейчинович
17 (з)   Тарас Михалик
29 (з)   Виталий Денисов
23 (п)   Дмитрий Тарасов 84'
11 (п)   Алан Касаев
13 (п)   Аршак Корян
Удары
50%
По воротам: 12
В створ: 7
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 20
Удары
50%
По воротам: 10
В створ: 7
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 16
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'90+3
Звучит финальный свисток! Московский «Локомотив» в заключительном матче 22-го тура чемпионата России на выезде одержал уверенную победу над «Уралом» из Екатеринбурга 2:0. Сегодня команда Юрия Сёмина была лучше, особенно это касается второго тайма, в итоге «железнодорожники» одержали заслуженную победу и продолжили уверенно лидировать в турнирной таблице, «Урал» в свою очередь с 25-ю баллами остался на одиннадцатой позиции, зона переходных матчей не так далеко, так что ближайший матч против «СКА-Хабаровска» для команды Александра Тарханова также будет очень важный.
'90+2
Ротенберг в центре поля нарушил правила против Чантурии. «Урал» уже никуда не торопится, смысла нет.
'90+1
Доигрывать матч будет Борис Ротенберг.
'90+1
В составе «Локомотива» произошла замена. С поля ушёл Мануэл Фернандеш.
'90
Бикфалви в ответной атаке «Урала» также пробил по воротам «Локомотива», Чорлука принял удар на себя. Тем временем к основному времени матча Владимир Москалёв добавил две минуты.
'89
Теперь уже Тарасов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Урала».
'88
Алексей Миранчук ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, Годзюр спас свою команду от больших неприятностей.
'87
Кулаков с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Коченков не очень удачно сыграл на выходе, мяч в итоге остался у игроков «Урала». Кулаков выполнил передачу на ход Бумалю на этот раз, Петрюс от лицевой линии выполнил передачу в центр штрафной площади вновь, Эль-Кабир пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'86
Рыбусь в центре поля огрел по ногам Бикфалви, Владимир Маскалёв обошёлся без жёлтой карточки на этот раз.
'85
Антон Миранчук прошёл по правому флангу и попытался выполнить передачу в штрафную площадь на Фернандеша, Балажиц был хорош на перехвате.
'84
Вошёл в игру Дмитрий Тарасов.
'84
С правого фланга последовала передача в центр штрафной площади «Урала», Эдер в падении достал кончиком носка до мяча, но Годзюр конечно такой удар спокойно поймал. А теперь уже форварда «Локомотива» меняет Юрий Сёмин.
'83
Бикфалви теперь попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, попытка и тут вышла далеко не самой лучшей.
'82
Чантурия пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'81
Бикфалви теперь в штрафной площади «Локомотива» подыграл себе рукой, ничего у «Урала» в атаке во втором тайме не получается.
'80
Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Чорлука головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'79
Чантурия выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Чорлука поставил хороший корпус Кулакову и не дал сопернику добраться до мяча.
'78
Сейчас уже и второй мяч помешал «Уралу» развивать свою атаку, пока всё работает против хозяева поля.
'77
Балажиц в центре поля нарушил правила против Эдера. Надо быть защитнику «Урала» осторожнее, у него уже есть жёлтая карточка.
'76
Много следует забросов в штрафную площадь «Локомотива», но пока московский клуб продолжает очень здорово играть в обороне.
'75
Игрок «Урала» Георгий Чантурия нарушил правила на правом фланге против Лысцова, после этого Георгий завёлся и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
'74
Угловой у ворот «Локомотива». Чантурия выполнил подачу на ближнюю штангу, после длительной борьбы за мяч игроки московского клуба смогли всё же отбиться.
'73
Фидлер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Коченков был на месте.
'72
Данцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кверквелия головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'71
Денисов здорово сыграл в отборе у своей штрафной площади и не дал Чантурии выйти на ударную позицию.
'70
Всё меньше времени остаётся у игроков «Урала» на спасение матча, если в ближайшие минут пятнадцать хозяева поля не забьют, эту встречу «Локомотив» уже тогда не отдаст.
'69
Чантурия выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эль-Кабир принял мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'68
Вошёл в игру Артём Фидлер.
'68
В составе «Урала» произошла замена. С поля ушёл Андрей Егорычев.
'67
Фернандеш с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Годзюр уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'66
Фернандеш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Урала» не смогли сразу выбить мяч, пришлось Кулакову в итоге его отправлять на угловой.
'65
Игрок «Урала» Петрюс Бумаль нарушил правила на левом фланге против Алексея Миранчука и получил жёлтую карточку.
'64
Вновь у нас игра перешла в центр поля, теперь уже «Локомотив» чуть больше времени проводит с мячом.
'63
Чантурия выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Локомотива», Кулаков оказался в офсайде.
'62
Антон Миранчук попытался выполнить передачу в штрафную площадь на Эдера, но защитники «Урала» уверенно сыграли на перехвате.
'61
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ильина.
'60
Вошёл в игру Георгий Чантурия.
'60
В составе «Урала» произошла замена. С поля ушёл Николай Димитров.
'60
Очень много мелких нарушений у нас стало в матче, это довольно сильно бьёт по темпу встречи.
'59
Игроки «Локомотива» решили разыграть стандарт, видимо команда Юрия Сёмина уже окончательно перешла на игру по счёту.
'58
Теперь уже защитник «Урала» Грегор Балажиц нарушил правила на своей половине поля и также получил жёлтую карточку за грубую игру.
'57
Игрок «Урала» Роман Емельянов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эдера.
'56
«Урал» чаще сейчас старается проводить атаки, но толку от этого пока совсем немного.
'55
Эдер в центре поля нарушил правила против Бумаля. Игроки «Урала» спокойно разыграли стандарт.
'54
Димитров со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади «Локомотива», игроки московского клуба без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'53
Антон Миранчук с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но в итоге слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге он ушёл за лицевую линию поля.
'52
Алексей Миранчук выполнил передачу к штрафной площади на Эдера, форвард «Локомотива» оказался в офсайде.
'51
Последовала передача на ход Димитрову, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.
'50
Егорычев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Чорлука принял удар на себя.
'49
Кулаков по правому флангу прорвался вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади, Кверквелия головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'48
Из центра поля последовал заброс к штрафной площади «Локомотива», но Ильин при обработке мяча подыграл себе рукой.
'47
Спокойно у нас начинается второй тайм, «Урал» и «Локомотив» пока по большому счёту играют между собой на равных.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Эдер пробил по воротам со входа в штрафную площадь, Годзюр выручил свою команду. По завершении основного времени первого тайма Владимир Москалёв сразу дал свисток на перерыв. После первого тайма московский «Локомотив» на выезде переигрывает «Урал» из Екатеринбурга 2:0. Пока очень неплохо смотрятся обе команды, но подопечные Юрия Сёмина куда лучше реализуют свои моменты. «Уралу» также нужно немного успокоиться, временами игроки даже между собой спорили, а этого быть на поле не должно. Посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'44
Эль-Кабир с левого фланга выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади «Локомотива», но вновь никто из партнёров зацепиться за мяч не смог.
'43
Егорычев в центре поля огрел по ногам Денисова. Пришёл потом Бикфалви поговорить с игроком «Локомотива», а Игорь особо общаться был не настроен.
'42
Игрок «Локомотива» Михаил Лысцов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Егорычева.
'42
Бикфалви перестарался в борьбе за мяч в центре поля и в итоге нарушил правила против Кверквелии.
'41
Фернандеш с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Балажиц головой выбил мяч точно на Алексея Миранчука, который пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'40
С фланга вновь последовала подача в штрафную площадь «Локомотива», Ильин головой пробил по воротам, Коченков был на месте.
'39
Неплохо игроки «Урала» разыграли угловой, после пары передач хозяева поля довели эпизод до удара по воротам в исполнении Эль-Кабира из-за пределов штрафной площади, Коченков в прыжке спас свою команду.
'38
Димитров с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Кверквелия не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'37
Годзюр и Емельянов сейчас даже повздорили между собой, пришлось Бумалю и остальным партнёрам по команде всех успокоить.
'36
Вновь угловой у ворот «Урала». Фернандеш выполнил подачу на ближнюю штангу, после борьбы за мяч Эдер головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'35
Угловой у ворот «Урала». Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной площади, Эдер смог зацепиться за мяч, но в борьбе с соперником пробить по воротам ему так и не удалось.
'34
Данцев прорвался по левому флангу к штрафной площади «Локомотива» и выполнил передачу в центр, пришлось защитникам московского клуба постараться, чтобы отвести угрозу от своих ворот.
'33
Бикфалви по центру прорвался к штрафной площади «Локомотива» и выполнил передачу к линии вратарской на Ильина, Чорлука здорово сыграл корпусом и тем самым не дал форварду «Урала» добраться до мяча.
'32
Последовала передача в центр штрафной площади «Урала», Алексей Миранчук оказался в небольшом офсайде.
'31
Ильин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Коченков без всяких проблем забрал мяч в руки.
'30
Бикфалви выполнил заброс к линии штрафной площади из центра поля, Кверквелия в прыжке головой выбил мяч обратно в центр.
'29
Димитров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Локомотива», никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'28
Фернандеш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'27
Алексей Миранчук выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Урала», Кулаков удачно сыграл на перехвате мяча.
'26
Угловой у ворот «Урала». Фернандеш выполнил подачу на ближнюю штангу, Кверквелия сбросил мяч на дальнюю штангу, Коломейцев в падении головой бил в угол ворот, но в створ не попал, а ведь счёт должен был увеличиваться до крупного.
'25
Денисов с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Урала», но Кулаков выбил мяч в аут.
'24
В центр поля у нас пока перешла игра, для «Локомотива» это только в радость конечно же.
'23
Антон Миранчук упал у штрафной площади «Урала» в борьбе с Балажицем, на этот раз Владимир Москалёв показал, что нужно продолжать игру.
'22
Из центра поля последовала передача на ход Ильину, защитники «Локомотива» спокойно перехватили мяч.
'21
Форвард «Урала» Владимир Ильин грубо сыграл на половине поля «Локомотива» против Алексея Миранчука, Владимир Москалёв пока обошёлся лишь устным предупреждением.
'20
Данцев с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Кверквелия выбил мяч подальше от своих ворот.
'19
Поле в Екатеринбурге довольно тяжёлое, футболистам конечно куда проще играть за счёт забросов, а защитники у «Локомотива» приличного роста.
'18
«Урал» после такого «холодного душа» пока играет активнее в атаке, а может быть уже и «Локомотив» начинает где-то играть по счёту.
'17
Димитров со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без проблем, но игроки «Локомотива» разрядили обстановку у своих ворот.
'16
Рыбусь на левом фланге сбил Эль-Кабира. «Урал» заработал относительно неплохой стандарт.
'15
ГОЛ! «Локомотив» увеличивает своё преимущество Мануэл Фернадеш с «точки» уверенно развёл мяч и Годзюра по разным углам.
'14
Пенальти назначается в ворота «Урала»! Балажиц руками в своей штрафной площади придержал руками Эдера и Владимир Москалёв уверенно указал на «точку».
'13
Бумаль в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила. «Локомотив» спокойно разыграл стандарт.
'12
Довольно неожиданно забил «Локомотив», посмотрим, что будет дальше. Пока последовала передача из центра поля на ход Ильину, форвард «Урала» оказался в офсайде.
'11
ГОЛ! «Локомотив» открывает счёт в матче! Алексей Миранчук получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, Годзюр спас свою команду, но мяч отлетел к линии штрафной площади, а там оказался одинокий Антон Миранчук, который спокойно добил мяч под перекладину, тут Годзюр уже был бессилен.
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В центре поля произошёл очередной стык, после этого Ведран Чорлука и Владимир Ильин немного повздорили между собой, пришлось Владимиру Москалёву вмешаться и успокоить футболистов.
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Коломейцев на половине поля «Урала» зацепил Егорычева. Игроки «Урала» также спокойно разыграли стандарт.
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Бикфалви в центре поля нарушил правила против Денисова. Игроки «Локомотива» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
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Фернандеш с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Урала», Балажиц спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.
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Данцев с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'8
Данцев в центре поля нарушил правила против Антона Миранчука. Игроки «Локомотива» спокойно разыграли стандарт.
'7
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Урала», Чорлука головой пробил по воротам, Годзюр был на месте.
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Угловой у ворот «Урала». Фернандеш выполнил подачу на ближнюю штангу, хозяева поля спокойно отбились без особых проблем.
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«Локомотив» попытался провести ответную атаку, но передача в штрафную площадь «Урала» была перехвачена Бумалем.
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Сумасшедший момент у ворот «Локомотива»! Димитров с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Коченков неудачно отбил мяч, Рыбуст головой не смог выбить мяч из штрафной площади, в итоге по воротам смог пробить и Эль-Кабир, Коченков спас свою команду.
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«Урал» начинает матч довольно активно, с левого фланга последовал заброс в штрафную площадь «Локомотива», гости очень уверенно отбились.
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Газон в Екатеринбурге сегодня далеко не самого лучшего качества, футболисты довольно быстро могут его «истоптать» и тогда мяч начнёт прилично дробить при передачах.
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Матч стартовал!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Урал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.