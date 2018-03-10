'90+4

Всё, звучит финальный свисток. «Уфа» в увлекательном и боевом матче одержала победу над «Анжи». Пять голов было забито во втором тайме, нечасто встречается такая результативность, особенно в матчах российской Премьер-лиги без участия лидеров. «Уфа» остаётся впереди «Арсенала» благодаря этой победе, набирая 31 очко, как и тульская команда, и занимая шестое место. «Анжи» с 20 очками остаётся на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!