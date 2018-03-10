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Трансляция
С конца
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'90+4
Всё, звучит финальный свисток. «Уфа» в увлекательном и боевом матче одержала победу над «Анжи». Пять голов было забито во втором тайме, нечасто встречается такая результативность, особенно в матчах российской Премьер-лиги без участия лидеров. «Уфа» остаётся впереди «Арсенала» благодаря этой победе, набирая 31 очко, как и тульская команда, и занимая шестое место. «Анжи» с 20 очками остаётся на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Разыграли хозяева угловой. Держат они мяч и «убивают» время.
'90+2
'90+2
'90+1
'90
Опасно! Бакаев получил мяч рядом со штрафной и нанёс резкий удар в дальний угол — рядом со штангой!
'90
Три минуты осталось играть командам.
'89
'89
'87
Прострел Полуяхтова в штрафную с левого фланга был прерван защитой.
'85
В офсайд попал Будковский.
'83
'83
'81
'79
'79
'77
Продолжается матч.
'76
Столкнулся Беленов со своим же защитником, Никитиным. Пауза в игре, оказывают помощь голкиперу.
'74
Беленов забрал мяч в руки после прострела Маркелова в штрафную.
'72
'72
'70
В офсайд попал Хубулов.
'68
'66
Только подумалось, что «Уфе» будет тяжело после потерянного лидерства, как тут же прошла голевая атака у подопечных Сергея Семака.
'65
'64
'63
Йокич прошёл к штрафной и нанёс кручёный удар низом метров с 20 — Лория на месте, поймал он мяч в падении.
'62
Маркелов опередил защитника в штрафной и пробил в касание — чуть неточно получилось!
'60
Снова Стоцкий хорошо навесил со стандарта, теперь с правого фланга. Пауревич в прыжке пробил головой от линии вратарской — рядом со штангой пролетел мяч!
'57
'56
'54
Лескано получил мяч в штрафной и пробил в касание одновременно со свистком — в офсайде был аргентинец.
'52
Срезался мяч с ноги у Беленова, Антон его перехватил, однако пробить по воротам помешал Йокич.
'50
Хубулов навесил с углового, Маркелов принял мяч в штрафной, но пробить ему не дали защитники.
'48
Живоглядов на правом фланге получил мяч от Сысуева, прошёл к линии штрафной и прострелил вдоль ворот — Стоцкий в подкате немного не дотянулся до мяча!
'46
'46
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+4
Истекло время первого тайма. В начале игры лучше смотрелась «Уфа», ближе к концу тайма «Анжи» перехватил инициативу, но голов мы пока не увидели. Отдохнём пока немного и подождём второго тайма.
'45+2
Не получился у Хубулова удар со штрафного, в «стенку» попал мяч.
'45+2
Пауревич сбил соперника неподалёку от своей штрафной.
'45+1
'45
Целых три минуты добавил арбитр к первому тайму. Много пауз было, впрочем.
'44
Привели Фатая в порядок, продолжает он игру.
'43
Фатай пострадал в столкновении. Лежит он на газоне с гримасой боли.
'41
Маркелов нанёс удар с линии штрафной, который был заблокирован защитниками.
'39
У Данченко хороший кросс с фланга в штрафную получился, но никто из партнёров до мяча не добрался.
'37
Не получается атака правым флангом у «Уфы».
'35
'35
'34
Пауза в игре. Тумасяну требуется медицинская помощь.
'33
Этот стандарт тоже Стоцкий исполнил. Подача неточной получилась.
'32
Сам пострадавший пробил со штрафного, попав в «стенку». Мяч улетел на угловой.
'31
Антон (он же Паул Виорел) сбил Стоцкого на подступах к своей штрафной.
'30
Йокича затолкали у боковой линии в борьбе за мяч.
'28
Маркелов принял мяч в штрафной после мягкого навеса, но пробить ему защитники не дали.
'27
Бакаев получил мяч перед штрафной после передачи с левого фланга, обработал его и пробил с лёта — немного выше перекладины!
'25
Последовала навесная передача в штрафную «Уфы» после перепасовки, но хозяева выбили мяч и убежали в контратаку. Там кто-то из защитников корпусом закрыл Фатаю путь к мячу в штрафной, и Лория успел первым.
'24
Атакует «Анжи» правым флангом, но лишь зарабатывает аут.
'22
Данченко оказался на ударной позиции и пробил в дальний угол, но Беленов справился с ударом.
'20
Стоцкий прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, а там у Пауревича удар головой не получился.
'18
Хубулов оказался в офсайде.
'16
Вновь в центр поля сместилась игра.
'14
Бакаев получил мяч перед штрафной и пробил чуть левее ворот — рядом со штангой пролетел снаряд.
'12
Сысуеву уже не в первый раз досталось по ногам. Очередной фол в районе центра поля.
'11
Стоцкий неточно пробил головой со средней дистанции в борьбе с защитником.
'9
Сбился ритм игры быстро, много мелких фолов в последние минуты.
'7
Брызгалов в подкате нарушил правила в середине поля.
'5
Не прошла атака по центру у «Уфы», хотя перспективно было. Фатай неточную передачу в штрафную отдал.
'3
Салатич получил мяч на линии штрафной и резко пробил в касание — Лория спас команду!
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Уфа» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.