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Уфа Анжи
Вратарь «Уфы» Александр Беленов РИА Новости
Вратарь «Уфы» Александр Беленов

«Уфа» переиграла «Анжи» благодаря Живоглядову

«Уфа» со счетом 3:2 переиграла дома «Анжи» в матче РПФЛ

Три голевые передачи Дмитрия Живоглядова принесли «Уфе» домашнюю победу над «Анжи». «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
22-й тур  |   10 марта 14:00   |  закончен
Уфа
3:2
Анжи
3:2
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Йокич 45+1'
Никитин 57'
Пауревич 65'
Йокич 67'
Сейдахмет 83'
Беленов 90+1'
Антон 56'
Лескано 64'
Полуяхтов 81'
Самарджич 83'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов 90'
5 (з)   Боян Йокич 45' 67'
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
20 (з)   Денис Тумасян 35'
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
6 (п)   Веролюб Салатич
19 (п)   Иван Пауревич 65'
7 (п)   Дмитрий Сысуев
39 (п)   Дмитрий Стоцкий
21 (н)   Кеинде  46'
47 (в)   Георгий Лория
3 (з)   Владимир Полуяхтов 81'
14 (з)   Игорь Армаш 79'
52 (з)   Мирал Самарджич 83'
92 (з)   Сергей Брызгалов
94 (п)   Олег Данченко
6 (п)   Паул Антон 56'
78 (п)   Михаил Бакаев
8 (п)   Арсен Хубулов 72'
88 (н)   Иван Маркелов
99 (н)   Хуан Лескано 64'
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин 35' 57'
3 (з)   Павел Аликин 89'
8 (з)   Кэтэлин Карп
33 (з)   Александр Сухов
13 (п)   Азамат Засеев
98 (п)   Иван Обляков
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет 46' 83'
1 (в)   Владимир Сугробов
98 (в)   Александр Будаков
2 (з)   Гурам Тетрашвили
17 (з)   Джон Чансельор
77 (з)   Ислам Жилов
95 (з)   Магомед Эльмурзаев
13 (п)   Данил Глебов
90 (н)   Амур Калмыков 72'
9 (н)   Филипп Будковский 79'
49 (н)   Александр Прудников
91 (н)   Павел Яковлев
Удары
50%
По воротам: 9
В створ: 6
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 13
Удары
50%
По воротам: 14
В створ: 6
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 4
  • 11
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Трансляция
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'90+4
Всё, звучит финальный свисток. «Уфа» в увлекательном и боевом матче одержала победу над «Анжи». Пять голов было забито во втором тайме, нечасто встречается такая результативность, особенно в матчах российской Премьер-лиги без участия лидеров. «Уфа» остаётся впереди «Арсенала» благодаря этой победе, набирая 31 очко, как и тульская команда, и занимая шестое место. «Анжи» с 20 очками остаётся на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Разыграли хозяева угловой. Держат они мяч и «убивают» время.
'90+2
Прудников вместо Данченко.
'90+2
Последняя замена в матче.
'90+1
«Горчичник» Беленову за затяжку времени.
'90
Опасно! Бакаев получил мяч рядом со штрафной и нанёс резкий удар в дальний угол — рядом со штангой!
'90
Три минуты осталось играть командам.
'89
Аликин вместо него. Укрепление защиты.
'89
Обратная замена Сейдахмета.
'87
Прострел Полуяхтова в штрафную с левого фланга был прерван защитой.
'85
В офсайд попал Будковский.
'83
А Самарджич предупреждён за слишком бурную реакцию на действия Сейдахмета.
'83
Сейдахмет получил жёлтую за то, что мешал сопернику выполнить штрафной.
'81
ГОЛ! Данченко навесил в штрафную с правого фланга, Беленов отразил удар Будковского, но на добивании первым был Полуяхтов, пославший мяч в сетку!
'79
Будковский в игре.
'79
Армаш заменён.
'77
Продолжается матч.
'76
Столкнулся Беленов со своим же защитником, Никитиным. Пауза в игре, оказывают помощь голкиперу.
'74
Беленов забрал мяч в руки после прострела Маркелова в штрафную.
'72
Калмыков вместо Хубулова.
'72
Первая замена в составе гостей.
'70
В офсайд попал Хубулов.
'68
ГОЛ! Живоглядов вновь выполнил голевую передачу, теперь уже навесную. Подал он на дальнюю штангу, где Йокич в прыжке затылком отправил мяч в цель!
'66
Только подумалось, что «Уфе» будет тяжело после потерянного лидерства, как тут же прошла голевая атака у подопечных Сергея Семака.
'65
ГОЛ! Вот так игра пошла! Моментально возвращает себе преимущество в счёте «Уфа». Живоглядов выполнил голевую передачу, прострелив низом с правого фланга. Стоцкий чуть перебежал точку удара, зато сзади набежал Пауревич, вонзивший мяч в левый угол!
'64
ГОЛ! Антон Паул здорово навесил с правого фланга в штрафную, точно на голову Лескано, который выиграл верховую борьбу и отправил мяч в угол ворот!
'63
Йокич прошёл к штрафной и нанёс кручёный удар низом метров с 20 — Лория на месте, поймал он мяч в падении.
'62
Маркелов опередил защитника в штрафной и пробил в касание — чуть неточно получилось!
'60
Снова Стоцкий хорошо навесил со стандарта, теперь с правого фланга. Пауревич в прыжке пробил головой от линии вратарской — рядом со штангой пролетел мяч!
'57
ГОЛ! Стоцкий навесил со штрафного к линии вратарской, где Никитин в куче-мале выпрыгнул выше соперника и пробил в дальний угол мимо Лории!
'56
Антон Паул получил «горчичник». Сбил он Стоцкого на фланге.
'54
Лескано получил мяч в штрафной и пробил в касание одновременно со свистком — в офсайде был аргентинец.
'52
Срезался мяч с ноги у Беленова, Антон его перехватил, однако пробить по воротам помешал Йокич.
'50
Хубулов навесил с углового, Маркелов принял мяч в штрафной, но пробить ему не дали защитники.
'48
Живоглядов на правом фланге получил мяч от Сысуева, прошёл к линии штрафной и прострелил вдоль ворот — Стоцкий в подкате немного не дотянулся до мяча!
'46
Сейдахмет вместо него.
'46
Фатай не вышел на второй тайм. Вероятно, это всё-таки связано с полученным в концовке первой половины игры повреждением.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+4
Истекло время первого тайма. В начале игры лучше смотрелась «Уфа», ближе к концу тайма «Анжи» перехватил инициативу, но голов мы пока не увидели. Отдохнём пока немного и подождём второго тайма.
'45+2
Не получился у Хубулова удар со штрафного, в «стенку» попал мяч.
'45+2
Пауревич сбил соперника неподалёку от своей штрафной.
'45+1
Йокич получил жёлтую за грубый подкат под Хубулова.
'45
Целых три минуты добавил арбитр к первому тайму. Много пауз было, впрочем.
'44
Привели Фатая в порядок, продолжает он игру.
'43
Фатай пострадал в столкновении. Лежит он на газоне с гримасой боли.
'41
Маркелов нанёс удар с линии штрафной, который был заблокирован защитниками.
'39
У Данченко хороший кросс с фланга в штрафную получился, но никто из партнёров до мяча не добрался.
'37
Не получается атака правым флангом у «Уфы».
'35
Никитин в игре.
'35
Похоже, достаточно серьёзное повреждение получил Денис. Заменён он.
'34
Пауза в игре. Тумасяну требуется медицинская помощь.
'33
Этот стандарт тоже Стоцкий исполнил. Подача неточной получилась.
'32
Сам пострадавший пробил со штрафного, попав в «стенку». Мяч улетел на угловой.
'31
Антон (он же Паул Виорел) сбил Стоцкого на подступах к своей штрафной.
'30
Йокича затолкали у боковой линии в борьбе за мяч.
'28
Маркелов принял мяч в штрафной после мягкого навеса, но пробить ему защитники не дали.
'27
Бакаев получил мяч перед штрафной после передачи с левого фланга, обработал его и пробил с лёта — немного выше перекладины!
'25
Последовала навесная передача в штрафную «Уфы» после перепасовки, но хозяева выбили мяч и убежали в контратаку. Там кто-то из защитников корпусом закрыл Фатаю путь к мячу в штрафной, и Лория успел первым.
'24
Атакует «Анжи» правым флангом, но лишь зарабатывает аут.
'22
Данченко оказался на ударной позиции и пробил в дальний угол, но Беленов справился с ударом.
'20
Стоцкий прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, а там у Пауревича удар головой не получился.
'18
Хубулов оказался в офсайде.
'16
Вновь в центр поля сместилась игра.
'14
Бакаев получил мяч перед штрафной и пробил чуть левее ворот — рядом со штангой пролетел снаряд.
'12
Сысуеву уже не в первый раз досталось по ногам. Очередной фол в районе центра поля.
'11
Стоцкий неточно пробил головой со средней дистанции в борьбе с защитником.
'9
Сбился ритм игры быстро, много мелких фолов в последние минуты.
'7
Брызгалов в подкате нарушил правила в середине поля.
'5
Не прошла атака по центру у «Уфы», хотя перспективно было. Фатай неточную передачу в штрафную отдал.
'3
Салатич получил мяч на линии штрафной и резко пробил в касание — Лория спас команду!
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РФПЛ: «Уфа» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.