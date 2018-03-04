'90+2
Матч окончен! «Уфа» и «Динамо» сыграли вничью. Практически весь матч прошёл в бескомпромиссной борьбе. В первом тайме москвичи вышли вперёд, реализовав пенальти, а после перерыва «Уфа» принялась отыгрываться, взяв своё после серии ошибок обороны «Динамо».
'90+1
Рауш неудачно разыграл стандарта, сделав слишком низкую подачу.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'88
Засеев сделал скрытый пас в штрафную на Облякова, у которого не получился удар из-за скользкого газона.
'87
Живоглядов не подстроился под передачу партнёра, будет аут в пользу гостей.
'85
Перехватила инициативу «Уфа», динамовцы откровенно играют на удержание счёта, обороняясь всей командой.
'84
Фатай в борьбе с Шуньичем заработал аут, после розыгрыша которого уфимцы сделали навес в руки Шунину.
'82
'82
'82
'82
'81
Обляков обыграл соперника перед чужой штрафной и сыграл на Стоцкого, который решился на обводящий удар, но получилось неточно.
'80
У Облякова не получился дальний удар.
'79
Черных плохо поставил корпус, цепляясь за пас Козлова, что привело к потере.
'77
Стоцкий разыграл угловой навесом во вратарскую, где первым на мяче был Шунин.
'75
Раушу помешали пробить из-за пределов штрафной.
'74
'74
'73
Фатай подтолкнул Рыкова в борьбе, что заставило арбитра зафиксировать фол и отдать мяч «Динамо».
'70
'70
Табидзе перехватил передачу Черных, которая выводила на ворота Маркова.
'69
Отличная комбинация «Динамо» с подключением Рауша привела к положению вне игры Ташаева, который выскакивал на проникающий пас.
'66
Стоцкий в перспективной атаке «Уфы» сделал очень сильный пас на ход Живоглядову, у которого не было шансов оставить мяч в пределах поля.
'64
Стоцкий в борьбе с двумя соперниками на фланге заработал аут.
'62
Пауревич проиграл борьбу у лицевой «Динамо» и сразу нарушил правила.
'61
Рауш поддержал атаку москвичей по левой бровке, исполнив подачу, к которой не успел Марков.
'58
Уфимцы справились с хорошим навесом Рауша со стандарта, сыграв на отбой.
'57
Цаллагов ошибся с пасом у чужой штрафной.
'55
Черных в контратаке сделал плохую передачу в штрафную «Уфы».
'54
Соу сбил Стоцкого, слишком много нарушений со стороны москвичей.
'53
Стоцкий неудачно разыграл стандартное положение, послав мяч за ворота.
'51
'49
Ташаев забрался в спорный офсайд, получая мяч в чужой штрафной.
'48
Пауревич после навеса Живоглядова сделал скидку, но мяч до Фатая не дошёл.
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Уфа» чаще атаковала, но на перерыв лидером ушло «Динамо». Москвичи вышли вперёд с помощью пенальти и в целом неплохо смотрелись на фоне «Уфы» Сергея Семака. Впереди вторая часть противостояния.
'45
Йокич, казалось, далеко отпустил мяч в прорыве к лицевой, но арбитр показал на угол поля. Последующий навес Стоцкого был слишком высоким.
'42
Фатай открылся в штрафной на заброс Салатича и пробил выше ворот!
'42
Марков не зацепился за пас Козлова.
'40
Никто из уфимцев не открылся на хитрый прострел Живоглядова.
'39
Черных классно принял мяч перед чужой штрафной и сделал скрытый проникающий пас, но Марков не успел ускориться.
'37
Сысуев выскочил на заброс, оказавшись перед Шуниным, но голкипер «Динамо» выбил мяч ногами, а дальнейший удар Живоглядова был неточным.
'36
Соу сместился слева в центр и несильно пробил с линии штрафной, Беленов в игре!
'34
Стоцкий сыграл направо на Сысуева, у которого получился опасный навес на дальнюю штангу, где к мячу не успел Пауревич!
'33
Соу задел ногу Стоцкого на фланге.
'32
Фатай прострелил на Пауревича, который из-за пределов штрафной пробил над перекладиной!
'30
Козлов и Ташаев потеряли мяч, комбинируя на фланге.
'28
Живоглядов вернулся в игру после медицинской помощи.
'27
Живоглядов получил повреждение после опасной игры соперника вблизи чужой штрафной.
'26
Арбитр не среагировал на падение Фатая в штрафной москвичей!
'25
Стоцкий забежал в штрафную «Динамо» на навес, скинув мяч на дальний край вратарской, где никого из партнёров не оказалось.
'23
Козлов в долгой атаке «Динамо» ошибся с пасом вперёд.
'21
Рыков получил повреждение в стыке с Фатаем.
'20
Йокич подключился слева и сделал опасный навес, который был отражён усилиями Рыкова!
'17
'16
Пенальти! Луценко догнал мяч у лицевой и без сопротивления сделал навес на Маркова, которого завалили на газон перед вратарской!
'13
Тумасян налетел на Ташаева у бровки, не дав Александру обработать мяч.
'12
Живоглядов открылся справа, но последующий заброс Салатича был неточным.
'9
Фатай после навеса продавил соперника в штрафной и головой пробил выше цели.
'8
Шунину пришлось выбежать на край своей штрафной, чтобы кулаком отбить очередную подачу хозяев.
'7
Фатай забрался в положение вне игры, открываясь на пас Живоглядова.
'6
Беленов вышел из ворот на скидку динамовцев, опередив Маркова.
'5
Рыков сыграл на опережение и выбил мяч в аут. Продолжают обороняться москвичи.
'3
Салатич после навеса Стоцкого неточно пробил головой.
'2
Уфимцы перешли в атаку, заработав перспективный стандарт.
'1
Марков ворвался на край чужой штрафной и прострелил на дальнюю штангу, где никого не было.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РФПЛ: «Уфа» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.