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Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
не начался
03:00
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РИА Новости

«Уфа» испортила «Динамо» старт весны

«Уфа» сыграла вничью с «Динамо» в 21 туре Премьер-лиги

В 21-м туре Российской футбольной премьер-лиги «Уфа» на своем поле добыла ничью в матче с московским «Динамо», проигрывая после первого тайма. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   04 марта 14:00   |  закончен
Уфа
1:1
Динамо М
1:1
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Неделчяру 46'
Пауревич 51'
Марков 17' (пен)
Соу 70'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру 46'
20 (з)   Денис Тумасян
5 (з)   Боян Йокич
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
19 (п)   Иван Пауревич 51'
6 (п)   Веролюб Салатич
7 (п)   Дмитрий Сысуев 74'
39 (п)   Дмитрий Стоцкий 82'
21 (н)   Кеинде 
1 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Владимир Рыков
25 (з)   Алексей Козлов
34 (з)   Константин Рауш
44 (з)   Тони Шуньич
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
13 (п)   Фёдор Черных 82'
27 (п)   Самба Соу 70'
88 (п)   Александр Ташаев
7 (н)   Евгений Марков 17'
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Павел Аликин
33 (з)   Александр Сухов
4 (з)   Алексей Никитин
8 (з)   Кэтэлин Карп
98 (п)   Иван Обляков 74'
13 (п)   Азамат Засеев 82'
70 (п)   Николай Сафрониди
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Себастьян Хольмен
26 (з)   Никита Калугин
11 (з)   Иван Темников
20 (п)   Вячеслав Грулев 82'
23 (п)   Антон Соснин
5 (п)   Абдул Теттех
8 (н)   Кирилл Панченко
90 (н)   Николай Обольский
Удары
40%
По воротам: 9
В створ: 2
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 4
  • 14
Удары
60%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
  • 12
Трансляция
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'90+2
Матч окончен! «Уфа» и «Динамо» сыграли вничью. Практически весь матч прошёл в бескомпромиссной борьбе. В первом тайме москвичи вышли вперёд, реализовав пенальти, а после перерыва «Уфа» принялась отыгрываться, взяв своё после серии ошибок обороны «Динамо».
'90+1
Рауш неудачно разыграл стандарта, сделав слишком низкую подачу.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'88
Засеев сделал скрытый пас в штрафную на Облякова, у которого не получился удар из-за скользкого газона.
'87
Живоглядов не подстроился под передачу партнёра, будет аут в пользу гостей.
'85
Перехватила инициативу «Уфа», динамовцы откровенно играют на удержание счёта, обороняясь всей командой.
'84
Фатай в борьбе с Шуньичем заработал аут, после розыгрыша которого уфимцы сделали навес в руки Шунину.
'82
Засеев вышел укрепить опорную зону.
'82
Стоцкий покинул поле.
'82
Грулёв вышел.
'82
Черных заменён.
'81
Обляков обыграл соперника перед чужой штрафной и сыграл на Стоцкого, который решился на обводящий удар, но получилось неточно.
'80
У Облякова не получился дальний удар.
'79
Черных плохо поставил корпус, цепляясь за пас Козлова, что привело к потере.
'77
Стоцкий разыграл угловой навесом во вратарскую, где первым на мяче был Шунин.
'75
Раушу помешали пробить из-за пределов штрафной.
'74
Обляков вышел.
'74
Сысуева заменили из-за повреждения.
'73
Фатай подтолкнул Рыкова в борьбе, что заставило арбитра зафиксировать фол и отдать мяч «Динамо».
'70
Соу был предупреждён за жёсткий отбор.
'70
Табидзе перехватил передачу Черных, которая выводила на ворота Маркова.
'69
Отличная комбинация «Динамо» с подключением Рауша привела к положению вне игры Ташаева, который выскакивал на проникающий пас.
'66
Стоцкий в перспективной атаке «Уфы» сделал очень сильный пас на ход Живоглядову, у которого не было шансов оставить мяч в пределах поля.
'64
Стоцкий в борьбе с двумя соперниками на фланге заработал аут.
'62
Пауревич проиграл борьбу у лицевой «Динамо» и сразу нарушил правила.
'61
Рауш поддержал атаку москвичей по левой бровке, исполнив подачу, к которой не успел Марков.
'58
Уфимцы справились с хорошим навесом Рауша со стандарта, сыграв на отбой.
'57
Цаллагов ошибся с пасом у чужой штрафной.
'55
Черных в контратаке сделал плохую передачу в штрафную «Уфы».
'54
Соу сбил Стоцкого, слишком много нарушений со стороны москвичей.
'53
Стоцкий неудачно разыграл стандартное положение, послав мяч за ворота.
'51
ГОЛ! Пауревич сравнял счёт! Рауш ошибся на своей половине поля, Стоцкий сделал навес на дальнюю штангу, откуда Сысуев сбросил мяч на свободного перед вратарской Пауревича, Иван расстрелял пустые ворота!
'49
Ташаев забрался в спорный офсайд, получая мяч в чужой штрафной.
'48
Пауревич после навеса Живоглядова сделал скидку, но мяч до Фатая не дошёл.
'46
Неделчяру получил жёлтую карточку за грубую игру.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Уфа» чаще атаковала, но на перерыв лидером ушло «Динамо». Москвичи вышли вперёд с помощью пенальти и в целом неплохо смотрелись на фоне «Уфы» Сергея Семака. Впереди вторая часть противостояния.
'45
Йокич, казалось, далеко отпустил мяч в прорыве к лицевой, но арбитр показал на угол поля. Последующий навес Стоцкого был слишком высоким.
'42
Фатай открылся в штрафной на заброс Салатича и пробил выше ворот!
'42
Марков не зацепился за пас Козлова.
'40
Никто из уфимцев не открылся на хитрый прострел Живоглядова.
'39
Черных классно принял мяч перед чужой штрафной и сделал скрытый проникающий пас, но Марков не успел ускориться.
'37
Сысуев выскочил на заброс, оказавшись перед Шуниным, но голкипер «Динамо» выбил мяч ногами, а дальнейший удар Живоглядова был неточным.
'36
Соу сместился слева в центр и несильно пробил с линии штрафной, Беленов в игре!
'34
Стоцкий сыграл направо на Сысуева, у которого получился опасный навес на дальнюю штангу, где к мячу не успел Пауревич!
'33
Соу задел ногу Стоцкого на фланге.
'32
Фатай прострелил на Пауревича, который из-за пределов штрафной пробил над перекладиной!
'30
Козлов и Ташаев потеряли мяч, комбинируя на фланге.
'28
Живоглядов вернулся в игру после медицинской помощи.
'27
Живоглядов получил повреждение после опасной игры соперника вблизи чужой штрафной.
'26
Арбитр не среагировал на падение Фатая в штрафной москвичей!
'25
Стоцкий забежал в штрафную «Динамо» на навес, скинув мяч на дальний край вратарской, где никого из партнёров не оказалось.
'23
Козлов в долгой атаке «Динамо» ошибся с пасом вперёд.
'21
Рыков получил повреждение в стыке с Фатаем.
'20
Йокич подключился слева и сделал опасный навес, который был отражён усилиями Рыкова!
'17
ГОЛ! Марков вывел «Динамо» вперёд, реализовав пенальти сильным ударом по центру ворот!
'16
Пенальти! Луценко догнал мяч у лицевой и без сопротивления сделал навес на Маркова, которого завалили на газон перед вратарской!
'13
Тумасян налетел на Ташаева у бровки, не дав Александру обработать мяч.
'12
Живоглядов открылся справа, но последующий заброс Салатича был неточным.
'9
Фатай после навеса продавил соперника в штрафной и головой пробил выше цели.
'8
Шунину пришлось выбежать на край своей штрафной, чтобы кулаком отбить очередную подачу хозяев.
'7
Фатай забрался в положение вне игры, открываясь на пас Живоглядова.
'6
Беленов вышел из ворот на скидку динамовцев, опередив Маркова.
'5
Рыков сыграл на опережение и выбил мяч в аут. Продолжают обороняться москвичи.
'3
Салатич после навеса Стоцкого неточно пробил головой.
'2
Уфимцы перешли в атаку, заработав перспективный стандарт.
'1
Марков ворвался на край чужой штрафной и прострелил на дальнюю штангу, где никого не было.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РФПЛ: «Уфа» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.