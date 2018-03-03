Сельдяков показал, что уводит команды с поля, так как в Нигматуллина опять полетели предметы! Однако после того, как Иванович побежал толкать голкипера «Амкара» в штрафную пермяков, арбитр поменял решение! Игра продолжается!
Ничего не получается у «Зенита». «Амкар» даже получше смотрится, но пермяки осторожничают и в атаку особенно не идут.
Ввел наконец Нигматуллин мяч в игру. «Зенит» выиграл борьбу и снова пытается вырвать победу.
Сельдяков показывает, что игра не возобновится, пока пожарные не потушат лежащий рядом с полем файер.
С трибуны в Нигматуллина бросили бутылку из-под воды. Делегат матча убирает. А предметы продолжают бросать. Даже файер полетел! Не дали ввести от ворот болельщики. Арбитр пока не уводит команды, но игра не идет.
Заболотный врезался в снявшего в воздухе после подачи со штрафного мяч Нигматуллина. Фол. Гости требуют карточку нападающему, для которого она станет второй. Сельдяков не показывает.
Подача с корнера на Паредеса за штрафную, тот бьет ногой — неточно.
«Зенит» продолжает давить, хотя играет в меньшинстве.
Дальний выстрел Паредеса, к которому отскочил мяч после неудачной обводки Кокорина. Неточно.
Паредес после свистка толкнул Брауна Форбса, тот завалился, но арбитр не впечатлился.
Игра пока не поменялась. «Зенит» только с еще большим энтузиазмом заиграл и пытается в меньшинстве вырвать победу.
Все в порядке уже с Оланаре.
Манчини через Заболотного передал записку Парадесу. Тот прочитал и рассказал партнерам, что будут перестановки. Например, Кузяев ушел на левый край обороны.
Кокорин подсекал с углового от ближней штанги мяч затылком, но тот опустился на сетку ворот сверху.
Ригони начал с подач, пока в том же стиле, что и партнеры.
Удар Дриусси низом в створ ворот из-за штрафной — точно в руки Нигматуллину.
Кузяев развернулся перед штрафной и пробил без замаха со «штыка» — в соперника. Зенитовцы хотели пенальти за попадание мяча в руку, но Занев вообще грудью сыграл.
Второй тайм начался мощным давлением «Зенита», но скорости хозяевам по-прежнему не хватает. А забросы пока не работают.
Откровенно скучным получился первый тайм, минимум моментов было. По плану Вадима Евсеева пока проходит игра. Отдыхаем вместе с командами и возвращаемся на вторую половину.
Милькович делал подачу в штрафную «Зенита». Высоковато, но Смольников выбил головой на корнер. Впрочем, он ничем не закончился.
Кришито подает со штрафного, но точно в руки Нигматуллину.
Теперь на дальний удар решился Ерохин — очень неточно.
Заблокирован дальний удар Дриусси.
Пока момент Кокорина — самый опасный в игре.
Чуть увеличил «Зенит» темп, и опаснее стало у ворот пермяков. Но все равно злоупотребляют хозяева навесами.
Момент! Заброс в штрафную «Амкара», где Кузяев здорово сбросил Кокорину. Александр бил из убойной позиции на исполнение, но попал в ставшего на пути мяча Эзатоллахи. Угловой ни к чему не привел.
Вот, свежий воздух: Иванович со своей половины передачей за спины защитникам постарался вывести один на один с вратарем Кокорина — защитник в последний момент снял мяч в прыжке.
Сейчас итальянский специалист был очень недоволен навесом Смольникова. Сразу же, когда Игорь только начал выполнять подачу, возмутился тренер, так навес еще и ушел за лицевую.
«Зенит» в первом тайме предлагает сопернику только контроль мяча. Все эти переходы с одного фланга на другой не работают против собранного и выстроенного «Амкара». Неудивительно, что Манчини недоволен темпом.
Без ворот играют команды. На них нацелены пока только Дриусси и Оланаре, но они в последнее время без мяча.
Выпрашивал Кокорин пенальти у арбитра за якобы толчок Белорукова в спину. Пенальти тут только по мнению Кокорина и Геннадия Орлова возможен.
«Зенит» задудел в свою фирменную дуду — пошли кроссы, и как обычно от Кришито. Пока неопасно.
Рязанцев прокинул мяч мимо Паредеса практически на углу штрафной и упал после контакта с коленом аргентинца. Арбитр, видимо, посчитал, что падение было слишком картинным. Хм.
А Оланаре пока неплохо смотрится. Цепляется за мячи, не подпускает к себе защитников, скидывает своим. «Амкар» уже пару минут неспешно владеет мячом, причем на чужой половине поля.
Удар примерно такой же, как у форварда «Амкара», только мяч прошел еще выше.
А теперь опасный штрафной заработал прокинувший между двумя соперниками мяч Далер Кузяев. Точка аналогичная той, с которой бил Оланаре. Паредес у мяча.
Контроль мяча у «Зенита» тотальный, но пока это не представляет угрозы воротам «Амкара», который готов в любой момент взорваться контратакой. Ну а у хозяев острее других пока выглядит Дриусси.
За бровкой пока получает помощь Маммана — ему в борьбе разбили губу. «Зенит» и вдесятером спокойно контролирует мяч.
Занев позволил нанести удар арендованному у ЦСКА Оланаре. Крутил красиво, но над дальней девяткой.
Пока на поле не происходит ничего интересного, не лишним будет напомнить о том, что многие футболисты «Зенита» проводят сегодня, можно, сказать, юбилейные матчи за команду.
Мяч все время у «Зенита», впрочем, «Амкар» и не претендует. Пока особой остроты нет. Только Дриусси заработал угловой, с которого мяч вернулся в центральный круг...
«Амкар» уже тоже играл, только в четвертьфинале Кубка России, где уступил в серии пенальти после 120-минутного марафона в лютый холод курскому «Авангарду». Евсеев решил оставить в запасе выложившихся лидеров — Огуде и Идову. Начало матча у нас достаточно осторожное.
Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым.
В первом круге в августе в Перми «Зенит» выиграл со счетом 1:0 благодаря единственному голу Александра Кокорина на 61-й минуте матча с передачи Дмитрия Полоза.
Стартовый состав «Амкара» от Вадима Евсеева:
Нигматуллин — Зайцев, Белоруков, Сиваков — Милькович, Рязанцев, Эзатоллахи, Занев — Гащенков, Оланаре, Браун Форбс.
Составы уже известны, давайте посмотрим на них. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Зенита» Роберто Манчини:
Лунев — Смольников, Иванович, Маммана, Кришито — Ерохин, Оздоев, Паредес, Кузяев — Кокорин, Дриусси.
А у «Амкара» прямо перед возобновлением чемпионата случилась тренерская перестановка! Гаджи Гаджиев, с именем которого связаны почти все успехи клуба, дождался, пока перед игроками закроют долги по зарплате, и написал заявление об уходе. Теперь спасать красно-черных от вылета будет Вадим Евсеев, для которого это первая самостоятельная работа. Интересно.
Это первая игра для команд в чемпионате в весенней части сезона, но «Зенит» уже успел провести два матча с шотландским «Селтиком» в Лиге Европы. В Глазго команда Роберто Манчини уступила со счетом 0:1, и это по игре был далеко не худший вариант. Зато на «Санкт-Петербурге» «кельты» были разгромлены (3:0), и дальше пошел «Зенит». Теперь сине-бело-голубым играть во втором по значимости евокубке с немейким «РБ Лейпцигом», но об этом они подумают позже. Сегодня на повестке дня «Амкар».
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча 21-го тура РФПЛ «Зенит» — «Амкар». Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 16:00 по московскому времени.
«Зенит» в Санкт-Петербурге примет пермский «Амкар» в рамках 21-го тура РФПЛ.