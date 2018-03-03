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Футболист «Зенита» Александр Кокорин (справа) и игрок «Амкара» Брайан Идову РИА Новости
Футболист «Зенита» Александр Кокорин (справа) и игрок «Амкара» Брайан Идову

«Зенит» потерял два очка и двух игроков

«Зенит» не сумел обыграть на своем поле «Амкар» в матче РФПЛ

«Зенит» не сумел на своем поле забить пермскому «Амкару», потеряв два очка и удаленных Александра Ерохина и Доменико Кришито. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
21-й тур  |   03 марта 16:30   |  2 тайм
Зенит
0:0
Амкар
0:0
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Ерохин 7'
Ерохин 67'
Заболотный 71'
Кришито 78'
Паредес 90+3'
Кришито 90+4'
Зайцев 22'
Гащенков 26'
Эззатоллахи 82'
Нигматуллин 90+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
4 (з)   Доменико Кришито 78' 90'
60 (з)   Бранислав Иванович
30 (з)   Эмануэль Маммана
5 (п)   Леандро Паредес 90'
21 (п)   Александр Ерохин 7' 67'
14 (п)   Далер Кузяев
27 (п)   Магомед Оздоев 53'
9 (н)   Александр Кокорин
11 (н)   Себастьян Дриусси 64'
1 (в)   Артур Нигматуллин 90'
41 (з)   Дмитрий Белоруков
18 (з)   Михаил Сиваков
4 (з)   Николай Зайцев 22'
2 (з)   Александар Милькович
3 (з)   Петар Занев
26 (з)   Фелицио Браун 75'
91 (п)   Александр Рязанцев 65'
66 (п)   Саид Эззатоллахи 82'
17 (п)   Михаил Гащенков 26'
80 (н)   Аарон Оланаре 77'
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
71 (в)   Егор Бабурин
3 (з)   Денис Терентьев
23 (з)   Миха Мевля
15 (з)   Эльмир Набиуллин
10 (п)   Эмилиано Ригони 53'
18 (п)   Юрий Жирков
8 (п)   Матиас Краневиттер
49 (п)   Дмитрий Плетнев
7 (п)   Дмитрий Полоз
29 (н)   Антон Заболотный 64' 71'
95 (в)   Денис Вамбольт
15 (в)   Дмитрий Хомич
19 (з)   Брайн Идову 65'
6 (з)   Секу Конде
8 (п)   Фегор Огуде 75'
10 (п)   Алихан Шаваев
5 (п)   Януш Гол
32 (п)   Иван Мельников
9 (н)   Дарко Бодул 77'
11 (н)   Алексей Гасилин
70 (н)   Антон Гооге
14 (н)   Станислав Прокофьев
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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  • Нарушения
Удары
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В створ:
Владение мячом
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'90+8

Занев как следует повалялся на газоне, а потом «Зенит» подал последний в матче штрафной. И чуть не забил «Зенит», причем Мевля скинул на Ивановича. И все же Нигматуллин мяч забрал. ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!

'90+8

Миха Мевля вместо Ригони!

'90+5

Заболотный заработал на фланге штрафной у лицевой и желтую карточку для Занева.

'90+5

УДАЛЕНИЕ КРИШИТО! Капитан «Зенита» жестко наложил сверху ногу на выбившего мяч соперника. Железная карточка. Взбешен Миммо, но ведь сейчас арбитр был абсолютно прав.

'90+4

Желтая карточка нашла выбившего мяч подальше из-за несогласия с решением арбитра Паредеса. Правда, аргентинец правил действительно не нарушал. Но и карточка по делу.

'90+3

Сельдяков показал, что уводит команды с поля, так как в Нигматуллина опять полетели предметы! Однако после того, как Иванович побежал толкать голкипера «Амкара» в штрафную пермяков, арбитр поменял решение! Игра продолжается!

'90+2

За задержку времени все-таки получил желтую карточку Нигматуллин! и она у него четвертая, кстати. А он во всех матчах сыграл в этом сезоне.

'90+1

Пять минут добавлено ко второму тайму!

'90

Ничего не получается у «Зенита». «Амкар» даже получше смотрится, но пермяки осторожничают и в атаку особенно не идут.

'88

Ввел наконец Нигматуллин мяч в игру. «Зенит» выиграл борьбу и снова пытается вырвать победу.

'87

Сельдяков показывает, что игра не возобновится, пока пожарные не потушат лежащий рядом с полем файер.

'86

С трибуны в Нигматуллина бросили бутылку из-под воды. Делегат матча убирает. А предметы продолжают бросать. Даже файер полетел! Не дали ввести от ворот болельщики. Арбитр пока не уводит команды, но игра не идет.

'85

Заболотный врезался в снявшего в воздухе после подачи со штрафного мяч Нигматуллина. Фол. Гости требуют карточку нападающему, для которого она станет второй. Сельдяков не показывает.

'84

Эзатоллахи бьет локтем в воздухе в борьбе Паредеса. Закономерная желтая карточка.

'83

Подача с корнера на Паредеса за штрафную, тот бьет ногой — неточно.

'81

«Зенит» продолжает давить, хотя играет в меньшинстве.

'79

Доменико Кришито получил желтую карточку за споры с арбитром после столкновения с Идову. Кстати, капитан «Зенита» теперь пропустит матч с «Ростовом», так как это его четвертый «горчичник».

'78

Вместо Аарона Оланаре Дарко Бодул вступил в игру.

'77

Дальний выстрел Паредеса, к которому отскочил мяч после неудачной обводки Кокорина. Неточно.

'75

Замена у «Амкара». Фегор Огуде как раз Брауна Форбса заменил. И сейчас последнюю замену Евсеев проведет еще.

'74

Паредес после свистка толкнул Брауна Форбса, тот завалился, но арбитр не впечатлился.

'71

За бровкой после удаления Ерохина бушует Тимощук. А на поле Заболотный, мешавший Нигматуллину выбить мяч в поле, получил желтую карточку.

'70

Игра пока не поменялась. «Зенит» только с еще большим энтузиазмом заиграл и пытается в меньшинстве вырвать победу.

'66

Все в порядке уже с Оланаре.

'68

УДАЛЕНИЕ! Александр Ерохин жестко наступил на ногу Саиду Эзатоллахи, получил вторую желтую карточку, и «ЗЕНИТ» ОСТАЛСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ!

'67

Манчини через Заболотного передал записку Парадесу. Тот прочитал и рассказал партнерам, что будут перестановки. Например, Кузяев ушел на левый край обороны.

'66

Брайан Идову вышел вместо Александра Рязанцева. Отреагировал Евсеев на вторую замену «Зенита». Причем Идову был готов еще за три минуты до Заболотного выйти на поле, но в итоге замену придержали, и Браун Форбс, которого должны были менять изначально, на поле остался, а Рязанцев газон покинул.

'65

Неожиданный розыгрыш и после углового и скидки Рязанцева опасно пробил Форбс. Немного мимо.

'64

Антон Заболотный впервые в чемпионате России появился на поле за «Зенит». Заменил Дриусси.

'63

Кокорин подсекал с углового от ближней штанги мяч затылком, но тот опустился на сетку ворот сверху.

'60

Оланаре! Обыграл зашитника и выскочил на рандеву с Луневым, но чуть отпустил мяч, и голкипер успел первым. Оланаре больно, сейчас его на ноги поставят врачи.

'59

Опаснейший удар Паредеса! Рикошет вмешался в дело и изменил направление удара. Только угловой. Метров с 30-ти стрелял аргентинец.

'57

Ригони начал с подач, пока в том же стиле, что и партнеры.

'55

Ерохин лупил с лета из штрафной по отскочившему мячу после закидушки Кокорина. Было опасно, но до ворот снаряд не долетел.

'53

Средненький дебют вышел у Магомеда Оздоева. Вместо него на поле появился Эмилиано Ригони. Это первая замена в матче.

'52

Лунев! Тащит сложнейший удар голкипер «Зенита». После углового мяч отскочил к Гащенкову, который пальнул из-за штрафной. Рикошет сделал этот выстрел еще более опасным, но Лунев сумел среагировать и, сложившись, вытащил мяч из-под штанги.

'51

Удар Дриусси низом в створ ворот из-за штрафной — точно в руки Нигматуллину.

'50

Бросил Занев в прорыв Оланаре, но нигериец попал в офсайд.

'49

Кузяев развернулся перед штрафной и пробил без замаха со «штыка» — в соперника. Зенитовцы хотели пенальти за попадание мяча в руку, но Занев вообще грудью сыграл.

'48

Второй тайм начался мощным давлением «Зенита», но скорости хозяевам по-прежнему не хватает. А забросы пока не работают.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Откровенно скучным получился первый тайм, минимум моментов было. По плану Вадима Евсеева пока проходит игра. Отдыхаем вместе с командами и возвращаемся на вторую половину.

'45+2

Истекла добавленная минута. Перерыв.

'45+1

Дальний удар Оздоева низом неточен. К первому тайму добавлена одна минута.

'44

Милькович делал подачу в штрафную «Зенита». Высоковато, но Смольников выбил головой на корнер. Впрочем, он ничем не закончился.

'43

Кришито подает со штрафного, но точно в руки Нигматуллину.

'42

Шанс у Дриусси после углового!

'41

Теперь на дальний удар решился Ерохин — очень неточно.

'40

Заблокирован дальний удар Дриусси.

'39

Пока момент Кокорина — самый опасный в игре.

'38

Чуть увеличил «Зенит» темп, и опаснее стало у ворот пермяков. Но все равно злоупотребляют хозяева навесами.

'36

Момент! Заброс в штрафную «Амкара», где Кузяев здорово сбросил Кокорину. Александр бил из убойной позиции на исполнение, но попал в ставшего на пути мяча Эзатоллахи. Угловой ни к чему не привел.

'34

Вот, свежий воздух: Иванович со своей половины передачей за спины защитникам постарался вывести один на один с вратарем Кокорина — защитник в последний момент снял мяч в прыжке.

'33

Сейчас итальянский специалист был очень недоволен навесом Смольникова. Сразу же, когда Игорь только начал выполнять подачу, возмутился тренер, так навес еще и ушел за лицевую.

'32

«Зенит» в первом тайме предлагает сопернику только контроль мяча. Все эти переходы с одного фланга на другой не работают против собранного и выстроенного «Амкара». Неудивительно, что Манчини недоволен темпом.

'29

Без ворот играют команды. На них нацелены пока только Дриусси и Оланаре, но они в последнее время без мяча.

'26

Третью в матче желтую карточку получает Михаил Гащенков, от души влетевший в ноги Паредесу.

'24

Выпрашивал Кокорин пенальти у арбитра за якобы толчок Белорукова в спину. Пенальти тут только по мнению Кокорина и Геннадия Орлова возможен.

'23

Желтую карточку получил Зайцев, совершив накладку против Дриусси.

'22

«Зенит» задудел в свою фирменную дуду — пошли кроссы, и как обычно от Кришито. Пока неопасно.

'20

Момент! «Амкар» ничего не выжал из фланогового штрафного после фола Кокорина на активном Рязанцеве, а в контратаке Дриусси один в один на входе в штрафную обыграл Зайцева и зарядил под перекладину. Нигматуллин выставил руки вверх и перевел мяч через перекладину.

'18

Рязанцев прокинул мяч мимо Паредеса практически на углу штрафной и упал после контакта с коленом аргентинца. Арбитр, видимо, посчитал, что падение было слишком картинным. Хм.

'16

А Оланаре пока неплохо смотрится. Цепляется за мячи, не подпускает к себе защитников, скидывает своим. «Амкар» уже пару минут неспешно владеет мячом, причем на чужой половине поля.

'14

Удар примерно такой же, как у форварда «Амкара», только мяч прошел еще выше.

'13

А теперь опасный штрафной заработал прокинувший между двумя соперниками мяч Далер Кузяев. Точка аналогичная той, с которой бил Оланаре. Паредес у мяча.

'11

Контроль мяча у «Зенита» тотальный, но пока это не представляет угрозы воротам «Амкара», который готов в любой момент взорваться контратакой. Ну а у хозяев острее других пока выглядит Дриусси.

'9

За бровкой пока получает помощь Маммана — ему в борьбе разбили губу. «Зенит» и вдесятером спокойно контролирует мяч.

'9

Занев позволил нанести удар арендованному у ЦСКА Оланаре. Крутил красиво, но над дальней девяткой.

'8

Ерохин ошибся при приеме мяча, Рязанцев его обокрал, и хавбек «Зенита» схватил его руками, заработав опасный штрафной и желтую карточку.

'7

Пока на поле не происходит ничего интересного, не лишним будет напомнить о том, что многие футболисты «Зенита» проводят сегодня, можно, сказать, юбилейные матчи за команду.

'5

Мяч все время у «Зенита», впрочем, «Амкар» и не претендует. Пока особой остроты нет. Только Дриусси заработал угловой, с которого мяч вернулся в центральный круг...

'1

Поееееехали! Матч начался.

'3

«Амкар» уже тоже играл, только в четвертьфинале Кубка России, где уступил в серии пенальти после 120-минутного марафона в лютый холод курскому «Авангарду». Евсеев решил оставить в запасе выложившихся лидеров — Огуде и Идову. Начало матча у нас достаточно осторожное.

16:30

Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым.

16:25

В первом круге в августе в Перми «Зенит» выиграл со счетом 1:0 благодаря единственному голу Александра Кокорина на 61-й минуте матча с передачи Дмитрия Полоза.

16:20

Стартовый состав «Амкара» от Вадима Евсеева:

Нигматуллин — Зайцев, Белоруков, Сиваков — Милькович, Рязанцев, Эзатоллахи, Занев — Гащенков, Оланаре, Браун Форбс.

16:15

Составы уже известны, давайте посмотрим на них. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Зенита» Роберто Манчини:

Лунев — Смольников, Иванович, Маммана, Кришито — Ерохин, Оздоев, Паредес, Кузяев — Кокорин, Дриусси.

16:10

А у «Амкара» прямо перед возобновлением чемпионата случилась тренерская перестановка! Гаджи Гаджиев, с именем которого связаны почти все успехи клуба, дождался, пока перед игроками закроют долги по зарплате, и написал заявление об уходе. Теперь спасать красно-черных от вылета будет Вадим Евсеев, для которого это первая самостоятельная работа. Интересно.

16:05

Это первая игра для команд в чемпионате в весенней части сезона, но «Зенит» уже успел провести два матча с шотландским «Селтиком» в Лиге Европы. В Глазго команда Роберто Манчини уступила со счетом 0:1, и это по игре был далеко не худший вариант. Зато на «Санкт-Петербурге» «кельты» были разгромлены (3:0), и дальше пошел «Зенит». Теперь сине-бело-голубым играть во втором по значимости евокубке с немейким «РБ Лейпцигом», но об этом они подумают позже. Сегодня на повестке дня «Амкар».

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча 21-го тура РФПЛ «Зенит» — «Амкар». Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 16:00 по московскому времени.

10:00

«Зенит» в Санкт-Петербурге примет пермский «Амкар» в рамках 21-го тура РФПЛ.