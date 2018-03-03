Это первая игра для команд в чемпионате в весенней части сезона, но «Зенит» уже успел провести два матча с шотландским «Селтиком» в Лиге Европы. В Глазго команда Роберто Манчини уступила со счетом 0:1, и это по игре был далеко не худший вариант. Зато на «Санкт-Петербурге» «кельты» были разгромлены (3:0), и дальше пошел «Зенит». Теперь сине-бело-голубым играть во втором по значимости евокубке с немейким «РБ Лейпцигом», но об этом они подумают позже. Сегодня на повестке дня «Амкар».