'90+2

ГОЛ! «Арсенал» вырывает победу! Мохаммади у своей штрафной площади умудрился на правом фланге дать по ноге Иванову, Олег в итоге сразу сел на газон, мяч подхватил Комбаров и выполнил передачу в центр штрафной площади, Дзюба сбросил мяч на Чаушича, а Горан вколотил мяч под перекладину. После этого футболисты едва не устроили потасовку, но довольно быстро удалось всё же всех разнять. Олег Иванов же сейчас стал сильно хромать.