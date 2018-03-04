'90+7
'90+6
'90+5
'90+4
'90+3
'90+3
'90+2
'90+1
Джорджевич с правого фланга хотел выполнить передачу в центр штрафной площади, мяч был перехвачен защитниками «Ахмата».
'90
Три минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени матча.
'89
Угловой у ворот «Арсенала». Бацуев выполнил подачу к линии вратарской, тульский клуб спокойно отбился и в этой ситуации.
'88
'88
'87
Горбатенко со стандарта вновь выполнил неудачную подачу в штрафную площадь «Ахмата», за пределами штрафной площади мяч подхватил Хагуш и пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'86
Лео нарушил правила на правом фланге против Комбарова. Теперь уже неплохой стандарт заработал «Арсенал».
'85
Исмаэл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Арсенала» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'84
'83
Хагуш и Комбаров в центре поля нарушили правила против Лео. «Ахмат» начинает постепенно грамотно «убивать» время.
'82
Кангва прошёл вперёд по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Джорджевич в касание пробил по воротам, мяч улетел значительно выше цели.
'81
Швец пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Левашов был на месте.
'80
Джорджевич в центре поля нарушил правила против Иванова. Игроки «Ахмата» никуда не спеша разыграли стандарт.
'79
Роши с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Семёнов в борьбе с защитниками не смог пробить по воротам.
'78
Роши с правого фланга вошёл в штрафную площадь и попытался выполнить передачу в центр, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'77
По такой игре вполне мы можем ждать нулевую ничью, но ведь нельзя и исключать шальной удар, который в итоге может принести одной из команд победу.
'76
Комбаров с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Гудиев уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.
'75
'75
'74
'74
'73
Роши с углового выполнил передачу на ближнюю штангу, игрокам «Арсенала» пришлось постараться, но они всё же отбились.
'72
Митришев выполнил передачу к штрафной площади на Балая, смог Беким вернуть мяч на Митришева в борьбе с Беляевым, Магомед пробил в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади, Левашов не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'71
Ткачёв прорвался по центру к штрафной площади «Ахмата» и пробил по воротам, мяч задел Семёнова, а затем его успел поймать Гудиев, чтобы избежать очередного углового.
'70
Мохаммади с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Арсенала», никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'69
Роши с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, защитники «Арсенала» уверенно перехватили мяч.
'68
Балай пробил по воротам из штрафной площади «Арсенала», мяч попал в защитника тульского клуба.
'67
Майга сейчас вернулся на скамейку запасных, видимо игрок «Арсенала» обошёлся без серьёзного повреждения.
'66
Ткачёв на левом фланге нарушил правила против Митришева. Игроки «Ахмата» спокойно разыграли стандарт.
'65
Швец выполнил передачу на ход Мохаммади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'64
Григалава получил по ногам в центре поля в борьбе с Исмаэлом. Игроки «Арсенала» никуда не спеша разыграли стандарт.
'63
Вновь угловой у ворот «Ахмата». Комбаров выполнил подачу к линии вратарской, Гудиев уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.
'62
Ткачёв с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но игрокам «Ахамата» удалось отбиться.
'61
Комбаров со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Дзюба головой сбросил мяч в центр, Семёнов не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'60
Семёнов нарушил правила на своей половине поля против Дзюбы. «Арсенал» заработал неплохой стандарт.
'59
Тяжело футболистам сегодня подавать мячи при стандартах, мяч элементарно не слушается и практически не хочет подниматься.
'58
Угловой у ворот «Арсенала». Роши выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки тульского клуба при стандарте также без проблем мяч перехватили.
'57
Ткачёв с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Кангва головой пробил по воротам, Гудиев выручил свою команду.
'56
Джорджевич попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыли игроки «Ахмата» и мяч перехватили.
'55
Исмаэл выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Арсенала» вновь, на этот раз Мохаммади оказался в офсайде.
'54
В Туле опять пошёл снег, мы уже говорили, что футболистам нужно чаще стараться бить по воротам из-за пределов штрафной площади, вот, сейчас Горан рискнул, получилось неплохо.
'53
Чаушич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Гудиеву пришлось постараться, чтобы мяч забрать.
'52
Ткачёв с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Ахмата» в очередной раз при стандарте отбились без всяких проблем.
'51
Кангва выполнил передачу в штрафную площадь с левого фланга, мяч попал в Семёнова и ушёл на угловой.
'50
Разыграли угловой игроки «Ахмата», но затем гости не смогли придумать ничего интересного, игроки «Арсенала» в итоге перевели игру в центр поля на данный момент.
'49
Исмаэл выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Мохаммади выполнил передачу в центр, Беляев уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.
'48
С левого фланга последовала подача на правый угол штрафной площади «Арсенала», игроки тульского клуба спокойно перехватили мяч.
'47
Из центра поля последовала передача на ход Мохаммади, Беляев успел к мячу раньше и выбил его в аут.
'46
Начинается второй тайм!
'45+4
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма тульский «Арсенал» на своём поле в непростых условиях играет вничью с грозненским «Ахматом» 0:0. По ходу первого тайма у нас получили повреждения на мёрзлом поле Анхель Уилкер и Хабиб Майга, будем надеяться, что второй тайм обойдётся без травм и будем ждать уже более яркого футбола и забитых мячей.
'45+3
'45+3
'45+2
Мохаммади с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую лини поля.
'45+1
Последовал заброс в штрафную площадь «Ахмата», мяч полетел слишком высоко, даже Дзюба не смог за него зацепиться.
'45
Три минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма.
'45
Теперь уже из центра поля последовала передача на Мохаммади. Боковой арбитр решил вновь перестраховаться и на этот раз он ошибочно зафиксировал офсайд.
'45
Майга вернулся в игру и практически сразу вновь сел на газон, видимо после перерыва и его будут менять.
'45
Исмаэл выполнил передачу из центра поля на ход Роши, игрок «Ахмата» опять оказался в офсайде.
'44
Швец пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Арсенала», после длительной борьбы игроки «Ахмата» доставили мяч в центр штрафной площади, Митришев в падении пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'43
Этот прорыв для Хабиба Майга не прошёл без последствий, пока ему за пределами поля оказывают медицинскую помощь, но игрок «Арсенала» должен будет вернуться в игру.
'42
Майга здорово перехватил мяч в центре поля у Иванова, затем сместился на правый фланг, Родолфо поскользнулся, что позволило Майга выполнить передачу к линии штрафной площади, Чаушич принял мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'41
Кангва пытался прорваться вперёд по левому флангу, однако Уциев накрыл соперника и мяч перехватил.
'40
Мохаммади прошёл по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади «Арсенала», Роши не смог толком подстроиться под мяч и пробить по воротам.
'39
'39
'38
Балай перестарался в борьбе за верховой мяч у штрафной площади «Арсенала» и нарушил правила против Горбатенко.
'37
Альварес попытался отыграться с Дзюбой у штрафной площади «Ахмата», защитники гостей смогли перехватить ответную передачу на испанца.
'36
Майга в центре поля нарушил правила против Балая. По-прежнему игроки «Ахмата» никуда не спешат при розыгрыше стандарта.
'35
Ткачёв с правого фланга простреливал в центр штрафной площади «Ахмата», вновь гости перехватили мяч.
'34
Комбаров попытался с правого фланга войти в штрафную площадь «Ахмата», но его здорово встретил Иванов и мяч перехватил.
'33
Последовал заброс к штрафной площади «Ахмата» на Дзюбу, новичок «Арсенала» на этот раз зацепиться за мяч не смог.
'32
Угловой у ворот «Ахмата». Комбаров выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Ткачёв пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'31
Последовала передача в штрафную площадь «Арсенала» на Митришева, игрок «Ахмата» залез в офсайд.
'30
Балай пытался подключить к атака Мохаммади, но передача на левый фланг была перехвачена Ткачёвым.
'29
Ткачёв со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Ахмата» без всяких проблем перехватили мяч.
'28
Мохаммади на правом фланге нарушил правила против Горбатенко. «Арсенал» вновь заработал относительно неплохой стандарт.
'27
Альварес из аута хорошо вбросил мяч, Дзюба смог его принять и с левого фланга выполнить передачу к линии вратарской, Ткачёв совсем немного не успел, чтобы пробить по воротам.
'26
Дзюба выполнил передачу к штрафной площади «Ахмата» на Кангва, Эванс не смог зацепиться за мяч, но и Гудиев тут ошибся, на ровном месте голкипер выбил мяч в аут.
'25
Последовала передача к штрафной площади «Арсенала» из центра поля, Роши не смог зацепиться за мяч, в итоге Левашов сыграл на выходе и его перехватил.
'24
Альварес выполнил заброс к линии штрафной площади «Ахмата», Дзюба оказался в офсайде.
'23
Поле в Туле конечно же мёрзлое, мяч при передачах сильно дробит, это заставляет футболистов чаще использовать именно длинные передачи вперёд.
'22
Майга в центре поля нарушил правила против Иванова. Игроки «Ахмата» никуда не спеша разыграли стандарт.
'21
Показалось судьям, что Комбаров обрабатывая мяч на правом фланге на половине поля «Ахмата» подыграл себе рукой, в итоге раздался свисток, а повтор показал, что Кирилл играл без нарушений правил.
'20
Очередной стандарт заработал «Арсенал». Горбатенко выполнил отвратительную передачу, даже первого игрока «Ахмата» у линии штрафной площади мяч не перелетел.
'19
Ткачёв теперь выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Ахмата», мяч полетел слишком сильно, его на выходе вновь забрал Гудиев.
'18
Кангва выполнил заброс в центр штрафной площади, там никого не оказалось из партнёров, в итоге Гудиев сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.
'17
Горбатенко на этот раз с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Ахмата» при этом стандарте отбились без всяких проблем.
'16
Угловой у ворот «Ахмата». Ткачёв выполнил передачу на ближнюю штангу, Чаушич пробил по воротам, мяч задел Швеца и улетел на повторный корнер.
'15
Мохаммади с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, защитники «Арсенала» без всяких проблем мяч перехватили.
'14
Исмаэл выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Роши принял мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.
'13
Балай в борьбе за верховой мяч у штрафной площади «Арсенала» нарушил правила против Беляева. Игроки тульского клуба никуда не спеша разыграли стандарт.
'12
Вышли на поле врачи «Ахмата», довольно долго Анхель не мог подняться, но в итоге защитник гостей показал, что он всё же готов продолжать игру.
'11
Горбатенко в центре поля наступил на ногу Анхелю, Владислав Безбородов не сразу, но всё же дал свисток в пользу «Ахмата».
'10
Роши попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Альварес и выбил мяч в аут.
'9
Горбатенко после розыгрыша стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади «Ахмата», гости отбились без всяких проблем.
'8
Швец на левом фланге нарушил правила против Кангва. «Арсенал» заработал относительно неплохой стандарт.
'7
Швец в центре поля не очень удачно обработал мяч, подыграл рукой себе Антон, Владислав Безбородов всё видел и дал свисток.
'6
Удалось игрокам «Ахмата» довести атаку до удара по ворота из штрафной площади, мяч попал в Чаушича.
'5
В центре поля у нас пока проходит начало матча, команды ведут борьбу за инициативу, по такой игре ждём также ударов из-за пределов штрафной площади.
'4
Исмаэл получил по ногам в центре поля в борьбе за мяч с Майга. Игроки «Ахмата» спокойно разыграли стандарт.
'3
Сегодня в Туле также идёт снег, поле пришлось расчищать, не самые простые условия для игры в футбол в начале марта в нашем чемпионате.
'2
Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади «Арсенала», Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал! Случилась небольшая заминка у нас. Ворота Левашова немного пострадали, была дырка в сетке в одном из углов, пришлось её устранять.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РФПЛ: «Арсенал» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.