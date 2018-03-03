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Очень непростой матч получился сегодня для обеих команд. Минимальный счет по такой погоде и в непростых условиях вполне закономерен, хотя моменты были у обеих команд, и при должной реализации соперники могли наколотить друг другу больше.
Нервничает Гончаренко — слишком глубоко сели в оборону его подопечные, а преимущество минимальное.
Едва не получилась опасная контратака у армейцев, но Вернблум не увидел рванувшего по центру Головина и не стал отдавать ему пас.
«Урал» завладел мячом надолго, ведет позиционную атаку, но даже пока близко подойти к штрафной не может.
С мячом ЦСКА. Атаковали правым флангом, но в отсутствие Фернандеса обострить было некому.
Угловой подают гости, но Акинфеев уверенно вышел из ворот и забрал мяч.
Воспользовались временным численным преимуществом гости, провели опасную атаку, но подача в штрафную не получилась — мяч прямо в руки Акинфеева прилетел.
Разминается на бровке Георги Миланов. Готовит замену Гончаренко.
Витиньо сбили метрах в 25 от ворот ближе к правой стороне. Сам же бразилец пробил, но не попал в ворота.
Натхо хитро навесил в штрафную налево на Кучаева, но дальше Константин мячом не смог распорядиться.
Замена у «Урала». Чантурия меняет Фидлера. Усиляет атаку Тарханов.
Ох, какой интересный гол получился. Дзагоев с левого фланга подавал мяч на набегавшего во вратарскую Вернблума, закручивая мяч в створ. Швед снаряда не коснулся, но он залетел в дальний угол мимо Годзюра, который больше следил за Вернблумом.
ГООООООООЛ!!! Дзагоев! 1:0!
Витиньо что есть силы старался добежать до длинной передачи, но не успел к мячу.
Кучаев хотел элегантно сыграть, мягко навесив в штрафную, но защитник успел разгадать задумку соперника и успел прервать передачу.
Фернандес перехватил мяч в центре поля, но не смог развить быструю атаку в ответ.
В первом тайме матча мячей забито не было, но ЦСКА был ближе к взятию ворот. Несколько опасных моментов было у Витиньо, Головина и Кучаева, но пока ворота «Урал» сохраняет в неприкосновенности Годзюр.
Дзагоева не догнал мяч на правом фланге после перспективной передачи.
Витиньо прострелил с левого фланга, но Годзюр перехватил передачу.
Последние минуты армейцы не уходят с половины поля соперника — сильное давление оказывают на «Урал».
Продолжают бежать вперед армейцы, но пока с оглядкой на тылы. «Урал» периодически грозит сопернику возможностью опасной контратаки.
Эль-Кабир, сыграв в стенку с партнером, пробил с линии штрафной, но выше ворот.
Данцев опасно набегал из глубины на бесхозный мяч в 20 метрах от ворот армейцев, но его успел опередить Вернблум.
Навязывают борьбу в центре поля гости армейцам и не дают им разбежаться.
Муса ворвался в штрафную, делал прострел воль ворот на Витиньо, но защитник успел в подкате блокировать мяч.
Натхо навесил в штрафную, но неточно направил мяч, и Годзюр его легко забрал.
Продолжают подбираться к штрафной соперника армейцы, но пока все безрезультатно.
Пытались провести атаку левым флангом екатеринбуржцы, но упустили мяч за боковую линию.
Надежно обороняются гости и не подпускают к своей штрафной соперника.
Сразу берут инициативу в свои руки армейцы и завладевают мячом.
Команды выходят на поле.
У Александра Головина сегодня юбилей. Он проводит свой сотый матч за ЦСКА.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер, Кулаков, Димитров, Емельянов, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
Познакомимся с составами команд. Отмечаем, что у армейцев так пока и не вернулись травмированные Алексей Березуцкий и Георгий Щенников.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.
Добро пожаловать на стадион ЦСКА в Москве, на котором через 20 минут стартует матча 21-го тура РФПЛ ЦСКА — «Урал».
Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 13:30 по московскому времени.
Московский ЦСКА на своем поле примет «Урал» из Екатеринбурга в матче 21-го тура РФПЛ.