Курсы валют$ 56.80 (-0.027) 69.97 (-0.102)
Сочинский форум 2018
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиРубин
1:1
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаЛилль
2:1
закончен
22:45
МонакоБордо
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МВердер
2:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
8:4
закончен
03:30
Флорида ПантерзНью-Джерси Дэвилз
3:2
закончен
04:30
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5 (ОТ)
закончен
05:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
5:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
7:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
5:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
113:131
закончен
04:00
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
97:108
закончен
06:00
Сакраменто КингзБруклин Нетс
116:111
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
108:99
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Уникаха
80:76
закончен
22:15
Панатинаикос Олимпиакос
85:87
закончен
23:00
Реал Мадрид Фенербахче
83:86
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЦСКАУрал
1:0
закончен
16:30
ЗенитАмкар
0:0
закончен
19:00
КраснодарРостов
не начался
Испания / Примера
15:00
ВильярреалЖирона
0:2
закончен
18:15
СевильяАтлетик Б
0:0
1 тайм
20:30
ЛеганесМалага
не начался
20:30
ДепортивоЭйбар
не начался
22:45
Реал МадридХетафе
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЭвертон
2:1
закончен
18:00
Лестер СитиБорнмут
0:0
1 тайм
18:00
СаутгемптонСток Сити
0:0
1 тайм
18:00
Суонси СитиВест Хэм Юнайтед
1:0
1 тайм
18:00
Тоттенхэм ХотспурХаддерсфилд Таун
0:0
1 тайм
18:00
УотфордВест Бромвич Альбион
0:0
1 тайм
20:30
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
17:00
СПАЛБолонья
1:0
2 тайм
20:00
ЛациоЮвентус
не начался
22:45
НаполиРома
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Герта
1:0
перерыв
17:30
Айнтрахт ФГанновер-96
1:0
перерыв
17:30
АугсбургХоффенхайм
0:1
перерыв
17:30
ГамбургМайнц
0:0
перерыв
17:30
ВольфсбургБайер
0:1
перерыв
20:30
РБ ЛейпцигБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ТруаПСЖ
не начался
22:00
АмьенРенн
не начался
22:00
АнжеГенгам
не начался
22:00
МетцТулуза
не начался
22:00
Сент-ЭтьенДижон
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ВорсклаЧерноморец
1:0
1 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
3:6
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
3:1
закончен
03:30
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
4:1
закончен
04:00
Виннипег ДжетсДетройт Ред Уингз
4:3
закончен
05:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
1:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
7:1
закончен
06:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
4:5
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксНэшвилл Предаторз
3:4 (ОТ)
закончен
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
22:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
115:106
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
110:99
закончен
03:30
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
109:114
закончен
04:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
95:102
закончен
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
108:100
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
102:108
закончен
04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
96:103
закончен
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
116:124
закончен
06:30
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
116:108
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
128:105
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
ВЭФ Зенит
56:70
4 четверть
17:00
УНИКС Локомотив-Кубань
72:53
4 четверть
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскТосно
не начался
14:00
УфаДинамо М
не начался
16:30
Локомотив МСпартак М
не начался
19:00
АрсеналАхмат
не начался
Испания / Примера
14:00
ЛевантеЭспаньол
не начался
18:15
БарселонаАтлетико М
не начался
20:30
Реал СосьедадАлавес
не начался
22:45
ВаленсияБетис
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаКальяри
не начался
17:00
ТориноКротоне
не начался
17:00
УдинезеФиорентина
не начался
17:00
БеневентоВерона
не начался
17:00
АталантаСампдория
не начался
17:00
КьевоСассуоло
не начался
22:45
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Брайтон энд Хоув АльбионАрсенал
не начался
19:00
Манчестер СитиЧелси
не начался
Франция / Лига 1
17:00
КанСтрасбург
не начался
19:00
МонпельеЛион
не начался
23:00
МарсельНант
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
КёльнШтутгарт
не начался
20:00
ФрайбургБавария
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:30
ВолгарьХимки
не начался
13:00
СибирьЛуч-Энергия
не начался
13:00
ЕнисейАвангард К
не начался
14:00
ШинникТомь
не начался
14:00
ТюменьОлимпиец
не начался
14:00
ОренбургКубань
не начался
15:00
Ротор-ВолгоградТамбов
не начался
15:00
Динамо СПбКрылья Советов
не начался
16:00
БалтикаЗенит-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольОлимпик Д
не начался
15:00
Сталь КВерес
не начался
18:00
Динамо КЗаря
не начался
20:30
КарпатыШахтёр Д
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
01:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
01:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсОттава Сенаторз
не начался
06:30
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
23:00
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
не начался
04:30
Хьюстон РокетсБостон Селтикс
не начался
05:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
23:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
15:00
Автодор ЦСКА
не начался
15:00
Нижний Новгород Химки
не начался
15:30
Парма Калев
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
ЦСКА Урал
Футболист ЦСКА Витиньо РИА Новости
Футболист ЦСКА Витиньо

Дзагоев перехитрил «Урал»

ЦСКА победил «Урал» в матче 21-го тура РФПЛ

Московский ЦСКА на своем поле с минимальным счетом обыграл «Урал» из Екатеринбурга в матче 21-го тура РФПЛ. Автором единственного гола стал Алан Дзагоев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   03 марта 14:00   |  закончен
ЦСКА
1:0
Урал
1:0
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
Дзагоев 59'
Ильин 49'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
24 (з)   Василий Березуцкий
4 (з)   Сергей Игнашевич
2 (з)   Марио Фернандес 79'
3 (п)   Понтус Вернблум
17 (п)   Александр Головин
10 (п)   Алан Дзагоев 59'
66 (п)   Бибрас Натхо
89 (п)   Константин Кучаев
11 (н)    Витиньо 75'
7 (н)   Ахмед Муса
31 (в)   Ярослав Годзюр
7 (з)   Александр Данцев
4 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
92 (п)   Роман Емельянов
58 (п)   Отман Эль-Кабир
44 (п)   Andrey Egorychev
57 (п)   Артём Фидлер 66'
17 (п)   Николай Димитров
13 (п)   Петрюс Бумаль
18 (н)   Владимир Ильин 49'
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
14 (з)   Кирилл Набабкин 79'
6 (з)   Алексей Березуцкий
8 (п)   Георги Миланов 75'
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
25 (п)   Кристиян Бистрович
63 (н)   Фёдор Чалов
75 (н)   Тимур 
60 (в)   Vladislav Poletaev
77 (в)   Oleg Baklov
27 (з)   Михаил Меркулов
5 (з)   Доминик Динга
28 (з)   Никита Чернов
3 (з)   Вараздат Ароян
66 (з)   Мингиян Бевеев
9 (п)   Георгий Чантурия 66'
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Дмитрий Хомченовский
32 (п)   Никита Глушков
99 (п)   Эдгар Манучарян
Удары
89%
По воротам: 12
В створ: 8
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 24
Удары
11%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 17
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:54

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

15:52

Очень непростой матч получился сегодня для обеих команд. Минимальный счет по такой погоде и в непростых условиях вполне закономерен, хотя моменты были у обеих команд, и при должной реализации соперники могли наколотить друг другу больше.

'90+4

Раздается свисток арбитра. Матч окончен победой ЦСКА!

'90+2

Последняя замена у хозяев. Гордюшенко меняет Мусу.

'90

Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.

'89

Нервничает Гончаренко — слишком глубоко сели в оборону его подопечные, а преимущество минимальное.

'87

Едва не получилась опасная контратака у армейцев, но Вернблум не увидел рванувшего по центру Головина и не стал отдавать ему пас.

'85

МОМЕНТ! Кулаков подал справа в штрафную, и Егорычев замыкал навес ударом головой метров с десяти. Но Акинфеев сыграл выше всяких похвал.

'84

«Урал» завладел мячом надолго, ведет позиционную атаку, но даже пока близко подойти к штрафной не может.

'82

С мячом ЦСКА. Атаковали правым флангом, но в отсутствие Фернандеса обострить было некому.

'80

Угловой подают гости, но Акинфеев уверенно вышел из ворот и забрал мяч.

'78

Воспользовались временным численным преимуществом гости, провели опасную атаку, но подача в штрафную не получилась — мяч прямо в руки Акинфеева прилетел.

'76

Фернандес дернул заднюю поверхность бедра и сразу просит замены. Это неприятно.

'75

Так и есть. Меняет Миланов Витиньо.

'73

Разминается на бровке Георги Миланов. Готовит замену Гончаренко.

'71

Витиньо! Какой момент загубил бразилец! Вчетвером на троих убежали армейцы. Муса отдал в центр на Дзагоева, тот дальше правее на Витиньо, и тот пальнул много мимо ворот из выгоднейшей позиции.

'69

Витиньо сбили метрах в 25 от ворот ближе к правой стороне. Сам же бразилец пробил, но не попал в ворота.

'67

Натхо хитро навесил в штрафную налево на Кучаева, но дальше Константин мячом не смог распорядиться.

'65

Замена у «Урала». Чантурия меняет Фидлера. Усиляет атаку Тарханов.

'62

Фернандес боролся до последнего за мяч и заработал угловой, который, правда, ни к чему не привел.

'60

Ох, какой интересный гол получился. Дзагоев с левого фланга подавал мяч на набегавшего во вратарскую Вернблума, закручивая мяч в створ. Швед снаряда не коснулся, но он залетел в дальний угол мимо Годзюра, который больше следил за Вернблумом.

'59

ГООООООООЛ!!! Дзагоев! 1:0!

'57

Витиньо что есть силы старался добежать до длинной передачи, но не успел к мячу.

'54

Кучаев хотел элегантно сыграть, мягко навесив в штрафную, но защитник успел разгадать задумку соперника и успел прервать передачу.

'52

Быструю контратаку провели гости, мгновенно добежали до штрафной, но только заработали угловой.

'51

Момент! Ильин ворвался в штрафную, пробил с острого угла, но не попал в створ.

'49

Ильин получил желтую карточку за срыв опасной атаки.

'48

Фернандес перехватил мяч в центре поля, но не смог развить быструю атаку в ответ.

'46

Второй тайм начался.

'45

В первом тайме матча мячей забито не было, но ЦСКА был ближе к взятию ворот. Несколько опасных моментов было у Витиньо, Головина и Кучаева, но пока ворота «Урал» сохраняет в неприкосновенности Годзюр.

'45

Раздается свисток судьи. Ничего не добавил к первому тайму арбитр.

'45

Дзагоева не догнал мяч на правом фланге после перспективной передачи.

'43

Витиньо прострелил с левого фланга, но Годзюр перехватил передачу.

'41

Опасно! Фернандес отдал мяч на Витиньо в штрафной, бразилец отошел чуть назад, пробил с линии, но не лег мяч на ногу и покатился прямо во вратаря.

'39

Последние минуты армейцы не уходят с половины поля соперника — сильное давление оказывают на «Урал».

'37

Головин! очень опасно пробил с 22 метров! Мяч был уходящим, и Годзюру пришлось вытягиваться в струну.

'35

Продолжают бежать вперед армейцы, но пока с оглядкой на тылы. «Урал» периодически грозит сопернику возможностью опасной контратаки.

'32

Эль-Кабир, сыграв в стенку с партнером, пробил с линии штрафной, но выше ворот.

'29

Головин спорит с арбитром, который определил у него нарушение правил. Считает Александр, что ничего не было.

'27

Данцев опасно набегал из глубины на бесхозный мяч в 20 метрах от ворот армейцев, но его успел опередить Вернблум.

'25

Еще момент! Витиньо едва не убежал один на один, но защитник в последнее мгновение выбил мяч.

'24

Витиньо точно навесил с правого фланга на дальнюю штангу на свободного Кучаева, но Константин не попал в ворота.

'22

Навязывают борьбу в центре поля гости армейцам и не дают им разбежаться.

'20

Муса ворвался в штрафную, делал прострел воль ворот на Витиньо, но защитник успел в подкате блокировать мяч.

'18

Витиньо! Выбегал бразилец с мячом в штрафную, пробил с 14 метров, но прямо в голкипера.

'17

Жестко сзади атаковал Головина Эль-Кабир, но судья ограничился устным предупрежденим.

'15

Натхо навесил в штрафную, но неточно направил мяч, и Годзюр его легко забрал.

'13

Продолжают подбираться к штрафной соперника армейцы, но пока все безрезультатно.

'10

МОМЕНТ!!! Муса оказался на в центре штрафной на острие атаки, к нему отскочил мяч, и он с разворота пробил по воротам соперника, но мяч пролетел рядом со штангой.

'8

А вот и контратака гостей! Заигрались армейцы, потеряли мяч в центре поля, но не смог воспользоваться «Урал» ошибкой соперника.

'6

Пытались провести атаку левым флангом екатеринбуржцы, но упустили мяч за боковую линию.

'4

Надежно обороняются гости и не подпускают к своей штрафной соперника.

'2

Сразу берут инициативу в свои руки армейцы и завладевают мячом.

'1

Матч стартовал!

13:57

Команды выходят на поле.

13:55

У Александра Головина сегодня юбилей. Он проводит свой сотый матч за ЦСКА.

13:50

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер, Кулаков, Димитров, Емельянов, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

13:45

Познакомимся с составами команд. Отмечаем, что у армейцев так пока и не вернулись травмированные Алексей Березуцкий и Георгий Щенников.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.

13:40

Добро пожаловать на стадион ЦСКА в Москве, на котором через 20 минут стартует матча 21-го тура РФПЛ ЦСКА — «Урал».

10:05

Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 13:30 по московскому времени.

10:00

Московский ЦСКА на своем поле примет «Урал» из Екатеринбурга в матче 21-го тура РФПЛ.