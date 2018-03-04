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Лидер чемпионата «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в домашнем матче в тяжелых погодных условиях. Если в первом тайме команды создали несколько опасных моментов, то во втором снег усилился, и игра приняла более закрытый характер.
Комбаров мягко навесил на дальнюю штангу, но Гилерме легко забирает мяч.
Снова Зобнин великолепен в отборе, прервав проход Миранчука в штрафной.
Момент! Мельгарехо получил отличную передачу на ход, но смазал удар с линии штрафной.
Эдер пытался прорваться через двух защитников, но не смог их обыграть.
Замена у красно-белых. Выздоровевший Джано Ананидзе выходит вместо Мельгарехо.
Фернандеш подал в штрафную, но очень не точно.
Сумбурная игра в центре поля — несколько взаимных ошибок допустили соперники.
Алексей Миранчук совершенно свободный получил пас на высокой скорости, но Зобнин из ниоткуда вырос и отобрал мяч у соперника.
Луис Адриано красивый забег с мячом в штрафную совершил, но далековато отпустил мяч, и Гилерме забрал снаряд.
Очень осторожно играют команды по такому густому снегу.
Рыбусь добежал до штрафной площади соперника, но сильно пробить не смог, и мяч несильно покатился в руки Селихову.
Замена у «Спартака». Мельгарехо выходит вместо Самедова.
Медленно, но верно прибирает инициативу к рукам «Спартак». Больше стали владеть мячом красно-белые и поддавливать соперника.
Не так остра игра во втором тайме. Усилился снег, и тяжелее стало играть футболистам.
Высоко прессингуют спартаковцы, и это приносит пользу — отобрали мяч у соперника.
Угловой подают красно-белые. Промес навесил, но защитники «Локо» сыграли надежно.
Эдер на острие атаки ждал паса верхом, но не смог его точно обработать.
Опасно! Фернандеш с Коломейцевым сыграл в стенку, ворвался в штрафную, но Селихов сыграл надежно и опередил португальца.
Снега навалило еще больше, и мяча почти не видно.
Несмотря на погодные условия, матч получается зрелищным и интересным. У обоих соперников были опаснейшие моменты, но пока никто не смог распечатать ворота.
Луис Адриано получил пас в штрафной, но его выдавили за пределы площади, Адриано подал но в руки Гилерме.
Три в три убежали спартаковцы после потери мяча, но обостряющий пас на Промеса получился неточным.
Фернандеш с Максимовичем что-то не поделили и на повышенных тонах начали выяснять отношения. Судья быстро утихомирил игроков.
На трибунах присутствует экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
Равная игра абсолютно сейчас. И несколько успокоились соперники.
Спартаковцы стараются перехватить инициативу. Завладели мячом красно-белые и не собираются с ним расставаться.
Последняя десятиминутка явно за «Локомотивом». У красно-белых пока ничего не получается в атаке.
Последние минуты проходят под диктовку «Локомотива». Но хозяева не обостряют игру и в основном перепасовываются в центре.
Все в порядке с поляком, продолжается игра. «Локо» с мячом в позиционной атаке.
Хозяева организовали ответную атаку, и что-то пытаются найти на правом фланге.
С мячом гости, но пока в центре поля комбинируют и вперед продвинуться не могут.
Промес пробежался по любимому левому флангу, прострелил в штрафную, но в ноги защитнику.
Пока разведку проводят соперники, в основном играя в середине поля.
И на первой же минуте болезненно столкновение случилось — Самедов с Денисовым в борьбе за мяч неприятно столкнулись.
Отыграл футбольный марш, и все готово к началу игры.
Выходят на поле соперники!
А вот так разминались спартаковцы.
Напоминаем, что команды в таблице чемпионата разделяют восемь очков. У лидера РФПЛ «Локомотива» 45 очков, а у «Спартака» — 37. В случае победы красно-белые значительно приблизятся к «железнодорожникам».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Луис Адриано.
Погода сегодня не похожа на футбольную, но игра все равно состоится.
Изучаем составы команд.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Добро пожаловать в Черкизово! Сегодня состоится центральный матч тура РФПЛ, а может, и всей весны, «Локомотив» — «Спартак».
Начало онлайна в 16.00 мск.
Текстовая трансляция матча 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак».