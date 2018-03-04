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Игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш и игроки «Спартака» Александр Самедов... РИА Новости
Игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш и игроки «Спартака» Александр Самедов, Андрей Ещенко (слева направо)

«Спартак» и «Локо» завязли в снегу

«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 21-го тура РФПЛ

В матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги лидирующий в чемпионате «Локомотив» сыграл в столичном дерби со «Спартаком» вничью. В ход матча вмешался обильный снегопад, не позволивший соперникам забить мячи. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
21-й тур  |   04 марта 16:30   |  закончен
Локомотив
0:0
Спартак
0:0
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Фернандеш 40'
Ещенко 22'
Максимович 25'
Зобнин 70'
Комбаров 76'
Кутепов 81'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Неманья Пейчинович
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
27 (п)   Игорь Денисов
59 (п)   Алексей Миранчук
60 (п)   Антон Миранчук
4 (п)   Мануэл Фернандеш 40'
18 (п)   Александр Коломейцев
24 (н)   Антонио Эдер
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко 22'
33 (з)   Никола Максимович 25'
29 (з)   Илья Кутепов 81'
23 (з)   Дмитрий Комбаров 76'
8 (п)   Денис Глушаков
47 (п)   Роман Зобнин 70'
11 (п)   Лукас Фернандо 78'
19 (п)   Александр Самедов 65'
10 (п)   Квинси Промес
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
14 (з)   Ведран Чорлука
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
29 (з)   Виталий Денисов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
11 (п)   Алан Касаев
36 (п)   Дмитрий Баринов
13 (п)   Аршак Корян
9 (н)    Ари
84 (н)   Михаил Лысов
32 (в)   Артём Ребров
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
22 (з)   Константин Щербаков
92 (з)   Николай Рассказов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 65'
7 (п)   Джано Ананидзе 78'
18 (п)   Зелимхан Бакаев
30 (п)   Софьян Ханни
50 (п)   Марио Пашалич
75 (п)   Михаил Игнатов
99 (н)   Педро Роша
Удары
50%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 12
Удары
50%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 3
  • 17
Трансляция
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18:27

На это наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

18:25

Лидер чемпионата «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в домашнем матче в тяжелых погодных условиях. Если в первом тайме команды создали несколько опасных моментов, то во втором снег усилился, и игра приняла более закрытый характер.

'90+3

Все! Арбитр Вилков сигнализирует об окончании матча!

'90+2

Замена у хозяев. Тарасов выходит вместо Эдера.

'90+1

Всего две минуты добавил судья к основному времени матча.

'90

Комбаров лежит на газоне после жесткого столкновения с Рыбусем. Но быстро поднимается Дмитрий — помощь врачей не потребовалась.

'89

Комбаров мягко навесил на дальнюю штангу, но Гилерме легко забирает мяч.

'88

Снова Зобнин великолепен в отборе, прервав проход Миранчука в штрафной.

'86

Момент! Мельгарехо получил отличную передачу на ход, но смазал удар с линии штрафной.

'84

Эдер пытался прорваться через двух защитников, но не смог их обыграть.

'82

Ох, как опасно! Миранчук аж до вратарской справа добежал с мячом, прострелил, но защитник успел перевести мяч за лицевую линию.

'81

Не избежал все-таки Кутепов горчичника — в течение минуты сфолил второй раз.

'80

Кутепов с нарушением правил остановил Эдера в центральном круге.

'78

Замена у красно-белых. Выздоровевший Джано Ананидзе выходит вместо Мельгарехо.

'77

Фернандеш подал в штрафную, но очень не точно.

'76

Комбаров получил желтую на левом фланге обороны, и опасный штрафной будет у «Локомотива».

'75

Сумбурная игра в центре поля — несколько взаимных ошибок допустили соперники.

'73

Алексей Миранчук совершенно свободный получил пас на высокой скорости, но Зобнин из ниоткуда вырос и отобрал мяч у соперника.

'71

Луис Адриано красивый забег с мячом в штрафную совершил, но далековато отпустил мяч, и Гилерме забрал снаряд.

'70

Зобнин в грубом подкате остановил Коломейцева и получил горчичник.

'68

Очень осторожно играют команды по такому густому снегу.

'66

Рыбусь добежал до штрафной площади соперника, но сильно пробить не смог, и мяч несильно покатился в руки Селихову.

'65

Замена у «Спартака». Мельгарехо выходит вместо Самедова.

'64

Момент! С левого фланга Комбаров закручивал мяч в дальний угол, но чуть-чуть не попал.

'63

Медленно, но верно прибирает инициативу к рукам «Спартак». Больше стали владеть мячом красно-белые и поддавливать соперника.

'61

Эдер выиграл было борьбу в центре поля за мяч и рванул вперед, но судья определил нарушение правил у португальца.

'58

Не так остра игра во втором тайме. Усилился снег, и тяжелее стало играть футболистам.

'56

Высоко прессингуют спартаковцы, и это приносит пользу — отобрали мяч у соперника.

'54

Угловой подают красно-белые. Промес навесил, но защитники «Локо» сыграли надежно.

'52

Эдер на острие атаки ждал паса верхом, но не смог его точно обработать.

'50

Рыбусь сфолил на Самедове метрах в 30 от штрафной на левом фланге обороны. Последовал навес со штрафного, но прямо в руки Гилерме.

'48

Опасно! Фернандеш с Коломейцевым сыграл в стенку, ворвался в штрафную, но Селихов сыграл надежно и опередил португальца.

'47

Снега навалило еще больше, и мяча почти не видно.

'46

Второй тайм стартовал!

'45

Несмотря на погодные условия, матч получается зрелищным и интересным. У обоих соперников были опаснейшие моменты, но пока никто не смог распечатать ворота.

'45+2

Раздается свисток. Первый тайм окончен.

'45+1

Две минуты добавил судья к первому тайму.

'45

Луис Адриано получил пас в штрафной, но его выдавили за пределы площади, Адриано подал но в руки Гилерме.

'43

МОМЕЕЕЕНТ!!! Ошибся на выходе Гилерме, Самедов подхватил мяч, пробил в пустые ворота, но Игнатьев героически выбил мяч!

'42

Три в три убежали спартаковцы после потери мяча, но обостряющий пас на Промеса получился неточным.

'40

Фернандеш отхватил горчичник — грубо прямой ногой пошел на соперника.

'38

Фернандеш с Максимовичем что-то не поделили и на повышенных тонах начали выяснять отношения. Судья быстро утихомирил игроков.

'36

Миранчук! Ворвался в штрафную, искал партнера, но Зобнин великолепно и чисто отобрал мяч у Алексея.

'34

На трибунах присутствует экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

'32

Равная игра абсолютно сейчас. И несколько успокоились соперники.

'30

Спартаковцы стараются перехватить инициативу. Завладели мячом красно-белые и не собираются с ним расставаться.

'28

Последняя десятиминутка явно за «Локомотивом». У красно-белых пока ничего не получается в атаке.

'26

Снова Фернандеш пробил опасно, но Селихов отразил удар в дальний угол.

'25

Еще одна желтая карточка! На этот раз Максимович провинился. Это еще опаснее, чем минутой ранее. Мяч в двух метрах от линии штрафной и почти по центру расположен.

'23

МОМЕЕЕНТ!!! Фернандеш лихо закрутил мяч в ближний угол, но даже избыток техники помешал ему забить! Мяч в притирку со штангой пролетел, но с внешней стороны.

'22

Ещенко получает желтую карточку за игру рукой неподалеку от своей штрафной. Мяч установлен у угла площади метрах в 23 от штрафной.

'19

Последние минуты проходят под диктовку «Локомотива». Но хозяева не обостряют игру и в основном перепасовываются в центре.

'17

А теперь Адриано досталось от Пейчиновича в борьбе за верховой мяч, и судья назначил штрафной в центре поля.

'16

Все в порядке с поляком, продолжается игра. «Локо» с мячом в позиционной атаке.

'14

Рубысь лежит на газоне после столкновения с Самедовым. Медики оказывают ему помощь.

'12

Фернандеш!!! Замыкал подачу с правого фланга португалец — пробил в касание в дальний угол, но чуть правее штанги пролетел мяч.

'12

Хозяева организовали ответную атаку, и что-то пытаются найти на правом фланге.

'11

МОМЕНТ! Мяч после подачи углового заметался в штрафной, отскочил к Луису Адриано, тот пробил метров с 12, но выше ворот.

'10

Ещенко подхватил мяч на правом фланге, подал, и защитник выбил мяч на угловой.

'9

С мячом гости, но пока в центре поля комбинируют и вперед продвинуться не могут.

'7

Неприятное было столкновения, и Селихову понадобилась минута, чтобы прийти в себя и продолжить игру.

'6

Опасно!!! Миранчук подал с правого фланга в штрафную, Селихов на выходе из ворот столкнулся со своим же защитником, но мяч выбил.

'4

Промес пробежался по любимому левому флангу, прострелил в штрафную, но в ноги защитнику.

'3

Пока разведку проводят соперники, в основном играя в середине поля.

'1

И на первой же минуте болезненно столкновение случилось — Самедов с Денисовым в борьбе за мяч неприятно столкнулись.

'1

Поехали!

16:29

Отыграл футбольный марш, и все готово к началу игры.

16:28

Выходят на поле соперники!

16:27

А вот так разминались спартаковцы.

16:25

Напоминаем, что команды в таблице чемпионата разделяют восемь очков. У лидера РФПЛ «Локомотива» 45 очков, а у «Спартака» — 37. В случае победы красно-белые значительно приблизятся к «железнодорожникам».

16:20

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Зобнин, Промес, Луис Адриано.

16:23

Погода сегодня не похожа на футбольную, но игра все равно состоится.

16:15

Изучаем составы команд.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

16:10

Добро пожаловать в Черкизово! Сегодня состоится центральный матч тура РФПЛ, а может, и всей весны, «Локомотив» — «Спартак».

10:10

Начало онлайна в 16.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак».