'90+5

Последний стандарт у ворот «Рубина». Хубулов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки казанского клуба не смогли далеко выбить мяч, в итоге по воротам из-за пределов штрафной площади пробил Паул, мяч улетел в сторону от цели. После этого Алексей Еськов дал финальный свисток. «Анжи» в очень непростом матче на своём поле в Махачкале смогли вырвать ничью в матче с казанским «Рубином», который во втором тайме практически не атаковал и в очередной раз по ходу сезона потерял очки. «Анжи» набрал очень важный бал в борьбе за выживание, но у «Тосно» есть игра в запасе, концовка чемпионата у нас на всех фронтах будет довольно жаркой.