'90+5
'90+4
«Анжи» на кураже также продолжает пытаться создавать атаки, но «Рубин» пока достаточно уверенно отбивается.
'90+3
Жемалетдинов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, попытка вышла не самой лучшей.
'90+2
'90+1
Хубулов пробил по воротам со стандарта, мяч пролетел над перекладиной, но Джанаев всё контролировал.
'90
Пять минут добавил Алексей Еськов к основному времени матча.
'89
'89
'88
'88
'87
Попов выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Анжи», Подберёзкин неудачно выполнил ответную передачу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'86
Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади «Рубина», Будковский головой пробил по воротам, Джанаев спас свою команду.
'85
Камболов нарушил правила на своей половине поля против Хубулова. «Анжи» заработал неплохой стандарт.
'84
Калмыков попытался на левом углу поля что-то придумать, но и тут защитники «Рубина» сыграли очень хорошо, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока «Анжи».
'83
Маркелов с правого фланга попытался войти в штрафную площадь «Рубина», защитники казанского клуба ему этого не дали сделать.
'82
'81
Карадениз получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля против Самарджича. Вновь пауза в игре, вышли на поле врачи «Рубина».
'80
Последовал удар по воротам «Рубина» с линии штрафной площади, мяч попал в руку одному из защитников «Рубина», но Алексей Еськов показал, что нужно продолжать игру.
'79
'79
'78
'77
Всё нормально с Русланом Камболовым, сможет продолжить игрок «Рубина» этот непростой матч.
'76
Камболов получил повреждение в борьбе за мяч у своей штрафной площади на левом фланге, вышли на поле врачи «Рубина», пауза в игре.
'75
Постепенно и тренеры готовят замены, они также могут как-то повлиять на исход встречи.
'74
Второй тайм у нас пока получается менее богатым на опасные события, но быть может концовка матча это исправит.
'73
'73
'72
Теперь уже последовала передача к штрафной площади «Рубина» по левому флангу, Навас успел выбить мяч в аут.
'71
Попов с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской на Азмуна, защитники «Анжи» оказались первыми на мяче.
'70
С левого фланга последовала подача на ближнюю штангу, мяч полетел довольно высоко, в итоге он прошёл над перекладиной и ушёл за лицевую линию поля.
'69
Очередной угловой у ворот «Рубина». Паул выполнил подачу на ближнюю штангу и на этот раз, но и тут казанский клуб отбился без всяких проблем.
'68
Паул выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Рубина» вновь спокойно отбились.
'67
Бакаев получил мяч в штрафной площади «Рубина» и пробил по воротам, мяч попал в защитника казанского клуба, будет угловой.
'66
Данченко попытался пройти вперёд по правому флангу, но его встретили защитники «Рубина» и мяч перехватили.
'65
Темп матча у нас во втором тайме довольно средний, а такие паузы только хуже и делают как раз для зрелищности матча.
'64
'63
Полуяхтов выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Джанаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч, а затем правила против него нарушил Будковский. Голкипер «Рубина» пока подняться не может, вышли на поле врачи казанского клуба.
'62
Гранат довольно опасно играл в подкате против Данченко. Пока оба футболиста за пределами поля получают небольшую медицинскую помощь по итогам столкновения.
'61
Нобоа на левом фланге перестарался в борьбе за мяч против Паула и в итоге нарушил правила.
'60
«Анжи» пока контролирует мяч в центре поля, но дальше пройти очень трудно, «Рубин» довольно плотно держит оборону.
'59
«Анжи» очень хорошо заряжен на борьбу во втором тайме, если так и будет дальше, вполне смогут игроки махачкалинского клуба сравнять счёт в матче.
'58
Кузьмин с левого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Данченко и улетел в аут.
'57
Маркелов с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Полуяхтов принял мяч, но поскользнулся игрок «Анжи» и в итоге вся острота момента пропала.
'56
Паул выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Анжи» пару раз пытались бить по воротам, но игроки «Рубина» каждый раз вставали на пути мяча.
'55
'54
Азмун в центре поля нарушил правила в борьбе за верховой мяч. Игроки «Анжи» спокойно разыграли стандарт.
'53
Всё нормально с игроками «Анжи» и «Рубина», оба футболиста готовы продолжать игру, сегодня травм больше не хочется никому.
'52
Хубулов выполнил теперь передачу на ход Данченко, Олег с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Паул и Энаке столкнулись головами в борьбе за верховой мяч, вновь пауза у нас.
'51
Хубулов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Рубина» спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.
'50
Тетрашвили с правого фланга попытался войти в штрафную площадь «Рубина», Гранат уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.
'49
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Рубина», Будковский сбросил мяч на правый угол штрафной, никого из партнёров там не оказалось.
'48
Всё нормально с Азмуном, поднялся форвард «Рубина», готов он продолжать игру.
'47
Азмун в борьбе за мяч с Брызаголвым в штрафной площади «Анжи» получил повреждение, вышли на поле врачи «Рубина», вновь пауза в игре.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма казанский «Рубин» на выезде переигрывает махачкалинский «Анжи» 1:0. Пока игра у нас получается вполне неплохой, обе команды стараются атаковать, пока не всё получается, но видно желание, а это самое главное. После перерыва футбол в Махачкале вполне может стать ещё интереснее.
'45+1
Попов с углового продолжает подавать на ближнюю штангу, на этот раз Лория уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
'45
Одну минуту добавил Алексей Еськов к основному времени первого тайма.
'45
Попов вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, опять пришлось игрокам «Анжи» выбивать мяч на угловой.
'45
Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «Анжи» выбили мяч на повторный корнер.
'45
Подберёзкин получил мяч в центре штрафной площади «Анжи», успел его накрыть Самарджич и выбить мяч на угловой.
'44
'44
'43
Угловой у ворот «Рубина». Паул выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки казанского клуба без всяких проблем перехватили мяч.
'42
Поку с большим трудом с помощью врачей покинул поле, в составе «Анжи» уже готовится замена.
'41
Поку получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на поле врачи «Анжи», пауза в игре.
'40
«Анжи» старается также идти вперёд, будут хозяева поля стараться сравнять счёт до перерыва.
'39
'38
Попов попытался выполнить теперь передачу к штрафной площади «Анжи» на Азмуна, но защитники махачкалинского клуба на этот раз перехватили мяч.
'37
'36
Джанаев выполнил не самую лучшую передачу на левый фланг, Энаке с большим трудом оставил мяч в игре.
'35
'34
Очередной заброс последовал в центр штрафной площади «Анжи», Лория спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'33
Тетрашвили пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Джанаев был на месте.
'32
Паул с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь гости очень уверенно отбиваются при стандарте.
'31
Данченко с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Рубина» не стали рисковать и выбили мяч на угловой.
'30
Хубулов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, защитники «Рубина» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'29
Могилевец с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь «Анжи» на Попова, защитники махачкалинского клуба в очередной раз перехватили мяч.
'28
Азмун и Попов получил по ногам в центре поля, потребовалось некоторое время Сердару, чтобы подняться с поля.
'27
Попов разыграл угловой с Нобоа, а затем выполнил передачу на Энаке, который с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Камболов в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'26
Азмун неплохо поборолся с защитниками «Анжи» на правом фланге и в итоге заработал угловой для своей команды.
'25
Маркелов с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь «Рубина», мяч полетел слишком сильно и улетел за лицевую линию поля.
'24
Могилевец выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Азмун оказался в офсайде.
'23
Попов со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никто из игроков «Рубина» не смог зацепиться за мяч.
'22
Тетрашвили в центре поля нарушил правила против Попова. Игроки «Рубина» тщательно готовятся к стандарту.
'21
Хубулов с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.
'20
«Рубин» в атаке смотрится чуть активнее, но пока взламывать плотную оборону «Анжи» казанскому клубу очень трудно.
'19
'18
Попов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Анжи» вновь уверенно перехватили мяч.
'17
Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Анжи» не без труда, но всё же смогли отвести угрозу от своих ворот.
'16
Очередной заброс в штрафную площадь «Анжи» и у нас только что был, Брызгалов в борьбе с Поповым выбил мяч на угловой.
'15
Последовал заброс в штрафную площадь «Анжи» из центра поля, Лория вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'14
Довольно бодро ведут себя на поле обе команды, стараются футболисты создавать моменты, но ударов по воротам пока не так много.
'13
Полуяхтов прорвался по левому флангу к штрафной площади «Рубина» и выполнил передачу на ближнюю штангу, Будковский совсем немного не добрался до мяча, в итоге его забрал Джанаев.
'12
Будковский неплохо поборолся за мяч на левом фланге, выбил мяч Филипп в аут в борьбе с Энаке и тем самым не дал «Рубину» развить быструю ответную атаку.
'11
Последовал заброс в штрафную площадь «Анжи» с правого фланга, Лория уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'10
Брызгалов при этом также в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение, но защитник «Анжи» смог сам довольно быстро подняться.
'9
Энаке выполнил передачу на ход Могилевцу, но игрок «Рубина» в борьбе с Брызгаловым упустил мяч за лицевую линию поля.
'8
Хубулов выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Будковский головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'7
Во время зимней паузы составы «Анжи» и «Рубина» претерпели изменения, особенно это касается казанского клуба, так что за командой Курбана Бердыева также будет интересно посмотреть.
'6
Вроде бы всё нормально с Полуяхтовым, должен будет игрок «Анжи» вернуться в игру.
'5
Полуяхтов неудачно упал после борьбы за верховой мяч с Могилевцев. Вышли на поле врачи «Анжи», пауза в игре.
'4
Попов нарушил правила в центре поля против Тетрашвили в борьбе за верховой мяч. Игроки «Анжи» также никуда не спешат при розыгрыше стандарта.
'3
Матч начинается достаточно спокойно, обе команды будут разыгрываться после зимней паузы.
'2
Поку в центре поля нарушил правила против Могилевца. Игроки «Рубина» спокойно разыграли стандарт.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РФПЛ: «Анжи» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.