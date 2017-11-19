Навес с углового не принес ростовчанам опасной атаки. Зато Занев упал на газон после столкновения с соперником.
Калачев выполнил подачу в штрафную «Амкара», но Нигматуллин вышел из ворот и спокойно перехватил мяч в воздухе.
Занев нарушил правила на Калачеве. Будет штрафной в пользу ростовчан.
Болельщики затянули гимн «Ростова». Их любимцы тем временем раскатывают мяч на своей половине поля и пытаются придумать, как вскрыть дисциплинированную оборону «Амкара».
Шомуродов получил мяч на правом краю штрафной «Амкара», не сумел обыграть защитника, отошел к лицевой, чтобы показать свой дриблинг там, но вдруг споткнулся на ровном месте и упустил снаряд за пределы поля.
Калачев попытался навесить в чужую штрафную с правого фланга, но рикошетом от ноги защитника мяч пролетел чуть дальше, на противоположный фланг, и острой атаки не получилось.
Очередной заброс желто-синих в штрафную «Амкара» закончился тем, что Нигматуллин вышел из ворот и забрал мяч.
«Амкар» подошел к штрафной «Ростова», Комолов попытался пробить издали, но попал в соперника!
Последовала подача на ближнюю штангу, ростовчане справились с выносом мяча. Однако «Амкар» сумел вернуть снаряд в штрафную, и Абаев был вынужден выбить его в аут.
Милькович второй раз подряд заработал угловой тем же трюком — вынудив Устинова вынести мяч за лицевую.
Януш Гол навесил в штрафную «Ростова» с углового, хозяева поля вынесли мяч в поле, гости попытались нанести дальний удар, но получилось очень неточно.
Милькович прорвался по правому флангу и пытался прострелить в штрафную «Ростова», но Устинов в подкате вынес мяч на угловой.
«Амкар» понесся в атаку по левому флангу, но Занев отдал неточную передачу партнеру, отправив мяч за боковую.
Пермяки начали владеть мячом на своей половине поля. Ростовчане выдвигаются в высокий прессинг, вынуждая соперника выбивать снаряд далеко в поле и терять его.
«Амкар» заработал штрафной. Комолов выполнил подачу в чужую штрафную, Шомуродов выиграл верховую борьбу за мяч, но снаряд взмыл в воздух «свечой», и быстро был вынесен защитниками в поле.
Тимофей Калачев прорвался по левому флангу атаки, но ему умело поставил корпус Михаил Сиваков, заставив упустить мяч за лицевую.
«Ростов» начал действовать длинными забросами в чужую штрафную. На данный момент Нигматуллин уверенно выходит из ворот и перехватывает мячи.
Первый удар в матче нанес форвард «Ростова» Шомуродов издали, метров с 30 — мяч прошел сильно выше ворот.
Перед матчем на стадионе была минута молчания в память о погибшем в память о погибших в авиакатастрофе под Ростовом-на-Дону.
«Амкар» — сосед «Ростова» снизу по турнирной таблице. Пермяки располагаются на одну строчку ниже — на 17-й позиции, с 17 очками.
«Ростов» на данный момент занимает лишь 11 место в турнирной таблице РФПЛ с 18 очками, набранными в 16 матчах. Всего один балл отделает желто-синих от зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе.
Стартовый состав «Амкара»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Маер, Шомуродов.
В 16:30 мск начнется матч.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Совсем скоро «Ростов» и пермский «Амкар» сыграют на Дону в 17-м туре РФПЛ.