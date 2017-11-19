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Баффало СэйбрзКоламбус Блю Джекетс
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Миннесота УайлдНью-Джерси Дэвилз
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Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
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Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
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Филадельфия СиксерсЮта Джаз
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03:30
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсАтланта Хоукс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
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РФПЛ. «Ростов» и «Амкар» пытаются забить. LIVE

Онлайн-трансляция матча 17 тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар»

«Ростов» принимает на своем стадионе «Олимп 2» пермский «Амкар» в матче 17 тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
17-й тур  |   19 ноября 16:30   |  1 тайм
Ростов
0:0
Амкар
0:0
Стадион «Олимп-2», Ростов-на-Дону | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
91 (з)   Виталий Устинов
3 (з)   Мацей Вилюш
15 (з)   Сверрир Ингасон
16 (з)   Евгений Макеев
2 (п)   Тимофей Калачёв
84 (п)   Александр Гацкан
20 (п)   Жан Маер
12 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
1 (в)   Артур Нигматуллин
4 (з)   Николай Зайцев
3 (з)   Петар Занев
18 (з)   Михаил Сиваков
41 (з)   Дмитрий Белоруков
2 (з)   Александар Милькович
26 (з)   Фелицио Браун
19 (з)   Брайн Идову
5 (п)   Януш Гол
8 (п)   Фегор Огуде
20 (п)   Павел Комолов
Запасной состав
30 (в)   Сергей Песьяков
97 (в)   Евгений Гошев
5 (з)   Матия Бобен
8 (п)   Игорь Киреев
10 (п)   Александр Зуев
17 (п)   Мусса Думбия
19 (п)   Хорен Байрамян
11 (н)   Александр Бухаров
22 (н)   Владимир Дядюн
15 (в)   Дмитрий Хомич
95 (в)   Денис Вамбольт
10 (п)   Алихан Шаваев
17 (п)   Михаил Гащенков
9 (н)   Дарко Бодул
14 (н)   Станислав Прокофьев
77 (н)   Александр Салугин
Трансляция
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'23

Навес с углового не принес ростовчанам опасной атаки. Зато Занев упал на газон после столкновения с соперником.

'22

Опасно! Плотный удар из-за пределов штрафной удался Паршивлюку, но Нигматуллин вытащил мяч из-под перекладины на угловой!

'21

Калачев выполнил подачу в штрафную «Амкара», но Нигматуллин вышел из ворот и спокойно перехватил мяч в воздухе.

'20

Занев нарушил правила на Калачеве. Будет штрафной в пользу ростовчан.

'19

Болельщики затянули гимн «Ростова». Их любимцы тем временем раскатывают мяч на своей половине поля и пытаются придумать, как вскрыть дисциплинированную оборону «Амкара».

'17

Шомуродов получил мяч на правом краю штрафной «Амкара», не сумел обыграть защитника, отошел к лицевой, чтобы показать свой дриблинг там, но вдруг споткнулся на ровном месте и упустил снаряд за пределы поля.

'16

Калачев попытался навесить в чужую штрафную с правого фланга, но рикошетом от ноги защитника мяч пролетел чуть дальше, на противоположный фланг, и острой атаки не получилось.

'15

Очередной заброс желто-синих в штрафную «Амкара» закончился тем, что Нигматуллин вышел из ворот и забрал мяч.

'14

«Амкар» подошел к штрафной «Ростова», Комолов попытался пробить издали, но попал в соперника!

'12

Последовала подача на ближнюю штангу, ростовчане справились с выносом мяча. Однако «Амкар» сумел вернуть снаряд в штрафную, и Абаев был вынужден выбить его в аут.

'12

Милькович второй раз подряд заработал угловой тем же трюком — вынудив Устинова вынести мяч за лицевую.

'11

Януш Гол навесил в штрафную «Ростова» с углового, хозяева поля вынесли мяч в поле, гости попытались нанести дальний удар, но получилось очень неточно.

'10

Милькович прорвался по правому флангу и пытался прострелить в штрафную «Ростова», но Устинов в подкате вынес мяч на угловой.

'9

«Амкар» понесся в атаку по левому флангу, но Занев отдал неточную передачу партнеру, отправив мяч за боковую.

'8

Пермяки начали владеть мячом на своей половине поля. Ростовчане выдвигаются в высокий прессинг, вынуждая соперника выбивать снаряд далеко в поле и терять его.

'6

«Амкар» заработал штрафной. Комолов выполнил подачу в чужую штрафную, Шомуродов выиграл верховую борьбу за мяч, но снаряд взмыл в воздух «свечой», и быстро был вынесен защитниками в поле.

'4

Тимофей Калачев прорвался по левому флангу атаки, но ему умело поставил корпус Михаил Сиваков, заставив упустить мяч за лицевую.

'3

«Ростов» начал действовать длинными забросами в чужую штрафную. На данный момент Нигматуллин уверенно выходит из ворот и перехватывает мячи.

'2

Первый удар в матче нанес форвард «Ростова» Шомуродов издали, метров с 30 — мяч прошел сильно выше ворот.

'1

Матч начался!

16:30

Перед матчем на стадионе была минута молчания в память о погибшем в память о погибших в авиакатастрофе под Ростовом-на-Дону.

16:25

«Амкар» — сосед «Ростова» снизу по турнирной таблице. Пермяки располагаются на одну строчку ниже — на 17-й позиции, с 17 очками.

16:20

«Ростов» на данный момент занимает лишь 11 место в турнирной таблице РФПЛ с 18 очками, набранными в 16 матчах. Всего один балл отделает желто-синих от зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе.

16:15

Стартовый состав «Амкара»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.

16:10

Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Маер, Шомуродов.

16:05

В 16:30 мск начнется матч.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Совсем скоро «Ростов» и пермский «Амкар» сыграют на Дону в 17-м туре РФПЛ.