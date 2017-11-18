Звучит свисток об окончании первого тайма! «Ахмат» абсолютно по делу обыгрывает «Динамо» на выезде. Огромное территориальное преимущество, превосходство по моментам — счет мог быть и крупнее. Бело-голубые же играют в атаке несколько неуверенно, лишь периодически нанося дальние удары, которые ни к чему не приводят. Посмотрим, смогут ли хозяева поля перевернуть ход игры во втором тайме, а пока — отдыхать!