Роши разогнался по правому флангу и очень сильно прокинул мяч мимо защитника — настолько сильно, что сам не сумел его догнать и упустил за лицевую.
Обольский получил классную передачу в штрафной «Ахмата,» но не смог обработать мяч и позволил защитнику выбить его у себя из-под ног.
Динамовцы в кои-то веки вышли в атаку, и Козлов в спешке решил пробить издали — получилось очень неточно.
«Ахмат» продолжает зажимать соперника на чужой половине поля.
Сапета мощно пробил прямым ударом со штрафного, но мяч немного разминулся с левой штангой.
Анхель сфолил на сопернике вблизи своей штрафной. «Динамо» основательно готовится к исполнению «стандарту».
Швец нанес мощный удар издали — выше ворот!
Ташаев забросил мяч в чужую штрафную, но никто из нападающих не сумел откликнуться на эту передачу.
Подача со штрафного получилась слишком сильной, и мяч чуть не ушел за лицевую. Бело-голубые сумели сохранить снаряд в поле, однако нанести опасного удара по воротам уже не получилось!
Уилкер Анхель довольно сильно оттолкнул Обольского в борьбе за мяч. Будет штрафной в пользу «Динамо».
Навес с углового получился на редкость бесхитростным — динамовцы вынесли мяч в поле.
Роши пошел в проход между двумя защитниками и вынудил их сфолить на себе. Вскоре после этого гости заработали угловой.
Гости продолжают держать мяч. «Динамо» отчаянно прессингует, но отобрать снаряд пока не получается. Опасных моментов тоже нет.
«Ахмат» продолжает с завидной регулярностью врываться в чужую штрафную, однако до опасного удара никак не доходит.
Роши красиво обыграл соперника в чужой штрафной и мог пробить, но решил навесить на Мбенге, а тот оказался в офсайде.
Ташаев влетел ногой прямо в колено Уциеву. Арбитр посчитал, что не произошло ничего криминального.
Обольский упал на газон после жесткой верховой борьбы за мяч. Арбитр назначил штрафной, который динамовцы разыграли.
Евгений Луценко мог практически выводить партнера один на один с вратарем «Ахмата» Гудиевым, но своим пасом отправил мяч в ногу защитнику гостей.
Мяч был опасно закручен с углового в сторону ворот, но оборона «Динамо» легко вынесли его в поле.
«Ахмат» заработал угловой на ровном месте. Мяч отскочил от ноги динамовца и метров 20 прокатился до лицевой, чтобы покинуть пределы поля.
Бериша решил пробить из-за пределов штрафной — мимо ворот.
«Ахмат» больше владеет мячом, словно находится у себя дома.
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