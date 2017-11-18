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РФПЛ. «Ахмат» обыгрывает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Динамо» — «Ахмат»

Московское «Динамо» принимает на своем поле грозненский «Ахмат» в рамках 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
17-й тур  |   18 ноября 14:00   |  2 тайм
Динамо М
0:1
Ахмат
0:1
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Сапета 46'
Обольский 46'
Анхель 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
13 (з)   Сергей Терехов
3 (з)   Себастьян Хольмен
44 (з)   Тони Шуньич
23 (п)   Антон Соснин
41 (п)   Александр Сапета 46' 46'
88 (п)   Александр Ташаев
17 (н)   Антон Терехов
90 (н)   Николай Обольский 46' 46'
48 (н)   Евгений Луценко
33 (в)   Виталий Гудиев
40 (з)   Ризван Уциев
3 (з)   Заурбек Плиев
94 (з)   Филипе Сампайо
4 (з)   Уилкер Анхель 31'
15 (з)   Андрей Семёнов
23 (п)   Антон Швец
11 (п)    Исмаэл
21 (п)   Одисе Роши
77 (п)   Бернард Бериша
17 (н)   Аблайе Мбенге
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
4 (з)   Владимир Рыков
11 (з)   Иван Темников
27 (п)   Самба Соу 46' 46'
6 (п)   Кали Тьям
10 (п)   Александр Зотов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
77 (п)   Анатолий Катрич
14 (н)    Вандерсон
21 (н)   Фатос Бечирай
16 (в)   Евгений Городов
2 (з)    Родолфо
10 (п)   Халид Кадыров
14 (п)    Раванелли
70 (п)   Аюб Бацуев
7 (н)   Абубакар Кадыров
8 (н)    Лео
9 (н)   Заур Садаев
18 (н)   Беким Балай
95 (н)   Магомед Митришев
Трансляция
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'48

Замены в составе «Динамо»: вместо Сапеты появляется Самба Соу, а Вандерсон — вместо Обольского.

'46

Второй тайм начался!

'45

Звучит свисток об окончании первого тайма! «Ахмат» абсолютно по делу обыгрывает «Динамо» на выезде. Огромное территориальное преимущество, превосходство по моментам — счет мог быть и крупнее. Бело-голубые же играют в атаке несколько неуверенно, лишь периодически нанося дальние удары, которые ни к чему не приводят. Посмотрим, смогут ли хозяева поля перевернуть ход игры во втором тайме, а пока — отдыхать!

'43

Могло быть опасно! Мбенге чуть не отобрал мяч у Шунина прямо в его вратарской! Грозненцы отрабатывают каждый эпизод до последней секунды!

'42

Роши разогнался по правому флангу и очень сильно прокинул мяч мимо защитника — настолько сильно, что сам не сумел его догнать и упустил за лицевую.

'40

Обольский получил классную передачу в штрафной «Ахмата,» но не смог обработать мяч и позволил защитнику выбить его у себя из-под ног.

'39

Динамовцы в кои-то веки вышли в атаку, и Козлов в спешке решил пробить издали — получилось очень неточно.

'38

«Ахмат» продолжает зажимать соперника на чужой половине поля.

'37

Сапета мощно пробил прямым ударом со штрафного, но мяч немного разминулся с левой штангой.

'36

Анхель сфолил на сопернике вблизи своей штрафной. «Динамо» основательно готовится к исполнению «стандарту».

'35

Швец нанес мощный удар издали — выше ворот!

'33

Ташаев забросил мяч в чужую штрафную, но никто из нападающих не сумел откликнуться на эту передачу.

'31

ГОООООЛ!!! «Ахмат» открывает счет! Анхель отличился головой после подачи Исмаэла со штрафного! 0:1!

'30

Подача со штрафного получилась слишком сильной, и мяч чуть не ушел за лицевую. Бело-голубые сумели сохранить снаряд в поле, однако нанести опасного удара по воротам уже не получилось!

'29

Уилкер Анхель довольно сильно оттолкнул Обольского в борьбе за мяч. Будет штрафной в пользу «Динамо».

'27

Могло быть опасно! Луценко навесил в штрафную «Ахмата» на Обольского, но тот немного не долетел до мяча!

'26

Навес с углового получился на редкость бесхитростным — динамовцы вынесли мяч в поле.

'25

Роши пошел в проход между двумя защитниками и вынудил их сфолить на себе. Вскоре после этого гости заработали угловой.

'23

Уциев выбросил мяч из аута на чужой половине поля, да так хорошо, что тот долетел до Бериши, который тут же с разворота пробил по воротам! Однако снаряд пролетел в метре от левой штанги.

'21

Гости продолжают держать мяч. «Динамо» отчаянно прессингует, но отобрать снаряд пока не получается. Опасных моментов тоже нет.

'19

«Ахмат» продолжает с завидной регулярностью врываться в чужую штрафную, однако до опасного удара никак не доходит.

'17

Роши красиво обыграл соперника в чужой штрафной и мог пробить, но решил навесить на Мбенге, а тот оказался в офсайде.

'16

Ташаев влетел ногой прямо в колено Уциеву. Арбитр посчитал, что не произошло ничего криминального.

'14

Очень хорошая атака в исполнении «Динамо»! Обольский оказался с мячом в штрафной гостей, но не решился пробить и отдал назад! Козлов нанес дальний удар, однако мяч попал в защитника.

'12

Обольский упал на газон после жесткой верховой борьбы за мяч. Арбитр назначил штрафной, который динамовцы разыграли.

'11

Евгений Луценко мог практически выводить партнера один на один с вратарем «Ахмата» Гудиевым, но своим пасом отправил мяч в ногу защитнику гостей.

'9

Мяч был опасно закручен с углового в сторону ворот, но оборона «Динамо» легко вынесли его в поле.

'8

«Ахмат» заработал угловой на ровном месте. Мяч отскочил от ноги динамовца и метров 20 прокатился до лицевой, чтобы покинуть пределы поля.

'6

Бериша решил пробить из-за пределов штрафной — мимо ворот.

'5

«Ахмат» больше владеет мячом, словно находится у себя дома.

'3

Было очень опасно! Одисе Роши вышел один на один, но Шунин спас свою команду!

'1

Матч начался!

13:50

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на онлайн-трансляции матча 17-го тура РФПЛ «Динамо» — «Ахмат».