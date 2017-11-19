Звучит свисток Кукуяна, возвещающий о наступлении перерыва. 1:0 — впереди «Уфа» благодаря красивому голу Стоцкого со штрафного. Однако последняя часть тайма осталась за «Уралом», который попал в штангу.
Да, концовка тайма проходит под диктовку гостей. Классный удар был в дальний угол. Беленов был бы бессилен, полети мяч чуть точнее.
С мячом хозяева, но на еще одну качественную атаку их пока не хватает. Все завершается на подступах к штрафной.
Страдают у «Уфы» все те же — кто активен впереди. Сысуев в данном случае.
Много фолят екатеринбуржцы.
Еще одна потасовка. Кукуян гасит эмоции «горчичниками».
Следом Тумасян толкается с Чантурией. Кукуян их успокаивает.
Замерла ненадолго игра.
Отметим, что главная ударная сила «Уфы» Игбун пропускает матч из-за дисквалификации. На трибуне он расположился.
На порядок лучше выглядят уфимцы. Вот очередной их удар — мяч прошел рядом со штангой. И схватился за голову Семак.
«Уфа» и «Урал», если кто не в курсе, — соседи по таблице. Очень хотят зимовать в верхней ее части.
К середине стремится первая половина игры.
2:0 пока по моментам в пользу хозяев. И давят они.
Пытаются выйти в атаку гости. Но теряют мяч уже на центральной линии, и «Уфа» проводит контратаку. Сысуев, Стоцкий — эти ребята очень активно на первых порах.
И завелись зрители, скандируют. Слышна и группа поддержки «Урала».
С мячом уральцы сейчас.
Все в шоке от нереализованного момента, но игра продолжается.
Немного народа на трибунах, но «Нефтяник» — не самый посещаемый стадион.
Пошла игра!
На поле уже команды. Судить будет Павел Кукуян из Сочи, при котором в РФПЛ голы еще не забивались.
Хозяева сыграют в красном, гости — в белом.
А вот кого выбрал наставник «Уфы» Сергей Семак.
Состав «Урала» вашему вниманию.
На 12:00 мск запланирован стартовый свисток.
«Уфа» и «Урал» откроют на стадионе «Нефтяник» воскресную программу 17-го тура РФПЛ.