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Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
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Баффало СэйбрзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
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Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
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03:00
Филадельфия СиксерсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
не начался
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Сан-Антонио СпёрсАтланта Хоукс
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РФПЛ. «Уфа» забила «Уралу» со штрафного. LIVE

Онлайн матча «Уфа» — «Урал» в 17-м туре РФПЛ

«Уфа» играет на своем поле с екатеринбургским «Уралом» в 17-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
17-й тур  |   19 ноября 11:30   |  перерыв
Уфа
1:0
Урал
1:0
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Стоцкий 28'
Сысуев 30'
Балажиц 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
3 (з)   Павел Аликин
4 (з)   Алексей Никитин
20 (з)   Денис Тумасян
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
6 (п)   Веролюб Салатич
19 (п)   Иван Пауревич
7 (п)   Дмитрий Сысуев 30'
39 (п)   Дмитрий Стоцкий 28'
57 (н)   Вячеслав Кротов
31 (в)   Ярослав Годзюр
15 (з)   Денис Кулаков
7 (з)   Александр Данцев
3 (з)   Вараздат Ароян
4 (з)   Грегор Балажиц 27'
92 (п)   Роман Емельянов
17 (п)   Николай Димитров
9 (п)   Георгий Чантурия
6 (п)   Эрик Бикфалви
94 (п)   Алексей Евсеев
18 (п)   Владимир Ильин
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
8 (з)   Кэтэлин Карп
33 (з)   Александр Сухов
55 (з)   Джемал Табидзе
13 (п)   Азамат Засеев
60 (п)   Владимир Зубарев
70 (п)   Николай Сафрониди
98 (п)   Иван Обляков
21 (н)   Кеинде 
99 (н)   Исламнур Абдулавов
1 (в)   Дмитрий Арапов
24 (в)   Евгений Жариков
5 (з)   Доминик Динга
27 (з)   Михаил Меркулов
28 (з)   Никита Чернов
57 (п)   Артём Фидлер
90 (п)   Александр Щербаков
88 (н)   Игорь Портнягин
99 (н)   Эдгар Манучарян
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'45

Звучит свисток Кукуяна, возвещающий о наступлении перерыва. 1:0 — впереди «Уфа» благодаря красивому голу Стоцкого со штрафного. Однако последняя часть тайма осталась за «Уралом», который попал в штангу.

'44

Да, концовка тайма проходит под диктовку гостей. Классный удар был в дальний угол. Беленов был бы бессилен, полети мяч чуть точнее.

'42

Крупно везет «Уфе» сейчас, поскольку в штангу попадает «Урал»!

'37

С мячом хозяева, но на еще одну качественную атаку их пока не хватает. Все завершается на подступах к штрафной.

'35

Страдают у «Уфы» все те же — кто активен впереди. Сысуев в данном случае.

'33

Много фолят екатеринбуржцы.

'31

Предупрежден Пауревич. Сысуев тоже.

'30

Еще одна потасовка. Кукуян гасит эмоции «горчичниками».

'29

Следом Тумасян толкается с Чантурией. Кукуян их успокаивает.

'28

ГООООООООООООЛ! Классно исполнил Стоцкий «стандарт»! Перекинул «стенку» и точно в нижний угол направил мяч. Годзюр среагировал, но выручить команду не смог.

'27

Первая желтая карточка предъявлена Балажицу. И опасный штрафной исполняет «Уфа».

'25

Замерла ненадолго игра.

'23

Отметим, что главная ударная сила «Уфы» Игбун пропускает матч из-за дисквалификации. На трибуне он расположился.

'22

На порядок лучше выглядят уфимцы. Вот очередной их удар — мяч прошел рядом со штангой. И схватился за голову Семак.

'20

«Уфа» и «Урал», если кто не в курсе, — соседи по таблице. Очень хотят зимовать в верхней ее части.

'18

К середине стремится первая половина игры.

'15

2:0 пока по моментам в пользу хозяев. И давят они.

'13

Пытаются выйти в атаку гости. Но теряют мяч уже на центральной линии, и «Уфа» проводит контратаку. Сысуев, Стоцкий — эти ребята очень активно на первых порах.

'10

И завелись зрители, скандируют. Слышна и группа поддержки «Урала».

'7

Очередной момент! Основательно подошла к делу «Уфа». Лишь Годзюр смог уберечь «Урал» от гола. Вышел из ворот, сократил угол обстрела и прервал выпад Сысуева.

'5

С мячом уральцы сейчас.

'3

Все в шоке от нереализованного момента, но игра продолжается.

'2

Ой, какой же момент упускает «Уфа»! Сысуев отлично прорвался до лицевой и отдал на совершенно неприкрытого Живоглядова. Тот удобно бил из центра штрафной. Однако... промазал по воротам!

'2

Немного народа на трибунах, но «Нефтяник» — не самый посещаемый стадион.

'1

Пошла игра!

11:29

На поле уже команды. Судить будет Павел Кукуян из Сочи, при котором в РФПЛ голы еще не забивались.

11:25

Хозяева сыграют в красном, гости — в белом.

11:20

А вот кого выбрал наставник «Уфы» Сергей Семак.

11:00

Состав «Урала» вашему вниманию.

10:30

На 12:00 мск запланирован стартовый свисток.

10:00

«Уфа» и «Урал» откроют на стадионе «Нефтяник» воскресную программу 17-го тура РФПЛ.