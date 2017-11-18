ГООООООООООООООООООООЛ!!! «Спартак» открывает счет на восьмой минуте матча! Отличная контратака удалась крансо-белым. Промес получил мяч в углу штрафной, сделал передачу на Мельгарехо, удар у которого не получился. Однако мяч попал в штангу, игрок «Краснодара» не смог вынести мяч, и Луис Адриано добил мяч в сетку ворот. 1:0 в пользу москвичей!