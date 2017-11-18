Фернандо на ровном месте получил повреждение. Немного подержавшись за ногу, бразилец поднялся и продолжил игру.
Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль и уже несколько раз подошли к воротам «Спартака».
Матч начался!
Перед матчем главный тренер красно-белых Массимо Каррера отметил, что его команде очень неудобно играть против «Краснодара». По его словам, в составе «быков» выступают очень техничные и мастеровитые футболисты.
10 минут до центрального матча 17-го тура РФПЛ. «Краснодар» занимает четвертое место и имеет в своем активе 27 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке с 25 баллами.
Стартовый состав «Спартака»: Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на онлайн-трансляции матча 17-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак».