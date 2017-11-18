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02:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзДетройт Пистонс
не начался
04:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
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РФПЛ. «Краснодар» — «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Краснодар» — «Спартак»

«Краснодар» принимает на своем поле московский «Спартак» в центральном матче 17-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
17-й тур  |   18 ноября 16:30   |  1 тайм
Краснодар
0:0
Спартак
0:1
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Адриано 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Андрей Синицын
12 (з)   Кристиан Рамирес
26 (з)   Алексей Грицаенко
6 (з)   Андреас Гранквист
98 (з)   Сергей Петров
30 (п)   Роман Шишкин
11 (п)   Вячеслав Подберёзкин
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
10 (н)   Фёдор Смолов
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
5 (з)   Сердар Таски
14 (з)   Георгий Джикия
23 (з)   Дмитрий Комбаров
8 (п)   Денис Глушаков
10 (п)   Квинси Промес
11 (п)   Лукас Фернандо
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
12 (н)   Луис Адриано 8'
9 (н)    Зе
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
84 (в)   Антон Федюшкин
55 (з)   Ренат Янбаев
15 (п)   Илья Жигулёв
21 (п)   Рикардо Лаборде
22 (п)    Жоаозиньо
27 (п)   Михайло Ристич
77 (п)   Шарль Каборе
7 (н)    Вандерсон
9 (н)   Андрей Иван
32 (в)   Артём Ребров
3 (з)   Марко Петкович
16 (з)   Сальваторе Боккетти
29 (з)   Илья Кутепов
18 (п)   Зелимхан Бакаев
21 (п)   Артём Самсонов
47 (п)   Роман Зобнин
50 (п)   Марио Пашалич
71 (п)   Ивелин Попов
99 (н)   Педро Роша
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'8

ГООООООООООООООООООООЛ!!! «Спартак» открывает счет на восьмой минуте матча! Отличная контратака удалась крансо-белым. Промес получил мяч в углу штрафной, сделал передачу на Мельгарехо, удар у которого не получился. Однако мяч попал в штангу, игрок «Краснодара» не смог вынести мяч, и Луис Адриано добил мяч в сетку ворот. 1:0 в пользу москвичей!

'6

А вот и ответ «Спартака»! Длинная передача в штрафную «Краснодара», легкая неразбериха среди защитников «быков», и Мельгарехо подобрал мяч и нанес удар по воротам прям в руки Синицына.

'5

Фернандо на ровном месте получил повреждение. Немного подержавшись за ногу, бразилец поднялся и продолжил игру.

'3

Смолов нанес отличный удар по воротам Селихова, но попал в перекладину. Игрок «Краснодара» сыграл на добивании — вратарь перевел мяч на угловой, который ни к чему не привел.

'2

Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль и уже несколько раз подошли к воротам «Спартака».

'1

Матч начался!

16:23

Перед матчем главный тренер красно-белых Массимо Каррера отметил, что его команде очень неудобно играть против «Краснодара». По его словам, в составе «быков» выступают очень техничные и мастеровитые футболисты.

16:20

10 минут до центрального матча 17-го тура РФПЛ. «Краснодар» занимает четвертое место и имеет в своем активе 27 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке с 25 баллами.

16:15

В нашей группе «Вконтакте» вы можете принять участие в опросе и ответить, как, по вашему мнению, закончится матч.

16:08

Стартовый состав «Спартака»: Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.

16:05

Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на онлайн-трансляции матча 17-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак».