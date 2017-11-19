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Атланта ХоуксБостон Селтикс
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03:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
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Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
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АдмиралЛокомотив
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АмурДинамо Мн
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Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
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Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
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Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
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Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсАтланта Хоукс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
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Зенит Тосно

РФПЛ. «Зенит» открыл счет в матче с «Тосно». LIVE

Онлайн матча «Зенит» — «Тосно» в 17 туре РФПЛ

«Зенит» играет на «Санкт-Петербурге» из Тосно из Ленинградской области в 17 туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
17-й тур  |   19 ноября 19:00   |  перерыв
Зенит
1:0
Тосно
1:0
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Смольников 1'
Паредес 20' (пен)
Роша 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Юрий Лодыгин
19 (з)   Игорь Смольников 1'
4 (з)   Доменико Кришито
60 (з)   Бранислав Иванович
30 (з)   Эмануэль Маммана
8 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев
5 (п)   Леандро Паредес 20'
10 (п)   Эмилиано Ригони
17 (п)   Олег Шатов
9 (н)   Александр Кокорин
16 (в)   Давид Юрченко
26 (з)   Раде Дугалич
25 (з)   Андрей Буйволов
8 (з)   Сергей Сухарев
22 (п)   Резиуан Мирзов
88 (п)   Марко 
15 (п)   Нуну Роша 39'
14 (п)   Александр Карницкий
21 (п)   Вагиз Галиулин
20 (н)   Евгений Марков
17 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
71 (в)   Егор Бабурин
3 (з)   Денис Терентьев
23 (з)   Миха Мевля
16 (п)   Кристиан Нобоа
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Александр Ерохин
55 (п)   Кирилл Капленко
7 (п)   Дмитрий Полоз
22 (н)   Артём Дзюба
12 (в)   Василий Лукичев
3 (з)   Аслан Дудиев
13 (з)   Виталий Шахов
64 (з)   Денис Кутин
9 (п)   Рустем Мухаметшин
11 (п)   Максим Палиенко
23 (п)   Александр Трошечкин
27 (п)   Андерсон Карвальо
34 (п)   Владимир Быстров
77 (п)   Никола Труич
91 (п)   Ян Казаев
10 (н)   Георгий Мелкадзе
Удары
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'45

Примерно равный характер у игры, и, возможно, счет 0:0 выглядел бы более логично, однако футболисты «Тосно» сами все испортили, сфолив в штрафной на Шатове. Леандро Паредес реализовал пенальти.

'45+2

Подали неудачно угловой зенитовцы, и судья тут же свистнул, отправив игроков на перерыв.

'45+1

Кокорин на последней минут заработал угловой.

'45+1

Одну минуту добавил Еськов к первому тайму.

'45

Опасно! Заболотный прострелил вдоль ворот, но защитник успел подставить ногу.

'43

Иногда посвистывают фанаты «Зенита», подгоняя своих любимцев вперед. А хозяева не торопятся, предпочитая действовать надежно.

'41

Опасно! Заболотный простреливал на Маркова вдоль ворот, но Марков в подкате в сантиметрах разминулся с мячом.

'40

МОМЕНТ!!! Кришито пробил метров с 18, мяч отразился от защитника к нему же, итальянец убрал на замахе соперника и пробил уже из штрафной! Юрченко едва не привез гол, упустив мяч, но успел со второго раза поймать снаряд.

'39

Нуну Роша получил желтую карточку, грубо сыграв против Кришито в борьбе за мяч.

'37

Сухарев навесил в штрафную со «стандарта» на Заболотного, но Кришито выиграл позицию и первым коснулся мяча.

'35

Нуну Роша делал хитрющую передачу в штрафную на Заболотного на ход, но классно оттеснили форварда защитники.

'33

«Тосно» начинает свою позиционную атаку.

'31

Галиулин подал в штрафную со «стандарта», но мяч прилетел в руки Лодыгину.

'30

Кузяев сделал проникающую передачу Кокорину в штрафную, но прострел Александра заблокировал защитник.

'28

Не торопится «Зенит», предпочитая надежность владения мячом остроте быстрых атак.

'26

Краневиттеру досталось по ногам в центре поля, но судья решил пока устно предупредить игрока «Тосно».

'24

Кокорин ворвался в штрафную, пытался убрать защитника, сделал прострел, но заблокировали его передачу.

'23

Пошустрее забегали тосненцы. Стремятся отыграться как можно быстрее.

'21

Уверенно пробил Паредес в правый от голкипера угол. Юрченко угадал направление удар, но не успел к мячу.

'20

ГООООООЛ!!! Паредес! 1:0!

'19

Пенальти!!! Дугалич сзади ударил по ногам Шатову в борьбе за мяч, и судья тут же указал на «точку».

'18

МОМЕНТ!!! Кузяев навесил на Кокорина с левого фланга, Александр скидывал мяч, но не нашлось адресата.

'15

Ригони решил подать в штрафную с правого фланга, но защитник легко выиграл борьбу в воздухе.

'14

Пока равная игра на поле, ни у кого нет преимущества.

'12

Кузяев пытался прорваться по левому флангу, но защитник не дал себя пройти.

'10

Второй угловой у «Тосно». На это раз подали, но защитники вынесли мяч.

'9

Угловой заработали гости, но решили не подавать, а разыграть стандартное положение, но успеха это не принесло.

'7

Пока спокойно развивается игра — не бегут в быстрые атаки команды.

'5

Был навес, но защитники «Тосно» смогли вынести мяч за пределы штрафной.

'4

Паредеса не по правилам атаковали метрах в 40 от ворот. Возможно будет навес в штрафную.

'3

Бодро начали гости — держат мяч на половине поля соперника.

'1

Матч стартовал!

18:55

Даже самые маленькие болельщики с нетерпением уже ждут начала игры.

18:52

Напомним, что основной голкипер Лунев не сыграет в этом матче после сотрясения мозга, полученного в товарищеском матче с Испанией. Однако восстановление футболиста идет по плану, и не исключено, что Лунев сможет уже выйти даже на матч следующего тура со «Спартаком».

18:45

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Карницкий, Нуну Роша, Заболотный, Марков, Галиулин, Мирзов, Дугалич, Буйволов, Полетанович.

18:40

Уже известны составы команд на матч.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито (к), Кузяев, Паредес, Краневиттер, Шатов, Ригони, Кокорин.

18:35

Добро пожаловать на арену «Санкт-Петербург»! Совсем скоро начнется матч 17-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» сыграет с «Тосно» из ленинградской области.

10:30

Игра начнется в 19:00 мск.

10:00

«Зенит» на «Санкт-Петербурге» примет «Тосно» в 17-м туре РФПЛ.