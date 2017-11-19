Примерно равный характер у игры, и, возможно, счет 0:0 выглядел бы более логично, однако футболисты «Тосно» сами все испортили, сфолив в штрафной на Шатове. Леандро Паредес реализовал пенальти.
Иногда посвистывают фанаты «Зенита», подгоняя своих любимцев вперед. А хозяева не торопятся, предпочитая действовать надежно.
Сухарев навесил в штрафную со «стандарта» на Заболотного, но Кришито выиграл позицию и первым коснулся мяча.
«Тосно» начинает свою позиционную атаку.
Галиулин подал в штрафную со «стандарта», но мяч прилетел в руки Лодыгину.
Не торопится «Зенит», предпочитая надежность владения мячом остроте быстрых атак.
Пошустрее забегали тосненцы. Стремятся отыграться как можно быстрее.
Уверенно пробил Паредес в правый от голкипера угол. Юрченко угадал направление удар, но не успел к мячу.
Ригони решил подать в штрафную с правого фланга, но защитник легко выиграл борьбу в воздухе.
Пока равная игра на поле, ни у кого нет преимущества.
Кузяев пытался прорваться по левому флангу, но защитник не дал себя пройти.
Пока спокойно развивается игра — не бегут в быстрые атаки команды.
Был навес, но защитники «Тосно» смогли вынести мяч за пределы штрафной.
Бодро начали гости — держат мяч на половине поля соперника.
Даже самые маленькие болельщики с нетерпением уже ждут начала игры.
Напомним, что основной голкипер Лунев не сыграет в этом матче после сотрясения мозга, полученного в товарищеском матче с Испанией. Однако восстановление футболиста идет по плану, и не исключено, что Лунев сможет уже выйти даже на матч следующего тура со «Спартаком».
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Карницкий, Нуну Роша, Заболотный, Марков, Галиулин, Мирзов, Дугалич, Буйволов, Полетанович.
Уже известны составы команд на матч.
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито (к), Кузяев, Паредес, Краневиттер, Шатов, Ригони, Кокорин.
Добро пожаловать на арену «Санкт-Петербург»! Совсем скоро начнется матч 17-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» сыграет с «Тосно» из ленинградской области.
Игра начнется в 19:00 мск.
«Зенит» на «Санкт-Петербурге» примет «Тосно» в 17-м туре РФПЛ.